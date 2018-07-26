Еврокубковый сезон открыт. Уфа встретила Лигу Европы

вчера, 20:12

Полные трибуны, напряженная игра и пока без голов. «Соккер.ру» рассказывает о дебюте «Уфы» в Лиге Европы и вспоминает другие старты клубов РПЛ .

Тренер «Уфы» тоже может отказать «Реалу»

Вчера Нагельсманн – тридцатиоднолетний немецкий наставник, заявил, что вежливо отказал «Реалу» после звонка из Мадрида. Не хочется ему уезжать из Германии так рано, считает, что обязательно получит другой шанс. И хотя хитрый Юлиан так ловко объяснил, что не желал рисковать головой, возглавляя «Реал» после Зидана, у «Уфы» тренер его возрастной группы.

Сергею Томарову всего тридцать шесть, никогда в жизни не работал главным доселе. Зато старожил уфимского клуба. Работал с наставниками «Уфы» разных лет, так что его можно назвать учеником и Ганчаренко, и Семака, и всех остальных, кто приносил пользу. С основания клуба – 2010 года, находится в команде, так что его назначение, пожалуй, можно назвать правильным решением.

Другое дело, что Томаров сразу должен показать, что обладает чутьем и может подготовить команду к раннему старту сезона. Это сложно, даже опытные наставники порой в квалификации еврокубков проваливаются. Но Сергей Александрович сегодня нормально отработал. Ремарка про «Реал» и Нагельсманна, конечно же, шутливая, но своим надо доверять. Тем более таким верным, как Томаров.

«Домжале» - крепкий клуб среднего уровня

«Красные» были сами собой – «Уфа» выжидала и изучала соперника по ходу матча, не форсируя события на поле, хотя во втором тайме шла впереди и пыталась забить единственный мяч встречи, больше по такой игре вряд ли могли увидеть. Старались найти контратаку, высоко прессинговать – три игрока атакующей группы располагались высоко, потом один отрывался к полузащитникам и видели знакомую картину.

«Домжале» ничего интересного не показал, явно играя на ничью в гостях. Их надо дожимать на выезде и проходить, поскольку «Гонвед» и «Прогресс» из Люксембурга - следующие соперники победителя пары «Уфы», не относятся к оппонентам элитным и самым сложным. Получается, жребий у команды Томарова нормальный, но плохо, что банального и крепкого соперника из Словении дома не сумели обыграть.

Пожалуй, не хватило опыта, чтобы зайти к «Домжале» с другой стороны, кроме фланговых атак, попыток найти удар перед стеной из трех линий обороны или угловых. Со стандартами Томарову надо работать, ведь подач было много, а толковых решений не увидели. Важно посмотреть, как на стандартах работают команды Сарри или сборная Бельгии, например. На ЧМ -18 были интересные наработки, «Уфе» против крепких словенцев пригодятся.

Дебют «Уфы» не отличался от стартов коллег по РПЛ

В дебютный для клуба день интересно вспомнить, как стартовали в еврокубках команды в новое время? Понятно, что «Спартак», «Динамо», ЦСКА , «Торпедо» и «Зенит» давно играли в Европе. А вот «Кубань» дебютировала против «Мазервелла» всего пять лет назад - обыграли шотландцев 1:0 и 2:0 в двух поединках, а теперь скатились в ФНЛ . Соседский «Краснодар» стартовал на выезде – обыграли 0:4 эстонский «Калев» и в ответной игре не пожалели.

«Анжи» еще в 2001 году сыграл против «Рейнджерс» на нейтральном поле – из-за войны в соседнем регионе, и вылетел от команды Дика Адвоката, пропустив всего один мяч, обидным получился дебют для команды из Дагестана. А для ФК «Москва» первой игрой Кубка УЕФА стал матч против «Легии». Поскольку победили в 2008 году поляков с общим счетом 4:1 в двух матчах – пошли дальше, хотя и уступили «Копенгагену».

«Алании» вообще повезло с первым соперником – сыграли с «Боруссией» в Дортмунде. Отстояли ничью 0:0, но во второй игре пропустили от Шапюизы и покинули Кубок УЕФА . У «Локомотива» тоже был крутой первый соперник – «Ювентус». Против Роберто Баджо и Раванелли ничего не смогли поделать, вылетели, уступив 0:3 и 0:1. Через два года нарвались на «Баварию» - везло «железнодорожникам» на заре еврокубковой карьеры.

У «Ротора» до встречи с «Манчестер Юнайтед» был дебютный заход против «Нанта» за год до этого. Обыграли дома французов 3:2, но уступили в гостях 3:0. От того же «Нанта» позже вылетел «Текстильщик» - клуб из Камышина когда-то играл в Кубке УЕФА . А «Ростов», если не считать Кубок Интертото – отбор в Кубок УЕФА , дебютировал в Европе недавно, когда проиграл «Трабзонспору» 2:0 по сумме двух матчей в 2014 году.

Новороссийский «Черноморец» в свое время стартовал с поражений от «Валенсии» в Кубке УЕФА – 0:1 дома и 5:0 в гостях. А вот «Крылья Советов» в том же турнире начали с побед над БАТЭ – дважды обыграли белорусов по 2:0. Впрочем, позже уступили АЗ в яркой дуэли, ведь после поражения 5:3 голландцы выиграли 3:1, забили больше выездных голов. «Рубин» тоже проиграл в первой попытке – «Рапид» забил трижды в первой игре и даже победа 2:0 не помогла Бердыеву.

Пермский «Амкар» уступил при дебюте в Лиге Европы «Фулхэму», хотя и обыграли их дома 1:0 уже после поражения 3:1 в Лондоне. А вот «Сибирь» прошла кипрский «Аполлон», чтобы затем проиграть ПСВ 5:0 после домашней победы 1:0. Наконец, «Терек» прошел «Лех», но не прошел в следующем раунде Кубка УЕФА «Базель». Почти нет легких дебютов, у всех старты непростые, «Уфа» - не исключение. Первый раунд многие проходили, дальше не так весело.

«Уфа» вряд ли повысит российский коэффициент

В этом сезоне три команды из РПЛ начнут путь в Лиге чемпионов. И хотя «Спартаку» в любом случае оставляют попытку в Лиге Европы, если «Уфа» вылетит до группового раунда – а их шансы на выход невысокие, то общий коэффициент будут делить на шесть. Получится не таким высоким, как в случае шести клубов в групповом раунде. Впрочем, не будем лишать «Уфу» права на борьбу, ведь ничего страшного не произошло – ничья тоже неплохой стартовый результат.

Сегодня сыграли нормально, и хотя может аукнуться, что не выиграли, ничего грозного в словенцах и даже в любом из будущих соперников нет. Также всегда есть надежда на мужа красавицы Татьяны Беленовой. Вратарь «Уфы» Александр достаточно опытный и сильный вратарь, чтобы тащить на себе команду в более сложных и насыщенных матчах, чем нынешний. Ведь до решающего раунда накануне группового элитного соперника не будет. Что ж, «Уфа» и в РПЛ опустится в таблице, и в Лиге Европы пока ничего не выиграла.