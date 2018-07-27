«Быстро зачахнет». Злая реакция на главный трансфер лета

вчера, 10:05

«Соккер.ру» удивлен, что даже ЧМ -18 не научил радоваться футбольным успехам. Чем Головин заслужил скепсис и злые оценки?

Интерес «Челси» и «Ювентуса» подтвержден официально

Вице-президент «Монако» заявил, что в борьбе за Головина еще были «Ювентус» и «Челси». Публично. Вице-президент. В Италии один из руководителей туринского клуба ответил на вопрос еще во время ЧМ – Головин интересен. Официальные лица делают открытые заявления, а в комментариях читаем «никто за него не боролся».

Что критикам плохого сделал молодой футболист Сашка Головин, что в него настолько не верят? Было дело, ляпнул глупость после Евро-2016 на ехидный вопрос, стыдно ли ему за провал команды Слуцкого. Александру не хватило опыта и мудрости, чтобы ответить техничнее, чем: «За что должно быть стыдно?» С ним провели воспитательную беседу в ЦСКА , позже извинялся.

Через два года на чемпионате мира стал основным. Против саудовцев сыграл шикарно, с Египтом, Испанией и Хорватией каши не испортил, хотя моложе всех из основы. Модрич и Ракитич не вынесли полузащиту России в одни ворота. Головин пробежал немногим меньше многих звезд центра поля в мире, как и Зобнин. Роман говорит, что останется в «Спартаке» - хотя не факт, что это его карьере выгодно. А вот Александр принял решение.

«Затухнет», «потеряется», «выживут из коллектива»

В детстве Головин болел за «Реал», а теперь может почитать такой прогноз от комментатора Генича, болеющего за другой испанский клуб:

ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться! Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернётся обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю.

По характеру? Россияне не способны адаптироваться в других странах? Мысль для лузеров, особенно после баскетболистов, хоккеистов или живущей в Монте-Карло Исинбаевой. Это как заявлять, что украинскому вратарю Лунину стоило отказать «Реалу» в девятнадцать лет. Какая разница, сколько лет? Предлагают – езжай, пробуй, вернуться в ЦСКА или «Зарю» всегда успеешь. Школа футбола совершенно другая, опыт бесценный.

Да и деньги в жизни спортсмена надо грести, пока гребется, но никого не предавая. Бывший игрок «армейцев» Пономарев тоже выступил так, словно на дворе 1960 год, Бернабеу предлагает Яшину перейти в «Реал» - а такое было, но тот отказывается, поскольку знает – трансфер исключен из-за политики партии, а безвозвратно покидать родину, как делали Пушкаш и Кошич из Венгрии, не все хотели. Головин не едет к капиталистическим врагам, но вот так говорят:

Боюсь, что он потеряется. Всё-таки там требования другие, не такие, как у нас в России. Там нужно выкладываться в каждой игре обязательно. Сами ребята его могут выжить из коллектива, если Головин не будет отдаваться. У нас можно дурака повалять, забить один голишко, а дальше отдыхать. Так у Саши и было, собственно говоря.

Что за бред? Головину 22 года, в его возрасте даже у Неймара одна игра была яркой, вторая – так себе. Но запоминали только яркие. И какие такие требования в «Монако», где играл тот же Ласина Траоре? Откуда у Пономарева познания о коллективе в «Монако»? Соберутся поляк Глик, хорват Субашич и черногорец Йоветич, каждого из которых Головин поймет без знания языка хотя бы отчасти, и давай Александра из коллектива выживать?

А комментировать пассаж Мостового, что Головину помешает незнание языка, не хочется. Ведь старшему Александру стать легендой «Сельты» не помешали даже скромные возможности бортового компьютера. Но тут и вице-президент «Монако» Вадим Васильев – один из тройки самых сильных российских футбольных менеджеров (еще Грановская и Бабаев), сделал странное предупреждение:

Прошу сразу всех болельщиков не ждать слишком многого от Александра. Адаптация к новому чемпионату, новой стране. Новый язык.

Добрый, но странный комментарий после подписания за 30 млн евро человека, который уже играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы – против МЮ и «Арсенала» оставил хорошее впечатление, уже выступает за сборную – на ЧМ -18 получилось. Головин готов к основе клуба уровня «Монако», если будет рвать и метать на тренировках. Таланта хватает и данных тоже. Не хватает только поддержки соотечественников.

11 причин, почему Головин не зачахнет в «Монако»

1. Жардим – отличный тренер. 2. «Монако» распродал всю основу полузащиты. 3. По силе монегаски второй клуб Франции. 4. Головин сыграет в ЛЧ – будет шанс одним матчем влюбить в себя фанатов. 5. У клуба российские владелец и менеджеры – Александр им не чужой. 6. Молодые быстрее учат языки, Сарри в Лондоне будет труднее, чем Головину в плане адаптации. Парочку раз сгоняет в ФИФУ или «Доту» с народом – уже свой в коллективе.

7. Фалькао в атаке. В составе «Монако» проще стать автором голевой передачи, чем в ЦСКА , Радамель – топ-форвард. 8. Жизнь в шикарном городе с новой зарплатой – в три-четыре раза выше, чем у Гинера. Неплохая мотивация развиваться и ждать нового трансфера в Серию А или АПЛ . 9. Старательность. На поле не филонил, порой даже слишком агрессивен и увлечен игрой. 10. В Лиге 1 неграмотно защищаются, атаковать проще, чем в РПЛ . 11. У «Монако» подходящая для Головина схема и стиль игры.

Плюс Александр спасает ЦСКА . Одним переходом зарабатывает клубу денег на полгода существования. И если злую реакцию фанатов «Спартака» или «Зенита» можно понять – из их составов редко уезжают в видные клубы, то почему остальные словно желают Головину провала? Зачем писать, что потом вернется к Гинеру за 5 млн евро? Он не Жо – не пьет, не гуляет, не Муса – не такой робкий, не Жирков – не настолько замкнутый.

Конечно, Александру надо адаптироваться, заявить о себе в коллективе, показаться на поле. Но разве плохо дрался за ЦСКА ? Зачем Головину стелить соломку, когда Александр даже не пробовал упасть? «Монако» подписал не Неймара, а центрального полузащитника, который молодой и зеленый, но талантливый и боевитый. Российский хавбек пришел в клуб, где умеют развивать игроков. Пришел после того, как продали всех основных полузащитников Жардима.

Моутинью и Фабиньо уехали в АПЛ , Лемар, игравший выше них, но уже не на фланге – в «Атлетико». Как можно не ждать от Головина многого, если ждут многого от Кейта? 23-летний сенегалец из «Лацио» в прошлом сезоне без особой адаптации собрал приличные голевые показатели в Лиге 1. А в атаке Головин будет связан с Фалькао. Радамель не мешал напарникам забивать голы, но на любой умный пас ответит грамотно.

Наконец, у «Монако» есть Жардим – один из самых недооцененных тренеров мира. Но время португальца еще придет. Он уже был в полуфинале Лиги чемпионов, уже выигрывал чемпионат Франции при богатом ПСЖ , в прошлом сезоне уверенно опередил все остальные клубы Лиги 1 и, в отличие от «Челси», сыграет с «Монако» в главном клубном турнире. Головина ждут прекрасные поединки, с ним будут работать отличные специалисты, будет жить в княжестве, куда съезжаются миллионеры, чтобы отдохнуть и развлечься!

Головин – современный молодой человек, играет в компьютерные игры, торчит в сети, у него с детства есть страничка, за отдельные сообщения на которой сейчас будет немножко неловко, как всем бывшим детям его поколения, когда увидят архивные записи. Но Александр готов к вызову, причем выбирал между двумя отличными вариантами. Пошел в «Монако», где ему расчистили путь в стартовый состав продажами всех полузащитников основы.

Дайте выйти на поле, сыграть хотя бы полгода, подучить французский. А потом учтите, куда Головин попал. «Монако» только за последние годы выпустил в свет Мбаппе, Лемара, Фабиньо, Конголо, Мейте, Менди, Бернарду Силву, Бакайоко, Каррильо, Сен-Максимена, Марсьяля, Кондогбиа, Курзава, Карраско, Абденнура, а чуть раньше Хамеса для «Реала» и «Баварии» готовили. 16 фамилий, неплохой список, правда?

Уйди Головин в «Ювентус» или «Челси», скепсис об игровой практике был бы уместным. А «Монако» всегда нужны новые игроки и нет отряда из Пьянича, Канте, Азара и других звезд в центре поля. Головин усилит «Монако» и заиграет. Пора ломать стереотипы, что российские игроки не растут, сделав заявку на прогресс. Один Черчесов нормально на дорожку высказался: «Я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, воспользуется своим шансом».

Головин – единственный за тридцать лет очень молодой российский игрок, получивший серьезный вызов. Даже к уровню Лиги 1 и «Монако» не стоит придираться, поскольку эта команда в большинстве случаев переиграет и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА при личной встрече. Головин пошел учиться, может оказаться со временем еще выше. Сарри ведь будет за ним приглядывать, и Абрамович не забудет.

Зачем писать гадости, когда уместны добрые пожелания и похвала? Заметили, оценили, взяли в крутой футбольный университет. Все у Головина получится, от чего выиграет и репутация новых российских футболистов, и сборная России, где через пару лет Александр должен быть главным человеком.