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Бензема навсегда. Зидан и Роналду подставили «Реал»

вчера, 17:30

«Соккер.ру» с интересом следит за трансферными вестями из Мадрида. Похоже, что Лопетеги достался форвард Зидана – Карима некем заменить.

Зинедин и Криштиану виноваты не меньше Переса?

Флорентино развесил уши на переговорах с отцом Неймара, словно не понимал, что в 2018 году бразилец переедет в Мадрид только с согласия катарских шейхов, а согласия не будет. По Мбаппе та же история – Килиан заявил, что на 100 % уверен, что новый год встретит игроком ПСЖ, даже взял себе новый номер, «седьмой». Перес также не поверил, что Роналду уедет, не заменил Бензема раньше на форварда, способного определить лицо атаки «Реала» в ближайшие лет пять.

Теперь поздно. К Кариму приценивались покупатели, но даже если оставлять француза, то это будет тот самый Бензема – скандальный за полем, старательный, но неаккуратный при реализации. А Морату давно продали, Альваро скатился к уровню трансфера между лавкой «Челси» и основой «Милана», так что воспитанник клуба не приедет и не спасет. Но спаситель нужен, ведь Зидан своим обожанием Бензема - полезным для голевого эгоизма Роналду, превратил «Реал» в команду одного автора ударов.

У Криштиану по 6.6 удара за  матч, у Бэйла было по 3, у Бензема – по 2, то есть даже в сумме не давали показатель португальца. И хотя валлийские выстрелы эффективнее, чем португальские, вряд ли стоит верить, что Бэйл компенсирует уход Роналду по голам. Тем более, если приедет технарь с пасом Азар, то Гарет останется на правом фланге. Ну или в двойке атаки, ведь такие эксперименты возможны, хоть и не вписываются в обычную тактику Лопетеги.

Зидан, Роналду и Перес вместе подставили тренера Хулена – ему досталась команда, лишившаяся лидера атак и смысла в пребывании Бензема в основе. Причем другого Криштиану в природе нет, а второй Карим не нужен – необходим результативный нападающий.

Клубы потенциальных претендентов не желают их отпускать?

Левандовски уходит из «Баварии», но никак не уйдет. В «Интере» заявили, что Икарди остается, хотя его как раз забрать проще, чем остальных. Аргентинец моложе, у него якобы есть в контракте пункт о 110 миллионах евро официального откупа для «Интера». Хотя вряд ли Мауро является тем, кто сходу начнет тащить «Реал» к победам в Ла Лиге и ЛЧ – чемпионским опытом не обладает. Как и Кейн, хотя в этом случае покупка англичанина невыгодна «Реалу» по цене.

Руководитель «шпор» Леви, поскольку клуб строит стадион, отдаст Харри только за неадекватные деньги, несоразмерные с его талантами. Форвард хороший, но разве есть гарантии, что в «Реале» без Роналду капитану вечных неудачников – сборной Англии, и лидеру вечно не первых – «Тоттенхэма», будет просто себя показать? Кейн может не вписаться в команду с Бэйлом, Иско и Асенсио в группе атаки. Но если искать дальше, то скатываетесь к плохим вариантам.

Есть лишь один отличный форвард для «Реала». Кавани забил в позапрошлом сезоне 49 мячей, а в прошлом 40. Умный нападающий, чувствующий партнеров разного стиля. Но в ПСЖ считают Эдинсона верным клубу, у него отличные личные отношения с руководством, которое не захочет отдавать такого игрока дешево. Перес заплатит 100 и больше миллионов, полученных после ухода Роналду за форварда, которому тридцать один год? Даже если выложит деньги – у ПСЖ нет причин расставаться с уругвайцем, Кавани подходит команде и пригодится.

Но кто выручит «Реал»? Много ли голов забивают Асенсио и Иско? Не их это работа, да и Бэйл, хотя рассчитывает быть лидером, даже при поддержке Азара не сможет составить именно пару в атаке. Нужен наконечник, а пока из тех новостей, которые проходят фильтр правдоподобности, есть только предложение «Валенсии» - забрать Родриго за 80 млн. евро. Лопетеги включил его в состав сборной Испании, где не нашлось места Морате, а Диего Коста был круче обоих

Сейчас у многих клубов центральный нападающий сильнее, чем у «Реала», поскольку у вторых подходящего форварда попросту нет. Даже Бензема без поддержки Роналду и Зидана – плохой центральный форвард для «сливочных».

Перес может долго выбирать и начнет сезон без нападающего?

Васкес как основной нападающий на целый сезон? Слишком даже для команды с молодежью, о которой твердит Перес. Уход Роналду позволяет сделать ставку на снайпера-эгоиста. И хотя понятно, что есть интересный вариант – Кавани может после двух сказочных сезонов за ПСЖ оттрубить пару лет на уровне Суареса в «Барселоне», и затянули – не за горами первые матчи сезона, и не продумали концепцию. Лопетеги понятия не имеет, какой будет его тройка в атаке. Уход Роналду вынуждает интуитивно искать бомбардира, а это может быть ошибкой.

Результативный нападающий нужен, но также важно, чтобы вписался в игру. Вроде бы нужна машина голов, но все продавцы на рынке готовы к отчаянию «Реала» и не заметно, чтобы хотя бы одна из адекватных целей рвалась в Мадрид. Выход найдут – или поставят на Икарди, вынудив «Интер» распрощаться с форвардом, заплатив полную сумму отступных по контракту, или подпишут Левандовски, от которого устали в Мюнхене. Но это жесты отчаянья, ведь бродили безумные идеи вроде подписания Агуэро или Фалькао. Может, Родриго и не худший вариант, хотя бы молод?

Перес начал старую песню о главном. Она о молодых дарованиях и новой команде, но процесс хаотичен. К Лунину приедет Куртуа, а Навас продлит контракт. Эрнандеса хотят отдать в аренду «Ювентусу», чтобы Марсело не убежал к другу Роналду. Ковачичу надоело на лавке, но при этом Винисиус без опыта, а Кроос и Модрич с каждым годом все старше. «Реал» не продумал концепцию жизни без Роналду и Зидана, и это сильнее всего заметно по поискам форварда основы. Многие отказывают Пересу, а тот не готов переплачивать. Кейна «Реал» с учетом современных правил позволить себе не может.

А Кавани – отличный вариант, невзирая на возраст. Но слишком дружен с руководством ПСЖ, чтобы ранить их предательством. Ему и в Париже хорошо живется, рядом с Неймаром и Мбаппе – двумя игроками, которые этим летом публично заявляли, что не уедут в другие клубы, в том числе в мадридский. До Суперкубка Европы три недели, а «Реал» не определился с тем, как компенсировать уход голевого станка из Португалии. Идеальных вариантов нет. На Кейна нет денег, особенно если на прицеле Азар – бельгиец хотя бы твердит о смене клуба и намекает на Мадрид, а Харри молчит.

У «Реала» в списке потенциальных новичков нет одного молодого, готового, подходящего по цене и характеристикам результативного форварда. А в конце сезона в решающих матчах нехватка голов может сказаться! Где бы оказался «Реал» без мяча Роналду в падении через себя «Ювентусу»? Правильно – вне финала ЛЧ. В чемпионатах разных лет его голы тоже выручали, но теперь и Бензема может снова связывать на себе атаки и мазать, и Роналду не спасет. Времени мало, кандидаты в «королевский клуб» взяли паузу. А Кавани, даже если мечтает о «Реале», не убедил пока руководство ПСЖ.

Удивительная ситуация – великому клубу остро нужен форвард, а идеального варианта не существует в природе. Проще говоря, Лопетеги ничего не остается, кроме как оставить Бензема. Отсюда публикация фото, где Хулен идет с Каримом на сборах, положив руку на плечо французу. Но схема с форвардом без голов работала за счет зверской готовности Роналду. Теперь даже приезд Азара – не самого результативного атакующего хавбека в мире, не поможет. Бэйл вечно на пороге лазарета, Асенсио и Иско не стрелки-коллекционеры.

А Кариму много лет. Но именно у француза подросли шансы и дальше играть за «Реал». Наверное, потому так нагло ответил на слухи о «Милане» - хотя участник переговоров позже подтвердил их реальность, то есть Карим неправ. А затем форвард и вовсе обозвал президента «Наполи» Де Лаурентиса «психом». Похоже, Бензема так дерзит, поскольку в шаге основы «Реала» Лопетеги. Но найдется ли Кариус на их пути в новом сезоне?  

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:45
Перес конечно немного в этом коду не допонял чего то, упустить Роналду и главное Зидана, теперь будет трудновато Лопетеги держать Реал в таком же боевом настроении, ну ладно посмотрим
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 22:59
Зидан и Роналду подняли Королевский Клуб до такой вершины , которая для других мировых клубов недостижимы ,как минимум , в этом столетии !!!
А если кто-то и подставил Реал , то это Самодур Перес , который придерживаясь принципа "куда он нахрен денется " потерял в одночасье Лучшего Футболиста Мира и Тренера , которые за три последних года принесли три Кубка ЛЧ !!! Это фантастика !!!
И эта фантастика , боюсь , начала сносить башку Пересу , который возомнил себя тем , кем в действительнсти не является !
Возможно , уход Роналду и Зидана , вернут президента Реала с небес на землю ! Если в новом сезоне не будет титулов , то уход таких ключевых игроков , как Марсело , Кроос , Модрич и других станет неизбежен и команда может посыпаться.
Звезд, , привыкших ежегодно завоевывать международные трофеи высшей пробы , вряд ли устроит неразбериха в перестраиваемом , по непонятным лекалам , Реале !
nba05
nba05 ответил bublikyo
вчера в 22:49
bublikyo:
Надеюсь, с Лопатеги выйдет так как с Вальверде(за исключением позора в Риме). Незвездный тренер приходит в топ клуб, у которого увели звезду(Неймар,Роналду), все пророчат ему провал и увольнение, а он назло критикам берет золотой дубль.
Вполне может такое быть
Гром 222
Гром 222
вчера в 21:22
Идеальным вариантом был бы Мбаппе, лет на 13 мог стать лидером, денег бы сэкономил млны
Артём Сальников
Артём Сальников
вчера в 20:55
Идеального варианта не существует в природе? Кто-то забывает о существовании Смолова, готового играть бесплатно
ᅠ
ответил Deuced
вчера в 20:41
Deuced:
Кейн им нужен даже больше чем Азар, лучше кандидата не найти.
Кейн для Реала не очень подходит. Типичный английский центральный нападающий со своими плюсами и минусами. К первым относится мощь, умение играть головой, выносливость...А ко вторым, в частности, отсутствие гибкости в игре, которая в Испании очень ценится.
ᅠ
вчера в 20:38
Думается мне, Реалу нужно рискнуть и сделать ставку на неизвестного форварда. Мбаппе же тоже не родился таким, и Кейна Арсенал выгнал когда-то не увидев в нём ничего. Явно есть у скаутов Реала на прицеле толковые форварды, которые неизвестны пока миру - самое время открывать новые таланты.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 19:44
Опять Реал, опять Багров и снова паника ))) Роналду ушел, все пропало )))) ДА фиг там было! У Реала состав мощнейший. Справятся. Как было всегда.
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 19:36
Легенда 9 ))))))))
Nazi
Nazi
вчера в 19:10
Пусть берут каванишку, на здоровье!
борька
борька
вчера в 19:03
У нас свободны , Дзюба, Кокорин, Смолов! Выбирай!
Спавятся с игройуспешно!
Deuced
Deuced
вчера в 18:24
Кейн им нужен даже больше чем Азар, лучше кандидата не найти.
bublikyo
bublikyo
вчера в 17:46
Надеюсь, с Лопатеги выйдет так как с Вальверде(за исключением позора в Риме). Незвездный тренер приходит в топ клуб, у которого увели звезду(Неймар,Роналду), все пророчат ему провал и увольнение, а он назло критикам берет золотой дубль.
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