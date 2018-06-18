Мундиаль, прибавь газу! Зрелищность ЧМ падает

После многообещающего старта чемпионат мира постепенно проваливается в унылость, радуя лишь локальными всплесками. «Соккер.ру» проверяет яркость и протестует против скуки.

* В 11 состоявшихся матчах чемпионата мира забито 25 голов. Средняя результативность – 2.27 гола на игру. Нормальный средний результат, но если рассчитать результативность матчей без встреч Россия – Саудовская Аравия и Португалия – Испания, то получим печальные цифры: 14 голов в 9 играх, 1.55 мяча на матч.

* Только три команды сумели отличиться больше двух раз: Россия, забившая пять голов, а также Испания и Португалия, огорчившие друг друга по три раза.

* 25 голов забиты следующим образом: 4 с пенальти (16%), 3 прямыми ударами со штрафных (12%), 6 при помощи других стандартных положений (24%) и только 12 с игры (48%).

* Трем игрокам удалось забить больше одного гола: Криштиану Роналду отметился хет-триком, Диего Коста и Денис Черышев – дублями.

* Для сравнения: в первых 11-ти матчах ЧМ-2014 в Бразилии было забито 37 голов, то есть на дюжину больше. Средняя результативность составила 3.36 гола на игру, разница более чем в гол не в пользу российского мундиаля.

* Любимый счет на ЧМ-2018 – 1:0, пять матчей из одиннадцати (45%) завершились именно с такими цифрами на табло. Дважды финальный свисток фиксировал две единички, по одному разу отметились счета 5:0, 3:3, 2:1 и 2:0.

Но ведь зрелищность – это не только голы. Присмотримся к каждому матчу в отдельности и сравним впечатления. Может быть, рано бить тревогу из-за недостаточной результативности?

1. Россия – Саудовская Аравия – 5:0 = 6 из 10

Окей, пять мячей – это здорово, особенно когда их забивает сборная России, не пропуская при этом в ответ, на чемпионате мира. Но если абстрагироваться от пристрастий и не путать эмоции со зрелищностью, то игра в «Лужниках» заслуживает оценку лишь немножко выше средней, да и то во многом из-за персонально прекрасных голов Черышева и Головина в концовке. Победитель забил пять мячей с семи ударов в створ ворот, сборная России часто теряла мяч на ровном месте и проводила в основном короткие атаки, а Саудовская Аравия катала мяч без продвижения вперед. Это отличный старт для команды Черчесова на мундиале, но для нейтрального зрителя – такой себе футбол.

2. Египет - Уругвай – 0:1 = 5 из 10

В общем-то, боевая получилась игрушка, и более ранний гол мог вскрыть ее и сделать более яркой, но Уругвай забил в самой концовке со стандарта. Ну хоть развязка добавила впечатлений, стерев с табло нули.

3. Марокко - Иран – 0:1 = 5 из 10

То же самое пальто. Только в этом матче выиграла не та команда, которая была ближе к победе по ходу встречи, все случилось наоборот. У Марокко были яркие моменты, заставлявшие хвататься за голову, а Иран дождался своего шанса и выиграл при невероятном стечении обстоятельств и помощи Фортуны.

4. Португалия - Испания – 3:3 = 9 из 10

Пока самый яркий матч ЧМ-2018, побольше бы таких! Тут и хет-трик Роналду, и качельное развитие событий, и ответы Диего Косты, и поздний гол Криштиану со штрафного. Однако нужно сказать, что Португалия забила три гола тремя ударами в створ, а испанцы иногда минутами катали мяч без обострений, то есть здорово, что команды так проявили себя в реализации, но сама игра не искрила, к тому же ровно половина мячей забита со стандартов.

5. Франция - Австралия – 2:1 = 6 из 10

Два пенальти, интрига и технологичные голы сборной Франции – это плюсы, но удручило малое количество созданных моментов, ведь от ярких по именам французов ждали большего. Австралийцы имели хороший момент в первом тайме, а в створ попали только с пенальти, но с «Соккеруз» и спрос меньше. Франция не сыграла «на все деньги», игра получилась скомканной и сумбурной.

6. Аргентина - Исландия – 1:1 = 7 из 10

Зрелищность – это не всегда голы, часто это еще и голы, которые не состоялись. Лионель Месси не сумел переиграть исландского клипмейкера с «точки», и это стало одним из главных событий первого тура. До неудачи Лео команды обменялись голами, а после Исландия больше не пропускала. Неожиданный результат – тоже плюс в карму зрелищности.

7. Перу - Дания – 0:1 = 7 из 10

Несмотря на один забитый мяч, игра получилась боевой. Сборная Перу много атаковала, создавала яркие моменты и могла открывать счет с пенальти, да и датчане старались не отставать. Если бы команды эффективнее сработали в завершающих стадиях, запросто могли сыграть со счетом вроде 2:2 или 3:2 в пользу любой из сторон.

8. Хорватия - Нигерия – 2:0 = 4 из 10

Хорватия забила свои мячи после стандартов: первый угловой привел к автоголу, а второй – к назначению пенальти, который был реализован Модричем. Но в целом смотреть игру было мучительно. Нигерия выглядела командой без сильных сторон, «Суперорлы» словно проиграли еще до стартового свистка, да и хорваты играли плоско, без изысков. Много борьбы, низкие скорости, качественных моментов кот наплакал: всего четыре попадания в створ ворот на две команды за всю игру.

9. Коста-Рика - Сербия – 0:1 = 4 из 10

После яркого начала в исполнении Коста-Рики эта игра скатилась в какое-то «бей-беги». Сербы всеми силами гасили темп и вязали игру в центре поля, но в выпадах часто действовали нелепо и неловко, костариканцы бежали как слепые лошади – быстро, но бессмысленно. Роскошный гол Александара Коларова сделал этой игре красочную обложку, но в журнале под ней пусто. Абсолютно рутинный матч состоялся в Самаре.

10. Германия - Мексика – 0:1 = 8 из 10

Иногда и одного гола достаточно. Поединок Германии и Мексики стал глотком свежего воздуха после двух душных матчей с участием балканских команд. Мексиканцы растрепали чемпионов мира молниеносными контратаками, забили и не пропустили в ответ, хотя Бундестим во втором тайме завладела инициативой и довела общее число своих ударов по воротам до 26 (9 пришлись в створ). Да и «Эль Три» еще могли забивать в контратаках. Моменты + скорости + удары + сенсация = классный матч.

11. Бразилия - Швейцария – 1:1 = 5 из 10

Понятно, что зрелищность любого матча с участием Бразилии зависит от того, как сыграет Бразилия. В Ростове-на-Дону «пентакампеоны» выдали многообещающий старт с чудесным голом Коутиньо, а потом остановились и перешли в пешеходный режим. Швейцарцы ответили с углового, а бразильцы задвигались только в концовке. Не знаю, где Тите насчитал 20 голевых моментов, Бразилия не смогла победить не из-за проблем с реализацией, а из-за медленной, предсказуемой, расхлябанной игры. Местами смотреть было просто противно, хотя в концовке у Неймара и товарищей было несколько шансов, это правда, впрочем не такие это были моменты, чтобы Зоммер летал по девяткам. Бразилия разочаровала вместе с другими фаворитами.

Ленивая Бразилия, неряшливая Германия, колхозная Аргентина. Фавориты ЧМ – ни о чём!