Лета извечные надежды. Когда-нибудь в РФС будет всё по уму…

вчера, 19:30

Но не сейчас. В РПЛ стартовал клуб, у которого четверть миллиарда рублей долгов, что не помешало пройти процедуру лицензирования. «Соккер.ру» негодует из-за ситуации в «Анжи».

Ситуация в «Анжи» - аховая

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов в очень откровенном интервью рассказал о финансовой ситуации в клубе, которую можно назвать одним словом – катастрофа. Достаточно знать, что долг «Анжи» уже превысил 250 миллионов рублей, и эта цифра продолжает расти. Махачкалинцы должны футболистам и иным сотрудникам клуба, налоговым органам, внебюджетным фондам и контрагентам. Большая часть игроков не видела зарплаты с апреля, то есть с конца прошлого сезона, по итогам которого, напомню, «Анжи» вылетел в ФНЛ по спортивному принципу. Но остался в РПЛ .

Впрочем, об этом чуть ниже. Самое печальное, что спасти клуб из столицы Дагестана может только чудо: власти республики ответили отказом на письмо с просьбой оказать финансовую помощь в размере 297 миллионов рублей, вся надежда только на президента клуба Османа Кадиева, который безуспешно пытается найти спонсоров. Никто не хочет помогать «Анжи» и точка. Олег Флегонтов утверждает, что точка невозврата еще не пройдена (уж не знаю, может быть, выдает желаемое за действительное), но подчеркивает, что до нее остался маленький шажок. Налоговые органы РФ приостановили деятельность расчетного счета «Анжи», так что клуб просто не имеет возможности вести какую-либо финансовую деятельность (читай – влезать в новые долги), автотранспорт заправить нечем, как и купить билеты на самолет.

При этом «Анжи» еще умудряется подписывать контракты с футболистами – речь о свободных агентах и бесплатных арендах, но все же. Селекционная служба работает, комплектация команды к сезону продолжается, то есть надежда еще жива. Впрочем, решением комиссии РФС на «Анжи» наложен запрет на регистрацию новых игроков до погашения всех задолженностей. Как определить этот момент? Отвечает генеральный директор Олег Флегонтов: «Санкции РФС будут сняты, как только мы рассчитаемся по долгам, но когда мы сможем это сделать и сможем ли вообще – большой вопрос».

Бестолковое лицензирование

А теперь давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Проблемы «Анжи» - это печально, но как произошло так, что финансовая катастрофа в махачкалинском клубе стала проблемой всей Премьер-Лиги? Ведь существует система лицензирования, призванная выявить уровень готовности клубов заявиться и выступать в РПЛ . Не соблюдаются определенные условия – давай до свидания, ответ должен быть жестким и строгим. В случае «Анжи» и вовсе получилась фантасмагория: команда по спортивному принципу покинула высший эшелон российского футбола, проиграв «Енисею» в стыковых матчах. Но когда стало понятно, что «Амкар» не жилец, махачкалинцы выразили желание занять вакантное место в РПЛ , не имея финансовых гарантий и уже будучи по уши в долгах. Средств у «Анжи» не было, но, видите ли, «было понимание», что деньги появятся. Казалось бы, именно такие «понимания» и должны отсекаться в процессе прохождения процедуры лицензирования, но вы слишком наивны, что так думаете.

Оказывается, «Анжи» получил лицензию на сезон 2017/2018 вполне законно, потому что РФС довольствуется сведениями на конец предыдущего календарного года относительно старта нового чемпионата. То есть по бумагам по состоянию на 31 декабря 2017 года у «Анжи» было все в относительном порядке, хотя в конце прошлого сезона и когда команда вылетала в ФНЛ , долги уже лезли из всех щелей. И это ни для кого не секрет. Может быть, РФС стоит интересоваться сегодняшним положением дел, внести логичные изменения в регламент лицензирования, чтобы каждый клуб входил в новый сезон без задолженностей или с долгами ниже установленной отметки? Ой, нет, бред какой-то предлагаю! Только если ничего не менять, то РПЛ и впредь будет получать участников, у которых нет каких-либо гарантий относительно светлого завтрашнего дня. Нужно понимать, что и для клубов это медвежья услуга: в РПЛ расходы выше, как минимум, на контракты с футболистами, то есть долги будут только расти. И что толку в запрете на регистрацию новичков, если «Анжи» уже подписал ряд игроков? Новые счетчики уже включились.

Что дальше?