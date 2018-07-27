«Локомотив» vs ЦСКА: чемпион и неизвестные

27 июля 2018, 13:12

ЦСКА не должен был играть с «Локо» в матче за Суперкубок России, но несчастье «Тосно» дало изменившим внешность армейцам шанс побороться за трофей. «Соккер.ру» ждет битву!

Как ЦСКА стал участником сегодняшнего матча?

Вопрос, который не дает покоя многим. Вот и экс-тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев делится своим мнением:

«Вообще не понимаю, как там [в матче за Суперкубок] оказался ЦСКА . „Локомотив“ – чемпион, „Тосно“ выиграл Кубок России, но потом прекратил существование. С моей точки зрения, матч нужно было отменить. Или там должен был играть финалист Кубка. Ни в коем случае не ЦСКА . ЦСКА занял второе место в чемпионате? Для них можно придумать другой Суперкубок. В матче за Суперкубок играют обладатель Кубка и чемпион, правильно? Почему играет ЦСКА , а не „Авангард“? Чем финалист Кубка хуже? Не вижу в этом логики. Честно говоря, для меня этот Суперкубок не интересен вообще».

Да, «Тосно» исчез с футбольной карты и не смог выступить в матче за Суперкубок России. Да, в такой ситуации вроде бы логично отдать трофей «Локомотиву» или выставить против чемпионов страны финалиста Кубка – курский «Авангард». Но в то же время есть регламент турнира, в котором написано, что «в случае отказа клуба-члена ФНЛ / ПФЛ от участия в матче за Суперкубок, его место занимает команда, занявшая второе место в РПЛ ». На самом деле, формулировка размытая, ведь речь идет об отказе, четко не прописаны роли – обладатель, финалист Кубка, вице-чемпион, а также порядок «престолонаследия». Любопытно в этой истории еще и вот что: ЦСКА тому самому «Авангарду», который мог бы сыграть в матче за Суперкубок, проиграл в 1/16 финала Кубка России, делегатом которого могли выступить куряне.

Отношения с Суперкубками

История закольцевалась: «Локомотив» и ЦСКА играли в самом первом матче за Суперкубок России, который состоялся 8 марта 2003 года. Железнодорожники выиграли чемпионат России 2002, а армейцы владели Кубком. Иржи Ярошик и Руслан Пименов забили по голу в концовках таймов, счет 1:1 сохранился и в дополнительное время, а в удивительной серии пенальти сильнее оказался «Локомотив»: команда Юрия Семина начала с трех промахов с «точки» - Лоськов, Лекхето и Измайлов не сумели забить, но все равно взяла трофей. Один из решающих ударов нанес Сергей Игнашевич, тогда еще игрок «Локо». Через два года «Красно-зеленые» возьмут еще один Суперкубок, минимально переиграв грозненский «Терек». А вот следующие три схватки за трофей «Локомотив» проиграет: дважды «Зениту» и один раз «Спартаку» - в прошлом году.

ЦСКА , в свою очередь, является рекордсменом по числу завоеванных Суперкубков России (6) и по количеству участий в таких матчах (10). В своих финалах армейцы трижды обыгрывали «Спартак», по разу – «Ростов», «Рубин» и «Зенит». Уступали «Локомотив», «Рубину» и дважды «Зениту». В последний раз ЦСКА оспаривал Суперкубок России в 2016 году, еще под руководством Леонида Викторовича Слуцкого, и уступил «Зениту» с минимальным счетом 0:1.

Очные противостояния. ЦСКА vs «Локо», Ганчаренко vs Семин

В российской футбольной истории ни у одной команды нет явного преимущества по части очных встреч. На один шажок впереди «Локомотив» - 24 победы против 23 у армейцев (при 12 ничьих), при этом ЦСКА чаще выигрывал крупно: разница забитых мячей 80:62 не в пользу железнодорожников, которые ни разу не выигрывали разгромно. А вот уступать даже в четыре мяча приходилось – помните матч в апреле прошлого года? В той игре «Локомотив» Семина был разбит в пух и прах командой Ганчаренко, но в других встречах опытный тренер не проигрывал своему молодому коллеге. Начали они свою дуэль с нулевого поединка в 2015 году, когда руководили «Мордовией» и «Кубанью». Первый матч между ЦСКА и «Локомотивом» с Ганчаренко и Семиным на тренерских мостиках завершился со счетом 4:0 в пользу армейцев, а вот в прошедшем сезоне железнодорожники выиграли 3:1 в первом круге и сыграли 2:2 во второй части чемпионата.

Составы и тактика

Вот здесь не приходится долго рассуждать, потому что нам предстоит познакомиться с командами заново. И если с «Локомотивом» еще все более или менее понятно, то ЦСКА после революции выглядит вороной лошадкой.

«Локомотив». Звездный новичок Крыховяк в матче за Суперкубок не сыграет, зато в распоряжении Юрия Семина все герои предыдущего сезона, в том числе Фернандеш, братья Миранчуки и свежеиспеченный серебряный призер чемпионата мира Ведран Чорлука. Нет Пейчиновича и Ари, но в наличии Фарфан и Эдер, которые могут сыграть на острие атаки, а в центре обороны рядом с Кверквелией сыграет Чорлука. Почти наверняка Юрий Семин выберет схему 4-2-3-1, а стартовое сочетание повторит оптимальный состав из чемпионской кампании.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – И. Денисов, Тарасов – Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук – Фарфан.

ЦСКА . Армейцы пережили самую разрушительную кадровую революцию за 15 лет, с командой Виктора Ганчаренко будем знакомиться заново. Натхо, Вернблум и Миланов покинули команду сразу по окончании сезона-2017/2018, братья Березуцкие и Сергей Игнашевич повесили бутсы на гвоздь, Головин уехал в «Монако». Не ровен час, Витиньо отправится в Бразилию, но в заявке на Суперкубок фамилия форварда значится. Есть и новички: исландец Магнуссон, бразилец Бекао, словенец Бийол. Также в распоряжении главного тренера вернувшиеся из аренд воспитанники Чернов и Ефремов и новые молодые лица. Виктор Михайлович, потеряв пласт опытных защитников, сменил схему на 4-4-2, вероятно, по классике армейцы сыграют и сегодня в Нижнем Новгороде.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-4-2): Акинфеев – Фернандес, Чернов, Магнуссон, Щенников – Бистрович, Гордюшенко, Дзагоев, Хосонов – Витиньо, Чалов.

Букмекеры. Фаворитом тут выступает «Локомотив». Так, букмекерская контора «Леон» дает коэффициент 2.43 на победу команды Семина. Успех подопечных Ганчаренко оценивается в 3.28.