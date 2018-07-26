Бензема навсегда. Зидан и Роналду подставили «Реал»

вчера, 17:30

«Соккер.ру» с интересом следит за трансферными вестями из Мадрида. Похоже, что Лопетеги достался форвард Зидана – Карима некем заменить.

Зинедин и Криштиану виноваты не меньше Переса?

Флорентино развесил уши на переговорах с отцом Неймара, словно не понимал, что в 2018 году бразилец переедет в Мадрид только с согласия катарских шейхов, а согласия не будет. По Мбаппе та же история – Килиан заявил, что на 100 % уверен, что новый год встретит игроком ПСЖ , даже взял себе новый номер, «седьмой». Перес также не поверил, что Роналду уедет, не заменил Бензема раньше на форварда, способного определить лицо атаки «Реала» в ближайшие лет пять.

Теперь поздно. К Кариму приценивались покупатели, но даже если оставлять француза, то это будет тот самый Бензема – скандальный за полем, старательный, но неаккуратный при реализации. А Морату давно продали, Альваро скатился к уровню трансфера между лавкой «Челси» и основой «Милана», так что воспитанник клуба не приедет и не спасет. Но спаситель нужен, ведь Зидан своим обожанием Бензема - полезным для голевого эгоизма Роналду, превратил «Реал» в команду одного автора ударов.

У Криштиану по 6.6 удара за матч, у Бэйла было по 3, у Бензема – по 2, то есть даже в сумме не давали показатель португальца. И хотя валлийские выстрелы эффективнее, чем португальские, вряд ли стоит верить, что Бэйл компенсирует уход Роналду по голам. Тем более, если приедет технарь с пасом Азар, то Гарет останется на правом фланге. Ну или в двойке атаки, ведь такие эксперименты возможны, хоть и не вписываются в обычную тактику Лопетеги.

Зидан, Роналду и Перес вместе подставили тренера Хулена – ему досталась команда, лишившаяся лидера атак и смысла в пребывании Бензема в основе. Причем другого Криштиану в природе нет, а второй Карим не нужен – необходим результативный нападающий.

Клубы потенциальных претендентов не желают их отпускать?

Левандовски уходит из «Баварии», но никак не уйдет. В «Интере» заявили, что Икарди остается, хотя его как раз забрать проще, чем остальных. Аргентинец моложе, у него якобы есть в контракте пункт о 110 миллионах евро официального откупа для «Интера». Хотя вряд ли Мауро является тем, кто сходу начнет тащить «Реал» к победам в Ла Лиге и ЛЧ – чемпионским опытом не обладает. Как и Кейн, хотя в этом случае покупка англичанина невыгодна «Реалу» по цене.

Руководитель «шпор» Леви, поскольку клуб строит стадион, отдаст Харри только за неадекватные деньги, несоразмерные с его талантами. Форвард хороший, но разве есть гарантии, что в «Реале» без Роналду капитану вечных неудачников – сборной Англии, и лидеру вечно не первых – «Тоттенхэма», будет просто себя показать? Кейн может не вписаться в команду с Бэйлом, Иско и Асенсио в группе атаки. Но если искать дальше, то скатываетесь к плохим вариантам.

Есть лишь один отличный форвард для «Реала». Кавани забил в позапрошлом сезоне 49 мячей, а в прошлом 40. Умный нападающий, чувствующий партнеров разного стиля. Но в ПСЖ считают Эдинсона верным клубу, у него отличные личные отношения с руководством, которое не захочет отдавать такого игрока дешево. Перес заплатит 100 и больше миллионов, полученных после ухода Роналду за форварда, которому тридцать один год? Даже если выложит деньги – у ПСЖ нет причин расставаться с уругвайцем, Кавани подходит команде и пригодится.

Но кто выручит «Реал»? Много ли голов забивают Асенсио и Иско? Не их это работа, да и Бэйл, хотя рассчитывает быть лидером, даже при поддержке Азара не сможет составить именно пару в атаке. Нужен наконечник, а пока из тех новостей, которые проходят фильтр правдоподобности, есть только предложение «Валенсии» - забрать Родриго за 80 млн. евро. Лопетеги включил его в состав сборной Испании, где не нашлось места Морате, а Диего Коста был круче обоих

Сейчас у многих клубов центральный нападающий сильнее, чем у «Реала», поскольку у вторых подходящего форварда попросту нет. Даже Бензема без поддержки Роналду и Зидана – плохой центральный форвард для «сливочных».

Перес может долго выбирать и начнет сезон без нападающего?

Васкес как основной нападающий на целый сезон? Слишком даже для команды с молодежью, о которой твердит Перес. Уход Роналду позволяет сделать ставку на снайпера-эгоиста. И хотя понятно, что есть интересный вариант – Кавани может после двух сказочных сезонов за ПСЖ оттрубить пару лет на уровне Суареса в «Барселоне», и затянули – не за горами первые матчи сезона, и не продумали концепцию. Лопетеги понятия не имеет, какой будет его тройка в атаке. Уход Роналду вынуждает интуитивно искать бомбардира, а это может быть ошибкой.

Результативный нападающий нужен, но также важно, чтобы вписался в игру. Вроде бы нужна машина голов, но все продавцы на рынке готовы к отчаянию «Реала» и не заметно, чтобы хотя бы одна из адекватных целей рвалась в Мадрид. Выход найдут – или поставят на Икарди, вынудив «Интер» распрощаться с форвардом, заплатив полную сумму отступных по контракту, или подпишут Левандовски, от которого устали в Мюнхене. Но это жесты отчаянья, ведь бродили безумные идеи вроде подписания Агуэро или Фалькао. Может, Родриго и не худший вариант, хотя бы молод?

Перес начал старую песню о главном. Она о молодых дарованиях и новой команде, но процесс хаотичен. К Лунину приедет Куртуа, а Навас продлит контракт. Эрнандеса хотят отдать в аренду «Ювентусу», чтобы Марсело не убежал к другу Роналду. Ковачичу надоело на лавке, но при этом Винисиус без опыта, а Кроос и Модрич с каждым годом все старше. «Реал» не продумал концепцию жизни без Роналду и Зидана, и это сильнее всего заметно по поискам форварда основы. Многие отказывают Пересу, а тот не готов переплачивать. Кейна «Реал» с учетом современных правил позволить себе не может.

А Кавани – отличный вариант, невзирая на возраст. Но слишком дружен с руководством ПСЖ , чтобы ранить их предательством. Ему и в Париже хорошо живется, рядом с Неймаром и Мбаппе – двумя игроками, которые этим летом публично заявляли, что не уедут в другие клубы, в том числе в мадридский. До Суперкубка Европы три недели, а «Реал» не определился с тем, как компенсировать уход голевого станка из Португалии. Идеальных вариантов нет. На Кейна нет денег, особенно если на прицеле Азар – бельгиец хотя бы твердит о смене клуба и намекает на Мадрид, а Харри молчит.

У «Реала» в списке потенциальных новичков нет одного молодого, готового, подходящего по цене и характеристикам результативного форварда. А в конце сезона в решающих матчах нехватка голов может сказаться! Где бы оказался «Реал» без мяча Роналду в падении через себя «Ювентусу»? Правильно – вне финала ЛЧ . В чемпионатах разных лет его голы тоже выручали, но теперь и Бензема может снова связывать на себе атаки и мазать, и Роналду не спасет. Времени мало, кандидаты в «королевский клуб» взяли паузу. А Кавани, даже если мечтает о «Реале», не убедил пока руководство ПСЖ .

Удивительная ситуация – великому клубу остро нужен форвард, а идеального варианта не существует в природе. Проще говоря, Лопетеги ничего не остается, кроме как оставить Бензема. Отсюда публикация фото, где Хулен идет с Каримом на сборах, положив руку на плечо французу. Но схема с форвардом без голов работала за счет зверской готовности Роналду. Теперь даже приезд Азара – не самого результативного атакующего хавбека в мире, не поможет. Бэйл вечно на пороге лазарета, Асенсио и Иско не стрелки-коллекционеры.

А Кариму много лет. Но именно у француза подросли шансы и дальше играть за «Реал». Наверное, потому так нагло ответил на слухи о «Милане» - хотя участник переговоров позже подтвердил их реальность, то есть Карим неправ. А затем форвард и вовсе обозвал президента «Наполи» Де Лаурентиса «психом». Похоже, Бензема так дерзит, поскольку в шаге основы «Реала» Лопетеги. Но найдется ли Кариус на их пути в новом сезоне?