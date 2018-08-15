Будет лучше. «Спартак» исправит ошибки

15 августа 2018, 17:30

Успокойтесь, друзья «Спартака», успокойтесь, его враги. Позорный вылет от ПАОКа москвичи перекроют победами. «Соккер.ру» находит позитив после неудачи.

Вторая голова на бровке про запас

В тренерском ремесле считанное количество хороших равноправных дуэтов. Ведь не все вторые понимают понятие «субординация». А у «Спартака» сейчас два тренера. И новичок Риано – противоречивая фигура. В «Рубине» выиграл чемпионство, но после 2009 года тренерскую силу в роли главного доказал только Бердыев, а не его помощник. Затем испанец оказался в Киеве, где дважды был чемпионом Украины, и снова все говорили – Ребров бездарь, великий Рианчо опережает «Шахтер».

Затем Рауля приставили сторожить Шевченко в сборной Украины, ведь сомневались, что Андрей Николаевич тонко понимает футбол как наставник. Чем завершилось? Бежали хорошо – Рианчо ведь тренер по физической подготовке, физрук, но не вышли на ЧМ -18. В соперниках была Исландия – ее можно обыгрывать, и Хорватия – пусть будущий финалист, но стоявший на грани вылета из группы.

Греков украинцы бы точно прошли в стыках, но Рианчо и Шевченко не подготовились к решающему матчу, в отличие от Далича. А теперь Рауль Рианчо в «Спартаке». Снова на своей любимой позиции «серого кардинала». Состав вроде как выбирает он, советы раздает, на трибуне торчит, чтобы тактику лучше увидеть. Вот только когда Рауль грубо ошибается – а он ошибается, ведь «Локомотив» не разнесли в одни ворота, с «Анжи» могли нарваться на 0:0, а ПАОК ни разу не обыграли, хотя вели 2:0, то виноват по-прежнему Каррера.

Зачем «Спартак» оставлял Массимо главным, если приставил человека, который при Реброве и Шевченко позиционировался, как самый умный при двух зицпредседателях Фунтах? На что Федун, Измайлов и Родионов намекают? И чем «Спартаку» помогут такие намеки? Если бы Рианчо был сильным главным тренером, давно тренировал бы «Валенсию», «Севилью», да хоть «Барселону», ведь Вальверде дослужился до поста, хотя мог и в «Спартаке» оказаться в свое время.

Так что снова вопросы не только к тренеру, ведь даже если Каррера виноват в том, как поступил Пилипчук, никому не стоит думать, что Рианчо рядом - хороший знак для самостоятельного наставника. Но если для Массимо новый помощник это намек на печальное будущее, то «Спартаку» дуэт выгоден. Рианчо вправду помогал Бердыеву, Реброву и Шевченко. Своеобразный, но его наличие гарантирует, что «Спартак» не останется без тренера. Как наличие Карреры при Аленичеве, одним словом. А если испанец и итальянец споются – тем лучше.

В поражениях виновата привычка

Если от этого станет легче – виноваты все. Фанаты, что хулиганят и портят имидж клуба. Хотя виноваты и те, кто тихий на людях, но состоит наполовину из желчи. Клуб виноват во многом, даже в мелочах – на «Открытие Арене» нет аншлагов, хотя ниже 99 % наполняемости домашних секторов при такой популярности клуба падать стыдно. Но жадничают, ошибаются в политике работы с болельщиками, и после чемпионства стало меньше фанатов на арене.

Казалось бы, мелочь? Из такого нагромождается Его Величество Бардак, который связан со «Спартаком» десятки лет. Это как стандартная история отношения экс-спартаковцев к команде. Стоит хоть что-то выиграть – сразу перехваливают, Глушакова чуть ли не Лэмпардом сделали, а в Комбарове лишь через восемь лет увидели слабого защитника. А стоит попасть на кипрский АЕК или греческий ПАОК – сразу недооценка, пишут злые комментарии «как вы посмели заявить, что это опасные соперники?»

Вот так и посмели – и тем, и другим проиграли. Сначала забрасывают всех шапками с ЦСКА , «Зенитом» и «Локомотивом» включительно, а затем Джикия лежит на зеленом газоне на спине, смотрит в московское небо и думает о вечном. Позорно ли вылетать от ПАОКа? Для клуба масштабов «Спартака» - позорно, и его не стоит связывать с тем, как обстоят дела у ЦСКА , «Зенита» или «Краснодара». «Красно-белые» должны о себе подумать после двух матчей с «Марибором» и игры с «Тосно».

Только если не хочешь решать свою проблему, то начинаешь с перечисления того, что у других. «Спартак» снова не готов признать, что виноват каждый, ищет крайнего. Теме «ошибок» Карреры уделили слишком много внимания, и не меняется лишь одно – «Спартак» вечен в хождении по мукам. Проигрывать для «красно-белых» - привычка. Большая победа – как ничья с «Ливерпулем» или матч имени Зобнина-Васина с ЦСКА – аномалия. Но если вместо единства искать крайних, то аномалий не будет. Горюя, народ как-то забыл, что «Спартак» слабее «Бенфики». Могли вылететь от «орлов», пройдя греков.

Сезон сложится удачно для всех

А кому они могут уступить? ЦСКА или «Краснодару»? Но не исключено, что «Спартак» так редко выигрывает – часто мог стать чемпионом, кубок надо было брать давно, поскольку не умеет проигрывать. У клуба странная реакция на провалы. Не строят алгоритм прогресса, а ковыряются в ранах, пока сами себя не истощат, не уничтожат коллектив, не распугают приличных игроков, не уволят тренера, обычно допустив ошибку в назначении следующего.

Странно, что герб в форме ромба, ведь круг подошел бы идеально. Одна и та же петля десятки лет, при этом в конкретно взятом случае «Спартак» получил идеальный сезон 2018/19 для еще одного чемпионства. Клуб «Зенит» сделает все возможное и невозможное, чтобы вернуть в Санкт-Петербург титул, но ЦСКА , «Краснодар» и «Локомотив» - нестабильные, как и команда Семака. Нет крутого лидера в РПЛ , кроме великого «Ростова», так что «Спартак», раз ему подарили группу Лиги Европы дяди из УЕФА , должен мечтать о первом месте в РПЛ .

Нравится руководству «Спартака» тема вины? Пусть читают Достоевского, но в свободное от работы время. Хотят чемпионское звание? Пусть вызовут Рианчо и Карреру в кабинет, четко разделят их обязательства – вчера испанец опустил Массимо в глазах команды поведением на бровке. Пусть до конца августа привезут двух новичков – крайнего защитника и крайнего нападающего. Или трех в идеале - продадут Зе Луиша или Адриано в Китай, взяв другого форварда, качественнее и иного, к этим в РПЛ привыкли.

Пусть выяснят, что делать с Промесом – силой оставлять не стоит, но если покупателей нет – чемпионский козырь на фланг сам закатился. Пусть начнут принимать решения в интересах клуба, а не в борьбе за власть. Сколько можно издеваться? В прошлом году вцепились в водителей, поваров и диетологов, а еще китайские проклятия на себя вызвали, уволив шамана клуба. Потом скандал с Пилипчуком, скандал с подписанием Ташаева, приход Рианчо – намек Каррере, что его в любую секунду сделают безработным. Поступают несерьезно!

Вылет из ЛЧ открывает путь… в ЛЧ

«Спартак», конечно, разозлил. ПАОК ведь добротный, но ничем не лучше команды Карреры, кроме тактики в атаке. Ему проигрывать стыдно, особенно так, ведя 2:0, не забив пенальти, не включив головы Ещенко и Комбарова, с ужасной игрой форвардов и нулем точных ударов, пускай и в меньшинстве. Но понимание проблем во всех плоскостях – огромный козырь. Еще в прошлом году после неудачного старта писали о крайних защитниках, помощи Фернандо, человеке с пасом.

Ничего не напоминает? Второй год подряд одна картина. А помните, сколько матчей без поражений собрали в чемпионате после еще худшего старта с ничьими? «Спартак» это всегда «Спартак». Теряет золотые месяцы и годы, тратя их на войну внутри клуба, которая не может не отражаться на поле. Если не верят, что всегда есть связь – пусть посмотрят на «Зенит». Незлой Семак не в состоянии научить быть ответственными людьми сразу, особенно когда нет ста миллионов на нового Халка.

«Спартак» провалился из-за общей вины клуба, руководства, игроков и тренеров. Всех вместе, но никому не запрещено стать лучше, ведь сами виноваты. Влет «Тосно» - лишились трофея, поражение от «Динамо» - прямая путевка в ЛЧ уходит Набабкину и Чалову. Лето без единого подписания сильного легионера – словно боятся после Роши действовать. Затем Промес и Луис Адриано играют за младшего Луческу, который настолько наглый, что в большинстве дал «Спартаку» шанс на единственный гол. Но хорошо, что его не забили.

Клуб «Спартак» по подходу и качеству решений не готов к ЛЧ , хотя должен был подготовиться. Значит, берут еще один год в кредит и до весны пробуют оказаться на первом или втором месте в РПЛ . Задача реальная, тренеров сразу двое, состав из тех, кто средний, средний, а потом как стрельнет – уже видели в чемпионском году. Не спешите хоронить «Спартак». Если сразу после чемпионства правильно говорили – будет хуже, и еще летом буквально дословно расписали сезон, то сейчас похоже на то, что «красно-белые» одумаются.