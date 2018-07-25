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Головин - в «Монако»: все в выигрыше

вчера, 22:00

«Монако» еще зубаст и убедителен. В борьбе с «Челси» и «Ювентусом» за Александра Головина монегаски преуспели. «Соккер.ру» считает это благом для всех.

Одна из главных трансферных саг нынешнего лета подошла к концу. Стремительная развязка настигла дело Александра Головина, который уезжал-уезжал из ЦСКА и уехал. Причем пунктом назначения стали не «Челси» или «Ювентус», которые несколько месяцев обхаживали полузащитника, а «Монако». И этот выбор кажется логичным сразу с нескольких аспектов. Для их разъяснения обратимся к словам вице-президента монегасков Вадима Васильева, который как всегда без обидняков и двусмысленностей расставил все точки над i и, собственно, подтвердил сделку.

Контракт 22-летнего Головина с «Монако» рассчитан на пять лет. Это стандартный срок для монегасков, которые подписывают на такую продолжительность молодых и перспективных игроков, на которых рассчитывают в будущем. Причем с точки зрения перепродажи за более солидные деньги. Уже само это говорит о том, что в Головине «Монако» усматривает огромный потенциал роста, который можно раскрыть за пару лет, чтобы перепродать в более амбициозный и перспективный с точки зрения титулов клуб. Тот же «Челси» или «Ювентус». Васильев этого не скрывал:

«Челси» – это топ-клуб, к которому я отношусь с большим уважением. Однако линия полузащиты у английской команды перегружена. На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако».

Не стал он юлить и в вопросе интересов к Головину со стороны других клубов, раскрыв все карты. Подтвердился и интерес со стороны «Челси», и заинтересованность «Ювентуса», который в какой-то момент был серьезно настроен, однако туринцев наверняка сбило подписание Криштиану Роналду. По позиции это не одно и то же, но финансовые аспекты и маркетинговые пришлось туринцам наверняка перестраивать.

Немного не до Головина. Это ощутил и сам Александр с ЦСКА - переговоры с «Ювентусом» застопорились. После этого сам футболист очень хотел перейти в «Челси». И тут как раз пригодились таланты Васильева и боссов «Монако», которые умеют грамотно провести переговоры. Они убедили Головина в том, что в «Челси» ему рановато, а вот в «Монако» все будет в самый раз. И время на адаптацию в Европе получит, и гарантированную практику, и отличную зарплату.

ЦСКА же был убежден финансовым аспектом. Поговаривают о 30 миллионах евро, которые «Челси» при всей его топовости и связях с армейцами все же не хотел платить за Головина. А «Монако» рискнул и вложился, делая ставку на то, что сможет повысить стоимость Александра. Ставка смелая, однако монегаски могут себе позволить такую самонадеянность, поскольку в последние годы нараскрывали массу талантов и напродавали на многие десятки миллионов евро. И даже на сотни.

Уверенности добавляет и то, что тренерский штаб «Монако» остается неизменным, а это гарантирует тому же Головину практику и рост, гарантирует клубу понятную качественную игру, высокую организацию и дисциплину. На фоне «Челси» монегаски, хоть и не выглядят такими грандами, но все же в данный момент времени кажутся более стабильными и надежными. Слишком много в Лондоне перемен и напряжения в атмосфере было в последнее время. Нелучшая обстановка для адаптации россиянина в условиях высокой конкуренции.

А в «Монако» она снизится. Жоау Моутинью своей верой и правдой отслужил и отправился в «Вулверхэмптон». Именно на его позицию по смыслу и наполнению отправится Головин. К тому же у «Монако» всегда возможно дополнительное прореживание до конца лета - мало ли кому пригодятся талантливые и вечно ценящиеся высоко игроки монегасков. Так что Головину можно не переживать именно за игровые минуты. Они у него будут. А дальше - все в его руках.

Французский чемпионат еще и сам по себе подходит Головину. «Монако» играет в атакующий комбинационный футбол, действует быстро, находит пространство, разрывает построения соперника, так что у Александра будет прекрасная возможность проявить свои диспетчерские способности и прорекламировать себя достойно. Футбол в Лиге 1 не такой убойно-интенсивный, как в Англии, что для россиян в общем-то в диковинку. И не настолько заточенный на тактических изысках, как итальянский. Он в меру силовой, боевой и при этом достаточно техничный, уровень защиты команд не такой уж и высокий - вскрывать можно довольно легко и со вкусом. К тому же «Монако» и Головин смогут себя проявить в Лиге чемпионов уже в ближайшем сезоне.

Стоит отметить, что в «Монако» не привыкли передерживать игроков, и это тоже привлекло Головина. Если монегаски получают хорошее предложение, и сам футболист хочет уйти, никаких преград перед ним не строится. Васильев и компания прекрасно понимают рынок, не идут на конфликт. Эта адекватная позиция тоже подкупает. Если у Головина не получится в «Монако», то разве получилось бы в «Ювентусе» или «Челси»? Вряд ли. А если получится, то «Челси» и «Ювентус» с другими еще прибегут к «Монако» за Александром.

Приятна и реакция французских любителей футбола. Большинство из них с радостью воспринимает появление Головина в «Монако», в основном отмечая его яркую игру на ЧМ-2018. Считают это усиление качественным, хотя некоторые сомневаются в том, что стоило платить именно 30 миллионов евро, полагая, что 20-25 миллионов вполне хватило бы. Однако, вероятно, именно эта разница и дала «Монако» преимущество перед «Челси» в глазах ЦСКА. Позитивных аспектов у этой сделки полно. Посмотрим, как все сложится на футбольном поле.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил blitz
сегодня в 00:32
blitz:
А особенно в выигрыше ЦСКА и Гинер.
ЦСКА получит за Головина 30 млн евро. Так дорого российских футболистов еще не продавали
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
вчера в 23:38
Serg_Diamond:
А я не помню ни одного российского свина, который бы перешел в последние годы в Европу
Европе не нужны семинулевые свины!)))
spartach n1
spartach n1 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 23:36
Ragnar_Lodbrok:
Из Монако можно далеко шагнуть
Обычно из конюшни быстро спотыкаются,всякие красичи,хонды,жо вообще спился на радостях что сбежал ))
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 23:34
spartach n1:
гинер тоже как и головешка хотел Челси на открытие своего сарая привезти,а приехало Торпедо ))
О - мясной огарок тут как тут. Думал, что Бензоколонка Свинси продал, а тут опять Гинер отличный трансфер совершил )))
spartach n1
spartach n1 ответил Великолепный
вчера в 23:32
Великолепный:
Свины не нужны Европе!)))
А клячи там чего-либо добились,хоть один пример ?))
spartach n1
spartach n1 ответил Serg_Diamond
вчера в 23:31
Serg_Diamond:
А я не помню ни одного российского свина, который бы перешел в последние годы в Европу
У кобыл их вообще никогда не было ))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 23:28
Из Монако можно далеко шагнуть
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
вчера в 23:26
Serg_Diamond:
А я не помню ни одного российского свина, который бы перешел в последние годы в Европу
Свины не нужны Европе!)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил spartach n1
вчера в 23:21
spartach n1:
Мутная заслуга в росгосужосе на фоне регулярных залётов в ЛЧ )) А потом гинер уже прославился продажей нелеквида,непомню не одного коня который в Европах заиграл !
А я не помню ни одного российского свина, который бы перешел в последние годы в Европу
blitz
blitz
вчера в 23:18
А особенно в выигрыше ЦСКА и Гинер.
spartach n1
spartach n1 ответил ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:17
ЦСКА Самый титулованный:
Для начала поборемся с Локо за Суперкубок, а вы посмотрите со стороны!))))
Разберитесь сперва лучше с ларьками которые харьковский барыга крышует,без их финансов конюшня скоро будет как Анжи на матчи пешком ходить ))
spartach n1
spartach n1 ответил Serg_Diamond
вчера в 23:11
Serg_Diamond:
Я напомню, этот шанс достался ЦСКА благодаря тому, что он обошел Спартак в турнирной таблице))
Мутная заслуга в росгосужосе на фоне регулярных залётов в ЛЧ ))
А потом гинер уже прославился продажей нелеквида,непомню не одного коня который в Европах заиграл !
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:06
гинер тоже как и головешка хотел Челси на открытие своего сарая привезти,а приехало Торпедо ))
mikysss
mikysss ответил Serg_Diamond
вчера в 22:57
Serg_Diamond:
Я напомню, этот шанс достался ЦСКА благодаря тому, что он обошел Спартак в турнирной таблице))
вопервых однодневка газпромовская отвалилась, а итог прошлого чемпа дело второе как ни крути
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mikysss
вчера в 22:54
mikysss:
напомни ка мне как вам этот шанс достался? однодневка испарилась типичная схема
Я напомню, этот шанс достался ЦСКА благодаря тому, что он обошел Спартак в турнирной таблице))
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 22:50
Очень,очень рад! наши молодые ребята будут брать пример и рваться в звезды
mikysss
mikysss ответил ЦСКА Самый титулованный
вчера в 22:48
ЦСКА Самый титулованный:
Для начала поборемся с Локо за Суперкубок, а вы посмотрите со стороны!))))
напомни ка мне как вам этот шанс достался? однодневка испарилась типичная схема
mikysss
mikysss ответил Serg_Diamond
вчера в 22:46
Serg_Diamond:
За что будут бороться семинулевые позорники лучше вообще не говорить
я даж не сомневался что недалёкий какойнибудь про 7-0 вспомнит что-то нового придумать мозгов то не хватает
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил mikysss
вчера в 22:39
mikysss:
Ну всё теперь кони будут бороться с бомжами за пятую строчку
Для начала поборемся с Локо за Суперкубок, а вы посмотрите со стороны!))))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:39
Для ЦСКА важно быстро подыскать достойную замену. За эти деньги это будет не сложно сделать, можно даже двух очень приличных по российским меркам игроков купить
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Евгений Сибель
вчера в 22:37
Евгений Сибель:
Барселона перехватила Головина
уже не смешно
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:37
Наша гордость
Авантюра Слуцкого приносит рекордные 30 миллионов клубу.
Я счастлив
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mikysss
вчера в 22:37
mikysss:
Ну всё теперь кони будут бороться с бомжами за пятую строчку
За что будут бороться семинулевые позорники лучше вообще не говорить
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:36
Барселона перехватила Головина
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Zimka
вчера в 22:35
Zimka:
С одной стороны, выбирая из вариантов Челси, Ювентус и Монако, шансы заиграть сразу выше в французском клубе, НО Франция — это не предел мечтаний, а даже при успешной игре в Лиге 1 что бы обратить на себя внимание надо успешно играть в ЛЧ (и играть хорошо, ибо меньше чем за 45-50 Монако не захочет продавать), а с этим могут быть проблемы при той политике которую проводит Монако и тут 3 варианта – играть на высоком уровне и уехать в топ клуб, играть долго в Монако или обратно в Россию за большие деньги, теперь нет опции «перейти в середняк из топ чемпионата». Плюс российский владелец, это настораживает в связи с возможностью различных муток. В любом случае удачи Саше, будем смотреть и болеть.
В данном случае многое зависит от самого Головина, а в его таланте и упорстве сомневаться не приходится. Челси и Юве - это высокий риск для молодого игрока практически без имени в Европе. Там можно надолго засесть на лавку. Ему для начала нужно влиться в команду, почувствовать чемпионат, проявить себя. А если сможет там себя проявить (уверен, что сможет и владельцы Монако тоже в этом не сомневаются), то перед ним все двери будут открыты. И это не обязательно Лига Чемпионов. Это за российским чемпионатом никто в Европе не следит, а французский чемпионат давно поставляет игроков в Испанию, Англию. Монако не станет силой удерживать игрока, за которого предложат хорошие деньги. Выращивание и продажа талантов - это их хлеб.
mikysss
mikysss
вчера в 22:29
Ну всё теперь кони будут бороться с бомжами за пятую строчку
Zimka
Zimka
вчера в 22:26
С одной стороны, выбирая из вариантов Челси, Ювентус и Монако, шансы заиграть сразу выше в французском клубе, НО Франция — это не предел мечтаний, а даже при успешной игре в Лиге 1 что бы обратить на себя внимание надо успешно играть в ЛЧ (и играть хорошо, ибо меньше чем за 45-50 Монако не захочет продавать), а с этим могут быть проблемы при той политике которую проводит Монако и тут 3 варианта – играть на высоком уровне и уехать в топ клуб, играть долго в Монако или обратно в Россию за большие деньги, теперь нет опции «перейти в середняк из топ чемпионата». Плюс российский владелец, это настораживает в связи с возможностью различных муток. В любом случае удачи Саше, будем смотреть и болеть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 22:21
Удачный трансфер во всех отношениях. Успехов Головину в новом клубе!
moralesoul
moralesoul
вчера в 22:17
УРА!!!

Если "товарищ" Мутко ещё и уберёт БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ, то возможно много наших талантливых ребят отправятся в европейские клубы и будут нормально развиваться.

В нашей стране условия для развития есть практически только в Москве =(

УДАЧИ САШЕ!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:12
Дай Бог Саши Успеха в Монако и что бы был в основе и радовал нас своей игрой. Без травм.
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