Ждём Джеррарда в Уфе. Беленов и Пауревич замучили «Прогресс»

16 августа 2018, 20:40

Ох, как «Уфе» повезло! Зато Беленов точно заслужил путевку в следующий раунд. «Соккер.ру» предлагает поделиться впечатлениями о странном поединке.

Мужики вечера. Беленов, Пауревич и футболисты «Прогресса»

«Уфа» - красавцы, что показали характер. Но сыграли ужасно. Даже хуже, безобразно. Неточные пасы, ошибки в защите, медленное движение мяча, беззубая атака в два паса вместо комбинаций. «Прогресс» сегодня оказался единственной профессиональной командой на поле стадиона, где с одной стороны железная дорога – постоянно проезжали поезда в разные стороны, а с другой – просто дорога, и там курсировали рейсовые автобусы.

В камерной обстановке, в которой фанаты «Уфы» в количестве двух десятков перекрикивали местную публику, прошел матч, который надо поскорее забыть российским поклонникам футбола, но стоит напомнить себе на разборе игрокам профессионального клуба из Уфы. Ведь Беленов минимум четыре раза спас свою команду от позора. Вылет от парней, которые работают учителями, занимаются бизнесом в сфере IT или владеют туристическими агентствами, иначе не назвать.

Для «Уфы», чей годовой бюджет равен миллиарду рублей – пусть не огромные для футбола деньги, но куда больше, чем бюджет «Прогресса», такой матч должен послужить уроком. Нельзя недооценивать соперников и важно к ним готовиться! Сегодня Беленов стал героем, ведь его соперники не реализовали отличные моменты, а Пауревич оказался везунчиком – полузащитник дважды забил после ноля качественных моментов, ведь «Уфа» провалилась во всех фазах. Это огромное везение и мужская игра голкипера. Но впредь так действовать нельзя!

Клуб из Люксембурга заслуживает комплиментов

У «Прогресса» двадцать два матча в еврокубках в истории – а им уже девяносто девять лет, и только три победы, причем все добыты за последние два года. Забавно, что в прошлом сезоне именно этот клуб из Люксембурга сотворил сенсацию и выбил «Рейнджерс», а теперь снова победителю пары с его участием может достаться этот же соперник. Но теперь «Прогресс» с Джеррардом точно не сыграет, «Уфа» добыла волевую ничью 2:2.

В принципе, команда Томарова сыграла намного ниже возможностей. Они должны были обыграть «Локомотив» - не реализовали пенальти в концовке. Чудом проиграли «Краснодару», хотя по рисунку игры в плохом по качеству матче не были хуже. «Быки» сами не ожидали, что забьют победный мяч, а потом фотографировались в раздевалке, словно Лигу Европы выиграли. У команды Томарова есть почерк, бегущая команда, Ганчаренко и Семак с ними хорошо работали, но сегодня они провалились.

Провалились, но словно получили сатисфакцию за осечки в чемпионате России. А вот «Прогресс», где в воротах немец Флаусс – нормальный голкипер для турагента, в полузащите Тилль – работает школьным учителем, но хорошо видит поле, а в атаке Карапетян – рыжий армянин родом из Грузии, похожий на бойца Макгрегора, сегодня может жаловаться на неудачу. Легко могли победить 3:1, реализовав хотя бы один из моментов, но вместо этого пропустили на 94-й минуте матча. Но «Уфа» вымучивает результат в Европе на зависть «Спартаку» и «Зениту».

Числа, которые лучше не знать

12:7 – счет по ударам в створ в этом матче в пользу «Прогресса». Причем по неточным ударам у них тоже перевес – 5:2. Получается, что оборона «Уфы» из трех человек допустила встречу Беленова с мячом в 70 % случаев, не считая блоков, коих было 11 штук – ужасный показатель для игры профессионалов с клубом из Люксембурга, где тоже есть контракты, но народ зарабатывает не только футболом.

«Уфа» будет в групповом этапе Лиги Европы?

Нет шансов сыграть хуже, чем сегодня, ведь достигли дна и успешно от него оттолкнулись. В отличие от «Спартака» и «Зенита», которые на первом же этапе показали себя не с лучшей стороны, уфимцы – хоть и дебютанты, уже прошли два раунда. Это значит, что не столько появляется уверенность в своих силах, как зарождается азарт. Ведь и «Прогресс» не так прост. Команда из Люксембурга прошла «Габалу», прошла «Гонвед», попила кровушки у команды Беленова.

Но на победителя пары «Рейнджерс» - «Марибор» выходит банда Томарова. Сергей Александрович в стартовые месяцы работы главным тренером может померяться силами с еще одним наставником-дебютантом – Стивеном Джеррардом, которого представлять лишний раз не нужно. «Рейнджерс» выиграл у «Марибора» в Глазго 3:1, и хотя знаем, что словенцы опасные в родных стенах, если сегодня вечером шотландцы не позволят сопернику отыграться с нужным счетом – в Уфу приедет легенда английского футбола.

А также великий клуб из Шотландии, пусть «Рейнджерс» и переживает не лучшие времена. Будет или тот, кто помешал «Спартаку» финишировать выше «Севильи» - хватало бы двух побед над «Марибором» для плей-офф Лиги чемпионов, или Джеррард и его новый колоритный клуб. «Уфа» подарит праздник родным болельщикам, и пусть первые соперники были не статусными, уровень оппонентов растет, а задача не меняется. Надо прогрессировать, чего сегодня не было.

Зато Томарову с подопечными нечего терять, им нужно воевать за путевку в группу с любым из соперников. «Уфа» уже хорошо держится морально, даже когда играет худший матч за три года. Невзирая на неприятные эпизоды у ворот Беленова в каждой игре в еврокубках, и сам Александр спасал, и его напарники чудом отвечали. Пожалуй, дебютанту можно многое простить, если есть результат. А он есть – «Прогресс» не заслужил, но вылетает из Лиги Европы, а «Уфа» идет дальше.

Но раз этот скромный соперник с футболистами, которые заставили российский клуб быть похожим на дворовую команду, смог год назад выбить «Рейнджерс», то почему бы «Уфе» не помечтать о повторении подвига? Остался последний шаг, нужно серьезно готовиться и верить в себя, ведь есть куда прибавлять. «Уфа» обычно играет намного качественнее, чем в Люксембурге. Даже хорошо, что опыт ужасного поединка в Европе пришелся на матч с командой, против которой неожиданно показал себя в атаке Пауревич.

Крупно повезло, но против следующего соперника будет совсем другая игра. «Уфа» все понимает – проскочили дальше, а не прошли уверенно и солидно. Но лучше так, чем как некоторые другие клубы. Впереди «Марибор» или «Рейнджерс» - будет интересно!