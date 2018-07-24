Сияние и блеск. Тренерский состав АПЛ на сезон 2018/19

вчера, 13:00

Венгер и Конте покинули английский чемпионат, но «Соккер.ру» уверяет вас: недостатка в ярких тренерских дуэлях в АПЛ не будет!

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Действующий чемпион, тренер, который в своей карьере выигрывал чемпионаты Испании, Германии и Англии, дважды брал Лигу чемпионов, но оба раза – с «Барселоной». Главная мотивация Гвардиолы на будущий сезон: сделать «Манчестер Сити» сильнейшей командой Европы.

Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»). В позапрошлом сезоне выиграл Лигу Европы, прошлую кампанию МЮ завершил без трофеев, зато на втором месте в АПЛ , впрочем, в чемпионской гонке «Красные Дьяволы» не участвовали, «Сити» боролся сам с собой. Сейчас Моуриньо просит «больше золота» на трансферы, в будущем сезоне «Манчестер Юнайтед» собирается побороться за титул и не ударить в грязь лицом в Лиге чемпионов.

«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»). Даже досадно, что при всех своих несомненных преимуществах «Тоттенхэм» стабильно остается без титулов. С другой стороны, уже не скажешь «высот не достиг», ведь именно под руководством Почеттино «Шпоры» стали серьезной силой в АПЛ и научились финишировать выше своих любимых соседей – «Арсенала».

Юрген Клопп («Ливерпуль»). Два месяца назад Клопп проиграл свой третий еврокубковый финал и второй – в Лиге чемпионов. Но Юрген предпримет новую попытку! «Ливерпуль» сохранил лидеров, точечно усилился, что особенно важно – прикупил качественного вратаря, поэтому неудивительно, что перед новым сезоном даже букмекеры выделяют «Красных» в роли второго после «Манчестер Сити» фаворита АПЛ в сезоне 2018/19.

Маурицио Сарри («Челси»). «Челси» заменил одного итальянского тренера другим, а философия экс-наставника «Наполи» позволяет надеяться, что в новом чемпионате мы увидим совсем другой «Челси»: атакующий, много владеющий мячом, тактически гибкий и романтичный. Это не может не радовать.

Новый тренер – новая команда. Сарри перестроит «Челси»

Унаи Эмери («Арсенал»). Среди тренеров «Большой шестёрки» АПЛ остался всего лишь один прагматик – Жозе Моуриньо, все остальные исключительные романтики, а Эмери тоже входит в эту когорту. Унаи взошел на тренерский мостик «Арсенала» после 22 лет правления Арсена Венгера, трехкратного победителя Лиги Европы ждут серьезные испытания, а также возобновление соперничества с Моуриньо и Гвардиолой, которых он знает еще по чемпионату Испании.

Шон Дайч («Бернли»). В прошлом чемпионате «Бернли» под руководством Дайча совершил подвиг, финишировав сразу за спинами команд топ-6. В новом сезоне Шон и «Кларетовые» должны подтвердить, что это не было случайностью.

Марку Силва («Эвертон»). «Эвертон» - уже третий английский клуб для португальского наставника, с предыдущего места работы, из «Уотфорда», он был уволен в январе, когда результаты пошли на спад, а руководство «Шершней» узнало о контактах Силвы с «Эвертоном». Ходили даже слухи, что Марку может стать временным наставником «Челси», но он дождался окончания сезона и пришел на «Гудисон Парк». У «Эвертона» - один из лучших составов за пределами топ-6, а Силва – тот тренер, который может сделать из этого кое-что интересное.

Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм»). «Вест Хэм» к старту нового сезона подготовил новый проект. «Молотобойцы» уже купили футболистов почти на 100 миллионов евро (Фелипе Андерсон, Исса Диоп, Ярмоленко), а главным тренером назначили Мануэля Пеллегрини, который выигрывал АПЛ с «Манчестер Сити».

Клод Пюэль («Лестер»). По ходу прошлого сезона возглавил «Лестер» и вывел его в верхнюю половину турнирной таблицы. Пюэль в качестве тренера выигрывал французскую Лигу 1 с «Монако» и «Лионом», а «Лестер» - это уже его второй клуб в АПЛ после «Саутгемптона».

Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»). Именитые и титулованные наставники работают не только в больших клубах АПЛ . В серединке таблицы притаился Рафа Бенитес, который выигрывал все значимые международные трофеи: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»). Бывший тренер «Ливерпуля» и сборной Англии, которому в августе исполнится 71 год, по-прежнему при деле.

Эдди Хоу («Борнмут»). Хоу работает тренером вот уже десять лет, а ему всего лишь 40. Эдди не спешит уходить из «Борнмута», который возглавляет с 2012-го и лично вывел в АПЛ , однако есть уверенность, что работа с «Вишенками» - не предел его мечтаний. Хоу еще погремит в Англии, какие его годы!

Хави Грасия («Уотфорд»). Специалист, с которым мы близко знакомы по работе в казанском «Рубине», зацепился за свой шанс в АПЛ . Посмотрим, что у него получится в первой полноценной кампании у руля «Уотфорда».

Крис Хьютон («Брайтон»). Хьютон однажды мечтает возглавить «Тоттенхэм», которому в общей сложности отдал почти половину из своих 60 лет жизни. Это вполне может однажды произойти, у Криса хорошая репутация в тренерском цехе.

Дэвид Вагнер («Хаддерсфилд»). Все пророчили «Терьерам» моментальный вылет из АПЛ в прошлом сезоне, но «двойник» Юргена Клоппа удержал свою команду в элите, а теперь готовится к новому старту, что уже заслуживает уважения.

Марк Хьюз («Саутгемптон»). Бывший нападающий МЮ , «Баварии» и «Барселоны» недолго оставался без работы после ухода из «Сток Сити», где работал пять лет. В марте Хьюз возглавил «Саутгемптон», который сумел удержать в АПЛ , заняв последнюю спасительную строчку.

Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»). Еще один португалец в АПЛ в компанию к Моуриньо и Силве. Бывший вратарь даже недолго поиграл за московское «Динамо», а в качестве тренера мы его знаем по работе в «Валенсии» и «Порту». «Волков» уверенно вывел в Премьер-Лигу и не стесняется насыщать состав соотечественниками.

Славиша Йоканович («Фулхэм»). У бывшего игрока сборной Югославии удивительная тренерская карьера: сделав два золотых дубля подряд с «Партизаном», Славиша укатил тренировать в Таиланд, затем всплыл в Болгарии, недолго поработал с «Эркулесом» в Испании и вдруг возглавил «Уотфорд». Отлучился в Израиль поработать с «Маккаби», чтобы через время принять новое предложение из Англии – от «Фулхэма», который после двух лет работы вывел в АПЛ .