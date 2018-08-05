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ЦСКА – «Ростов». Множество неизвестных

05 августа 2018, 22:13

ЦСКА проиграл на своем поле «Ростову». И это вряд ли сенсация в нынешних реалиях. «Соккер.ру» считает, что невозможно выжимать максимум при минимуме ресурсов.

Кто все эти люди?

Кажется, что Виктор Ганчаренко способен не только выжить на необитаемом острове, но и собрать там добротную команду. Один только взгляд на состав ЦСКА заставляет ахнуть даже тех людей, которые вроде как следят за российским футболом и веяниями в нем. Как-то мгновенно армейцы из узнаваемой команды превратились в оригинальную компанию футболистов. И только мелькающие периодически фамилии Набабкина и Щенникова с незыблемой фигурой Акинфеева давали понять, что перед нами действительно ЦСКА. Самый настоящий. Вот состав: Акинфеев, Бекао, Магнуссон, Чернов, Фернандес, Бистрович, Набабкин, Щенников, Бийол, Чалов, Ефремов. В запасе картина не сильно лучше: Помазун, Кырнац, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жиронкин, Жамалетдинов, Ахметов и будто случайно заскочивший на огонек Абель Эрнандес.

Но совершенно очевидно, что при всем таланте Ганчаренко, при всей слаженности административной и тренерской системы ЦСКА очень сложно добиваться регулярно приемлемых результатов, переживая такие встряски в составе. Команде с таким обновлением необходимо время на налаживание связей, на возникновение контакта и взаимопонимания, на оттачивание тактических замыслов и схем. Поэтому в матче с «Ростовом» команда Ганчаренко выглядела сырой, пусть и владела визуально преимуществом.

«Ростов» - на опыте

Ростовчане, конечно, не избежали за лето изменений в составе, но они не такие критические, как у ЦСКА. Скелет команды не был сломан, менять подход к исполнению плана не пришлось. Карпин отрабатывал те варианты, которые применялись и в прошлом году. В составе ростовчан полно опытных футболистов, которые могут грамотно внедрить идеи тренера на поле, не тратя время на изучение друг друга. В этом преимущество «Ростова» перед ЦСКА.

Время Паршивлюка

Можно говорить о том, что «Ростов» в начале сезона очень неплох. Команда в двух турах набрала шесть очков – максимум. При этом особо стоит отметить форму Сергея Паршивлюка. Крайний защитник в первом туре отметился голевой передачей, а тут забил решающий мяч, который получился весьма добротным. Начал атаку Ионов с правого фланга, переведя мяч через всю штрафную по линии на другую бровку – ЦСКА в оптимальном состоянии не позволил бы пройти такой передаче, которую сложно назвать хорошей. Но до Скопинцева мяч дошел, а вот тот навесил очень четко – прямо в голову Паршивлюку, который правильно выбрал позицию, вырвавшись к вратарской и пробив головой с отскоком от земли, чтобы Акинфеев не имел шансов выручить. Обращает на себя внимание провал в обороне ЦСКА с организационной точки зрения. Защитники позволили пройти даже плохому пасу Ионова, сместили линию так, что Щенникову пришлось в пожарном варианте бежать с фланга закрывать упущенного всеми Паршивлюка, что он сделать не успел. Лучшего сценария, чем быстрый гол, для «Ростова» нельзя было придумать. Тот же Паршивлюк в перерыве верно отметил, что расчета такого не было, но если забили, то надо действовать по счету: надежно обороняться и отвечать контратаками. Этим ростовчане и занялись.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (1) - 3 (1)

Торжеством атакующего футбола этот матч не стал. Само по себе количество ударов по воротам не впечатляет, не говоря уже о точности этих попыток. У «Ростова» позорные для победителя три удара (причем два из них нанес Паршивлюк), но ростовчане и не скрывали намерения играть вторым номером и выжимать максимум из минимума. ЦСКА пытался бить чаще, но исполнительское мастерство Чалова и компании пока оставляет желать лучшего. Нужно еще учитывать и самоотверженную игру «Ростова» в защите – футболисты многое блокировали в штрафной и на подступах к ней.

Владение мячом (точность передач): 59,7% (73%) - 40,3% (62%)

Эти цифры свидетельствуют о низком качестве футбола в принципе. Точнее, передачи об этом говорят. 73 процента – это очень мало для фаворита, для команды, которая действует первым номером и настроена на серьезный результат. Это маловато даже для чемпионата России. Чего уж говорить о ростовских 62 процентах. Но у гостей есть оправдание в виде контратакующей игры. Обычно играющая вторым номером команда вынуждена делать больше длинных и рискованных передач, следовательно, чаще теряя мяч. А вот ЦСКА в конструировании обычных позиционных атак каждую четвертую передачу делал неточно, и в этом основная причина того, что остроты армейцам катастрофически не хватало.

Отборы (выигранные воздушные единоборства): 17 (31) – 21 (27)

На правах обороняющегося «Ростов» чаще вступал в отборы, чаще совершал их, был успешнее в разрушении, сделав на него ставку. В цифрах верховых единоборств примерное равенство, но тут важнее само большое количество таких воздушных столкновений, что говорит больше о тягучем и боевом характере матча, чем о скоростном и комбинационном, а это на руку «Ростову».

ЦСКА – подбиты все двигатели

ЦСКА как надежный многомоторный самолет, который способен планировать и держаться в воздухе, даже когда значительная часть двигателей выведена из строя. Но настал такой критический момент, когда у армейцев не осталось целых двигателей. ЦСКА лишился многоопытных мастеров в обороне, в креативной зоне из-за ухода Головина и травмы Дзагоева наступила потеря мысли. Просто некому создавать комбинации, придумывать ходы, которые способны взломать оборону соперника. В атаке Чалову не хватает матерости, а Эрнандес только приехал. Его пришлось бросать в бой во втором тайме, но Абель включался лишь эпизодами, ему явно пока дискомфортно, хотя по воротам «Ростова» пробил четыре раза – чаще, чем любой другой участник матча. Получается, что ЦСКА остается надеяться на спасения Акинфеева и умение тащить все и везде Марио Фернандеса. Этих ресурсов слишком мало, чтобы оперировать ими как козырями в любом поединке. Нынешний ЦСКА внезапно оказался командой другого класса, других способностей, другого опыта. Это совершенно другая команда, истерзанная во всех линиях и непохожая на себя прошлых лет, когда тоже в принципе ресурсами большими армейцы не обладали. Остается надеяться, что Ганчаренко выкрутится и на этом необитаемом острове.

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Все комментарии
alexnick
alexnick
06 августа в 23:57
А чем ЦСКА занимался 2-й тайм? Извольте спросить, господа.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
06 августа в 20:59
Владельцы команды давно должны были начать планомерную ротацию состава, ан нет, жадность погубила команду. Именно так! Дзагоев стал хрустальным,а замены нет, как и прочим корифеям. Что Гинер не видел возраст игроков основы, видел конечно и ничего не сделал! Отсюда вывод - надоела ему эта дорогостоящая игрушка, да и финансы купца скорее всего поют романсы! Таким образом, если ПФК ЦСКА не приобретёт кто-то типа Алишера, Роттенбергов и К, клуб будет барахтаться внизу таблицы!Так к сожалению сейчас заведено в профессиональном спорте!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
06 августа в 16:25
Да уж точно не сенсация. В этом сезоне деревянных коней разделают все, кого не купят, как Тулу в конце прошлого сезона.
D.vil
D.vil
06 августа в 16:18
Это чересчур пессимистический прогноз...) В пятерке точно будете;) Да и не верю я, что Головина за столько продали, а никого больше не купят....
mangoх12
mangoх12
06 августа в 14:22
Roger Young:
Когда-нибудь это должно было произойти. ЦСКА много лет летит на честном слове и на одном крыле. Без денег и нормальных приобретений. Надеюсь в этом году так называемый "фарт" кончится. Хотя зная как все решается не на поле, а в кабинетах, то даже такой состав ЦСКА без медалей не останется.
ты прав вчера ведь по кабинетному Ростов выиграл ахаха
Mi6
Mi6
06 августа в 13:53
Только надежда и осталась
Jum13
Jum13
06 августа в 13:53
161регион:
Ты игру пересмотри,а не нарезки матч тв...и увидешь....я же не говорю про удары в створ,а говорю за опасные атаки
И что я там нового увижу? Как Гацкан хамит или как Скопинцев симулирует удар по затылку?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 августа в 12:58
Думаю, более - менее нормально команда заиграет только через пару месяцев, когда вернутся Васин, Кучаев, Дзагоев, наиграются связки в атаке и центре поля, может еще пару игроков подпишут (именно подпишут, а не купят, потому что Гинер никого покупать не торопится). А пока остается только ждать и терпеть дальше эту безобразную игру.
161регион
161регион
06 августа в 12:53
Ты игру пересмотри,а не нарезки матч тв...и увидешь....я же не говорю про удары в створ,а говорю за опасные атаки
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 августа в 12:43
Гинер зажал у себя в кубышке 40 лямов с продажи Головина и Витиньо и ищет свободных агентов и игроков в аренду. Так доиграется до ФНЛ. Сезон уже начался, а играть некому и если даже купить пару игроков пока они официально перейдут пока войдут в игру может быть уже поздно, если уже не поздно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
06 августа в 12:35
Великолепный:
Для Ганчаренко матч многое показал, в каком направлении надо работать и улучшать игру....Да молодняк старался, но видно что еще сырые..Вот Абель круто работает с мячом - факт. Но он зависимый игрок. Нужно либо ждать восстановления дзаги до 100% (что очень долго, но возможно), либо искать креатора в центр поля в пару к Ахметову. Ахметов не хуже Головы по первым играм. Бистрович и бийол сегодня это как Алдонин и шемберас годов 08-09 - т.е. ни хорошо, ни плохо (по крайней мере в созидании). Трио новых дэфов марку держит. Бекао так вообще бетон. Гол пропустили из-за ошибки (впрочем, что не новость). Раньше привозы делал либо натхо, либо набаб, то сегодня это щенников. Нужен кучаев дабы хоть как-то разбавить оборонный состав.
Насчет того, что "Ахметов не хуже Головы " весьма спорное утверждение, разве что если речь про Головина в его 20 лет. Пока он не готов брать на себя такую роль, которую играл Головин в ЦСКА последнего сезона, для этого у него есть некоторые данные, но нужно еще пару сезонов прогрессировать. А пока нужен хороший плеймэйкер, готовый играть уже сейчас. Почему бы не уболтать Натхо, так и не нашедшего пока себе новый клуб? С возвращение Кучаева станет немного легче, но до этого еще пару месяцев. Провалили матч ветераны Щенников и Набабкин. Один допустил голевую ошибку, другой просто не справлялся и поэтому много фолил. Команде по прежнему нужен левый защитник уровня Марио, потому что Щенников стал играть ужасно. Чернову не место в команде, потому что защитнику, боящемуся единоборств, в ЦСКА точно нечего делать. По этому пункту ждем возвращения Васина - это пару месяцев если не больше. Чалов своей бесполезностью на поле все больше напоминает Смолова на ЧМ - единоборства проигрывает, стартовая скорость низкая. А Жамалетдинову нужно идти в аренду, причем навсегда. Хорошо бы вообще его продать, но его никто не купит. Нужен еще один хороший нападающий. А если Абель получит травму, что будет неудивительно с учетом его послужного списка, то и 2. Без этого команда будет барахтаться на дне РПЛ. А чему удивляться? Чернов в прошлом сезоне не проходил в состав ЦСКА, а теперь его ставят в состав просто от безысходности, а не потому что он стал лучше играть. Вот тройка Магнуссон - Васин - Бекао уже выглядит довольно убедительной по меркам РПЛ. Набабкин был игроком скамейки, а теперь им все дырки затыкают, но он к этому не готов. Щенников и до последней травмы не блистал, а после того вообще сник. Бистрович с Бийолем - копеечные игроки уровня ФНЛ. Они ничем не лучше тех же Гордюшенко, Хосоновых. Не факт что из них вообще получится что-то достойное даже через пару-тройку лет. Дзагоев больше лечится чем играет. Абель 2 дня назад пришел в клуб, а 20-летний Ахметов неделю назад. Кто из них готов "сделать разницу"? Никто!
Сокол 9
Сокол 9
06 августа в 12:33
Если так дальше делюга пойдёт, Гончаренко с Гинером могут до того доэкспериментироваться, что кони могут и до ФНЛ легко без напрягов лёгким галопом доскакать. А уж что будет с конями ЛЧ-это просто караул. Но тем не менее удачи коням, состав игроков перспективный. Чалов (попрыгунчик) ваще никакой, его место ещё в молодёжке, а вот Абеля гончару надо с первых минут матча выпускать на поле, толковый малый.
Jum13
Jum13
06 августа в 12:32
161регион:
Атаки Ростова были опаснее и это факт....доходило бы дело до последних ударов и счет был бы разгромный....у цска пару полу моментов....p.s.убевают все эти эксперты,которые перед игрой предрекали победу цска и даже после поражения облизывают их и тулят конченые отмазки....результат на табло!!!
Единственная атака закончившаяся голом. Какие еще были моменты? 2 удара, 1 в створ. Расскажи ещё про "апасные атаки" Ростова
161регион
161регион
06 августа в 12:20
Уха ха ха....Крылья тоже отскочили???отскакивать можете только вы,ибо есть на чем отскакивать,только в этом сезоне у вас это будет мало получаться
161регион
161регион
06 августа в 12:15
Атаки Ростова были опаснее и это факт....доходило бы дело до последних ударов и счет был бы разгромный....у цска пару полу моментов....p.s.убевают все эти эксперты,которые перед игрой предрекали победу цска и даже после поражения облизывают их и тулят конченые отмазки....результат на табло!!!
Roger Young
Roger Young
06 августа в 12:14
Когда-нибудь это должно было произойти. ЦСКА много лет летит на честном слове и на одном крыле. Без денег и нормальных приобретений.

Надеюсь в этом году так называемый "фарт" кончится. Хотя зная как все решается не на поле, а в кабинетах, то даже такой состав ЦСКА без медалей не останется.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
06 августа в 12:12
борька:
Тактически грамотно , Карпин переиграл соперника. Ростов в том сезоне был в такой ситуации, еще хуже, Кучук молодец, а Карпин шлифует команду дальше. Ростов будет в пятерке!
у зачем так....
просто везет не только пьяницам
Petr Makovenko
Petr Makovenko
06 августа в 12:06
Мы все это знаем и готовы терпеть год и даже два,надежда на руководство и игроков кто пришел в Команду.
Конечно ошибка в защите и не обходимось взламывать автобус,я бы сказал БТР, у ворот Ростова,сильно сказалась на результате. Пока не умеем!
Игра по сценарию матча за Суперкубок-единственно верный шанс на нынешнем этапе . Упор на защитные действия ,не раскрываться и не получать дурацкие голы. Впереди бережно с мячем ,улучшить стандарты.
Ну ,а Абель и Ахметов уже к весне заявят о себе как достойная смена Мусе и даже Вагнеру Лав. У ребят есть все данные для этого,
Считаю что Ростов отскочил в этой игре защищаясь ,да и судья ,ну очень слепой ,просто великий слепой!!!
Верим ,будет ЦСКА Чемпионом!!! !Ждем и верим!!!
sir-5
sir-5
06 августа в 11:54
Владимир_Спартак:
Если ещё убрать ФЕРНАНДОСА, то приличный состав для игр в ФНЛ.
Это о котором,и Головине,мечтает Каррера??? А вот хрен вам,хватит с вас и Романа Ерёменко с братцем!!!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
06 августа в 11:46
Два тура прошло, а специалистов развелось, как поросят после опороса. Начали свои гадливые мечты о позоре, фнл предрекать. Рано хороните. Как раз ростов по большому счету ничего и не показал, на фоне цска. К 1 сентября сыграются, и в лиге и в рпл ещё кое-кому наваляют.
sir-5
sir-5
06 августа в 11:29
Автор забыл ещё одного игрока,часто ругаемого всеми Витиньо.Даже в его последнем матче это была другая команда.А сейчас -просто лишённая мысли. И Вернблума."Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков". На Дзагоева надежды нет,выйдет на один матч,организует один гол и снова останется "сладким воспоминанием". Так что ждём,когда "воспитаем Бабу-Ягу" в своём коллективе".Наша молодёжь пока не тянет,пришлые-то побоевитее и мастеровитее . Раздражает Ефремов,ему давно пора бы заиграть,его раньше всех остальных ещё Слуцкий стал подпускать к взрослой игре,ан нет...С Федей всё ясно,он вратарей боится.Ужасный перепас защитников в стиле "Лёша-Вася-Серёга",только всё в ноги,или недодачу.А потом "плоский пас" по бровке Фернандесу,или диагональ Магнуссон-ему же.Такое ощущение,что есть приказ Гончаренко :Дать вернуться всем защитникам противника на свои позиции. Даже прежний, более мастеровитый, ЦСКА славился когда-нибудь позиционными атаками?Так что работы-непочатый край,что и можно было ожидать.Года на два о высоких местах надо забыть. "Встреча с ЛЧ"-это вообще ужас,надо за плату "Зениту" место продать,или "Краснодару"-"задние тоже хочут"... Иначе будет вариант "Спартак"-"Ливерпуль" дубль 2. А в РПЛ задача максимум-не скатиться ниже восьмого места в первом круге,иначе будет психологический кризис.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
06 августа в 11:00
кони хорош плакаться )) в конце матча уже видно было что ваш детсад уже и бегать особо не мог так что Ростов вас сделал как хотел))
MALOVAR
MALOVAR
06 августа в 10:02
Карпин в шесть раз больше очков набрал с донным составом
Jum13
Jum13
06 августа в 09:55
Андрей Вышнеградский:
Господи, гениально:"У «Ростова» позорные для победителя три удара". Что вы творите, почитатели ЦСКА?! У товарищей "лейтенантов" глобальная распродажа, без каких-либо намеков на будущее. кто-то озолотился, а кто-то с пеной у рта :"Мы ЦСКА, мы победим"...Победим кого? и когда? Баварию в Лиге Чемпионов.? Как-то так)
Какая "глобальная распродажа"? Ты хоть немного интересуешься футболом или просто гадишь на ветках?
P.S. Да - за свинолайки в какую только позу не встанут новоклоны )))
Jum13
Jum13
06 августа в 09:50
Владимир_Спартак:
Если ещё убрать ФЕРНАНДОСА, то приличный состав для игр в ФНЛ.
Да, но в составе спартака нет Фернандеса
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
06 августа в 09:49
Плевать на РПЛ, надо сыграться и н
Jum13
Jum13
06 августа в 09:49
У меня такое ощущение, что спартачи - ой, "новые ростовчане" - матч не смотрели, а пришли в топики про этот матч исключительно с целью надуть лужу по-больше, в спартаковском стиле )))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 августа в 09:02
Если ещё убрать ФЕРНАНДОСА, то приличный состав для игр в ФНЛ.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
06 августа в 08:01
12
Кьянти
Кьянти
06 августа в 07:36
Ты хоть лопни, ты хоть тресни ЦСКА на первом месте :-)
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