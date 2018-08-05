Девушки, пляжи и вечеринки. Как отдыхают герои ЧМ-18

05 августа 2018, 16:15

Погба поссорился с Моуриньо на расстоянии, Азар перешел на фаст-фуд, а Дзюба вместо отдыха троллил Кокорина. О буднях героев ЧМ – на «Соккер.ру».

Поль Погба умудрился проштрафиться в глазах Моуриньо, используя законные выходные. После чемпионата мира Жозе, как и другие клубные наставники участников турнира, дал футболистам время, чтобы пришли в себя. Чемпион мира из Франции отправился в Лос-Анджелес – не в первый раз там отдыхает. Но затем Моуриньо покусала муха, выведенная в секретной лаборатории ученым по имени Арсен.

Португалец начал жаловаться на игру во время сборов, на резервистов, а после попросил своих игроков вернуться быстрее. Кто-то может и послушал – как Лукаку, но не Погба. Поль и раньше спорил с Жозе, а тут решил, что лучше закатать вечеринку, чем собирать вещи и отправляться в расположение МЮ . Не факт, что хавбек вообще хочет играть в Англии в новом сезоне – его агент Райола может сейчас вести переговоры с «Барселоной» и «Ювентусом».

А отдыхает Погба в красивых местах в компании знакомых вам чемпионов мира и самого Феллаини:



Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 23 Июл 2018 в 4:34 PDT

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 28 Июл 2018 в 1:38 PDT

У Гризманна отпуск спокойнее. Официально огласил о том, что останется в «Атлетико» еще до победы на ЧМ , а теперь развлекается с женой, как привык. Сначала свозил кубок в родной городок:

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 20 Июл 2018 в 12:21 PDT

Затем отправился в США , где обожает отдыхать. Как-то даже заявил, что может позже играть за клуб Бекхэма в Майами, где болеет за местную баскетбольную команду «Майами Хит». Антуан и руками, и ногами попадает в корзину четко:

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 3 Авг 2018 в 9:40 PDT

А тренирует Антуана летом его маленькая дочурка – пляжный наставник:

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 30 Июл 2018 в 6:01 PDT

Лучший снайпер мундиаля Харри Кейн отдыхает, выгуливая собак вместе с дочуркой. А еще сменил вид спорта, хвастается длинным ударом в гольфе:

Публикация от Harry Kane (@harrykane) 3 Авг 2018 в 5:33 PDT

Второй в рейтинге «гол плюс пас» на ЧМ -18 Дзюба вышел из отпуска раньше других сборников, так что у него из развлечений только фотошоп. Артем вместе с Кокориным устроили обмен трэшовыми мемами.

Их историю любви лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать. Чувство юмора у ребят специфическое, хотя понятно, что задевали друг друга, а не пытались рассмешить болельщиков, ведь это не юмор, а троллинг друг друга:



У Менди из сборной Франции и «Сити» любовь к животным. Сперва придумал клубу кличку «акулы», а теперь поймал крокодила в Майами:



Публикация от Benjamin Mendy ⭐️⭐️ (@benmendy23) 25 Июл 2018 в 4:18 PDT

Усман Дембеле неожиданно для Вальверде прервал отпуск в США и вернулся в расположение «Барселоны» - видать, что реакция на покупку Малколма такая, а до этого отметился на фото с девушками в форме сборной Хорватии:



LMFAOOOOO. FFS, LOOK AT DEMBELE.

Shouldn't this man be preparing for next season? 😭 pic.twitter.com/noPKCbpPiD — Kay (@Nosablaq) 28 июля 2018 г.

Азар метит на место Игуаина. Гонсало не будет в «Челси», а ради «Милана» аргентинец даже согнал вес в межсезонье, но вот Эден набрал жира. Любит поесть лидер лондонцев, ведь сразу после завоевания третьего места накинулся на бургер. В отпуске продолжил, поэтому результат не заставил себя ждать:



Публикация от Thorgan10 (@thorgan10) 14 Июл 2018 в 9:47 PDT

Forget Luke Shaw, have a look at Hazard’s weight. pic.twitter.com/KmxbFpYJEo — ˣˢ (@XherShaqiri) 3 августа 2018 г.

Лучший игрок ЧМ -18 отдыхал вместе с женой и купался в море. Но Модрич мечтает вернуться в «Реал» на неделю быстрее, потренироваться и сыграть в Суперкубке УЕФА . Ведь не исключено, что это будет последний поединок большого хавбека за «Мадрид».

Holidays | Modric & his wife pic.twitter.com/KmNyYeNdre — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 1 августа 2018 г.

А еще на отдыхе в Италии в ресторане Модрич повстречал бывшего кандидата в президенты России. Лука, наверное, подумал, что с ним фотографируется сестра Виды. А Ксения Анатольевна думала, что фамилия хорвата Мездрич или Маздрич – ох уж эти политики, пусть и новорожденные, на все ради пиара готовы, даже в футбол влюбиться:

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 31 Июл 2018 в 12:27 PDT

Рафаэль Варан посвятил свободное время семье и правильно сделал – поплескался с сыном и женой в чистой воде:

Публикация от Raphaël Varane (@raphaelvarane) 25 Июл 2018 в 5:22 PDT

Напарник Рафы по обороне тусовался вместе с Погба в Лос-Анджелесе, но также принял душ с кубком мира:

Публикация от Samuel Umtiti (@samumtiti) 19 Июл 2018 в 8:36 PDT

Кевин Де Брюйне после чемпионата мира посещал дни рождения и свадьбы, а еще до турнира сделал голевой пас – его жена Мишель Лакруа ждет второго ребенка. В Манчестере говорят, что если посмотреть на семейные фото семьи Де Брюйне с маленьким сыном, то сразу узнаете, как выглядел Александр Зинченко в детстве:

Публикация от Michèle De Bruyne (@lacroixmichele) 22 Июл 2018 в 12:53 PDT

По хештегу на странице жены Кевина (на фото справа) можно узнать, где они отдыхают – в Калифорнии, что в США :

Публикация от Michèle De Bruyne (@lacroixmichele) 20 Июл 2018 в 7:47 PDT

Ромелу Лукаку уже вернулся к работе, но в США нашел себе друзей – встретил хип-хоп артиста DJ Khaled. Говорит, что душевный дядя:

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku) 2 Авг 2018 в 7:27 PDT

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku) 3 Авг 2018 в 2:30 PDT

Килиан Мбаппе встретил на отдыхе Агуэро, причем отдыхал во Франции – патриот местных красот:

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe) 26 Июл 2018 в 11:13 PDT

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe) 1 Авг 2018 в 6:51 PDT

Иван Ракитич следит по Сети, как «Барселона» покупает ему коллег-конкурентов, а сам развлекается с друзьями и семьей. Обратите внимание на тату жены Ракель на последнем фото – футбольная болельщица:

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 20 Июл 2018 в 10:29 PDT

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 30 Июл 2018 в 12:35 PDT

Публикация от Raquel Mauri (@raquel_mauri) 23 Июл 2018 в 10:43 PDT

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 23 Июл 2018 в 12:58 PDT

А вот Денис Черышев выбрал для отдыха Италию. Вместе со своей девушкой – адвокатом из Валенсии по имени Кристина, плавали в бассейне с сумасшедшим видом. Затем оказались в гостях в городе Несты и Тотти. Посмотрели на развалины Колизея, хотя это точно не намек на переход Дениса в «Спартак», ведь им интересуются клубы Примеры.

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 21 Июл 2018 в 1:06 PDT

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 17 Июл 2018 в 12:23 PDT

Этим летом у всех футболистов, задержавшихся в России хотя бы до стадии четвертьфиналов, будет насыщенный футболом год, и замечательно, что они хорошенько отдохнут, чтобы снова радовать мастерством. Жаль лишь, что у игроков сборной России такой возможности из-за раннего старта РПЛ не было.