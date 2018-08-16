Минус «Спартак» и «Зенит». Сколько клубов погибло за время ЧМ-18?

16 августа 2018, 17:30

В РПЛ рассмотрят создание стабилизационного фонда и надеются, что «Анжи» будет жить. «Соккер.ру» недоумевает: а где футбольные чиновники были раньше?

В клубном футболе началась эпидемия?

Многие не заметили высказывание Канчельскиса: «За время чемпионата мира закрылось 11 российских клубов! И никто об этом не говорит». Но словами не поможешь. Погибло даже больше 11 клубов, если считать вторые команды и превращение петербуржского «Динамо» в клуб из Сочи. Ведь это тоже убийство, но с садизмом. Канчельскис приукрасил в части «во время ЧМ -18», желая привязать траты на турнир с тем, что творится в клубах, ведь скорее речь о 2018-м в целом.

А так прав - клубы уходят массово, за неполный год уже больше десятка коллективов. Видим не точечные смерти, как обычно, а эпидемию, связанную с финансами. Но каждый ли клуб нужно спасать? Если где-то в провинции тратили сотни миллионов рублей годами, а потом не могли объяснить, куда пропадали деньги, то какой смысл закрывать их долги из госбюджетов и платить дальше? Они же не начнут работать, а продолжат тратить.

Конечно, жаль «Кубань», «Амкар» и «Тосно» - все были в РПЛ . Также расформированы или лишены профессиональных статусов «Динамо» из Кирова, «Афипс», «Сызрань-2003», «Энергомаш». Жаль тверскую «Волгу», «Спартак» из Костромы, «Зенит» из Пензы, «Смену» из Комсомольска-на-Амуре. «Арарат» московский отказался играть в ФНЛ , хотя здесь решение руководства – перебрались в Ереван.

Российский футбол мог потерять ЦСКА ?

Многие не заметили, но в этом году едва не погиб ПФК ЦСКА . На словах все под контролем, на деле не так весело, что сразу видно даже по финансовой отчетности, которая есть в открытом доступе. Гинер вряд ли убедил бы младшего Абрамовича или других миллиардеров подхватить «армейцев». Так что многократный чемпион России в 2018 году стоял на пороге уничтожения в привычном виде. Спас (отложил развязку?) роспуск дорогостоящего состава и продажи парочки человек.

Путевка в ЛЧ тоже помогла! Так совпало, что провал «Спартака» в борьбе за второе место выручил ЦСКА . Думаете, Гинер не допустил бы де-факто банкротство? Поставили бы перед фактом. Когда ЦСКА пошел со шляпой по кругу, от них шарахались как от прокаженных. Пока выжили за счет продаж. Сейчас ситуация вроде бы немного стабилизировалась. Но все понимают, что почти не осталось людей для продажи. Руководство грамотное, но кроме выручки есть долги. Не покупают, арендуют, боятся тратить, не знают, что будет завтра. Надежда на премиальные УЕФА и сокращение трат.

Зачем оплачивать долги частного «Анжи»?

Желаю «Анжи» выжить. Но если им просто дать денег из казны, то через полгода придут снова. Говорят, в РФС додумались лицензировать клубы на следующий сезон в конце предыдущего календарного года. Получается, у «Анжи» не было долгов в декабре 2017-го. Поэтому им оставили лицензию. Система странная, но еще страннее размер долгов клуба – 248 млн рублей. В «Анжи» говорят, что 96 сотрудников получают в месяц в сумме 44 млн рублей, поэтому прошло полгода – выложи 250 миллионов на бочку.

При этом загадки сразу две. Почему Прядкин говорит, что долгов не было перед началом сезона? Откуда 248 миллионов появились за пару недель? И вторая загадка. «Анжи» просит денег у государств, являясь частным клубом. Какое отношение руководители Дагестана или федерации должны иметь к частному проекту? В РПЛ им выдали лицензию на сезон. Чем думали, куда смотрели? Сам факт, что «Анжи» оставили, намекает на ситуацию с финансированием клубов ФНЛ . Не нашлось нового «Краснодара», чтобы зайти в элиту без очереди.

Что за стабилизационный фонд такой?

Жаль, невозможно в футболе создать систему, где финансирование получает тот, кто лучше играет. Занял первое место – получай деньги. Стал шестым – держи меньше. И премиальные за голы! Но так нельзя по правилам УЕФА . Так нельзя из-за того, что сразу будут договорняки в каждом туре. А если из мира утопий перейти в бренный мир РПЛ , то услышите идею о создании стабилизационного фонда. Но какой в нем смысл?

Лишь чтобы не сокращать лигу посреди сезона? Откуда возьмут деньги, из бюджета страны? По правилам ФИФА и УЕФА нельзя, чтобы один клуб лиги «скидывался» на жизнь другого. Да и денег стало намного меньше, тенденция не изменится. Но страшно не только это. Страшно, что некому деньги доверить, даже когда они есть. Ни в большинстве клубов, ни в самой лиге. Поэтому идея с созданием общего фонда не кажется гениальной. Каждый год найдутся желающие его опустошить, особенно если деньги будут государственными. Получится сосуд без дна.

Сокращение главной лиги неизбежно?

Если пули пролетают над ушами ЦСКА , если летом погибло два клуба элиты, если «Анжи» ездит в Москву на автобусе, как школьная экскурсия, то надо честно признаться – те, кто много лет управляют РПЛ , не справились. Получали десятки уроков. Гибли видные команды, игравшие в Европе. От ФК «Москва» до «Кубани». При этом никакого аудита – тот же «Амкар» никогда и никому не отчитывался, куда тратились деньги, впрочем, как и «Анжи».

Надо быть готовым к тому, что лопнет пузырь «стабильности» в РПЛ . Есть пример УПЛ , где олигархи наигрались в футбол и теперь известные «Металлист» и «Днепр» (финалист Лиги Европы) погибли и воскресли дворовыми командами. В УПЛ 12 клубов, все бедные, кроме «Шахтера». Даже киевские динамовцы выживают за счет талантливой молодежи. Сокращение РПЛ до 12 клубов тоже в ближайшие годы не исключено, ведь за счет четырех игр «Зенит» - «Спартак» выжить проще, чем за счет матчей этих клубов против «Анжи».

Гром грянул, пора начинать работать?

РПЛ постараются не сокращать, но в таком случае заплатят налогоплательщики. Причем клубы формально сохранят, но те станут слабее – раз, и не получат стимулов для развития - два. Следите сейчас за тем же «Уралом», странно дышат. Чуть что случится у спонсора «Оренбурга» - не будет такого клуба. Смена чиновников в Уфе или Туле? Забудьте о тамошних клубах в РПЛ . А в РФС и лиге словно спали последние десять лет. Оказывается, нужно что-то менять!

Причем болельщики никого не защитят. Отправка ЦСКА в ФНЛ вызвала бы реакцию фанатов, банкротство – какие-то акции на пару дней. Но из-за реакции никто Гинеру деньги на клуб не выдаст. Не стоит быть настолько наивным. Даже «Зениту» в последнее время шиковать запретили. В группе риска не только «Ростов», но и «Рубин». Бердыев намекал, что на содержание видных игроков денег не хватает. Не просто так именно из Казани прозвучал глас о новых напитках на трибунах.