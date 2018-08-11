«Спартак»: два удаления для победы

вчера, 22:18

Что такое тотальное превосходство и как его использовать? «Спартак», похоже, не очень в курсе. «Соккер.ру» отмечает, что по игре подопечных Массимо Карреры слишком много вопросов.

Огонь критики и «Спартак» идут рука об руку очень давно. Слишком уж популярна эта команда в России, поэтому каждая осечка, каждая ошибка становится предметом детального разбора как со стороны болельщиков, так и со стороны противников. После обидного и странного поражения от ПАОКа «Спартаку» необходимо было обыгрывать «Анжи» как можно увереннее, но при этом сохранить силы на ответный матч, который ввиду поражения со счетом 2:3 в первой встрече особенно важен.

Но проблемы «Спартака», возникшие в игре с «Анжи», нельзя обусловить только желанием сэкономить силы. Красно-белые очень старались, недостатка желания не было заметно, а вот получалось очень мало. В первую очередь в атаке. Креативная зона «Спартака» хромала на обе ноги, приводя футбол москвичей к достаточно примитивным ходам, заключавшимся в подачах или дальних ударах, которые не достигали цели, как правило. Махачкалинцы откровенно сосредоточились всеми силами на обороне и выстроили плотнейшие редуты в тылу.

Нельзя сказать, что они были неприступными, но мешали «Спартаку» созидать очень активно. А в условиях кризиса идей у красно-белых такая оборона выходила даже довольно эффективной. Фантазии хватало на регулярный обмен флангами в исполнении Ташаева и Промеса, что тоже мало срабатывало. В какой-то момент преимущество «Спартака» стало настолько большим, что отсутствие голов воспринималось как форменный позор. Посудите сами по цифрам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 31 (8) - 2 (0)

Тридцать один удар по воротам! Вот так, словами, чтобы еще раз прочувствовали. Против двух ударов. Когда в последний раз вы видели такую статистику? Да еще и с таким итоговым счетом, который совсем не коррелирует с подобным раскладом. Стоит отметить, что почти половина ударов хозяев была заблокирована - за счет этого «Анжи» и спасался очень часто. Чаще всего наносил удары у «Спартака» Промес - семь попыток. У махачкалинцев оба удара, которые были заблокированы, нанес Савичев. Защитник, кстати. Это все, что нужно знать об атаке «Анжи» в этом матче. Ее не было.

Владение мячом (точность передач): 82,4% (89%) - 17,6% (49%)

«Барселона» может позавидовать таким показателям «Спартака». Москвичи очень много владели мячом, не давая сопернику ни малейшего шанса. Но больше обращает на себя внимание, конечно, точность передач. Очень высокая. Несвойственно российской команде. Однако стоит иметь в виду, что значительная часть пасов осуществлялась на пару метров поперек поля. С их помощью «Спартак» пытался растянуть оборону «Анжи», в которой участвовала вся команда гостей, не переходившая в нападение, что следует из цифр. Особенно поражает точность передач - каждая вторая - мимо цели. Ужасно. Вероятно, этот матч станет одним из самых худших по статистике для одного из участников в сезоне.

Дриблинг (отборы): 12 (10) - 1 (9)

Довольно небольшое количество отборов для целого матча, что говорит о том, что чаще всего мяч терялся за счет неточностей, потерь, чем за счет активного отбора одной из команд. Эффективная оборона «Анжи» строилась не на какой-то слаженной обороне и мастерстве защитников, а на том, что они просто подставлялись под удары, передачи и прострелы. Но важно отметить и малое количество обводок. Это проблема российского футбола в целом, всех команд - мало кто берет на себя инициативу и делает это эффективно. Больше всего попыток, разумеется, предпринимал Промес.

Удаления

Оценивая все эти цифры и давая какую-то характеристику игре «Анжи» и «Спартака», невозможно не учитывать то, что махачкалинцы заканчивали матч вдевятером. Причем по делу, как бы ни хотелось кому-то заподозрить судью в подыгрывании «Спартаку». Понсе акцентированно на ровном месте прямыми ногами полетел в подкат против Глушакова на 49-й минуте. По всем методическим рекомендациям - это красная карточка, которую судья уверенно и выдал.

Но больше должен винить себя Белоруков, который, конечно, сделал многое для тех самых блокировок ударов «Спартака», но на 68-й минуте оставил «Анжи» вдевятером. Причем за две желтые карточки. А первую он получил в компенсированное к первому тайму время - за споры с судьей. Вторую - за фол против Зобнина перед своей штрафной. В обоих случаях предупреждения - чистые, вряд ли арбитр просто так показал первое предупреждение, пусть мы и не слышали, что именно сказал рефери защитник. Так что и удаление по совокупности закономерно.

Гол

Зе Луиша можно поздравить, он забил свой первый гол в чемпионате России с ноября 2017 года. Статистика кошмарная для нападающего. Причем мяч «Спартак» забил только при преимуществе в два человека на поле. И сделал это почти сразу после второго удаления. Там откровенная ошибка защиты «Анжи» без Белорукова при обороне на стандарте. Не случись этой ошибки, встреча вообще могла закончиться сенсационными нулями, что, конечно, было бы воспринято как стыдный итог для красно-белых. Да и сейчас такую победу не назвать выдающейся.

По-прежнему «Спартак» показывает проблемы в атаке, связанные с реализацией тех подходов, которые у команды все-таки есть. А вот дальше не хватает выдумки. И если бы не столь слабый «Анжи», который в принципе не играл в футбол, то вряд ли команда Карреры добавила бы в копилку три очка. И уж точно с такими потугами в атаке с ПАОКом делать нечего. Пока больше всего идей у Зобнина, но из глубины его позиции их реализовать очень непросто. У остальных старание есть, возможно, но приложение его оставляет желать лучшего.