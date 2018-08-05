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Девушки, пляжи и вечеринки. Как отдыхают герои ЧМ-18

05 августа 2018, 16:15

Погба поссорился с Моуриньо на расстоянии, Азар перешел на фаст-фуд, а Дзюба вместо отдыха троллил Кокорина. О буднях героев ЧМ – на «Соккер.ру». 

Поль Погба умудрился проштрафиться в глазах Моуриньо, используя законные выходные. После чемпионата мира Жозе, как и другие клубные наставники участников турнира, дал футболистам время, чтобы пришли в себя. Чемпион мира из Франции отправился в Лос-Анджелес – не в первый раз там отдыхает. Но затем Моуриньо покусала муха, выведенная в секретной лаборатории ученым по имени Арсен.

Португалец начал жаловаться на игру во время сборов, на резервистов, а после попросил своих игроков вернуться быстрее. Кто-то может и послушал – как Лукаку, но не Погба. Поль и раньше спорил с Жозе, а тут решил, что лучше закатать вечеринку, чем собирать вещи и отправляться в расположение МЮ. Не факт, что хавбек вообще хочет играть в Англии в новом сезоне – его агент Райола может сейчас вести переговоры с «Барселоной» и «Ювентусом». 

А отдыхает Погба в красивых местах в компании знакомых вам чемпионов мира и самого Феллаини: 

 

Maruru bora🌴#blessed #enjoylife #unforgetable

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)

У Гризманна отпуск спокойнее. Официально огласил о том, что останется в «Атлетико» еще до победы на ЧМ, а теперь развлекается с женой, как привык. Сначала свозил кубок в родной городок: 

Затем отправился в США, где обожает отдыхать. Как-то даже заявил, что может позже играть за клуб Бекхэма в Майами, где болеет за местную баскетбольную команду «Майами Хит». Антуан и руками, и ногами попадает в корзину четко: 

А тренирует Антуана летом его маленькая дочурка – пляжный наставник: 

Лучший снайпер мундиаля Харри Кейн отдыхает, выгуливая собак вместе с дочуркой. А еще сменил вид спорта, хвастается длинным ударом в гольфе: 

Второй в рейтинге «гол плюс пас» на ЧМ-18 Дзюба вышел из отпуска раньше других сборников, так что у него из развлечений только фотошоп. Артем вместе с Кокориным устроили обмен трэшовыми мемами. 

Их историю любви лучше один раз увидеть, чем сто раз о ней услышать. Чувство юмора у ребят специфическое, хотя понятно, что задевали друг друга, а не пытались рассмешить болельщиков, ведь это не юмор, а троллинг друг друга: 
Девушки, пляжи и вечеринки. Как отдыхают герои ЧМ-18

У Менди из сборной Франции и «Сити» любовь к животным. Сперва придумал клубу кличку «акулы», а теперь поймал крокодила в Майами: 

Усман Дембеле неожиданно для Вальверде прервал отпуск в США и вернулся в расположение «Барселоны» - видать, что реакция на покупку Малколма такая, а до этого отметился на фото с девушками в форме сборной Хорватии: 

Азар метит на место Игуаина. Гонсало не будет в «Челси», а ради «Милана» аргентинец даже согнал вес в межсезонье, но вот Эден набрал жира. Любит поесть лидер лондонцев, ведь сразу после завоевания третьего места накинулся на бургер. В отпуске продолжил, поэтому результат не заставил себя ждать: 

 

Публикация от Thorgan10 (@thorgan10)

Лучший игрок ЧМ-18 отдыхал вместе с женой и купался в море. Но Модрич мечтает вернуться в «Реал» на неделю быстрее, потренироваться и сыграть в Суперкубке УЕФА. Ведь не исключено, что это будет последний поединок большого хавбека за «Мадрид». 

А еще на отдыхе в Италии в ресторане Модрич повстречал бывшего кандидата в президенты России. Лука, наверное, подумал, что с ним фотографируется сестра Виды. А Ксения Анатольевна думала, что фамилия хорвата Мездрич или Маздрич – ох уж эти политики, пусть и новорожденные, на все ради пиара готовы, даже в футбол влюбиться: 

Рафаэль Варан посвятил свободное время семье и правильно сделал – поплескался с сыном и женой в чистой воде: 

Напарник Рафы по обороне тусовался вместе с Погба в Лос-Анджелесе, но также принял душ с кубком мира: 

Кевин Де Брюйне после чемпионата мира посещал дни рождения и свадьбы, а еще до турнира сделал голевой пас – его жена Мишель Лакруа ждет второго ребенка. В Манчестере говорят, что если посмотреть на семейные фото семьи Де Брюйне с маленьким сыном, то сразу узнаете, как выглядел Александр Зинченко в детстве: 

По хештегу на странице жены Кевина (на фото справа) можно узнать, где они отдыхают – в Калифорнии, что в США

Ромелу Лукаку уже вернулся к работе, но в США нашел себе друзей – встретил хип-хоп артиста DJ Khaled. Говорит, что душевный дядя: 

Килиан Мбаппе встретил на отдыхе Агуэро, причем отдыхал во Франции – патриот местных красот: 

Иван Ракитич следит по Сети, как «Барселона» покупает ему коллег-конкурентов, а сам развлекается с друзьями и семьей. Обратите внимание на тату жены Ракель на последнем фото – футбольная болельщица: 

А вот Денис Черышев выбрал для отдыха Италию. Вместе со своей девушкой – адвокатом из Валенсии по имени Кристина, плавали в бассейне с сумасшедшим видом. Затем оказались в гостях в городе Несты и Тотти. Посмотрели на развалины Колизея, хотя это точно не намек на переход Дениса в «Спартак», ведь им интересуются клубы Примеры. 

Этим летом у всех футболистов, задержавшихся в России хотя бы до стадии четвертьфиналов, будет насыщенный футболом год, и замечательно, что они хорошенько отдохнут, чтобы снова радовать мастерством. Жаль лишь, что у игроков сборной России такой возможности из-за раннего старта РПЛ не было. 

Как бы в осенних матчах сборной и клубов не сказалась усталость, ведь проводить такое количество больших матчей за год не привыкли. Но ничего – до зимы потерпят, а затем и сами отдохнут, как Азар, Модрич, Погба или Гризманн во время коротких отпусков на несколько недель. А как вы проводите лето после ЧМ-18? 

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sir_Alex
sir_Alex
08 августа в 08:51
Задница у Ракель зачётная!)))
Правдин Семён
Правдин Семён
06 августа в 08:32
Всё это стоило посмотреть ради фото Ракитича с женой )
Евгений Сибель
Евгений Сибель
05 августа в 23:28
Бухаю
Yuri Venediktovich
Yuri Venediktovich
05 августа в 20:47
Корсика не совсем Франция, у неё особый статус.
Отдыхать в таких красотах не только Мбаппе бы не отказался.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
05 августа в 19:40
англичане как всегда со своей клюшкой
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