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«Спартак»: два удаления для победы

11 августа 2018, 22:18

Что такое тотальное превосходство и как его использовать? «Спартак», похоже, не очень в курсе. «Соккер.ру» отмечает, что по игре подопечных Массимо Карреры слишком много вопросов.

Огонь критики и «Спартак» идут рука об руку очень давно. Слишком уж популярна эта команда в России, поэтому каждая осечка, каждая ошибка становится предметом детального разбора как со стороны болельщиков, так и со стороны противников. После обидного и странного поражения от ПАОКа «Спартаку» необходимо было обыгрывать «Анжи» как можно увереннее, но при этом сохранить силы на ответный матч, который ввиду поражения со счетом 2:3 в первой встрече особенно важен.

Но проблемы «Спартака», возникшие в игре с «Анжи», нельзя обусловить только желанием сэкономить силы. Красно-белые очень старались, недостатка желания не было заметно, а вот получалось очень мало. В первую очередь в атаке. Креативная зона «Спартака» хромала на обе ноги, приводя футбол москвичей к достаточно примитивным ходам, заключавшимся в подачах или дальних ударах, которые не достигали цели, как правило. Махачкалинцы откровенно сосредоточились всеми силами на обороне и выстроили плотнейшие редуты в тылу.

Нельзя сказать, что они были неприступными, но мешали «Спартаку» созидать очень активно. А в условиях кризиса идей у красно-белых такая оборона выходила даже довольно эффективной. Фантазии хватало на регулярный обмен флангами в исполнении Ташаева и Промеса, что тоже мало срабатывало. В какой-то момент преимущество «Спартака» стало настолько большим, что отсутствие голов воспринималось как форменный позор. Посудите сами по цифрам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 31 (8) - 2 (0)

Тридцать один удар по воротам! Вот так, словами, чтобы еще раз прочувствовали. Против двух ударов. Когда в последний раз вы видели такую статистику? Да еще и с таким итоговым счетом, который совсем не коррелирует с подобным раскладом. Стоит отметить, что почти половина ударов хозяев была заблокирована - за счет этого «Анжи» и спасался очень часто. Чаще всего наносил удары у «Спартака» Промес - семь попыток. У махачкалинцев оба удара, которые были заблокированы, нанес Савичев. Защитник, кстати. Это все, что нужно знать об атаке «Анжи» в этом матче. Ее не было.

Владение мячом (точность передач): 82,4% (89%) - 17,6% (49%)

«Барселона» может позавидовать таким показателям «Спартака». Москвичи очень много владели мячом, не давая сопернику ни малейшего шанса. Но больше обращает на себя внимание, конечно, точность передач. Очень высокая. Несвойственно российской команде. Однако стоит иметь в виду, что значительная часть пасов осуществлялась на пару метров поперек поля. С их помощью «Спартак» пытался растянуть оборону «Анжи», в которой участвовала вся команда гостей, не переходившая в нападение, что следует из цифр. Особенно поражает точность передач - каждая вторая - мимо цели. Ужасно. Вероятно, этот матч станет одним из самых худших по статистике для одного из участников в сезоне.

Дриблинг (отборы): 12 (10) - 1 (9)

Довольно небольшое количество отборов для целого матча, что говорит о том, что чаще всего мяч терялся за счет неточностей, потерь, чем за счет активного отбора одной из команд. Эффективная оборона «Анжи» строилась не на какой-то слаженной обороне и мастерстве защитников, а на том, что они просто подставлялись под удары, передачи и прострелы. Но важно отметить и малое количество обводок. Это проблема российского футбола в целом, всех команд - мало кто берет на себя инициативу и делает это эффективно. Больше всего попыток, разумеется, предпринимал Промес.

Удаления

Оценивая все эти цифры и давая какую-то характеристику игре «Анжи» и «Спартака», невозможно не учитывать то, что махачкалинцы заканчивали матч вдевятером. Причем по делу, как бы ни хотелось кому-то заподозрить судью в подыгрывании «Спартаку». Понсе акцентированно на ровном месте прямыми ногами полетел в подкат против Глушакова на 49-й минуте. По всем методическим рекомендациям - это красная карточка, которую судья уверенно и выдал.

Но больше должен винить себя Белоруков, который, конечно, сделал многое для тех самых блокировок ударов «Спартака», но на 68-й минуте оставил «Анжи» вдевятером. Причем за две желтые карточки. А первую он получил в компенсированное к первому тайму время - за споры с судьей. Вторую - за фол против Зобнина перед своей штрафной. В обоих случаях предупреждения - чистые, вряд ли арбитр просто так показал первое предупреждение, пусть мы и не слышали, что именно сказал рефери защитник. Так что и удаление по совокупности закономерно.

Гол

Зе Луиша можно поздравить, он забил свой первый гол в чемпионате России с ноября 2017 года. Статистика кошмарная для нападающего. Причем мяч «Спартак» забил только при преимуществе в два человека на поле. И сделал это почти сразу после второго удаления. Там откровенная ошибка защиты «Анжи» без Белорукова при обороне на стандарте. Не случись этой ошибки, встреча вообще могла закончиться сенсационными нулями, что, конечно, было бы воспринято как стыдный итог для красно-белых. Да и сейчас такую победу не назвать выдающейся.

По-прежнему «Спартак» показывает проблемы в атаке, связанные с реализацией тех подходов, которые у команды все-таки есть. А вот дальше не хватает выдумки. И если бы не столь слабый «Анжи», который в принципе не играл в футбол, то вряд ли команда Карреры добавила бы в копилку три очка. И уж точно с такими потугами в атаке с ПАОКом делать нечего. Пока больше всего идей у Зобнина, но из глубины его позиции их реализовать очень непросто. У остальных старание есть, возможно, но приложение его оставляет желать лучшего.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 августа в 09:00
дальше лучше будет
Aliks
Aliks
14 августа в 07:37
Анжи подленько играли. Мы все знаем что у них финансовые проблемы, но это не значит что в открытую ломать игроков соперника надо. Судья был очень снисходителен к анжи. Там корячилось ещё пару удалений! Счёт должен был быть 7-0. Ещё отскачили можно сказать
ekliziast
ekliziast
13 августа в 06:19
Ruslik1982:
нужно такие команды как Анжи просто дисквалифицировать и распускать
Нужно такие команды ,научиться обыгрывать с приличным счётом и будет всё в ажуре.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
13 августа в 06:06
Saban18:
Статья 128.1 УК РФ. Формально вы на нее уже написали
Тут спортивный сайт, срачи - неизбежны. Борщат все. Не надо так.
Kooks
Kooks
13 августа в 01:21
Завистников то сколько повылазило. Кони 31 удар по воротам только туру к 10му насобирают. 82 % владения мячом у бомжей ни когда не было. Паровозы как всегда спят в первом тайме и просыпаються во втором, после пистона Палыча, вот вы и беситесь с дикой злобы. А про красные карточки, так оно и понятно, когда идет такое давление - фолы неизбежны.
Saban18
Saban18
12 августа в 22:05
kastites:
Федун заносит регулярно в судейскую
Статья 128.1 УК РФ. Формально вы на нее уже написали
украб украл укроп
украб украл укроп
12 августа в 20:28
    kastites
    kastites
    12 августа в 19:22
    Федун заносит регулярно в судейскую
    Bastardo
    Bastardo
    12 августа в 17:38
    yasukuni:
    С таким Гадючником, как руководство Спартака (братки Федуны, Затек, Татарин) удивительно, что команда вообще еще где-то что-то выигрывает. Какую еще команду ее же владелец пытается утопить? Это ведь шизофрения! Борзыкин тем временем очередное ведро помоев на Карреру вылил. Суслик, так правда тебе Татарин за эти помои платит? И по сколько за статью? Раскрой страшную военную тайну!
    Которое? На ютубе последний ролик в названии содержит фразу "Зря ругаете Спартак", в СЭксе сказал тоже самое, что на видео, мол, мерзотные автобусы не дают смотреть футбол.
    Yuri Krugov
    Yuri Krugov
    12 августа в 16:53
    Будем надеяться!)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    12 августа в 14:49
    Yuri Krugov:
    Даже если не пройдут ПАОК, то вылетят в ЛЕ.
    пройдут с разгромным счетом
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    12 августа в 14:47
    нужно такие команды как Анжи просто дисквалифицировать и распускать
    plusnindimon
    plusnindimon
    12 августа в 12:16
    1 удар в створ после 1 тайма у Спартака, зато второй тайм Левников 2:0 Анжи
    Roger Young
    Roger Young
    12 августа в 11:59
    Разве можно всерьез обсуждать подобный цирк?
    Ver
    Ver
    12 августа в 11:42
    «Барселона» может позавидовать таким показателям «Спартака» - вот уж точно...обзавидовалась...
    yasukuni
    yasukuni
    12 августа в 10:59
    Anisovich:
    В матче с ПАОКом такого судьи не будет, хотя по первому матчу и так понятно кто останется в ЛЧ.
    С таким Гадючником, как руководство Спартака (братки Федуны, Затек, Татарин) удивительно, что команда вообще еще где-то что-то выигрывает. Какую еще команду ее же владелец пытается утопить? Это ведь шизофрения!

    Борзыкин тем временем очередное ведро помоев на Карреру вылил. Суслик, так правда тебе Татарин за эти помои платит? И по сколько за статью? Раскрой страшную военную тайну!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    12 августа в 10:09
    Сколько игроков спорят с арбитром, дают ли всегда желтую...конечно нет...поэтому по делу очень громко сказано....да так сложилось...Спартаку повезло....и это не плохо....просто так уверенно рассуждать...после матча Зенит Урал...много было разговоров...жаль никто не написал про дело...двойные стандарты...и это я сейчас не о судье...
    Anisovich
    Anisovich
    12 августа в 09:59
    В матче с ПАОКом такого судьи не будет, хотя по первому матчу и так понятно кто останется в ЛЧ.
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
    12 августа в 09:48
    Colonist:
    Вычеркиваем Зенит! Спартак гарантированно игрет в кубках!
    Хотели сказать спартак гребет, но описались?
    Фата лист
    Фата лист
    12 августа в 09:48
    Удачи Спартаку с ПАОКом.
    Colonist
    Colonist
    12 августа в 09:47
    Вычеркиваем Зенит! Спартак гарантированно игрет в кубках!
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    12 августа в 09:34
    паок.помотрел и также сыграет.и на этом все.....хотя время покажет
    mikysss
    mikysss
    12 августа в 09:00
    valt134:
    Дохленькая победа. С Паоком ничего не светит. Вычеркиваем Спартак из числа российских клубов, представляющих Россию в еврокубках. Ждём следующего сезона.
    вычеркни себя умник, Спартак в ЛЕ играет если в ЛЧ не пройдет, готовься к школе лучше
    mikysss
    mikysss
    12 августа в 08:58
      Правдин Семён
      Правдин Семён
      12 августа в 08:52
      Будем верить и ждать, что Спартак проснется.А что ещё нам остаётся?
      mugik1973
      mugik1973
      12 августа в 08:10
      Спартак не как может раскачатся
      МКС
      МКС
      12 августа в 08:03
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        12 августа в 07:51
        Предел сейчас для Спартака это ЛЕ. В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ ДЕЛАТЬ НЕ ЧЕГО. РАЗОРВУТ.
        Yuri Krugov
        Yuri Krugov
        12 августа в 07:09
        Даже если не пройдут ПАОК, то вылетят в ЛЕ.
        Клон Нерая
        Клон Нерая
        12 августа в 06:53
        Michele_Alboreto:
        2016: Ростов вдевятером против спартака (безбородов) 2018: Анжи вдевятером против спартака (левников) ФУУУУУУУУУУУУУ!
        Конину еще никогда не было так плохо слышно с 13 места...
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