Старый новый «Зенит» лучшего тренера в мире

Спаллетти подколол Семака и уверен, что у его бывшего клуба все будет хорошо. «Соккер.ру» сомневается, ведь «Зенит» почти не изменился.

Контрольные матчи – для тренеров

Лучано в шутку назвал Сергея Богдановича «лучшим тренером в мире», и допустил, что все у «Зенита» будет хорошо. Команда одержала четыре победы на сборах, а в пятом поединке устроила перестрелку с красивыми голами с «Интером». Причем могли даже выиграть, если бы грамотно отреагировали на шикарный удар Эрнани. Или если арбитр не поставил бы спорный пенальти в ворота Лунева.

Вот все эти результаты – не повод перехваливать. Годами приходится повторять эту мысль, ведь спарринги оценивать нужно так, словно вы не болельщики или зрители, а часть тренерского штаба. Важно сравнивать готовность игрока сейчас с тем, как обычно играет на пике. Оценивать тактику – Семак настаивает, что даже в перестрелке с «Интером» хватало пищи для аналитических размышлений.

Полезно понимать, что физически прибавят, полной концентрации и полного контакта в единоборствах в таких играх быть не может – люди берегут ноги к сезону. Наконец, не стоит переоценивать результат в товарняках, поскольку только сезон рассудит. Победы, ничьи или поражения – не важно. Важно смотреть глубже и шире. И если так поступить, то понятно – у команды Семака хватает минусов.

Кто будет играть в основе?

Проблема Семака «Зенита» в том, что это в лучшем случае «Зенит» Луческу, в худшем – сами знаете чей. Лунев, Анюков, Мак, Нобоа, Эрнани, Нету, Шатов, Дзюба и Иванович играли за Мирчу. И у них ничего в итоге не получилось. Дальше пришел Манчини, навез аргентинцев – опять же, все выходят на поле у Семака.

Каждый на сборах – претендент на основу, кроме Кержакова и Лодыгина, ведь Лунев – основной голкипер. Но пока не ясно, какой будет основа «Зенита», ведь с «Дженоа» и «Интером» обкатали разные варианты, и результат с пятью пропущенными голами показал – сыгранной команды нет, хотя новых лиц тоже, ведь трансферов нет.

Вероятный состав «Зенита» на старт сезона (4-4-2): Лунев – Анюков, Иванович, Мевля, Набиуллин – Мак, Паредес, Нобоа, Шатов – Дзюба, Дриусси.

Семака хотят использовать?

Денег не выдали, казнить не позволили. Словно напомнили тренеру, что Семак пришел, поскольку никто сильнее не согласился, а Манчини оказался временной фигурой, как и Луческу. Но Сергею Богдановичу нельзя соглашаться быть «удобным».

Как только Семак станет свадебным генералом - ставьте крест на разговорах о возвращении фаворита к мощной игре и уверенным победам хотя бы в РПЛ. Ведь очевидно, что Сергеем Богдановичем и его репутацией прикрылись. Была идея прикрыться Адвокатом, но старика решили не мучить. Сезон ведь будет кровожадным.

Какие слабости видны на сборах?

Учитываем, что это товарищеские матчи, и смотрим скорее на структуру игры, чем на конкретные решения отдельных игроков. Что не так с командной игрой?

1. Лунев не руководит обороной. Было проблемой и раньше, ведь Андрей – отличный вратарь, но одиночка. Защита оторвана от голкипера, что приводит к ляпам, ведь Кержаков и Лодыгин тоже не приказывают Мевле, Нету и Ивановичу. Также Лунь, как его величают партнеры, огорчает подходом к пенальти. Андрей с Дзюбой разыгрывают серии на тренировках, и форвард чаще совершает сэйвы, да и с «Интером» гадал и Икарди забил.

2. В защите пока бардак. Ошибки спартаковского масштаба. Тут причина отчасти в том, что состав постоянно тасуют, ведь даже без Кришито, Жиркова и Мамманы два комплекта защитников. Семак просит играть компактно – слишком вжимаются в штрафную. Мевля если не пожарит, то исправляет чужие грубые ошибки, ведь Нету вернулся во всех смыслах. Набиуллин пока ужасен в защите. Анюков постоянно не успевает. Нет сплава опыта и молодости, и яркого акцента, коим был Кришито, нет.

3. «Зениту» нужен разрушитель. Огромная беда – ни один из тех, кто выходил на поле на сборах, не убедил в роли Цербера, даже Краневиттер. Отчасти потому, что нет игрока конкретной позиции – чистого опорника, отчасти из-за отсутствия концепции игры. Оздоев - это одна задача, Нобоа – другая, Паредес – третья, и так вплоть до Эрнани. Соперники часто бьют издали и занимают пустоты между линиями. Даже игроки «Дженоа» получали секунды для принятия решений и красивых передач с места в стиле Крооса или Де Брюйне.

4. Плеймейкера тоже не хватает. Кто лидер этой команды? Если Дзюба, то стоит столбом впереди или прессингует, маловато движения для лидерства. А Паредес ровно такой, как был в прошлом сезоне. Кокорин пока не готов играть, хотя тренируется, но Александр тоже не новый Халк или Данни. Вожака, которые были в чемпионские годы – вспомните Зырянова, Широкова или Аршавина, не достает. Тонких решений мало, когда говорим о комбинационной игре. Из шести последних голов ни одного командного.

5. Семак ставит примитивную игру. Может, в будущем Сергей Богданович порадует оригинальными идеями, но начал с азов. «Зенит» простой, как две копейки, что опасно для команды, которой ломать «автобусы». Непонятно, за счет чего преодолеют кризис позиционных атак. Прессингуют старательно, но командных голов не видели. Если назвать «Зенит» за неделю до начала сезона никаким, то это будет констатацией, а не оскорблением. Конечно, это сиюминутная оценка, нужно смотреть официальные матчи, но тренер Семак не оригинален – факт. Впрочем, есть веская причина.

На поле «сборная неудачников»?

Луческу жаловался, что отобрали Гарая, Витселя и Халка, не дали денег на сильных игроков. Отчасти прав. Манчини дали денег – навез, но не тех. А Семаку теперь разгребать. «Зенит» начнет сезон как старая команда Луческу-Манчини с правками нового тренера и без Кришито. При этом они снова фавориты РПЛ. Третий год подряд многие читатели «Соккер.ру» в чемпионском опросе ставят на команду из Санкт-Петербурга!

Кто выиграет чемпионат России 2018/19?

Самый богатый клуб, униженный теперь еще и пятым местом, хочет взять реванш. Но что такого умеет Сергей Богданович, чтобы заставить Смольникова, Нету, Эрнани, Шатова, Дриусси и Паредеса провести сказочный стабильный сезон, а «Зенит» стать коллективом без конфликтов и командой без явных изъянов? Как заставить соперников их бояться, не меняя заявку?

Очевидно ведь, что Семак согласился начать сезон с людьми Луческу и Манчини, и лишь затем вносить правки. В теории может сработать. Ведь что объединяет подопечных Сергея Богдановича? Максимум из них предыдущие тренеры не выжали. С другой стороны, «Зенит» сильно рискует – дарит право на реванш футболистам с внушительной историей неудач.

Оставили центральной фигурой в обороне Ивановича, хотя Бано не справляется и скидывает ответственность на Мевлю. Не нашли замену Кришито, слева Чернов и Набиуллин, оба слабее, чем Смольников справа, хотя Игорь и сам не идеал. Вернули старенького Анюкова. Не добавили в схему разрушителя, полагаясь на Паредеса и Нобоа. Не имеют альтернативы для уставшего Дзюбы впереди. Заболотный такой, как был весной, а Кокорин не готов.

Атака пока у «Зенита» поставлена хуже, чем была у «Уфы». Голая импровизация и дальние удары против «Дженоа» и «Интера». С таким набором не просто нерешенных, а даже не решаемых пока проблем традиционный фаворит может потерять много пунктов. А потом панические закупки зимой не спасут сезон. Отказавшись от покупок, Сергей Богданович поступил по-человечески.

А вот те, кто его нанял, бездействуют. Не дали денег на игроков самого высокого класса. Не позволили расчистить заявку. Насколько новый тренер самостоятельный? При этом в Санкт-Петербурге ждут новый десерт из того, что завалялось в холодильнике. Парадокс, но опасность как раз в том, что старт может получиться на старте. На каком месте «Зенит» Луческу был после 12 матчей? На первом, делил лидерство. Не забыли, где был «Зенит» Манчини после 13 туров? Правильно – первым.

Можно поверить, что футболисты, взятые не под Сергея Богдановича, а под Мирчу и Роберто, без них сыграют лучше в концовке сезона? Здесь вам не «Уфа», багажа Ганчаренко нет, перестройка сложнее. У «Зенита» объективно много нерешенных тактических, кадровых и не только неурядиц, так что Нобоа – оптимист. И если добрый тренер Семак допустит ошибки, команда выступит еще примитивнее, чем в предыдущих сезонах.

Ниже в таблице падать некуда, но и оснований для качественного прорыва пока мало. «Зенит» Семака ставит на мотивацию и реваншизм, у них ремейк «Отряда самоубийц». Вступают в сезон без подписаний, после потери Кришито и возвращений в заявку тех, кто провалил в сумме три сезона, отдав чемпионства ЦСКА, «Спартаку» и «Локомотиву».