Символическая сборная «Вулверхэмптона» в АПЛ.

03 августа 2018, 13:28

В этом сезоне «Вульверхэмптон» вернулся в элиту, а всего клуб три раза выходил в АПЛ . Впервые им это удалось в 2003 году, когда Дэйв Джонс экс-рулевой «Саутгемптона» вернул команду в элиту впервые с 1984 года. Но тогда они не смогли надолго задержаться, и за один сезон вернулись в низшую лигу. В следующий раз им покорилась вершина уже под руководством Мик Маккарти, ирландский специалист это проделал в 2009 году. На этот раз «волки» продержались в элите до 2012 года, а через год после своего вылета из АПЛ , клуб провалился еще ниже в первую лигу, откуда выбрался через сезон. И в третий раз им удалось подняться вверх в прошлом сезоне под руководством португальского специалиста Нуну Санту.

Символическая сборная «Вулверхэмптона».

Вратарь.

Маркус Ханеманн (2009-2011) - североамериканский вратарь, который получил роль первого номера в следствии травмы Хеннеси, и не смотря на опыт и возраст отстоял надежно. Ведь за плечами у него было два сезона в элите в качестве вратаря «Рединга», с которым он сохранял прописку, да, и в первом сезоне уже за «волков» его надежная игра помогла клубу спокойно финишировать на 15 месте. Но затем потерял форму, и уже посередине следующего сезона уступил место в воротах валлийцу.

Запасной: Уэйн Хеннеси (2006-2014)

Защитники.

Кевин Фоли (2007-2015) - ирландский защитник, который перешел в команду из «Лутон Тауна», и сразу стал основным игроком клуба, отыграв в новом клубе в сезоне 2007/2008 49 матчей. Следующий сезон стал для него успешным, так как клуб спустя 5 лет вернулся в АПЛ , сам же футболист был удостоен звания лучшего игрока команды. В первом сезоне в элите ему несколько сезон подряд удавалось оставаться одним из главных защитников команды, клуб после возвращения сохранил прописку по окончанию сезона. В премьер-лиге в сезоне 2010/2011 проведя 33 игры ему удалось забить два гола в ворота «Сандерленда», а также в ворота «Болтона». Но уже в следующем сезоне команду ждало понижение в классе, сам футболист вынужден был лечить травму лодыжки, и старт сезона команда провела без него. Появился на поле, когда тренером стал Терри Коннор, но помочь клубу не смог. «Вулверхэмптон» занял по итогам сезона 2011/2012 последнее место, но тем не менее никуда не ушел вернувшись с клубом через 3 года обратно в чемпионшип.

Запасной: Ричард Стирман (2009-2015)

Денис Ирвин (2002-2004) - ирландский защитник, который свои лучшие годы провел в стане «Манчестер Юнайтеда», но в 2002 году стал свободным агентом, после того как покинул «красных дьяволов» отыграв за них целых 12 лет, подписал контракт с «волками», которые в ту пору находились во втором эшелоне, и так совпало, что он попал в одну команду с еще одним экс-игроком МЮ Полом Инсом. Для ветерана первый сезон за новый клуб получился успешным, отыграв 43 матча забив два гола, им удалось пробиться в АПЛ . Конечно сохранить прописку на будущий сезон у них не получилось, а по окончанию футболист решил завершить профессиональную карьеру

Запасной: Рональд Зубар (2009-2013)

Джоди Крэддок (2003-2013) - английский защитник, который был подписан в команду, так как основной центральный защитник Джолеон Лескотт получил травму выбыл на весь сезон. Ему предстоял шанс отыграть в защите, так как у него имелся опыт выступления в элите за «Сандерленд», однако не удалось ему помочь клубу, команда вернулась обратно. Сам Крэддок не стал покидать команду и остался в ней. С приходом тренера Мика Маккарти он получил капитанскую повязку, тогда клуб все еще барахтался во втором эшелоне. Спустя 5 лет он и команда вернулись обратно в премьер лигу, а в новом сезоне футболист не только помог им удержаться в элите, но также забил 5 голов четырем командам «Сток Сити», «Арсеналу», «Болтону» и «Астон Вилле» завершив сезон персональной наградой лучшему игроку сезона в составе «волков», сам клуб занял 15 место. Не смотря на это ветеран, и в следующем году продолжал играть, хоть не так активно, но успел забить еще один мяч, команда по итогу сезона 2010/2011 снова сохранила прописку. В следующей кампании он продлил контракт на один сезон с опцией дальнейшего сотрудничества и еще на один. Не смотря на вылет клуба оставался в нем, играя роль как игрока первой команды так, и в роли работы с молодежкой..

Запасной: Кристоф Берра (2009-2013)

Ли Нейлор (1997-2006) - английский защитник, который присоединился к системе клуба еще в 1996 году, однако подписал полноценный контракт с ними только через год. Став с этого момента играть на постоянной основе клуба. В сезоне 2002/2003 вместе с командой пробился в элиту, его вклад в общий успех был существенным, они в чемпионате тогда заняли 5 строчку, которая позволяла сыграть в стыковых матчах плей-офф. В заключительной игре переиграли «Шеффилд Юнайтед» 3-0. В АПЛ он отыграв во всех 38 матчах за сезон, однако его клуб не смог избежать итогового вылета по окончанию сезона. Дэйв Джонс покинул их, на его место пришел Глен Ходдл, защитник продолжал играть за команду, даже не смотря на то что им интересовались и другие клубы. Но вскоре он покинул «волков» перебравшись в чемпионат шотландии в «Селтик», в обмен с доплатой на Чарли Малгрю.

Запасной: Стивен Уорд (2007-2013)

Полузащитники.

Майкл Кайтли (2007-2012) - английский полузащитник числился в академии «Тоттенхэма», но после перешел в «Саузенд Юнайтед», однако первые серьезные шаги начал делать в клубе Грейс Атлетик, откуда перешел на правах аренды в «Вулверхэмптон», где после хорошего дебюта за «волков» попал в сферу интересов со стороны МЮ . Будучи перспективным игроком на него также обратили внимания и другие клубы из АПЛ , среди которых были «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Портсмут», однако он остался в «Вулверхэмптоне». По окончанию сезона 2007 года, он стал вторым в списке игроков года в клубе уступив вратарю Мэтту Мюррею, и стал полноценным игроком команды подписав контракт. Самый удачный сезон, когда клуб в сезоне 2008/2009 пробился в элиту, тогда же он попал по окончанию сезона в команду года вместе с напарниками Ричардом Стирманом и Эбанкс-Блейком. Но к сожалению в АПЛ ему не удавалось заиграть по максиму, потому что еще в марте 2009 года получил повреждение, а в сентябре, когда клуб играл уже в элите получил повторное повреждение, и практически весь сезон пропустил. Однако и в следующей кампании на него не рассчитывали. В общей сложности за два года он отыграл всего 13 игр. Его полное выздоровление произошло в сезоне 2011/2012, однако его сразу отправили в аренду в «Уотфорд». В том сезоне его клуб боролся за выживание, по середине сезона уволили Мика Маккарти, и возможно зря, потому что с новым тренером они вообще не одной игры так и не выиграли, хотя Кайтли вернувшись забив 3 гола «Болтону», Астон Вилле" и «Сток Сити», набрав хорошую форму. Но итог оказался закономерным, «Вулверхэмптон» вылетел.

Запасной: Кенни Милер (2001-2006)

Карл Хенри (2006-2013) - английский полузащитник отыграв 7 лет вместе с командой побеждал в чемпионшипе это помогло им вернутся в элиту в 2009 году. В АПЛ вместе с клубом удавалось сохранять прописку в течении двух сезонов занимая 15-е и 17-е места в таблице соответственно. Все это время он оставался железным игроком основы. Так скажем в первом сезоне клуба в элите провел 34 матча в чемпионате. Забить ему не удалось в элите.

Запасной: Колин Кэмерон (2001-2006)

Пол Инс (2002-2006) - английский футболист, который на закате своей профессиональной карьеры поиграл в составе клуба, куда пришел в 2002 году в качестве свободного агента. Тут он играл с другим игроком по «Манчестер Юнайтеду» Денисом Ирвиным, и вместе они помогли подняться клубу по окончанию сезона 2002/2003 в элиту, проведя 37 матчей забил 2 гола. Однако для клуба прибывание в АПЛ стало односезонным. В элите ему снова удалось забить парочку голов, однако это не помогло, но даже вылетев вместе с клубом обратно вниз, не стал уходить и остался. В Общей сложности Инсу удалось провести более 100 матчей за клуб, и попал вместе с Ирвиным даже в список персон команды, но с приходом Микка Маккарти он покинул их.

Запасной: Алекс Рае (2001-2004)

Дэвид Эдвардс (2008-2017) -валлийский полузащитник, перешел из «Лутон Тауна» в команду, где сразу начал эффективно помогать команде, его первые голы пришлись на матч со «Сканторпом», клуб выиграл 2-0. Но получил небольшую травму, однако вскоре вернулся. В полузащите вместе с Карлом Хенри и Дэвидом Джонсом оказал большое влияние на общий успех, когда команда по окончанию сезона 2008/2009 заняв первое место поднялась в элиту. В высшем дивизионе клубу удавалось в течении двух сезонов сохранять прописку, однако в 2012 году клуб вернулся в чемпионшип, однако он никуда не уходил и отыграл еще 5 сезонов

Запасной: Марк Кеннеди (2001-2006)

Нападающие.

Силвен Эбанкс-Блейк (2008-2013) - английский нападающий перешел из «Плимута» по середине сезона 2007/2008, и забил в дебюте 12 голов за новый клуб, став одним из лучших бомбардиров того сезона. А уже в сезоне 2008/2009 ему удалось забить 25 голов в чемпионшипе став лучшим бомбардиром, а также вошел в символическую команду года. Все это помогло клубу уверено занять первое место в лиге и шагнуть в АПЛ . Правда в высшем дивизионе его бомбардирский потенциал пропал, не смог показать той результативности, которую он выдал за два предыдущих года за команду,. Да и тактику, которую выбрал тренер, где на острие атаки тот предпочитал видеть Дойла, хотя забив два гола ему удалось помочь клубу остаться в элите. Следующий сезон ему покорилось 7 голов. Правда пару в нападении тренер Мик Маккарти предпочитал видеть с Дойлом Стивена Флетчера.

Запасной: Кевин Дойл (2009-2015)

Стивен Флетчер (2010-2012) - шотландский футболист, который как и Дойл перешел в клуб за 6.5 Млн.фунтов из вылетевшего по окончанию сезона «Бернли». В течении двух сезонов за «волков» стал одним из главных нападающих и голеодоров клуба забив 22 гола за 61 игру. Правда в сезоне 2011/2012 забив 12 голов, это не уберегло команду от итогового вылета из высшего дивизиона.

Запасной: Анри Камара (2003-2005)

Главный тренер.

Мик Маккарти (2006-2012) - ирландский специалист второй раз в истории вывел клуб в АПЛ , при этом в течении пару сезонов удавалось держать их в элите.

Запасной: Дэйв Джонс (2001-2004) - спустя два десятилетия клуб пробился в элиту, правда им не удалось сохранить прописку на следующий год.