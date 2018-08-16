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Минус «Спартак» и «Зенит». Сколько клубов погибло за время ЧМ-18?

16 августа 2018, 17:30

В РПЛ рассмотрят создание стабилизационного фонда и надеются, что «Анжи» будет жить. «Соккер.ру» недоумевает: а где футбольные чиновники были раньше?

В клубном футболе началась эпидемия?

Многие не заметили высказывание Канчельскиса: «За время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит». Но словами не поможешь. Погибло даже больше 11 клубов, если считать вторые команды и превращение петербуржского «Динамо» в клуб из Сочи. Ведь это тоже убийство, но с садизмом. Канчельскис приукрасил в части «во время ЧМ-18», желая привязать траты на турнир с тем, что творится в клубах, ведь скорее речь о 2018-м в целом.

А так прав - клубы уходят массово, за неполный год уже больше десятка коллективов. Видим не точечные смерти, как обычно, а эпидемию, связанную с финансами. Но каждый ли клуб нужно спасать? Если где-то в провинции тратили сотни миллионов рублей годами, а потом не могли объяснить, куда пропадали деньги, то какой смысл закрывать их долги из госбюджетов и платить дальше? Они же не начнут работать, а продолжат тратить.

Конечно, жаль «Кубань», «Амкар» и «Тосно» - все были в РПЛ. Также расформированы или лишены профессиональных статусов «Динамо» из Кирова, «Афипс», «Сызрань-2003», «Энергомаш». Жаль тверскую «Волгу», «Спартак» из Костромы, «Зенит» из Пензы, «Смену» из Комсомольска-на-Амуре. «Арарат» московский отказался играть в ФНЛ, хотя здесь решение руководства – перебрались в Ереван.

Российский футбол мог потерять ЦСКА?

Многие не заметили, но в этом году едва не погиб ПФК ЦСКА. На словах все под контролем, на деле не так весело, что сразу видно даже по финансовой отчетности, которая есть в открытом доступе. Гинер вряд ли убедил бы младшего Абрамовича или других миллиардеров подхватить «армейцев». Так что многократный чемпион России в 2018 году стоял на пороге уничтожения в привычном виде. Спас (отложил развязку?) роспуск дорогостоящего состава и продажи парочки человек.

Путевка в ЛЧ тоже помогла! Так совпало, что провал «Спартака» в борьбе за второе место выручил ЦСКА. Думаете, Гинер не допустил бы де-факто банкротство? Поставили бы перед фактом. Когда ЦСКА пошел со шляпой по кругу, от них шарахались как от прокаженных. Пока выжили за счет продаж. Сейчас ситуация вроде бы немного стабилизировалась. Но все понимают, что почти не осталось людей для продажи. Руководство грамотное, но кроме выручки есть долги. Не покупают, арендуют, боятся тратить, не знают, что будет завтра. Надежда на премиальные УЕФА и сокращение трат.

Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?

Желаю «Анжи» выжить. Но если им просто дать денег из казны, то через полгода придут снова. Говорят, в РФС додумались лицензировать клубы на следующий сезон в конце предыдущего календарного года. Получается, у «Анжи» не было долгов в декабре 2017-го. Поэтому им оставили лицензию. Система странная, но еще страннее размер долгов клуба – 248 млн рублей. В «Анжи» говорят, что 96 сотрудников получают в месяц в сумме 44 млн рублей, поэтому прошло полгода – выложи 250 миллионов на бочку.

При этом загадки сразу две. Почему Прядкин говорит, что долгов не было перед началом сезона? Откуда 248 миллионов появились за пару недель? И вторая загадка. «Анжи» просит денег у государств, являясь частным клубом. Какое отношение руководители Дагестана или федерации должны иметь к частному проекту? В РПЛ им выдали лицензию на сезон. Чем думали, куда смотрели? Сам факт, что «Анжи» оставили, намекает на ситуацию с финансированием клубов ФНЛ. Не нашлось нового «Краснодара», чтобы зайти в элиту без очереди.

Что за стабилизационный фонд такой?

Жаль, невозможно в футболе создать систему, где финансирование получает тот, кто лучше играет. Занял первое место – получай деньги. Стал шестым – держи меньше. И премиальные за голы! Но так нельзя по правилам УЕФА. Так нельзя из-за того, что сразу будут договорняки в каждом туре. А если из мира утопий перейти в бренный мир РПЛ, то услышите идею о создании стабилизационного фонда. Но какой в нем смысл?

Лишь чтобы не сокращать лигу посреди сезона? Откуда возьмут деньги, из бюджета страны? По правилам ФИФА и УЕФА нельзя, чтобы один клуб лиги «скидывался» на жизнь другого. Да и денег стало намного меньше, тенденция не изменится. Но страшно не только это. Страшно, что некому деньги доверить, даже когда они есть. Ни в большинстве клубов, ни в самой лиге. Поэтому идея с созданием общего фонда не кажется гениальной. Каждый год найдутся желающие его опустошить, особенно если деньги будут государственными. Получится сосуд без дна.

Сокращение главной лиги неизбежно?

Если пули пролетают над ушами ЦСКА, если летом погибло два клуба элиты, если «Анжи» ездит в Москву на автобусе, как школьная экскурсия, то надо честно признаться – те, кто много лет управляют РПЛ, не справились. Получали десятки уроков. Гибли видные команды, игравшие в Европе. От ФК «Москва» до «Кубани». При этом никакого аудита – тот же «Амкар» никогда и никому не отчитывался, куда тратились деньги, впрочем, как и «Анжи».

Надо быть готовым к тому, что лопнет пузырь «стабильности» в РПЛ. Есть пример УПЛ, где олигархи наигрались в футбол и теперь известные «Металлист» и «Днепр» (финалист Лиги Европы) погибли и воскресли дворовыми командами. В УПЛ 12 клубов, все бедные, кроме «Шахтера». Даже киевские динамовцы выживают за счет талантливой молодежи. Сокращение РПЛ до 12 клубов тоже в ближайшие годы не исключено, ведь за счет четырех игр «Зенит» - «Спартак» выжить проще, чем за счет матчей этих клубов против «Анжи».

Гром грянул, пора начинать работать?

РПЛ постараются не сокращать, но в таком случае заплатят налогоплательщики. Причем клубы формально сохранят, но те станут слабее – раз, и не получат стимулов для развития - два. Следите сейчас за тем же «Уралом», странно дышат. Чуть что случится у спонсора «Оренбурга» - не будет такого клуба. Смена чиновников в Уфе или Туле? Забудьте о тамошних клубах в РПЛ. А в РФС и лиге словно спали последние десять лет. Оказывается, нужно что-то менять!

Причем болельщики никого не защитят. Отправка ЦСКА в ФНЛ вызвала бы реакцию фанатов, банкротство – какие-то акции на пару дней. Но из-за реакции никто Гинеру деньги на клуб не выдаст. Не стоит быть настолько наивным. Даже «Зениту» в последнее время шиковать запретили. В группе риска не только «Ростов», но и «Рубин». Бердыев намекал, что на содержание видных игроков денег не хватает. Не просто так именно из Казани прозвучал глас о новых напитках на трибунах.

Клубы понимают, что надо самим учиться зарабатывать хоть какие-то крохи. Ведь так, как раньше, точно не будет. Нужны зрители на трибунах, нужен грамотный транслятор продукта. Нужна умная реклама. Надо было мгновенно пользоваться эффектом от ЧМ-18 – небольшой рост посещаемости, невзирая на унылый футбол без голов. А тут оказывается, что один из клубов элиты накопил 250 млн рублей долгов за пару месяцев, еще 11 команд разных лиг загнулись и два клуба переехали. Столько клубов фактически за полгода – звоночек, а сколько еще в группе риска?  

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Все комментарии
Ver
Ver
20 августа в 22:12
Если наши футболисты никому за границей не нужны, то зачем им платить такие деньги, ведь всё равно никуда не денутся, будут играть и за десятую долю тех зарплат, что сейчас имеют, а уж о сотрудниках клубов и говорить нечего, они то кому нужны
Ваня лучший
Ваня лучший
19 августа в 15:02
В открытом доступе есть финансовый отчет ЦСКА. А где отчет Зенита? Естественно с указанием источников финансирования ( их более 30 и все связаны с Газпромом). Но Зениту стадион построил город (клуб не тратился). А Гинер построил стадион на свои, отсюда 350 млн долгов. Сейчас осталось меньше около 240. Кроме того Зенит содержит госкорпорация Газпром, т.е. в значительной степени на деньги бюджета. А чем хуже Ростов, КС, Енисей или Урал? Почему одним можно, а другим нельзя. Поскольку в РПЛ в финансовом плане нет конкуренции, то такая лига и развиваться не будет. Какая польза от поединка между боксерами весом 51 кг и 105 кг? Надо начинать с финансов. Или всех допустить к бюджету, или всех отсечь и в первую очередь Зенит и Локо (РЖД). А ЦСКА не пропадет никогда, запомните это г. Горин.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
18 августа в 22:31
1)Нужна ЧЕСТНАЯ ИГРА в финансах!
Как Анжи и Кубань могут тягаться с Зенитом и прочими толстосумами
2) Отсечь воровство и непомерные траты в клубах.
3) Пора вводить лимит зарплат в клубах... В СССР она была чуть выше чем по стране и приманивали игроков квартирами и пр. привелегиями. Но и успехи сборной страны и клубов были не хуже нынешних
4) Предприятия ЗАКОННО должны отчислять средства на рекламу здорового образа жизни ,коим является СПОРТ и в т.ч. ФУТБОЛ.Закон о налоге на спорт!

НЕ пойдут люди играть в футбол? Брехня ! Играют без денег ,дайте только мяч и форму!!!
pomor45
pomor45
18 августа в 22:06
В России из десяти человек один болельщик. Эта статистика причисляет к болельщикам всех кто заявил, что футбол ему интересен. Настоящих, тех, кто регулярно посещает стадионы, т.е. несёт клубу деньги, один на сотню опрошенных, если прикинуть по статистике посещаемости. Какие же тут могут быть профессиональные клубы, т.е. такие, что сами себе на жизнь зарабатывают. Россия - страна любительского футбола и профессионалы в ней ещё не выросли: ни в среде футболистов, ни среди болельщиков в смысле понимания, что за хобби надо платить.
pomor45
pomor45
18 августа в 21:55
В «Анжи» говорят, что 96 сотрудников получают в месяц в сумме 44 млн рублей, поэтому прошло полгода – выложи 250 миллионов на бочку.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это в среднем по 458333 рубля в месяц на сотрудника. За какие труды? Может тут и зарыта собака, о которой так сокрушается Горин.
pomor45
pomor45
18 августа в 21:50
Нужно просто отделить футбол от государства - по примеру церкви.
Фата лист
Фата лист
18 августа в 21:19
Андрей Сергеев:
Ничего плохого в этом не вижу... пусть умирают.. нужно делать наш футбол прозрачным... пора снижать космические зарплаты у непонятных иностранцев сомнительного игрового качества... пусть их места занимают наши игроки... куда пропали юноши победители ЧЕ 2006, 2013 и полуфиналисты 2015гг? кто из них заиграл за основные составы в нашей премьере? никто!!!! потому что прихлебатели от футбола бабло рубят на всяком отстое типа Etto... им просто не выгодно наш футбол развивать...
Из состава 2013 года многие в строю. Макаров играл за Тосно, сейчас вернулся в ЦСКА, но не играет из-за травмы. Жемалетдинов прошлый сезон провел в основе Рубина, сейчас вернулся в Локомотив, но пока на лавку. Зуев один из лидеров Ростова, Головин самый дорогой трансфер российского футболиста, Баринов игрок ротации в Локомотиве, Лихачев игрок ротации в Спартаке. Судьба Майровича, Рудковского, Буранова, Довбни, Паршикова, Николаеша и Кузнецова мне не известны, во взрослом футболе я их не помню, чтобы встречал,а тот же Ходжаниязов, Митрюшкин, Гасилин неудачно съездили в Европу. Якуба пропал с радаров вместе с расформированием Кубани.
Андрей Сергеев
Андрей Сергеев
18 августа в 16:32
Ничего плохого в этом не вижу... пусть умирают.. нужно делать наш футбол прозрачным... пора снижать космические зарплаты у непонятных иностранцев сомнительного игрового качества... пусть их места занимают наши игроки... куда пропали юноши победители ЧЕ 2006, 2013 и полуфиналисты 2015гг? кто из них заиграл за основные составы в нашей премьере? никто!!!! потому что прихлебатели от футбола бабло рубят на всяком отстое типа Etto... им просто не выгодно наш футбол развивать...
корабел
корабел
18 августа в 12:40
Всё это безобразие проходит под радостные вопли высоких чинов об успехах ЧМ2018 и о том, что сейчас есть великий шанс сделать рывок футбола России на международных полях. Что надо привлекать и растить молодёжь. И тут же устраивают кормушку- вводят платный канал Премьер. Им плевать, что тем самым отсекают в первую очередь большую аудиторию пацанов = наше будущее. Не каждая семья, особенно в провинции с её невысоким заработками, может ежемесячно выделять пацану на футбол 200 рублей. Кроме как антифутбольной, даже антироссийской, такую политику наших вождей назвать нельзя.
Фата лист
Фата лист
17 августа в 22:12
Рыжая Борода:
Аву не видно у меня, с телефона пишу, просто догадался по Бессмертному, только местные о лыжной базе знают...да и брат у меня там живет, тренер кстати, красивая природа у вас!
Да, красивая, только человеческая нога везде ступила и в лесу свалок наделали.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
17 августа в 21:39
Не всех устраивает, крымских болел не устраивает.
Да и по России в целом каждый проф клуб на счету
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
17 августа в 21:36
Недопнисоединили футбольный крым. А Таврия при хороших раскладах и премьер лигу бы потянула, хотя скорее всего, боролись бы за выживанре.
Но пустых тнибун небыло бы.
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
17 августа в 21:32
Так потому и пережрваю, что нет футбола в Крыму теперь....
Хоть бы со второй лиги начали, сейчас хотябы в фнл пару клубов было
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 августа в 21:30
Аву не видно у меня, с телефона пишу, просто догадался по Бессмертному, только местные о лыжной базе знают...да и брат у меня там живет, тренер кстати, красивая природа у вас!
Фата лист
Фата лист
17 августа в 21:22
Рыжая Борода:
Опыт абсолютно ничем не отличается, менталитет Кузбасса и Донбасса одинаков, климат да, а случайно не из Березовского?
Ну, у меня на аве город написан.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 августа в 21:13
Опыт абсолютно ничем не отличается, менталитет Кузбасса и Донбасса одинаков, климат да, а случайно не из Березовского?
Фата лист
Фата лист
17 августа в 21:00
Рыжая Борода:
Если речь идет только о Кузбассе, то СДС за корокий срок построили приличную арену для волейбола и вывели команду в лидеры по стране, в этом году дошли до полуфинала, Головин также с этих мест...в. Кузбассе могли бы и футбол поднять, по аналогии с донецким Шахтером, но что то мешает, я просто попытался озвучить конструктив в развитии футбола, а не просто кричать, что все плохо
Речь не только о Кузбассе, просто я из Кузбасса и знаю, что говорю, футбола здесь нет, а по аналогии с донецким Шахтером его не поднимешь, хотя бы из-за различных климатических условий и разных реалий, все таки чемпионат Украины и чемпионат России две разные иерархии, опыт украинских клубов не подойдет российским.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 августа в 20:52
Если речь идет только о Кузбассе, то СДС за корокий срок построили приличную арену для волейбола и вывели команду в лидеры по стране, в этом году дошли до полуфинала, Головин также с этих мест...в. Кузбассе могли бы и футбол поднять, по аналогии с донецким Шахтером, но что то мешает, я просто попытался озвучить конструктив в развитии футбола, а не просто кричать, что все плохо
Фата лист
Фата лист
17 августа в 19:10
Рыжая Борода:
Сибирские олигархи (имеется ввиду местоположение бизнеса) содержат хоккей по всей стране, также волейбол и вообше спорт, и футболом балуются, но не в нашей стране, об этом речь
Речь о том, что в хоккее так же клубы пропадают, тот же Металлург Новокузнецк вышвырнули из КХЛ, единственный клуб Кузбасса, кстати, футбола вообще нет в регионе, хотя раньше был, хоть и низкого уровня. Развито только Бенди (хоккей с мячом) на весь остальной спорт давно положили, хотя еще лыжники держатся за счет известности Бессмертного (серебряный призер Олимпиады в Сочи), в честь него даже лыжную базу назвали в его родном городе, а футбола нет вообще.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
17 августа в 16:55
Сибирские олигархи (имеется ввиду местоположение бизнеса) содержат хоккей по всей стране, также волейбол и вообше спорт, и футболом балуются, но не в нашей стране, об этом речь
Bekelman55
Bekelman55
17 августа в 14:11
Красно Синий воин:
А что у нас Горин работник ЦСКА, что знает такие подробности? Не надо выдавать свои фантазии за действительность!
на твой комментарий кто-то нажал "караул" )))))))))))
Bekelman55
Bekelman55
17 августа в 14:04
Амкар обанкротился благодаря своей "вничью сгоняем. место в середине таблице возьмем". Почему команда ни за что не боролась то? С 10 минуты начиналась игра в обороне и на выносы расчет ? Цели не было. А раз нет цели - не будет и поступления средств.
"Главное не победа, а участие" - такой лозунг не дает перспектив радужных блиать
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:37
Илья Кузнецов:
Пока есть Зенит, Локомотив, Спартак и всех кого кормит государство(или другие меценаты), порядка не будет. Они будут забирать лучших игроков из других команд за счёт более жирных контрактов. А без хороших игроков конкуренцию топ клубам не составить. Именно они раздувают свои бюджеты и вслед за ними других участников лиги, которым либо влезать в долги(чтобы быть конкурентоспособными), либо быть как СКА-Хабаровск в прошлом сезоне(на всё забить и вылететь в низшую лигу).
Полный бред! Есть пример Бундеслиги, где есть Бавария, и она забирает абсолютно любого футболиста из абсолютного любого немецкого клуба без всякого сопротивления и что многие от этого обанкротились?
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:36
Красно Синий воин:
А что у нас Горин работник ЦСКА, что знает такие подробности? Не надо выдавать свои фантазии за действительность!
Я думаю, Горин плохо спит.
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:35
mat73:
Ааааа))) Использовали такой известный ход, чтоб просто привлечь интерес пользователей!
Ну, заголовок получился красивым в отличие от содержания статьи, в нем можно много чего разглядеть.
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:33
Злой Русский Иван:
Все потому что многие клубы получают деньги от госкорпораций или из бюджета и поэтому не сильно их считают.Клубы должны научиться зарабатывать и жить по средствам.Тот же самый Анжи,зная свое финансвовое положение,могли не покупать никого в это окно и продать некоторых
Чтобы кого-то продать, нужно найти покупателей, а долги формируются не только ведь из покупок футболистов и зарплаты персонала, огромные деньги уходят на передвижения по стране и проживания, из-за масштабов нашей страны эти затраты просто критические, это вам не Англия, где можно за пару часов на автобусе из одного города в другой попасть, тут попробуй слетай из Калининграда в Хабаровск и не обанкротиться...
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:30
украб украл укроп:
нет лучше побольше анжи и по меньше столичных мешков
Вообще не понял кого побольше и куда, а главное для чего...
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:29
Правдин Семён:
Дошло. Спартак из Костромы и Зенит из Пензы.
Я об этом не подумал, ну тут заголовок тогда получается красивым, с двойным смыслом.
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:28
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК:
Опять согласен с Гориным. Давай руби мать её - правду.
Какую правду? Ни одного факта, все на своих вымыслах и догадках, ни одного решения, только обозначения проблем, которые уже давно обозначены, но никто решения не придумал, и Горин даже не попытался это сделать. А как он искусно подал фразу Канчельскиса о том, что никто не говорит о уничтожении клубов, сделав замечание, что словами делу не поможешь, а потом словоблудия на полторы тысячи знаков, уж если какой-то тезис выносишь в своей статье, то на него и упираться надо, а не противоречить ему.
Фата лист
Фата лист
17 августа в 09:23
Правдин Семён:
Поставил 5.Но название не понял. Вернее,не нашёл связи между ним и содержанием.
Название прозрачное, пишет обо всех, кроме Спартака и Зенита, но расценивать содержание на 5 - это безобразие, тут выше 3 нельзя ставить, хотя, если разбирать все построчно, то можно и о 1 подумать.
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