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ЦСКА станет середняком? Переломный сезон «армейцев»

11 августа 2018, 19:19

«Соккер.ру» фиксирует перелом – соперники не боятся «армейцев» и отбирают очки. Ганчаренко дадут время на перестройку, но откат ЦСКА не станет неожиданностью. 

За провал. Потеря крутых футболистов

На моральных качествах можно вытащить краткосрочный турнир или один финал. Особенно, если игра от обороны, пять в линию в обороне. Но когда доходит до марафона, то каждый соперник видит, с кем имеет дело. Акинфеев мыслями еще на ЧМ-18 – круто войти в сезон не смог, еще и защитников новых подсунули, изучает, как ими управлять. А Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Натхо, Головин, Муса, Витиньо – крутые игроки, ставшие серебряными призерами РПЛ весной, покинули команду, а это восемь игроков основы из одиннадцати. 

Против падения. Слабость конкурентов

«Краснодар» начал так «круто», что тоже может загреметь в середину таблицы. Даже если кто-то выскочит – вроде «Ростова» или «Рубина», то сил им на весь сезон вряд ли хватит. Не тот состав, не те возможности, только задор Карпина и Бердыева. ЦСКА попросту некуда падать. Ниже пятого места даже «Зенит» не опускался. Разве что опыт «Спартака» можно вспомнить с шестыми местами и «Локомотив» на восьмом бывал. Но ЦСКА совершенно другой клуб по подходу. «Уфа» и компания вряд ли готовы спустить «армейцев» в таблице, даже если тайком об этом мечтают. 

За провал. Отношение всех соперников

Юсупов сказал важную вещь: «Прошлогодний ЦСКА и нынешний – небо и земля». Проще говоря, их незачем бояться. «Крылья Советов» только вернулись из ФНЛ, во втором туре проиграли «Оренбургу» 0:3, но при этом не отдали победу ЦСКА. У «Локомотива» нет голов, но стоило им первыми забить в Суперкубке, и могло не быть никакого овертайма. Без дополнительного времени у ЦСКА восемь таймов – ноль голов.

Вы не найдете в РПЛ клуба, который боялся бы команду Чернова и Чалова с Набабкиным в опорной зоне. А это плохо, ведь впереди «Спартак», «Зенит» и компания. 

Против падения. Тренер Ганчаренко

Виктор Михайлович будет сходить с ума в этом сезоне на бровках по разным городам необъятной. Ганчаренко злится, и это нормально. Пришел в чемпионскую команду, когда помогал Слуцкому, а работать нужно с теми, кто остался. Но именно белорусский наставник – козырь ЦСКА. Когда он придумает, как выжать максимум из Бекао, Чернова, Бистровича, Бийола, Чалова и Жамалетдинова. Ганчаренко привыкает к тому, что у него даже не хватает людей для полноценного заполнения скамейки. Виктор Михайлович втянется в кошмар и попробует поменять жанр на спортивную драму. 

За провал. Невысокий класс новой основы

Не только в возрасте дело, молодые тоже бывают, как Мбаппе. Но был Игнашевич – стал Чернов, был Вернблум – стал Набабкин (еще и удалился сегодня), был Головин – стал Бистрович, Витиньо и Мусу заменили Чалов и Ефремов (Жамалетдинов). Команда по-прежнему нуждается в результативном форварде, а Абель Эрнандес битый-перебитый. Но даже новичок не игрок уровня того ЦСКА, что становился чемпионом благодаря Хонде, Еременко, Думбия и знаменитым защитникам, которые тогда были моложе и о пенсии не задумывались. Бекао, Бийол и Магнуссон – талантливые ребята, но даже Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева мало для сравнений. Ведь все параллели в пользу прошлого. 

Против падения. Селекционная служба ЦСКА

Обязательно подпишут кого-то, если увидят, что скучная игра без забитых мячей становится нормой. Не сказать, что и в прошлом сезоне ЦСКА всегда играл ярко, но оцените разницу. В прошлом году в чемпионате России была только одна команда результативнее «армейцев» - «Спартак», но разница небольшая, 51 гол против 49. Но ушли авторы 30 мячей – Витиньо, Муса, Головин, Вернблум и Натхо, а это две трети от атакующей мощи. Селекционной службе надо до конца лета подписать человека в опорную зону, но про атаку не стоит забывать. Фланги впереди свободны – нужны новые открытия. 

За провал. Отсутствие реальных козырей

А где изюминка? Один Фернандес и Эрнандес, если разыграется. В России каждый середняк боевитый, каждый мечтает не пропустить в первую очередь. ЦСКА играл в стиле, который позволял добиваться успеха за счет терпения и атакующих выпадов сильных игроков, часто легионеров. Гинер не скупал себе сборную России, а сейчас и не сможет так поступить. В результате у команды почти нет козырей. Сэйвы Акинфеева – который сегодня провел 400-й матч в РПЛ,  хитрые проходы Фернандеса, редкие озарения Дзагоева, когда здоров – вот и весь список. В числе молодых игроков не 7 Головиных из разных позиций. ЦСКА и в прошлом составе изучили, что привело к двум сезонам с финишем ниже «Спартака» и «Локомотива»  - нестабильных команд, но теперь все намного сложнее. 

Мнение читателей. ЦСКА ждет провальный сезон?

В Лиге чемпионов Ганчаренко уже как-то выпускал резервистов с БАТЭ, чем многих блюстителей чести престижного турнира взбесил. А теперь у него не будет выбора, вчерашние дети сыграют в Европе. Причем ЦСКА может нарваться на группу с «Реалом», МЮ и «Интером» - даже на такое трио! Или рискует сыграть с «Баварией» и «Ливерпулем». 

Добавьте к провалу в ЛЧ – если не повезет с соперником из четвертой корзины и не получится выйти в плей-офф, осознание, что теперь ЦСКА – обычная команда молодых игроков, которых никто не боится, и получите серьезную заявку на ожидаемые проблемы. С Ганчаренко ведь не случайно продлили контракт. Ему показали – даем время, понимая, что будет больно. 

И хотя в РПЛ такие фавориты, что «Спартак» и «Локомотив» - чемпионы спустя сто лет, искриться наивной верой в непотопляемость детища Гинера не спешите, даже после пенальти от Галимова.  Финансовую подушку клуб продажами обеспечил. Фернандеса придерживают – хотя окно в Серии А и Примере открыто. Но когда большие клубы играют в забаву «Команда у нас молодая», обычно завершается неприятностями. 

Спуск ЦСКА в таблице в район пятого-шестого места точно не станет сенсацией. И это еще оптимистичный сценарий! Будь середняки мощнее – «армейцев» бы скушали с потрохами. Представьте себе такой кадровый коллапс в АПЛ с одним из фаворитов, например, отказ спонсоров и роспуск основы – сразу бы опустили такой клуб в середину таблицы. ЦСКА повезло с чемпионатом, они на дно упасть не должны, хотя всегда могут. 

Но пока играют как команда второй лиги, потеряли очки с двумя новичками, и это огорчает фанатов. Возможно, лучшее, что можно сделать для клуба в ближайшем будущем – найти серьезного спонсора? Впрочем, такую задачу в новых финансовых реалиях тоже сложно решить. Ругать не за что, поскольку такой старт ждали. Но играют скучно и плохо.

А спорная помощь со стороны никогда не добавляет тех, кто симпатизирует молодежи и желает ей успехов, даже не болея за конкретный клуб. ЦСКА метит в ФНЛ с такой игрой, пусть скорее просто откатится в таблице. Не исключено, что класс новых основных игроков средний и таким останется, что подразумевает отчаянную борьбу максимум за место в Лиге Европы. 6 таймов, 1 гол с пенальти, осечки против трех тренеров со спартаковским прошлым – ужасный старт.

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Все комментарии
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
14 августа в 17:12
Николай Еремеев:
Оптимизм вещь хорошая - но в футболе нищим быть стыдно - остается ждать лучших времен - терпения нам не занимать !!! Добавлю - всех профукали :и Вернблума ,и Тошича и уверен братьев Березуцких, наверняка и Еременко , и еще кого то,всех нюансов не знаю но чувствую что так ,а все из-за того что не смог Гинер им предложить достойного для них контракта !!!
100-% правы! Но мы подождём! Все стареют, даже "скам" со шлемом на башке!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
12 августа в 20:07
Оптимизм вещь хорошая - но в футболе нищим быть стыдно - остается ждать лучших времен - терпения нам не занимать !!! Добавлю - всех профукали :и Вернблума ,и Тошича и уверен братьев Березуцких, наверняка и Еременко , и еще кого то,всех нюансов не знаю но чувствую что так ,а все из-за того что не смог Гинер им предложить достойного для них контракта !!!
shurik45
shurik45
12 августа в 20:00
Miaf:
Цска=середняк , пора звонить Селюку., он вам Ласину притащит
Ты так говоришь,как-будто у Спартака с составом все на отлично . У нас перестройка идет ,и такая игра ,вполне нормальное явление для этого периода формирования команды. Так,что не раскатывайте губу. Это вам не 90-е когда у Спартака сильных конкурентов не было.
Сергей Ерошин
Сергей Ерошин
12 августа в 14:22
Забавно наблюдать за слепой верой у армейских болельщиков, типо для нашей системы не важно какие игроки играют, все равно будем вверху, интересно когда отрезвление придет, думаю будущая ничья с Арсеналом тут не поможет, а вот когда Рубин в одну калитку ЦСКА вынесет, может хоть тогда в реальность вернутся.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
12 августа в 11:02
В конце Чемпа увидишь,может даже разрешу тебе называть меня Дмитрий Пророк!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 августа в 09:46
Дмитрий Климович 2:
Как бы мы не играли мы всё равно попадём в Еврокубки
Откуда такая уверенность или наивность?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
12 августа в 09:45
"Спуск ЦСКА в таблице в район пятого-шестого места" может быть за счастье при такой игре. А реальностью может стать борьба за выживание. И это без всяких шуток. Никто не знает долго ли продержится без травм Абель, на что способен 20-летний Влашич, которого еще даже не объявили (с 12 матчами в прошлом сезоне и не впечатляющей голевой статистикой при том что его позиционируют как выраженного игрока атаки). Реальность - это вчерашний защитник-лавочник Набабкин в опорной зоне и молодые пацаны, еще вчера игравшие в дубле либо во вторых лигах разных чемпионатов. А насчет спонсора хочу напомнить, что Гинер еще не потратил деньги с продажи Головина и Витиньо, потому что игроки приходили либо свободными агентами либо в аренду. То есть это позиция Гинера - его все устраивает и так. А ваши ожидания - это ваши проблемы, как говорил один персонаж. Не вытянет команда - он свалит все на Ганчаренко и уволит его. Ситуация, в которую угодил Гончаренко во многом схожа с периодом Слуцкого в Халле - и результат для обоих может быть одинаковым. Поэтому я бы поумерил оптимизм многих фанов ЦСКА - для него пока нет никаких оснований. На деле же мы видим провал менеджмента ЦСКА и невнятную трансферную политику. Ведь все эти покупки - это на перспективу, а перспектива эта может наступить позже чем станет вопрос о прописке в РПЛ.
Руслан с Ташкента
Руслан с Ташкента
12 августа в 09:45
Пару туров всего прошло! посмотрим что в конце! в ЛЧ попадем по любому!))
mikysss
mikysss
12 августа в 09:17
ну за 8-ку может зацепятся, Гинер из копилки найдет на чемоданчики в нужных матчах
Sheva-the Best
Sheva-the Best
12 августа в 08:58
К сожалению, ЦСКА ждет не только этот проблемный сезон.. Все будет зависеть от руководства команды во главе с президентом. Ганчаренко нужно дать работать как минимум два года, невзирая на результат в таблице. Плюс, как никогда, нужна очень сильная и правильная селекционная работа. Даже команда последних сезонов - это все отголоски, производные той команды, созданной в середине 90-х, потому что оставался костяк команды. Сейчас, можно сказать, окончательно это команда ушла, канула в Лету. Будет создаваться абсолютно новая команда с новым, другим почерком игры, новой игровой философией. Терпения и удачи армейцам!
МКС
МКС
12 августа в 08:11
    Petr Makovenko
    Petr Makovenko
    11 августа в 23:59
    Верим что ситуацию Команда выправит!
    ЦСКА Чемпион!!!
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    11 августа в 22:17
    Miaf:
    Цска=середняк , пора звонить Селюку., он вам Ласину притащит
    Догоняйте пупсики, лет за 10 догоните?
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    11 августа в 22:13
    Владимир_Спартак:
    В октябре может быть и будет все нормально. А как ЛЧ В сентябре???
    Трансферное окно открыто до конца августа, так что посмотрим кого приобретут!
    А вот как вы в сентябре в Л/Ч, ПАОК то еще пройти надо?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    11 августа в 22:04
    В октябре может быть и будет все нормально. А как ЛЧ В сентябре???
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
    11 августа в 21:55
    Как бы мы не играли мы всё равно попадём в Еврокубки
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    11 августа в 21:45
    Середняком ЦСКА уже стал, не упал бы еще ниже.
    Miaf
    Miaf
    11 августа в 21:33
    Цска=середняк , пора звонить Селюку., он вам Ласину притащит
    SEVER_CSKA
    SEVER_CSKA
    11 августа в 21:19
    Вот об этом и твержу изо дня в день. Дайте вернуться Кучаеву, Васину, Дзаге и дождитесь одного качественного трансфера в центр поля. Глупо ожидать удачной игры от этого состава.
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
    11 августа в 20:29
    Мы ЦСКА,Мы подождём! Делайте уже что нибудь!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    11 августа в 20:22
    Вернутся Дзагоев,Васин,Кучаев,приходит хорват изЭвертлна и ещё один нападающий из Бразилии и к октябрю все будет ок
    atur72
    atur72
    11 августа в 20:07
    ЦСКА нужно новые сильные футболисты . Но вольются ли новые игроки в игру , появится ли взаимопонимание большой вопрос . По мне для становления новой команды потребуется как минимум пару сезонов
    Zimka
    Zimka
    11 августа в 19:46
    ЦСКА действительно плохо начал чемпионат, но есть время до старта лч, что бы наиграть связи, нет понимания к какому периоду подводят команду физически ведь ушел Гранеро. Возможно будут интересные трансферы зимой, в любом случае надо смотреть на команду в матчах с лидерами рпл там будет видно многое, вскрывать автобусы середняков тоже нужно уметь
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