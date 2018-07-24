Космо-Стас. Черчесов и ещё 10 лучших тренеров 2018 года

вчера, 22:08

Верьте глазам своим! Черчесов, которого еще пару месяцев назад не критиковал только ленивый и далекий от футбола, вошел в число номинантов на звание «Тренер года ФИФА ».

Как только появилась новость о том, что Станислав Черчесов номинирован на премию «Тренер года», которую вручает ФИФА , признаюсь, не поверил. Чтобы удостовериться, пришлось идти на официальный сайт ФИФА , заходить в соответствующую новость и убеждаться, что это действительно так: наставник сборной России попал в число 11-ти лучших тренеров 2018 года по версии Международной федерации футбола. И это, безусловно, огромный успех. Изучаем полный список номинантов.

Станислав Черчесов (Россия; сборная России)

Успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира не осталось незамеченным. Команда Станислава Черчесова, как это модно сейчас говорить, может считать себя «моральным финалистом», ведь проиграла реальным финалистам, хорватам, только в серии пенальти. Но даже если не притягивать за уши такие определения, сборная России объективно выступила мощно на мундиале, который начинала с худшим рейтингом ФИФА среди всех участников. При Черчесове российская дружина впервые в истории вышла из группы на чемпионате мира, а потом впервые же пробилась в четвертьфинал, наступив на голову Испании, да и вылет получился драматичным, в серии пенальти, а не в стиле пробки из бутылки.

Россия – Хорватия и другие суперматчи ЧМ -18

Массимилиано Аллегри (Италия; «Ювентус»)

Вот уж не знаю, с каких пор завоевание Скудетто и Кубка Италии у руля «Ювентуса» считается достижением, в последние годы это в регламенте итальянского футбола прописано, разве нет? А если серьезно, Аллегри не отдал титул «Наполи», вмешавшемуся в борьбу за чемпионство, правда, в Лиге чемпионов «Юве» не смог снова добраться до финала, но вылетел ведь от будущего победителя – мадридского «Реала». Сам приз Массимилиано, как и наш Станислав Саламович, не получит, но место в списке претендентов заслужил кропотливой работой и постоянным поиском новых решений. Теперь в планах у Макса – внедрение Криштиану Роналду в командную игру «Старой Синьоры».

Златко Далич (Хорватия; сборная Хорватии)

Безусловно, Хорватия стала главным открытием состоявшегося чемпионата мира. Да, мы знали, что у «шашечных» есть сильные игроки, а в полузащите действуют исполнители мирового класса, но в финале мундиаля их точно никто не ждал. Роль тренера в этом успехе велика, ведь Далич смог объединить мужчин с непростыми характерами, а того, кто не смог засунуть личные амбиции подальше и стать частью целого, выгнал прочь. Эти слова о тебе, Никола Калинич.

Хосеп Гвардиола (Испания; «Манчестер Сити»)

Со второй попытки Хосеп Гвардиола сумел выиграть английскую Премьер-Лигу, но все равно остался собой недоволен, ведь в Лиге чемпионов не смог продвинуться дальше четвертьфинала, причем проиграл Юргену Клоппу и «Ливерпулю» - команде из чемпионата, где стал королем. В будущем сезоне «Ман Сити» под руководством Пепа будет бороться за все возможные трофеи, а Гвардиола постарается вернуться на вершину списка самых успешных тренеров.

Гарет Саутгейт (Англия; сборная Англии)

Сборная Англии – традиционный неудачник крупных международных турниров. На чемпионатах мира «Три Льва» всего трижды добирались до полуфинальной стадии: на домашнем ЧМ -1966, который выиграли, на ЧМ -1990, где заняли четвертое место, и на мундиале в России под руководством Гарета Саутгейта. Возможно, английской дружине где-то не хватало изобретательности, а со стандартов они забили несколько больше голов, чем того требуют приличия, но результат достигнут, а перспективы окрыляют, ведь команда молодая, и на следующих крупных турнирах сборную Англии снова ждем на поздних стадиях.

Роберто Мартинес (Испания; сборная Бельгии)

У сборной Бельгии «не было шансов» выиграть чемпионата мира: согласно традиции, победы на мундиалях не достаются командам с тренерами иностранцами у руля. Но присутствие испанца Мартинеса на тренерском мостике «Красных Дьяволов» не помешало им установить историческое достижение: впервые в истории бельгийцы поднялись на пьедестал почета на чемпионатах мира. Третья команда планеты – это вам не шутки!

Диего Симеоне (Аргентина; «Атлетико»)

Прошлой осенью «Атлетико» не сумел преодолеть групповой турнир Лиги чемпионов, но разочарование осталось в прошлом году, а в 2018-м «Матрасники» вихрем промчались по плей-офф Лиги Европы и завоевали почетный трофей. Благодаря этой победе Диего Симеоне номинирован на награду «Тренер года».

Юрген Клопп (Германия; «Ливерпуль»)

Юрген Клопп – типичный романтический неудачник еврокубков. В мае немец проиграл третий из трех своих финалов еврокубков. Он уступал с «Боруссией» «Баварии» в финале Лиги чемпионов 2013 года, три года спустя уже с «Ливерпулем» не смог прервать серию побед «Севильи» в Лиге Европы и вот снова проиграл. Кстати, тоже позволил испанскому клубу продлить серию побед в турнире до трех подряд. Только на этот раз в Лиге чемпионов и мадридскому «Реалу». Но «Ливерпуль» Клоппа, даже несмотря на досадное поражение в Киеве с ляпами Кариуса, был прекрасен, так что Юргена по делу отмечают.

Эрнесто Вальверде (Испания; «Барселона»)

Вальверде подвергся огульной критике за вылет из Лиги чемпионов, который получился очень болезненным: поражение от «Ромы» 0:3 после домашней победы 4:1 нескоро забудется. Но, с другой стороны, под руководством Эрнесто «Барселона» спокойно сделала золотой дубль в Испании. И это в первый сезон у руля каталонского гиганта.

Зинедин Зидан (Франция; «Реал»)

Напоследок – два француза и два фаворита, кто-то из них двоих обязательно станет лауреатом. Скорее всего, не Зидан, хотя третья подряд победа в Лиге чемпионов – это нечто невероятное. Зизу был крутым игроком и оказался крутым тренером. Почему он проиграет своему давнему другу Дешаму? Да просто потому что Лига чемпионов проводится каждый сезон, а чемпионат мира – раз в четыре года.

Дидье Дешам (Франция; сборная Франции)

Впрочем, не будем бежать впереди паровоза: однозначно выиграет кто-то из французов, но пусть интрига сохраняется до последнего. Дидье Дешам теперь причастен к обеим великим победам сборной Франции на чемпионатах мира: турнир 1998 года он выиграл в качестве действующего игрока и капитана, а теперь привел «Трехцветных» к титулу уже в роли тренера.