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Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

вчера, 17:59

Фотокорреспонденты «Соккер.ру» несли службу на бровках футбольных сражений и вовремя жали на спуск. Предлагаем ознакомиться с подборкой самых ярких снимков мундиаля.

Церемония открытия чемпионата мира. Рукопожатие двух Забивак.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Россия – Саудовская Аравия. «Раскрась меня полностью».

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Ликуем!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Марокко – Иран. Заговор.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Сила ритма.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Португалия – Испания. Шорты с подворотами.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Исландия – Аргентина. Викинги в Сети.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Германия – Мексика. Супермен в шоке

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Сербия – Коста-Рика. Победная горка.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Бразилия – Швейцария. Габриэль Жезус: «Сдаюсь!»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Швеция – Южная Корея. Который час?

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Польша – Сенегал. Сенегальская «лесенка».

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Россия – Египет. Самедов загадывает желание.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Уругвай – Саудовская Аравия. Театр ролей.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Благодарность.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Аргентина – Хорватия. Равшан Ирматов: «Выход там».

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Коста-Рика – Бразилия. Российские газоны такие мягкие

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Швейцария – Сербия. Горизонтальный футбол.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Южная Корея – Мексика. Принцесса и «Горошина».

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Англия – Панама. Киран Триппьер: «Баскетбол – моя жизнь, с баскетболом мы вместе!»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Уругвай – Россия. «Смотри, космический корабль!»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Португалия – Иран. Надежный Фонте.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Аргентина – Нигерия. ¡No pasarán!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Хорватия – Исландия. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Швейцария – Коста-Рика. «Ну, за рыбалку!»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Англия – Бельгия (групповой этап). Сегодня Кэйхилл за вратаря!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Япония – Польша. Так это сумо или футбол?

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Уругвай – Португалия. Роналду и Кавани покидают чемпионат мира.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Укушу!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Франция – Аргентина. Телепатический подзатыльник от Варана.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Россия – Испания. Россия – в четвертьфинале!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Бельгия – Япония. Венсан Компани: «Навещай меня!»

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Бразилия – Бельгия. Сэйв языком.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Россия – Хорватия. С достоинством.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Франция – Бельгия. За чертой.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Хорватия – Англия. Удивительно!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Бельгия – Англия (матч за третье место). Рады взрослые и дети.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Франция – Хорватия. С ног на голову.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Игра взглядов.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Слезы счастья.

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Больше фото чемпионата мира и других футбольных событий – в разделе галерей «Соккер.ру». Конец!

Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

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DXTK
DXTK
вчера в 21:19
А где же знаменитое фото Нога Акинфеева в послематчевых пенальти?
spartach n1
spartach n1
вчера в 18:54
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:50
не люблю фото-хайп ,в жизни есть объективные вещи ,и то что очевидно это то что чемп был скучный,без драмм,никто не плакал ,не убивался .максимум понравились колумбийцы ,они бились . а фото это отдельное "искусство"? ,я не люблю
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 18:06
Большинство ну просто такая бессмыслица и ерунда.
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