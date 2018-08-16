Вопрос чести. «Зенит» должен взять реванш у минчан

16 августа 2018, 12:30

«Соккер.ру» сомневается, что минское «Динамо» разучилось играть в футбол за неделю, но сегодня «Зенит» ставит не только на результат.

«Зенит» никогда не отыгрывал четыре мяча в Европе

Теоретически можно представить счет 4:0, или даже 5:0. Но на практике такие камбэки уникальны. А «Зенит» не мастер отыгрываться после крупных поражений. Зато их самих громили. На заре европейской карьеры в восьмидесятых пережили два матча по 5:0. Оба раза в гостях, впервые против «Брюгге», второй раз со «Штутгартом» в 1989 году. Затем почти тридцать лет избегали подобных развязок, хотя «Реал», «Твенте» или «Малага» закидывали по три мяча.

Разумеется, ни разу российская команда не отвечала ответными разгромными матчами. Зато есть примеры домашних успехов. По пять безответных голов получали «Энкамп», «Норшелланн», АЗ и «Вардар», а «Бавария» проиграла 4:0. Такой счет тоже устроит «Зенит» в основное время матча. Вот только по заказу разгромы случаются редко. Нужно наитие, вдохновение. А «Зенит» в РПЛ не показал, что Семак нашел ключи от двери с дикой атакой. Кроме того, «Динамо» из Минска - это не «Энкамп» из Андорры, который сначала разбили 5:0 в гостях, а дома добавили - 8:0.

Футболисты петербуржцев богаче в 50-100 раз

Есть парикмахер, который стрижет за 100 рублей. А есть тот, кто берет 8 000. Вы по очереди оказались у двух. Устроит ли вас, если намного хуже сработал тот, кто требует за одинаковую услугу в 80 раз больше? Простой пример, почему игрокам «Зенита» не стоит прощать выезд в Минск. Им полезно осознать, кому проиграли и насколько себя переоценили. Самая большая зарплата в «Динамо» - около 7 тысяч евро, подтвердил и Гуренко, и руководитель клуба. Самый большой оклад в «Зените» - больше 400 тысяч евро в месяц, привет Паредесу.

Причем белорусы за разгром российского клуба бонусы не получали, их клубный бюджет не спонсируется государственными структурами с миллиардным оборотом. На год у «Динамо» есть в лучшем случае 3.5-4 млн евро, Дзюба и Кокорин в складчину спокойно могли бы спонсировать такой клуб, пока играют за «Зенит». Отсылка к финансам важна для понимания пропасти возможностей. 4 удара в створ – 4 гола? Да, «Динамо» повезло в домашней игре, случилось первое поражение от белорусов в истории российского футбола, но «Зенит» ничего не сделал, чтобы результат был другим. Они даже такой важный выездной гол не забили!

«Зенит» деклассировали, команду не боятся

Клуб развивается, а команда деградирует. Новый стадион, прирост публики, попытки найти грамотных скаутов – все есть. Но Семаку оставили солянку из игроков Луческу и Манчини. Притворяются, что теперь все иначе, но даже против «Рубина» увидели классический «отскок». Повезло, что Дзюба такой настырный, но когда за матч один точный удар по воротам «Рубина» - команды пока не очень сыгранной и не доведенной до ума Бердыевым, вопросы остаются.

У «Зенита» есть все, чтобы быть российским «Ювентусом» со стабильными победами в РПЛ и полуфиналами Лиги Европы после вылета из группы Лиги чемпионов. Буквально все и даже больше. ЦСКА бедный, как церковная мышь. «Спартак» - обычный. Локомотив» - боевитый, но еще посмотрим, как переживут второй сезон. А ниже «быков», пока те в себя не верят, финишировать может только фаворит, проваливший сезон. Но почему «Зенит» так часто пинают? Например, из Кубка России вылетали от «Анжи» - 4:0, соседского «Динамо» - 3:2. А потому что их не боятся. «Зенит» чудит стабильно.

Враг Семака – привычное безволие «Зенита»

Что должно пугать «Зенит»? Когда нельзя завалить соперников купленными за сумасшедшие для российского футбола деньги иностранными мастерами, когда приходит пора, что Головин, Фернандес, Зобнин, Алексей Миранчук и Смолов вежливо отказываются усилить состав «Зенита», то предложить совершенно нечего. Где академия? Кого выдала? Только не говорите, что появление Кузяева говорит об успешной работе школы. «Зенит-2» - последний в ФНЛ , «Краснодар-2» - первый.

Не стоит выдумывать, словно «Зенит» добровольно уступил «Ростову» место в ЛЧ , чтобы подарить сказку южному городу и доказать, что Бердыева зря не позвали в Санкт-Петербург вовремя. Нельзя лгать, что «Зенит» отдал чемпионство «Спартаку», поскольку самим не очень хотелось. Они вместе с ЦСКА титулы раздавали в чемпионате и кубке против своей воли. Безвольная команда в «Зените» сформировалась даже до Луческу и Манчини, а Семак просто заложник ситуации. И вот безволие надо искоренять первым. Начать важно с командного характера, а в футбол некоторые работники «Зенита» играть умеют.

Пройти «Динамо» можно лишь за счет доверия

Если сегодня поставить четырех форвардов, то забьют четыре гола? Чушь. Здесь тактика не на первом месте. Матч на пустом стадионе после 4:0 в гостях всегда замешивается на стечении обстоятельств, везении и морали. Команда ведь не группа людей, которые работают вместе. Команда - группа людей, которые доверяют друг другу. В «Зените» никто не доверяет Рибалте – не знают бывшего скаута «Ювентуса» и МЮ . Фурсенко и Миллер не доверяют Семаку – слишком часто обжигались, да и российских спецов не любят.

Сергей Богданович не может доверять тем, кто финишировал на пятом месте в РПЛ – последнем из возможных для состава «Зенита». Футболисты не доверяют друг другу, ведь Манчини поделил их на сорта, раздав половину состава Семака в аренды. Получается замкнутый круг из нерешенных проблем. Если бы в «Зените» хотели увидеть прогресс, то дали бы Сергею Богдановичу возможность продавать и покупать. Но время потеряно, сезон начался, а каждый соперник «Зенита» в РПЛ знает – играть будут против команды, которую минские динамовцы вынесли 4:0.

Пора воевать с репутацией богатых неудачников

Не стыдно за «Локомотив» и «Спартак», если их выносят «Атлетико» и «Ливерпуль». Эти и «Зенит» бы выпотрошили. Но проиграть так команде, которую в прошлом году из ЛЕ выбил АЕК – тот самый, обыгравший «Спартак» Аленичева, стыдно. Минский клуб как-то был четвертым в группе ЛЕ , затем вылетал от «Войводины» и АЕКа, а в этом сезоне даже североирландский «Дерри Сити» обыграл скромнее, чем «Зенит». Не ищите стечение обстоятельств там, где годами закономерность.

Четкой игры у команды нет давно, как и самого коллектива. Они друг другу не доверяют, они за друг друга не стоят стеной – Дзюбу и Шатова вышвырнули, а никто даже не пикнул, хотя сейчас оба – основные и важные в схемах Семака люди. Сергея Богдановича жаль, тренирует команду, которая не наработала на прогресс. Команда провалилась в Беларуси, поскольку неважно готова к сезону. Между игрой против «Бней Иегуды» от Манчини и «Динамо» от Семака нет никакой разницы, кроме счета. «Зенит» ужасен не из-за отдельно взятого матча, а по совокупности лет.

Шансы «Зенита» на успех зависят от «Динамо»

Без провала соперника вряд ли обойдется, если сегодня будет чудо. Минскому «Динамо» достаточно забить один мяч, чтобы задача «Зенита» из невыполнимой превратилась в смехотворную. Забить шесть раз в матче, где маленький клуб дерется за шанс на большие премиальные, нереально. Но сегодня важен не только результат. «Зенит» будет защищать честь клуба. Особый матч, не только попытка забить пять безответных мячей или хотя бы четыре для начала. Игра скорее о том, нужно ли распускать эту основу наполовину и искать новую команду?

Не исключено ведь, что четвертый подряд сезон завершится так, как предыдущие – без первого места. Тогда руководство клуба вынуждено будет искать выход. Сейчас в команде идет естественный отбор, разделение на тех, кто тянет и не подходит. При этом Семак не отвечает за трансферы – о чем честно сказал на днях. Но если окажется, что даже основа в сравнении с минским «Динамо» так себе команда, важно принять грамотные решения. «Зенит» нужно спасать, ведь очень просто скатиться из чемпиона в вечные претенденты.

Фанатам исторических соперников весело наблюдать, как их избивают? Но если смотреть с точки зрения интересов российского футбола, то уничтожение и унижение «Зенита» навредит, ведь на их место никто богатый и развивающийся серьезно не претендует. Тот случай, когда лидер РПЛ должен показать класс, ведь представляет Россию. А чтобы вынести «Динамо» 5:0, нужно за полчаса сразу забить дважды, играть легко и красиво, набирая скорость по ходу матча, провоцируя на карточки и удаления.

Дзюба и другие повстанцы из аренды умеют так действовать? Узнаем сегодня, как и выясним, есть ли спортивная честь у этого тренера и этого состава. Матч ведь простой. Вылет из Лиги Европы почти оформлен, но шанс достойно ответить правила оставляют. Голы, качественный футбол, грамотные тренерские решения – то, что сегодня важно увидеть от «Зенита», а не от «Динамо».