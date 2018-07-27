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«Быстро зачахнет». Злая реакция на главный трансфер лета

вчера, 10:05

«Соккер.ру» удивлен, что даже ЧМ-18 не научил радоваться футбольным успехам. Чем Головин заслужил скепсис и злые оценки?

Интерес «Челси» и «Ювентуса» подтвержден официально

Вице-президент «Монако» заявил, что в борьбе за Головина еще были «Ювентус» и «Челси». Публично. Вице-президент. В Италии один из руководителей туринского клуба ответил на вопрос еще во время ЧМ – Головин интересен. Официальные лица делают открытые заявления, а в комментариях читаем «никто за него не боролся».

Что критикам плохого сделал молодой футболист Сашка Головин, что в него настолько не верят? Было дело, ляпнул глупость после Евро-2016 на ехидный вопрос, стыдно ли ему за провал команды Слуцкого. Александру не хватило опыта и мудрости, чтобы ответить техничнее, чем: «За что должно быть стыдно?» С ним провели воспитательную беседу в ЦСКА, позже извинялся.

Через два года на чемпионате мира стал основным. Против саудовцев сыграл шикарно, с Египтом, Испанией и Хорватией каши не испортил, хотя моложе всех из основы. Модрич и Ракитич не вынесли полузащиту России в одни ворота. Головин пробежал немногим меньше многих звезд центра поля в мире, как и Зобнин. Роман говорит, что останется в «Спартаке» - хотя не факт, что это его карьере выгодно. А вот Александр принял решение.

«Затухнет», «потеряется», «выживут из коллектива»

В детстве Головин болел за «Реал», а теперь может почитать такой прогноз от комментатора Генича, болеющего за другой испанский клуб:

ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться!  Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернётся обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю.

По характеру? Россияне не способны адаптироваться в других странах? Мысль для лузеров, особенно после баскетболистов, хоккеистов или живущей в Монте-Карло Исинбаевой. Это как заявлять, что украинскому вратарю Лунину стоило отказать «Реалу» в девятнадцать лет. Какая разница, сколько лет? Предлагают – езжай, пробуй, вернуться в ЦСКА или «Зарю» всегда успеешь. Школа футбола совершенно другая, опыт бесценный.

Да и деньги в жизни спортсмена надо грести, пока гребется, но никого не предавая.  Бывший игрок «армейцев» Пономарев тоже выступил так, словно на дворе 1960 год, Бернабеу предлагает Яшину перейти в «Реал» - а такое было, но тот отказывается, поскольку знает – трансфер исключен из-за политики партии, а безвозвратно покидать родину, как делали Пушкаш и Кошич из Венгрии, не все хотели. Головин не едет к капиталистическим врагам, но вот так говорят:

Боюсь, что он потеряется. Всё-таки там требования другие, не такие, как у нас в России. Там нужно выкладываться в каждой игре обязательно. Сами ребята его могут выжить из коллектива, если Головин не будет отдаваться. У нас можно дурака повалять, забить один голишко, а дальше отдыхать. Так у Саши и было, собственно говоря.

Что за бред? Головину 22 года, в его возрасте даже у Неймара одна игра была яркой, вторая – так себе. Но запоминали только яркие. И какие такие требования в «Монако», где играл тот же Ласина Траоре? Откуда у Пономарева познания о коллективе в «Монако»? Соберутся поляк Глик, хорват Субашич и черногорец Йоветич, каждого из которых Головин поймет без знания языка хотя бы отчасти, и давай Александра из коллектива выживать?

А комментировать пассаж Мостового, что Головину помешает незнание языка, не хочется. Ведь старшему Александру стать легендой «Сельты» не помешали даже скромные возможности бортового компьютера. Но тут и вице-президент «Монако» Вадим Васильев – один из тройки самых сильных российских футбольных менеджеров (еще Грановская и Бабаев), сделал странное предупреждение:

Прошу сразу всех болельщиков не ждать слишком многого от Александра. Адаптация к новому чемпионату, новой стране. Новый язык.

Добрый, но странный комментарий после подписания за 30 млн евро человека, который уже играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы – против МЮ и «Арсенала» оставил хорошее впечатление, уже выступает за сборную – на ЧМ-18 получилось. Головин готов к основе клуба уровня «Монако», если будет рвать и метать на тренировках. Таланта хватает и данных тоже. Не хватает только поддержки соотечественников.

11 причин, почему Головин не зачахнет в «Монако»

1. Жардим – отличный тренер. 2. «Монако» распродал всю основу полузащиты. 3. По силе монегаски второй клуб Франции. 4. Головин сыграет в ЛЧ – будет шанс одним матчем влюбить в себя фанатов. 5. У клуба российские владелец и менеджеры – Александр им не чужой. 6. Молодые быстрее учат языки, Сарри в Лондоне будет труднее, чем Головину в плане адаптации. Парочку раз сгоняет в ФИФУ или «Доту» с народом – уже свой в коллективе.

7. Фалькао в атаке. В составе «Монако» проще стать автором голевой передачи, чем в ЦСКА, Радамель – топ-форвард. 8. Жизнь в шикарном городе с новой зарплатой – в три-четыре раза выше, чем у Гинера. Неплохая мотивация развиваться и ждать нового трансфера в Серию А или АПЛ. 9. Старательность. На поле не филонил, порой даже слишком агрессивен и увлечен игрой. 10. В Лиге 1 неграмотно защищаются, атаковать проще, чем в РПЛ. 11. У «Монако» подходящая для Головина схема и стиль игры.

Плюс Александр спасает ЦСКА. Одним переходом зарабатывает клубу денег на полгода существования. И если злую реакцию фанатов «Спартака» или «Зенита» можно понять – из их составов редко уезжают в видные клубы, то почему остальные словно желают Головину провала? Зачем писать, что потом вернется к Гинеру за 5 млн евро? Он не Жо – не пьет, не гуляет, не Муса – не такой робкий, не Жирков – не настолько замкнутый.

Конечно, Александру надо адаптироваться, заявить о себе в коллективе, показаться на поле. Но разве плохо дрался за ЦСКА? Зачем Головину стелить соломку, когда Александр даже не пробовал упасть? «Монако» подписал не Неймара, а центрального полузащитника, который молодой и зеленый, но талантливый и боевитый. Российский хавбек пришел в клуб, где умеют развивать игроков. Пришел после того, как продали всех основных полузащитников Жардима.

Моутинью и Фабиньо уехали в АПЛ, Лемар, игравший выше них, но уже не на фланге – в «Атлетико». Как можно не ждать от Головина многого, если ждут многого от Кейта? 23-летний сенегалец из «Лацио» в прошлом сезоне без особой адаптации собрал приличные голевые показатели в Лиге 1. А в атаке Головин будет связан с Фалькао. Радамель не мешал напарникам забивать голы, но на любой умный пас ответит грамотно.

Наконец, у «Монако» есть Жардим – один из самых недооцененных тренеров мира. Но время португальца еще придет. Он уже был в полуфинале Лиги чемпионов, уже выигрывал чемпионат Франции при богатом ПСЖ, в прошлом сезоне уверенно опередил все остальные клубы Лиги 1 и, в отличие от «Челси», сыграет с «Монако» в главном клубном турнире. Головина ждут прекрасные поединки, с ним будут работать отличные специалисты, будет жить в княжестве, куда съезжаются миллионеры, чтобы отдохнуть и развлечься!

Головин – современный молодой человек, играет в компьютерные игры, торчит в сети, у него с детства есть страничка, за отдельные сообщения на которой сейчас будет немножко неловко, как всем бывшим детям его поколения, когда увидят архивные записи. Но Александр готов к вызову, причем выбирал между двумя отличными вариантами. Пошел в «Монако», где ему расчистили путь в стартовый состав продажами всех полузащитников основы.

Дайте выйти на поле, сыграть хотя бы полгода, подучить французский. А потом учтите, куда Головин попал. «Монако» только за последние годы выпустил в свет Мбаппе, Лемара, Фабиньо, Конголо, Мейте, Менди, Бернарду Силву, Бакайоко, Каррильо, Сен-Максимена, Марсьяля, Кондогбиа, Курзава, Карраско, Абденнура, а чуть раньше Хамеса для «Реала» и «Баварии» готовили. 16 фамилий, неплохой список, правда?

Уйди Головин в «Ювентус» или «Челси», скепсис об игровой практике был бы уместным. А «Монако» всегда нужны новые игроки и нет отряда из Пьянича, Канте, Азара и других звезд в центре поля. Головин усилит «Монако» и заиграет. Пора ломать стереотипы, что российские игроки не растут, сделав заявку на прогресс. Один Черчесов нормально на дорожку высказался: «Я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, воспользуется своим шансом».

Головин – единственный за тридцать лет очень молодой российский игрок, получивший серьезный вызов. Даже к уровню Лиги 1 и «Монако» не стоит придираться, поскольку эта команда в большинстве случаев переиграет и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА при личной встрече. Головин пошел учиться, может оказаться со временем еще выше. Сарри ведь будет за ним приглядывать, и Абрамович не забудет.

Зачем писать гадости, когда уместны добрые пожелания и похвала? Заметили, оценили, взяли в крутой футбольный университет. Все у Головина получится, от чего выиграет и репутация новых российских футболистов, и сборная России, где через пару лет Александр должен быть главным человеком.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Serg_Diamond
сегодня в 10:34
Serg_Diamond:
Не надо выдумывать, никому помочь с выбором они не собирались, потому что они написали свои "зачахлые" и "выжившие" комментарии уже после того, как Головин принял решение)))
да уж!
С "умным " видом надувают щеки и несут ахинею " иксперты " так их!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 10:30
злопыхатели и зависники... Александр наша надежда!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:36
Статья средняя,много повторов и надуманных доводов.Но в целом Горин прав--надо желать удачи Саше.Речь не только о нем,но и об имидже российских игроков.
Фата лист
Фата лист ответил yasukuni
вчера в 21:26
yasukuni:
Я поверю, когда ты, милейший, предъявишь скан страницы Коррере делла Серра или Гадзетта делла Спорт. Я по-итальянски читаю, не волнуйся. А до тех пор - мели, Емеля, твоя неделя. Я же заметкам Соккера, СовСпорта и С-Э НЕ верю.


еще интервью Аллегри есть, где он говорит, что смотрел несколько игр Головина.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Faustello
вчера в 19:47
Faustello:
Интересно вернётся в конюшню по аренде следующим летом или уже в это зимнее окно? Знаем мы Ленорыча )))
Долго думал чтобы это написать?
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил UrAn54
вчера в 19:32
UrAn54:
Еще интересней будет, если Монако в ЛЧ попадет в одну группу к Локо или ЦСКА, ну, или к Спартаку, если тот пробьётся.
лучше к цска)) отблагодарит клуб голом)
UrAn54
UrAn54 ответил Иван Пойлов
вчера в 19:21
Иван Пойлов:
Как будто у нас много российских игроков сейчас играют в европе..... Надо поддержать наоборот, а тут сразу началось.... Головин такой и зачахнет, Санька вперёд!! Тот же Генич, Мостовые и другие псевдо эксперты хаяли и не верили в сборную России перед чемпионатом мира, а потом ой, а, у........... Я даже буду теперь смотреть матч 11 августа в 18.00 Нант - Монако, думаю на замену его точно выпустят, а потом посмотрю 18 августа в 21.00 Монако - Лиль, хоть я и не люблю Французский чемпионат, а вы стонать дальше будете) ))
Еще интересней будет, если Монако в ЛЧ попадет в одну группу к Локо или ЦСКА, ну, или к Спартаку, если тот пробьётся.
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
вчера в 18:04
Желаю удачи,все у него получится,уже молодец,что согласился
The Dark Knight
The Dark Knight
вчера в 17:22
Хорошая аналитика высказываний по трансферу Головина и про Монако.
ᅠ
вчера в 17:06
Интересно, будет ли статья-опровержение самих себя на Соккере, если-таки мрачные прогнозы по Головину сбудутся? Автор слишком уж категоричен, а ведь предпосылок для того, чтобы Головин не заиграл поболее будет, чем для радужных перспектив.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
вчера в 17:03
Удачи и здоровья Саша! На ЧМ 2022- ты главный!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:48
Головин - сильная личность, верю, что он сможет преодолеть все трудности, не "зачахнет" там и никто его из команды не "выживет"!)) Монако - не Гондурас, там очень много русских живет)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил zamsb
вчера в 15:43
zamsb:
Господин Горин! Вы не передёргивайте. Никто в отношении Головина не писал никаких гадостей. Люди только высказывали свои предположения и догадки, и то с целью как то помочь Головину принять правильное решение. Решение естественно Головин принимать будет сам как и то, к какому совету прислушиваться, а к какому нет.
Не надо выдумывать, никому помочь с выбором они не собирались, потому что они написали свои "зачахлые" и "выжившие" комментарии уже после того, как Головин принял решение)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Y.N.W.A.
вчера в 15:38
Y.N.W.A.:
Вот это бамбалейро у автора. Плюрализм мнений автору не знаком?
Эти "плюралисты" от слова "плюй!" заплевали и загадили уже всё! Неужели нельзя просто порадоваться за соотечественника и поддержать его на этом сложном для него этапе?!
ProTest_85
ProTest_85 ответил mikysss
вчера в 15:32
mikysss:
Конкретно Голова не виноват и не при чем, просто практика показала, что все кто отправился в гейропу после евро-2008, больше сезона не продержались и сели на лавку, а кто-то чипсы пошел рекламировать. Вот и вся причина скепсиса, но ни как не зависть и тому подобное. Удачи парню, лишь сам стремился и не ленился
Ой-ой-ой, как-будто в России нету... "этих". А то, что кто-то пошел чипсики рекламировать... Так это его проблемы.
ProTest_85
ProTest_85
вчера в 15:25
Зачахнет или нет - зависит непосредственно от самого Александра. Как таковой, конкуренции у него в Монако не будет. И не надо тут заговоров искать. Европейцы - прагматики, вываливать 30 лямов евриков, чтобы садить игрока на лавку - они точно не будут. Если он хорошо играет - стабильное место в основе, возможность показать себя в хорошей лиге и заявить о себе на всю Европу.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
вчера в 15:15
Как будто у нас много российских игроков сейчас играют в европе..... Надо поддержать наоборот, а тут сразу началось.... Головин такой и зачахнет, Санька вперёд!! Тот же Генич, Мостовые и другие псевдо эксперты хаяли и не верили в сборную России перед чемпионатом мира, а потом ой, а, у........... Я даже буду теперь смотреть матч 11 августа в 18.00 Нант - Монако, думаю на замену его точно выпустят, а потом посмотрю 18 августа в 21.00 Монако - Лиль, хоть я и не люблю Французский чемпионат, а вы стонать дальше будете) ))
LinkReal
LinkReal
вчера в 14:37
Почему то "Движение вверх" вспомнилось: "За себя и за Сашку!))))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 14:26
Вот это бамбалейро у автора. Плюрализм мнений автору не знаком?
Zametka
Zametka ответил Michael Korenblioum
вчера в 14:07
Michael Korenblioum:
Монако это богатый отстойник, который ни за что не борется.Держится за счёт откровенно слабых команд, а серьёзную игру, как правило, отдаёт без боя. Головина не видел,но ему кажется предлагали Челси,но он выбрал Монако.
богатый отстойник ? хм...у команды за последние 3 года результаты в ЛЧ лучше чем у того же Арсенала. В сезоне 16-17 команда дошла до полуфинала, проиграв Ювентусу после чего пол состава разъехались по грандам. Если вы забыли то напомню: Хамес, Мбапе, Лемар, Марсьяль...это игроки о которых мы узнали по их выступлениям за Монако.
По мне Монако это французский вариант Порту, купить подешевле - продать подороже. В команде грамотно выстроена селекционная служба, стабильное выступление в ЛЧ. Для молодых самое то, чтобы зарекомендовать себя и продолжить карьеру в более сильных чемпионатах.
yasukuni
yasukuni ответил Фата лист
вчера в 13:49
Фата лист:
Какие тебе подтверждения интереса нужны? Сам президент Ювентуса говорил в прессе, что они ведут переговоры по Головину, а ты утверждаешь, что это просто слухи, не веришь президенту Ювентуса? И причем здесь английская пресса, которая к этому трансферу не имеет никакого отношения плюс сам трансфер еще не состоялся, так как игрок не прошел мед.обследование и контракт не подписан.
Я поверю, когда ты, милейший, предъявишь скан страницы Коррере делла Серра или Гадзетта делла Спорт. Я по-итальянски читаю, не волнуйся. А до тех пор - мели, Емеля, твоя неделя. Я же заметкам Соккера, СовСпорта и С-Э НЕ верю.
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 13:25
Давайте оставим клубные пристрастия и пожелаем молодому российскому футболисту для начала закрепиться в составе.Саша,удачи тебе!!!
доктоР7
доктоР7
вчера в 13:24
Дерзай, Саша, все в руках твоих.
zamsb
zamsb
вчера в 13:16
Господин Горин! Вы не передёргивайте. Никто в отношении Головина не писал никаких гадостей. Люди только высказывали свои предположения и догадки, и то с целью как то помочь Головину принять правильное решение. Решение естественно Головин принимать будет сам как и то, к какому совету прислушиваться, а к какому нет.
Фата лист
Фата лист ответил yasukuni
вчера в 12:55
yasukuni:
Во-первых, НИКАКИХ подтверждений интереса Челси и Юве, кроме желтой прессы, не было и нет. Зато есть мыльная опера длиной полгода, которая НЕ закончилась даже сейчас. Во-вторых. Ну сбегайте на сайт Монако. Благодаря новым русским буратинам, которые купили клуб, есть русскоязычная версия сайта, не обязательно читать по французски. Так вот, про переход некоего Ахоллу в Монако инфа есть, и в составе он появился. А про Головина ни мур-мур. В-третьих, английская пресса, которая про гипотетический переход пишет, цифру 30 лямов НЕ подтверждает, Меньше, господса, меньше. Но здесь, увы, нужно знать английский...
Какие тебе подтверждения интереса нужны? Сам президент Ювентуса говорил в прессе, что они ведут переговоры по Головину, а ты утверждаешь, что это просто слухи, не веришь президенту Ювентуса? И причем здесь английская пресса, которая к этому трансферу не имеет никакого отношения плюс сам трансфер еще не состоялся, так как игрок не прошел мед.обследование и контракт не подписан.
BarTelona
BarTelona
вчера в 12:13
Да кому вы тут чешите то? Сколько пиару то было аж стыдно! Ювентус Реал Барселона Челси. Все хотели головина, а в итоге он перешёл КУДА ? в Монако!!! где ПРЕЗИДЕНТ кто? Русский ОЛИГАРХ-коррупционер! Еслиб не этот олгархешка играл бы дальше в России! А так петуху повезло, хотяб по блату взяли в Монакао.
Может Фалькао его научит чему.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил yasukuni
вчера в 11:58
yasukuni:
Во-первых, НИКАКИХ подтверждений интереса Челси и Юве, кроме желтой прессы, не было и нет. Зато есть мыльная опера длиной полгода, которая НЕ закончилась даже сейчас. Во-вторых. Ну сбегайте на сайт Монако. Благодаря новым русским буратинам, которые купили клуб, есть русскоязычная версия сайта, не обязательно читать по французски. Так вот, про переход некоего Ахоллу в Монако инфа есть, и в составе он появился. А про Головина ни мур-мур. В-третьих, английская пресса, которая про гипотетический переход пишет, цифру 30 лямов НЕ подтверждает, Меньше, господса, меньше. Но здесь, увы, нужно знать английский...
Буратинами сложно назвать, они циничные хозяева этой бензоколонки) Тот же Рыболовлев мог спасти родной Амкар одной трансакцией.
Валерон
Валерон
вчера в 11:40
Позабавило:

Соберутся поляк Глик, хорват Субашич и черногорец Йоветич (c)

Не хватает еще американца и украинца и выйдет анекдот :))))Собрались как то поляк, хорват(Слава Украине ! : ))))) ), американец, украинец и русский и давай решать кто должен один покинуть команду ;))))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:34
Гадости исходят только от мясных завистников, их Федун только тратит на покупку зулусов, а ЦСКА воспитывает свои таланты и продаёт. Зависть,
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу ответил Так Себе Аналитик
вчера в 11:29
Так Себе Аналитик:
На самом деле гадости пишут, и, к сожалению, публично озвучивают спартачи, так что неудивительно.
Это не гадости, просто схема уже отработанная) Гинер продал, игрок садится на лавку, Гинер берет того же игрока в аренду за копейки)
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