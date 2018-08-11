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«Спартак»: два удаления для победы

вчера, 22:18

Что такое тотальное превосходство и как его использовать? «Спартак», похоже, не очень в курсе. «Соккер.ру» отмечает, что по игре подопечных Массимо Карреры слишком много вопросов.

Огонь критики и «Спартак» идут рука об руку очень давно. Слишком уж популярна эта команда в России, поэтому каждая осечка, каждая ошибка становится предметом детального разбора как со стороны болельщиков, так и со стороны противников. После обидного и странного поражения от ПАОКа «Спартаку» необходимо было обыгрывать «Анжи» как можно увереннее, но при этом сохранить силы на ответный матч, который ввиду поражения со счетом 2:3 в первой встрече особенно важен.

Но проблемы «Спартака», возникшие в игре с «Анжи», нельзя обусловить только желанием сэкономить силы. Красно-белые очень старались, недостатка желания не было заметно, а вот получалось очень мало. В первую очередь в атаке. Креативная зона «Спартака» хромала на обе ноги, приводя футбол москвичей к достаточно примитивным ходам, заключавшимся в подачах или дальних ударах, которые не достигали цели, как правило. Махачкалинцы откровенно сосредоточились всеми силами на обороне и выстроили плотнейшие редуты в тылу.

Нельзя сказать, что они были неприступными, но мешали «Спартаку» созидать очень активно. А в условиях кризиса идей у красно-белых такая оборона выходила даже довольно эффективной. Фантазии хватало на регулярный обмен флангами в исполнении Ташаева и Промеса, что тоже мало срабатывало. В какой-то момент преимущество «Спартака» стало настолько большим, что отсутствие голов воспринималось как форменный позор. Посудите сами по цифрам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 31 (8) - 2 (0)

Тридцать один удар по воротам! Вот так, словами, чтобы еще раз прочувствовали. Против двух ударов. Когда в последний раз вы видели такую статистику? Да еще и с таким итоговым счетом, который совсем не коррелирует с подобным раскладом. Стоит отметить, что почти половина ударов хозяев была заблокирована - за счет этого «Анжи» и спасался очень часто. Чаще всего наносил удары у «Спартака» Промес - семь попыток. У махачкалинцев оба удара, которые были заблокированы, нанес Савичев. Защитник, кстати. Это все, что нужно знать об атаке «Анжи» в этом матче. Ее не было.

Владение мячом (точность передач): 82,4% (89%) - 17,6% (49%)

«Барселона» может позавидовать таким показателям «Спартака». Москвичи очень много владели мячом, не давая сопернику ни малейшего шанса. Но больше обращает на себя внимание, конечно, точность передач. Очень высокая. Несвойственно российской команде. Однако стоит иметь в виду, что значительная часть пасов осуществлялась на пару метров поперек поля. С их помощью «Спартак» пытался растянуть оборону «Анжи», в которой участвовала вся команда гостей, не переходившая в нападение, что следует из цифр. Особенно поражает точность передач - каждая вторая - мимо цели. Ужасно. Вероятно, этот матч станет одним из самых худших по статистике для одного из участников в сезоне.

Дриблинг (отборы): 12 (10) - 1 (9)

Довольно небольшое количество отборов для целого матча, что говорит о том, что чаще всего мяч терялся за счет неточностей, потерь, чем за счет активного отбора одной из команд. Эффективная оборона «Анжи» строилась не на какой-то слаженной обороне и мастерстве защитников, а на том, что они просто подставлялись под удары, передачи и прострелы. Но важно отметить и малое количество обводок. Это проблема российского футбола в целом, всех команд - мало кто берет на себя инициативу и делает это эффективно. Больше всего попыток, разумеется, предпринимал Промес.

Удаления

Оценивая все эти цифры и давая какую-то характеристику игре «Анжи» и «Спартака», невозможно не учитывать то, что махачкалинцы заканчивали матч вдевятером. Причем по делу, как бы ни хотелось кому-то заподозрить судью в подыгрывании «Спартаку». Понсе акцентированно на ровном месте прямыми ногами полетел в подкат против Глушакова на 49-й минуте. По всем методическим рекомендациям - это красная карточка, которую судья уверенно и выдал.

Но больше должен винить себя Белоруков, который, конечно, сделал многое для тех самых блокировок ударов «Спартака», но на 68-й минуте оставил «Анжи» вдевятером. Причем за две желтые карточки. А первую он получил в компенсированное к первому тайму время - за споры с судьей. Вторую - за фол против Зобнина перед своей штрафной. В обоих случаях предупреждения - чистые, вряд ли арбитр просто так показал первое предупреждение, пусть мы и не слышали, что именно сказал рефери защитник. Так что и удаление по совокупности закономерно.

Гол

Зе Луиша можно поздравить, он забил свой первый гол в чемпионате России с ноября 2017 года. Статистика кошмарная для нападающего. Причем мяч «Спартак» забил только при преимуществе в два человека на поле. И сделал это почти сразу после второго удаления. Там откровенная ошибка защиты «Анжи» без Белорукова при обороне на стандарте. Не случись этой ошибки, встреча вообще могла закончиться сенсационными нулями, что, конечно, было бы воспринято как стыдный итог для красно-белых. Да и сейчас такую победу не назвать выдающейся.

По-прежнему «Спартак» показывает проблемы в атаке, связанные с реализацией тех подходов, которые у команды все-таки есть. А вот дальше не хватает выдумки. И если бы не столь слабый «Анжи», который в принципе не играл в футбол, то вряд ли команда Карреры добавила бы в копилку три очка. И уж точно с такими потугами в атаке с ПАОКом делать нечего. Пока больше всего идей у Зобнина, но из глубины его позиции их реализовать очень непросто. У остальных старание есть, возможно, но приложение его оставляет желать лучшего.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 12:16
1 удар в створ после 1 тайма у Спартака, зато второй тайм Левников 2:0 Анжи
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:59
Разве можно всерьез обсуждать подобный цирк?
Ver
Ver
сегодня в 11:42
«Барселона» может позавидовать таким показателям «Спартака» - вот уж точно...обзавидовалась...
yasukuni
yasukuni ответил Anisovich
сегодня в 10:59
Anisovich:
В матче с ПАОКом такого судьи не будет, хотя по первому матчу и так понятно кто останется в ЛЧ.
С таким Гадючником, как руководство Спартака (братки Федуны, Затек, Татарин) удивительно, что команда вообще еще где-то что-то выигрывает. Какую еще команду ее же владелец пытается утопить? Это ведь шизофрения!

Борзыкин тем временем очередное ведро помоев на Карреру вылил. Суслик, так правда тебе Татарин за эти помои платит? И по сколько за статью? Раскрой страшную военную тайну!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 10:09
Сколько игроков спорят с арбитром, дают ли всегда желтую...конечно нет...поэтому по делу очень громко сказано....да так сложилось...Спартаку повезло....и это не плохо....просто так уверенно рассуждать...после матча Зенит Урал...много было разговоров...жаль никто не написал про дело...двойные стандарты...и это я сейчас не о судье...
Anisovich
Anisovich
сегодня в 09:59
В матче с ПАОКом такого судьи не будет, хотя по первому матчу и так понятно кто останется в ЛЧ.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Colonist
сегодня в 09:48
Colonist:
Вычеркиваем Зенит! Спартак гарантированно игрет в кубках!
Хотели сказать спартак гребет, но описались?
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:48
Удачи Спартаку с ПАОКом.
Colonist
Colonist ответил valt134
сегодня в 09:47
Вычеркиваем Зенит! Спартак гарантированно игрет в кубках!
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 09:34
паок.помотрел и также сыграет.и на этом все.....хотя время покажет
mikysss
mikysss ответил valt134
сегодня в 09:00
valt134:
Дохленькая победа. С Паоком ничего не светит. Вычеркиваем Спартак из числа российских клубов, представляющих Россию в еврокубках. Ждём следующего сезона.
вычеркни себя умник, Спартак в ЛЕ играет если в ЛЧ не пройдет, готовься к школе лучше
mikysss
mikysss
сегодня в 08:58
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    сегодня в 08:52
    Будем верить и ждать, что Спартак проснется.А что ещё нам остаётся?
    mugik1973
    mugik1973
    сегодня в 08:10
    Спартак не как может раскачатся
    МКС
    МКС
    сегодня в 08:03
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 07:51
      Предел сейчас для Спартака это ЛЕ. В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ДЕЛАТЬ НЕ ЧЕГО. РАЗОРВУТ.
      Yuri Krugov
      Yuri Krugov ответил valt134
      сегодня в 07:09
      Даже если не пройдут ПАОК, то вылетят в ЛЕ.
      Клон Нерая
      Клон Нерая ответил Michele_Alboreto
      сегодня в 06:53
      Michele_Alboreto:
      2016: Ростов вдевятером против спартака (безбородов) 2018: Анжи вдевятером против спартака (левников) ФУУУУУУУУУУУУУ!
      Конину еще никогда не было так плохо слышно с 13 места...
      InKarpinWeTrust
      InKarpinWeTrust
      сегодня в 06:40
        valt134
        valt134
        сегодня в 05:44
        Дохленькая победа. С Паоком ничего не светит. Вычеркиваем Спартак из числа российских клубов, представляющих Россию в еврокубках. Ждём следующего сезона.
        yasukuni
        yasukuni ответил severnyj84
        сегодня в 05:25
        severnyj84:
        Матч отвратительный, куда катится наш футбол?
        Футбол катится к матчам Енисей - ЦСКА.

        Гораздо интереснее интервью Карреры. Ситуация в гадючнике "ФК Спартак" окончательно прояснилась. Тренер, несмотря на золото, суперкубок и бронзу по-прежнему тянет не более чем на 10 процентов (@ Федун), трансферы последних лет это доказывают. Егоров с Борзыкиным получили бабло и приказ любой ценой утопить Карреру. А тут еще и будущий тренер нарисовался - смотри интервью Тарханова.

        То ли еще будет...
        severnyj84
        severnyj84
        сегодня в 02:12
        Матч отвратительный, куда катится наш футбол?
        t2k
        t2k
        сегодня в 00:58
        "Чистые нарушения" - обожаю писарчуков)
        DVoxNN
        DVoxNN
        сегодня в 00:39
        После позора с Енисеем, тушеным бы спрятаться подальше. Ан нет, у некоторых ни стыда ни совести... Ну а про бакланов либо хорошо, либо никак.
        Jum13
        Jum13
        вчера в 23:59
        Скоро спартаку и двух удалений хватать не будет - деградация на лицо
        свиноспартач
        свиноспартач
        вчера в 23:48
        щас покраснею
        Michele_Alboreto
        Michele_Alboreto
        вчера в 23:45
        2016: Ростов вдевятером против спартака (безбородов)
        2018: Анжи вдевятером против спартака (левников)
        ФУУУУУУУУУУУУУ!
        blitz
        blitz ответил ABir
        вчера в 23:41
        ABir:
        ПАОК не будет 90 минут стоять автобусом, поэтому шансы у Спартака будут.
        Так ПАОК теперь и ничья устроит.
        ABir
        ABir
        вчера в 23:37
        ПАОК не будет 90 минут стоять автобусом, поэтому шансы у Спартака будут.
        blitz
        blitz
        вчера в 22:37
        отсутствие голов воспринималось как форменный позор, поэтому подключили Левникова?
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