Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Фотокорреспонденты «Соккер.ру» несли службу на бровках футбольных сражений и вовремя жали на спуск. Предлагаем ознакомиться с подборкой самых ярких снимков мундиаля.

Церемония открытия чемпионата мира. Рукопожатие двух Забивак.

Россия – Саудовская Аравия. «Раскрась меня полностью».

Ликуем!

Марокко – Иран. Заговор.

Сила ритма.

Португалия – Испания. Шорты с подворотами.

Исландия – Аргентина. Викинги в Сети.

Германия – Мексика. Супермен в шоке

Сербия – Коста-Рика. Победная горка.

Бразилия – Швейцария. Габриэль Жезус: «Сдаюсь!»

Швеция – Южная Корея. Который час?

Польша – Сенегал. Сенегальская «лесенка».

Россия – Египет. Самедов загадывает желание.

Уругвай – Саудовская Аравия. Театр ролей.

Благодарность.

Аргентина – Хорватия. Равшан Ирматов: «Выход там».

Коста-Рика – Бразилия. Российские газоны такие мягкие

Швейцария – Сербия. Горизонтальный футбол.

Южная Корея – Мексика. Принцесса и «Горошина».

Англия – Панама. Киран Триппьер: «Баскетбол – моя жизнь, с баскетболом мы вместе!»

Уругвай – Россия. «Смотри, космический корабль!»

Португалия – Иран. Надежный Фонте.

Аргентина – Нигерия. ¡No pasarán!

Хорватия – Исландия. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Швейцария – Коста-Рика. «Ну, за рыбалку!»

Англия – Бельгия (групповой этап). Сегодня Кэйхилл за вратаря!

Япония – Польша. Так это сумо или футбол?

Уругвай – Португалия. Роналду и Кавани покидают чемпионат мира.

Укушу!

Франция – Аргентина. Телепатический подзатыльник от Варана.

Россия – Испания. Россия – в четвертьфинале!

Бельгия – Япония. Венсан Компани: «Навещай меня!»

Бразилия – Бельгия. Сэйв языком.

Россия – Хорватия. С достоинством.

Франция – Бельгия. За чертой.

Хорватия – Англия. Удивительно!

Бельгия – Англия (матч за третье место). Рады взрослые и дети.

Франция – Хорватия. С ног на голову.

Игра взглядов.

Слезы счастья.

Больше фото чемпионата мира и других футбольных событий – в разделе галерей «Соккер.ру». Конец!