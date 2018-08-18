«Ювентус», «Парма», Роналду, Анчелотти. Главные интриги Серии А

18 августа 2018, 10:15

В дело вступает Серия А. Новый сезон чемпионата Италии обещает стать интригующим. «Соккер.ру» определяется с главными загадками.

Станет ли «Ювентус» снова чемпионом?

В чемпионате Италии есть традиция. Каждый год, в мае, «Ювентус» официально добавляет к списку своих чемпионских титулов еще один. Этой традиции уже много лет, многие уже не вспомнят, что было до эпохи доминирования «Ювентуса», не помнят, каково это – видеть чемпионское разнообразие. Но каждый же сезон все рассуждают о том, какие шансы у туринцев стать чемпионами на этот раз. Кстати, перед нынешним розыгрышем чемпионата Италии таких вопросов меньше, поскольку «Ювентус» усилился Криштиану Роналду, так что некоторые эксперты считают, что туринцы выиграют чемпионат уже в феврале. Тогда можно будет переформулировать из «Станет ли „Ювентус“ снова чемпионом?» в «Когда „Ювентус“ станет досрочным чемпионом?»

Кто дольше всех продержится на хвосте у «Ювентуса»?

Да, доминирование туринцев привело к тому, что у любителей чемпионата Италии появилось новое развлечение – следить за гонкой за второе место. Это довольно увлекательно, поскольку если с чемпионом все более-менее ясно, то под ним разворачивается жестокое сражение, безумная гонка. Топовые итальянские клубы стараются до последнего держать ритм лидера, спотыкаясь то раньше, то позже. В прошлом сезоне, например, «Наполи» удавалось не сбиться с темпа очень долго, на одном дыхании пролетая длинные отрезки чемпионата. И все же «дыхания» не хватило.

Сколько голов забьет Криштиану Роналду?

Безусловно, основное внимание в нынешнем сезоне Серии А будет приковано к португальцу, который стал главной звездой чемпионата Италии, он сместил все взоры любителей европейского футбола в сторону Апеннин. 33-летний бомбардир принял новый вызов, шагнув в новый чемпионат с насиженного места в «Реале». За каждым его действием будут следить пристально, оценивая, как Роналду применит свои бомбардирские таланты в очень тактически насыщенной Серии А после чемпионатов Англии и Испании, которые ему покорились. В десяти из последних одиннадцати сезонов во внутренних первенствах Роналду забивал не менее 25 мячей. И это наверняка будет минимальной планкой на сезон в Серии А.

Вернется ли «Милан» в Лигу чемпионов?

Этот вопрос шифрует в себе в принципе интригу, которая заключается в том, кто из чемпионата Италии на следующий сезон шагнет в Лигу чемпионов. Новое правило распределения мест очень хорошо подходит для наблюдений за такими интригами в топовых чемпионатах, поскольку теперь сразу ясно, что первая четверка попадает в групповой этап. И не надо ждать всяких отборов, не надо придумывать условности. Если ты в четверке, значит, в Лиге чемпионов. Но дело в том, что на эти четыре места слишком много претендентов. Все именитые клубы Италии в прошлом сезоне держались долго в приличном ритме, до последнего, например, «Лацио» и «Интер» бодались за местечко в заветной четверке. Но «Милан» был чуть в стороне, распираемый внутренними противоречиями и убиваемый недальновидным менеджментом. Спустя год у «россонери» новая перестройка, теперь под руководством Скарони и Леонардо, с привлечением американских, а не китайских денег, а также легенд наподобие Мальдини, с активной трансферной политикой, основанной на расчистке конюшен после китайских владельцев и подписании пачками новичков. Этот «Милан» будет совсем другим. Но станет ли более эффективным и успешным? Вот интрига.

Закрепится ли «Парма» в Серии А?

В нынешнем сезоне в Италии произошло возвращение легенды. У многих любителей футбола очень теплые чувства к «Парме» - так сложилось исторически, культурно. Поэтому трагически воспринимались события в клубе, происходившие всего несколько лет назад, когда «Парма» меняла владельцев одного за другим, а в итоге оказалась банкротом и была сослана в низшие дивизионы. Ждать возвращения пришлось недолго. «Парма», сохранив славное имя и победные традиции, выкарабкалась и вот уже снова мы видим ее в списке участников Серии А. Но порой забраться в элиту легче, чем в ней удержаться. Так что за выступлением обновленной «Пармы» будут следить особенно внимательно.

Что ждет Анчелотти в «Наполи»?

Любопытно, но наибольшее давление в связи с ожиданиями результатов деятельности будет испытывать тренер не в «Милане», «Интере» или «Ювентусе», а в «Наполи». И дело не только в том, что возглавляет клуб эксцентричный своенравный Аурелио Де Лаурентис, а в том, что главным тренером приглашен прославленный Карло Анчелотти, чье имя уже олицетворяет собой статус, бренд и определенный уровень качества. К тому же «Наполи» задал высокую планку привлекательности и эффективности игры при Маурицио Сарри. Этой командой многие восхищались и потому, что она единственная давала серьезный бой «Ювентусу» на дистанции, и потому, что показывала очень красивый атакующий футбол. Так что перед Анчелотти очень непростая задача на самом деле. Справится ли он? Или будет отставка, которая в любом случае окажется резонансной?

Карло может, Карло может всё что угодно!

Безусловно, чемпионат Италии предоставляет огромный простор для каждого, кто пожелает найти для себя лично что-то интересное. Кого-то волнует судьба Игуаина в «Милане», кому-то интересно, насколько «Ювентус» будет тем самым без легендарного Буффона, для кого-то ключевой будет гонка римских клубов между собой, а другим интересно, справится ли Спаллетти с вызовом в «Интере». Найдите свою интригу.