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Черчесов останется в сборной. У него много работы!

вчера, 17:30

На ЧМ-18 выступили шикарно, сборная родилась по ходу турнира, и новые проверки ждут в Лиге Наций и отборе к Евро-2020. «Соккер.ру» уверен, что Черчесову стоит рискнуть.

Черчесова оставят, но останется ли тренер?

Симонян заверил, что Станиславу Саламовичу предложат новый контракт. Но это не новость – конечно же, после такого выступления на домашнем чемпионате наставник получит соглашение, говорят, по схеме «2+2». Но у Черчесова и раньше был один из самых привлекательных контрактов среди наставников ЧМ-18. Если Далич говорит, что ему мало 5 млн евро в год, то у наставника сборной России еще до турнира было 2.6 млн евро (у Златко – 550 тысяч). Но дело не в деньгах.

У Черчесова есть две причины уйти из сборной России. Первая – боязнь потерять статус российского наставника, у которого получилось на крупном турнире, звание победителя. Вторая – приглашение от зарубежных клубов или сборной. В Польше после овощной игры тамошней команды предлагали вернуть Станислава Саламовича  в страну, ходили слухи о приглашении из Бундеслиги. Там обязательно найдется клуб-другой, где тренеры с жесткой позицией нужны. Тем более Черчесов знает немецкий язык. Но если уж получилось со сборной России, разве пяти матчей достаточно?

- на ЧМ-18 Черчесов был в пятерке по зарплате, но в случае нового контракта условия улучшат. Хотя китайский или арабский оклад, конечно же, не светит.

Победа в Лиге Наций входит в задачи сборной?

Чтобы войти в группу А Лиги Наций – нового турнира для сборных, который призван сделать товарищеские матчи увлекательными, команде России нужно осенью победить Турцию и Швецию в маленькой группе. Будет четыре игры, первая через полтора месяца, соперники солидные – у Луческу и Андерссона крепкие коллективы. Вторые удачно выступили на чемпионате мира, с первыми сборная России дважды играла за короткое время.

Будет непросто, но если оказаться в дивизионе А – сэкономят деньги РФС, не нужно будет платить за поединки против Испании или Германии. Кроме путевки в элиту, победа в группе дает дополнительный шанс оказаться в финальной части Евро-2020. Даже если отбор сложится неудачно, но осенью 2018-го Россия выиграет свою группу – весной 2020-го получат возможность пройти через полуфинал для победителей четырех групп дивизиона В в финал, где разыграют билет на Евро-2020.

- победа в группе Лиги Наций – путевка в элитную компанию, победа в дивизионе – страховка на случай неудачи в отборе к Евро. Причем если Россия будет второй, но шведы или турки пройдут отбор – попадет вместо них в плей-офф Лиги Наций.

Уход ветеранов скажется на игре сборной России?

Жирков не заявлял о завершении карьеры в сборной. Но вряд ли найдется много команд высокого уровня, которые на Евро-2020 сыграют с почти 37-летним крайним защитником. За Юрия решение примет его величество время. А Самедов сам решил – хватит, сосредоточился на выступлениях за «Спартак», а Игнашевич воспринял ЧМ-18 как прощальный подарок от щедрой к нему футбольной фортуны, теперь ест конфеты. Но не отдыхает, ведь Сергей Николаевич теперь тренирует молодежки ЦСКА.

Это три игрока основы Черчесова на ЧМ-18, причем заявка была так сформирована, что у Жиркова не было прямого сменщика, только Кудряшов, нередко играющий в центре. Игнашевич занял место Васина или Джикии – им нужно время после травм, но они с Кутеповым в паре не играли. Было три защитника, но вряд ли хочется к такой схеме возвращаться. Россия не сможет сыграть «3-4-3» в атакующем стиле Бельгии, а это значит, что будет схема с четверкой. Нужен второй центральный, нужен молодой левый бек. Уход ветеранов повлияет.

- Игнашевич, Самедов и Жирков были незаменимыми в конструкции Черчесова на ЧМ-18. Даже если Юрий остается – изменения будут точно и каждое может стать определяющим.

Какие игровые и кадровые изменения ожидают сборную?

В ближайших матчах надо будет атаковать чаще. Черчесов оставил работу над созиданием на будущее. Против Испании и Хорватии играли по-разному, к Саудовской Аравии помогал готовиться даже Шевченко – тренер сборной Украины консультировал Черчесова, поскольку проводил товарищеский матч с будущим соперником России. На чемпионате мира тренерский штаб сработал чисто, поскольку и предоставление отдыха основным игрокам в поединке с Уругваем, и переход на три центральных с Испанией, и стратегия на Хорватию были правильными. У Черчесова получилось, но ему надо вносить новые правки.

Понятно, что Черышев теперь основной левый хавбек, но Денис не всегда в форме. Зато есть Дзагоев, а Головин теперь над Зобниным и вторым центральным. Но справа надо менять Самедова, и кандидатов полно. Кокорин, два Миранчука, Игнатьев, Ташаев, Ткачев, даже Алан в теории. Многие в первых турах могут сыграть так, что захотите увидеть их против Турции. С левым флангом обороны сложнее – Набиуллин, Рауш или Комбаров по статусу не Жирков, но Юрий устал. Один Дзюба железный, ведь пошел навстречу Семаку и раньше начал подготовку, чем другие участники ЧМ-18. Состав не сохранят, и в центре защиты, и в атаке, если Смолов желает взять реванш, будут перемены и нужна подпитка.

- в сборной России из стабильных игроков Акинфеев, Фернандес и Головин. Это значит, что и кадровые, и тактические изменения будут от матча к матчу. Но что важно – начали работать от соперников.

Сборная России сохранит подход из-за поддержки публики?

Команда породнилась с народом, и уж точно не хочется терять новорожденную связь. У Черчесова есть историческая возможность стать первым тренером в истории сборной, который достойно переживет следующий после крупного турнира отбор. На Евро-2020 сыграют 24 сборные, и хотя позиция России в рейтинге ФИФА такая, что рассчитывать на хороший жребий проблематично, и в Лиге Наций, и в отборе к Евро-2020 от команды ждут игры с душой, как на домашнем чемпионате.

Черчесову стоит продолжать работу, поскольку задач у него много, все сложные и увлекательные. Только Хиддинк был в похожей ситуации. Но тот состав после Евро-2008 был более звездным и капризным. Зобнин, Черышев, Дзюба, Головин – парни, которые вряд ли потеряют голову, как теряли Павлюченко или Аршавин. И хотя Черчесов не стал великим благодаря двум победам и двум ничьим с Испанией и Хорватией, а его команда не превратилась в сборную Франции по таланту, рецепт найдет. При поддержке и самоотдаче получается драться.

- интерес к сборной возрос, в ближайших домашних матчах соберут полные стадионы и это будет справедливой наградой за отличное летнее приключение.

Новые навыки Черчесов применит осенью в Лиге Наций?

Даже если впереди не настолько веселые будни, как праздничные дни ЧМ-18, к новым играм надо готовиться с надеждой, что на турнире в России родился сильный наставник. Черчесова по делу ругали и на клубном уровне, и в стартовый период в сборной, но раз показал, что может и умеет – надо продолжать. Нет для сборной более подходящего тренера, и раз Станислав Саламович не был таковым, но стал – стоит идти дальше, не оглядываясь на летний успех.

Ведь уже 7 сентября выездной поединок против Турции в Лиге Наций. Через три дня игра с Чехией дома, за три осенних месяца сыграют шесть раз – кроме матчей с турками, шведами и чехами, запланирован поединок со сборной Германии. Еще до определяющей жеребьевки Евро-2020 сборной надо перестроиться и подстроиться под новых и приличных оппонентов, поэтому глава РФС пусть не зевает – официальное подтверждение, что Черчесов будет готовить команду к двум ближайшим турнирам, необходимо немедленно. Если окажется, что случайно сборная России нашла своего тренера, то это будет главной победой ЧМ-18.  

- попасть в финальную часть Евро-2020 проще, чем в финальную часть любого ЧМ. И хотя России нужны осенние победы для рейтинга и важен жребий, Черчесов понимает – получил историческую возможность удержать сборную на отвоеванной высоте.

До него ни у кого не получалось – отличный вызов для наставника, умеющего подчеркнуть, что уверен в себе. Причем важно, что тренер, игроки и фанаты не летают в облаках, а сборную никто не переоценивает из внимательных зрителей. Именно поэтому и может получиться.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:33
Посмотрим как без Игнашевича Кутеповым заинтересуе
Ются топ клубы.
laziale
laziale ответил Roger Young
вчера в 21:33
Roger Young:
Какой автобус, ты вообще о чем? Ты случаем не из Киева? Тогда предыдущий вопрос снимается автоматически.
Ни одного матча сб.России не видел, да?
Roger Young
Roger Young ответил laziale
вчера в 21:05
laziale:
Какой драйв? Вся игра сб. России от автобуса строилась, которым рулил Игнашевич- теперь его нет. У Смолова не получилось, потому что он техничный футболист, а Саламыч ставил на физику и силовую борьбу. В этом ключе Дзюба незаменим в нападении. По сути Черчесову нужно начинать заново, оборона больше не такая надежная и игра на отбой не прокатит в финальном этапе Евро.
Какой автобус, ты вообще о чем? Ты случаем не из Киева?

Тогда предыдущий вопрос снимается автоматически.
body
body ответил Faustello
вчера в 20:44
Faustello:
Усатый боров добьёт нашу сборную вместе с казнокрадами из РФС и алчными агентами. Футбол весь прошлый сезон умирал, махинации с объектами к ЧМ помогут.
Прав, а как иначе, команды нет, одни на ура, мысли почти нет, а усатый это тень а-ля Бердыев....
body
body
вчера в 20:38
Шикарно, пипец как смешно.... купленная Аравия, купленный пляж, и позорная игра с Уругваем....Испания, позорная, самая позорная игра сборной России, Хорваты, а да бандерохорваты, повезло, ноль командной игры, просто на ура дошли до пенок, а тут штанга решила не так как было задумано, вот и вся шикарная игра....,
борька
борька
вчера в 20:01
Ребят для сборной много, но они почти все средненькие, даже до такого уровня не дотягивают, как Жирков, Самедов!! Будем посмотреть!
Robinson
Robinson ответил spartach n1
вчера в 19:42
Что куришь? Мы играли с Хорватией в один день, они на насколько часов позже, какие сутки.
spartach n1
spartach n1
вчера в 19:34
Да ну его победы это удачная жеребьёвка в группу,Испания которая на кануне ЧМ осталась без тренера и Хорватия которая имела на сутки меньше после 120 матча .
Головокружение от успехов !
Фата лист
Фата лист
вчера в 19:31
Много ошибок в статье, тот же Жирков уже давно объявил о завершение карьеры в сборной, а тут целый пункт посвящен тому, что он еще остался...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:42
Ну правильно САЛАМЫЧА оставили. Не Кержакова же с Хомухой ставить у руля Национальной Сборной России.
laziale
laziale ответил Roger Young
вчера в 18:03
Roger Young:
Если команда не растеряет свой драйв, Смолов вспомнит, как забивать, а также восстановится Щенников, Кокорин и Джикия с Ещенко, то команда может спокойно выйти на Евро 2020 и показать там отличный результат.Как оказалось у нас есть 11 ребят способных выйти на поле и показать класс. И даже чуть больше. 4-5 высоколассных запасных.
Какой драйв? Вся игра сб. России от автобуса строилась, которым рулил Игнашевич- теперь его нет.
У Смолова не получилось, потому что он техничный футболист, а Саламыч ставил на физику и силовую борьбу. В этом ключе Дзюба незаменим в нападении.
По сути Черчесову нужно начинать заново, оборона больше не такая надежная и игра на отбой не прокатит в финальном этапе Евро.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:46
Еще Ташаев с Панченко поднатореют и вообще можно брать кубок Европы
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:45
Если команда не растеряет свой драйв, Смолов вспомнит, как забивать, а также восстановится Щенников, Кокорин и Джикия с Ещенко, то команда может спокойно выйти на Евро 2020 и показать там отличный результат.Как оказалось у нас есть 11 ребят способных выйти на поле и показать класс. И даже чуть больше. 4-5 высоколассных запасных.
Faustello
Faustello
вчера в 17:34
Усатый боров добьёт нашу сборную вместе с казнокрадами из РФС и алчными агентами. Футбол весь прошлый сезон умирал, махинации с объектами к ЧМ помогут.
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