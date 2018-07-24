Крыховяк, ты дома! Топовое усиление для чемпиона

вчера, 19:37

«Локомотив» взял в аренду у ПСЖ Крыховяка, и «Соккер.ру» убедился в серьезности намерений железнодорожников на будущий сезон. Гжегош – топ-игрок. Вот только…

Анкета

Полное имя: Гжегош Крыховяк.

Гражданство: Польша.

Возраст: 28 лет (29 января 1990).

Антропометрия: 187 сантиметров, 84 килограмма.

Предыдущие клубы: «Бордо», «Реймс», «Нант», «Севилья», ПСЖ , «Вест Бромвич».

Позиция: центральный полузащитник оборонительного плана (опциально может сыграть в центре обороны).

Статистика

Клубная карьера: 295 матчей, 17 голов.

В сборной Польши: 54 матча, 3 гола.

Сезон-2017/2018 в «Вест Бромвиче»

Матчей: 31; минут: 1843; голы: 0; ассисты: 2; желтые карточки: 3; красные карточки: 0.

Карьера

Крыховяк родился в маленьком городке Грыфице (население – 17 тысяч человек), который расположен в Западно-Поморском Воеводстве неподалеку от границы с Германией. Мяч маленький Гжегош пинал с юных лет, но по-настоящему задумался о футбольных вершинах только в 12 лет, когда по настоянию брата приступил к серьезным занятиям футболом в клубе «Ожел» из Мжежино. За следующие четыре года Крыховяк сменит еще несколько польских команд, а в 16 лет его заметят скауты «Бордо» и призовут в ряды «Жирондинцев». Гжегош вольется в молодежку, поиграет в четвертом по силе французском дивизионе, но до первой команды так толком и не дослужится, хотя и дебютирует. Звезда Крыховяка взошла в «Реймсе» под руководством тренера Юбера Фурнье, который потом некоторое время работал в «Лионе».

Возможно, у Юбера в «Олимпике» дела пошли бы лучше, если бы он смог забрать с собой системообразующего игрока своего «Реймса», но Крыховяк выбрал другое продолжение карьеры. И вряд ли сожалеет об этом. Из состава середняка Лиги 1 Гжегош скакнул в стан действующего победителя Лиги Европы, а уже с поляком в составе «Севилья» еще два раза завоевала второй по значимости еврокубок. В Ла Лиге Крыховяк поиграл против «Реала» и «Барселоны», Месси и Роналду, впитал ценные уроки Унаи Эмери, и последний забрал Гжегоша в ПСЖ , когда перешел на работу в парижский клуб. «Сен-Жермен» раскошелился почти на 30 миллионов евро.

А вот дальше что-то пошло не так. Казалось бы, какие могут возникнуть проблемы, когда переходишь вместе со знакомым тренером в другой клуб. Предполагалось, что Крыховяк постепенно вольется в состав ПСЖ , займет место Тиаго Мотты, но Гжегош, напротив, планомерно «вылился» из состава «Пари Сен-Жермен». Его уровень игры перестал устраивать Унаи Эмери: в кампании-2016/2017 Крыховяк провел во всех турнирах 19 матчей, а на следующий сезон отправился в аренду в «Вест Бромвич». И нужно сказать, что в худшей команде АПЛ прошедшего чемпионата не блистал так, чтобы другие клубы мечтали пригласить его.

Статистика не врёт: Крыховяк серьезно сбавил

Естественно, продолжи Гжегош в ПСЖ планомерное развитие, сейчас ни о каком трансфере в «Локомотив» и речи бы ни шло. Сам факт того, что карьера Крыховяка сошла с резьбы, сделал возможным его переезд в Россию. Тотально успешные игроки не меняют Париж на Москву. Юрий Семин умеет приводить в чувство сдавших игроков, пример Джефферсона Фарфана показательный, но у перуанца была дополнительная мотивация в виде чемпионата мира, маячившего как сосиска на удочке перед носом. Любой, даже самый одаренный и качественный игрок, может оказаться бесполезным поленом, если у него нет мотивации. Над стимулами Крыховяка наверняка придется поработать.

Несколько пугающими выглядят цифры, утверждающие, что в «Вест Бромвиче» по сравнению с периодом в «Севилье» Гжегош стал выигрывать в среднем в три раза меньше верховых единоборств в каждом матче. И это при росте под 190 сантиметров и позиции, предполагающей борьбу на земле и в воздухе. Количество отборов и перехватов тоже снизилось, к слову, как и точность передач, упавшая на 5-6 %. Конечно, нужно делать скидку на смену чемпионатов, на разные стили и силу команд, если сравниваем «Севилью» и «Вест Бромвич», но эти оговорки лишь немного смягчают эффект, но не отменяют падения. А на чемпионате мира Крыховяк почти вернулся к своим лучшим образцам игры (даже гол забил в ворота Сенегала), хотя сборная Польши была тотально плоха, но у полузащитника имелась мотивация, и он конвертировал ее в ТТД и беговую работу.

Кто выиграет от этого перехода?