Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Лучшие фото ЧМ-2018

Фотокорреспонденты «Соккер.ру» несли службу на бровках футбольных сражений и вовремя жали на спуск. Предлагаем ознакомиться с подборкой самых ярких снимков мундиаля.
Церемония открытия чемпионата мира. Рукопожатие двух Забивак.
Россия – Саудовская Аравия. «Раскрась меня полностью».
Ликуем!
Марокко – Иран. Заговор.
Сила ритма.
Португалия – Испания. Шорты с подворотами.
Исландия – Аргентина. Викинги в Сети.
Германия – Мексика. Супермен в шоке
Сербия – Коста-Рика. Победная горка.
Бразилия – Швейцария. Габриэль Жезус: «Сдаюсь!»
Швеция – Южная Корея. Который час?
Польша – Сенегал. Сенегальская «лесенка».
Россия – Египет. Самедов загадывает желание.
Уругвай – Саудовская Аравия. Театр ролей.
Благодарность.
Аргентина – Хорватия. Равшан Ирматов: «Выход там».
Коста-Рика – Бразилия. Российские газоны такие мягкие
Швейцария – Сербия. Горизонтальный футбол.
Южная Корея – Мексика. Принцесса и «Горошина».
Англия – Панама. Киран Триппьер: «Баскетбол – моя жизнь, с баскетболом мы вместе!»
Уругвай – Россия. «Смотри, космический корабль!»
Португалия – Иран. Надежный Фонте.
Аргентина – Нигерия. ¡No pasarán!
Хорватия – Исландия. Свой среди чужих, чужой среди своих.
Швейцария – Коста-Рика. «Ну, за рыбалку!»
Англия – Бельгия (групповой этап). Сегодня Кэйхилл за вратаря!
Япония – Польша. Так это сумо или футбол?
Уругвай – Португалия. Роналду и Кавани покидают чемпионат мира.
Укушу!
Франция – Аргентина. Телепатический подзатыльник от Варана.
Россия – Испания. Россия – в четвертьфинале!
Бельгия – Япония. Венсан Компани: «Навещай меня!»
Бразилия – Бельгия. Сэйв языком.
Россия – Хорватия. С достоинством.
Франция – Бельгия. За чертой.
Хорватия – Англия. Удивительно!
Бельгия – Англия (матч за третье место). Рады взрослые и дети.
Франция – Хорватия. С ног на голову.
Игра взглядов.
Слезы счастья.
Больше фото чемпионата мира и других футбольных событий – в разделе галерей «Соккер.ру». Конец!