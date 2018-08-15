Без Роналду. Уникальный Суперкубок УЕФА

15 августа 2018, 12:30

Никогда в истории не было дерби. «Реал» теперь без Криштиану, а «Атлетико» в поисках реванша – «Соккер.ру» предвкушает крутой футбол в Эстонии.

История встреч «Реала» и «Атлетико»

Мадрид не только «сливочных», а успехи «индейцев» в последние годы добавили им поклонников. Здесь есть что вспомнить. Исторически «Реал», разумеется, впереди. 219 матчей во всех турнирах, по победам счет 109:55, а еще 55 ничьих. Разница мячей не такая солидная, как разрыв по успехам - 365:276.

Но интереснее проследить, как складываются мадридские дерби сейчас. В пяти последних матчах у «Реала» всего одна победа. Самая важная – 3:0 в полуфинале ЛЧ в 2017 году, но одна. Также мы увидели 3 ничьи и одну победу «Атлетико». Два последних дерби – мировые со счетом 0:0 и 1:1. Но речь о команде Зидана, провалившей чемпионат Испании. А сейчас Лопетеги должен сразу доказать, что победный «Реал» возможен без голов Роналду и наставлений Зинедина.

Тактика и составы на финал

Тут у Лопетеги и Симеоне два пути. Первый – эксперименты и новички, второй – бросить в бой всех звезд, пусть даже уставших после ЧМ -18. Гризманн и Эрнандес вернулись к тренировкам не так давно, тогда как еще один француз Лемар начал раньше, поэтому готов дебютировать за команду Симеоне. Калинич тоже может появиться. Дуэт Косты и Калинича - немного масло масляное, но если Гризманн не готов к стартовому составу – все возможно.

По Варану тоже вопрос. Если Рафаэль вдруг окажется в запасе, то «Атлетико» будет давить на оборону плюс на Марсело слева. И в центре поля у «Реала» не исключены изменения. Винисиуса вряд ли бросят в бой, но у Лопетеги есть повод сыграть «4-2-3-1», выпустив в опорной зоне Каземиро и Крооса, а выше расположить тройку Бэйл, Иско и Асенсио. В атаке против Година и Савича/Хименеса точно будет воевать привычный Бензема. Получится соединение «старичков» и «новичков».

Куртуа, Ариас, Лемар и Калинич могут дополнить список из привычных звезд «Реала» и «Атлетико», поэтому представим по два варианта на некоторых позициях, чтобы вы были готовы ко всему.

Ориентировочные составы (в скобках – экспериментальные опции):

«Реал» (4-2-3-1): Навас (Куртуа) – Карвахаль, Рамос, Варан (Начо), Марсело – Кроос, Каземиро – Бэйл, Иско, Асенсио – Бензема.

«Атлетико» (4-4-2): Облак – Хуанфран (Ариас), Хименес (Савич), Годин, Филипе Луис – Коке, Партей (Родриго), Сауль, Лемар – Гризманн (Калинич), Коста.

Факты перед матчем в Таллине

- последний раз в Суперкубке УЕФА забивали меньше двух мячей девять лет назад, когда «Барселона» после одного мяча обыграла «Шахтер». После этого восемь матчей и 32 гола. За счет дикого финала «Барселоны» и «Севильи» 5:4 средняя результативность радует – 4 гола за игру, праздник;

- с учетом нынешнего матча, уже пятый финал подряд точно выиграет испанская команда. Пять пар, десять команд и только одна не из Ла Лиги – «Манчестер Юнайтед» проиграл «Реалу» в прошлом году 2:1. Уникальная серия, ведь до этого было всего два мононациональных неиспанских финала;

- «Реал» выиграл три финала из трех в новой эре. Хотя в двух последних случаях разница в счете была минимальной. Всего у «сливочных» 4 победы и 2 поражения в Суперкубке УЕФА , и если сейчас победят – сравняются с «Миланом» и «Барселоной», у них по 5 трофеев;

- «Атлетико» победил в двух финалах Суперкубка УЕФА из двух. В 2010 году обыграл «Интер» 2:0, а через два года разгромил «Челси» 4:1, еще одного победителя ЛЧ , причем Фалькао положил три гола. Симеоне хорошо настроил команду, а здесь даже настраивать не нужно – дерби;

- Испания еще сильнее оторвется от Италии по количеству побед – будет 15 против 9. Хотя и количество команд из Ла Лиги, проигравших финал, увеличится – до 11. Кстати, о поражениях – у «Атлетико» 9 еврокубковых матчей против «Реала», 5 неудач, 2 мира и 2 победы;

- обладатели Лиги Европы (Кубка УЕФА ) выиграли всего 7 финалов в истории, но это много, ведь у них было 15 финалов, а до этого трофей разыгрывали победители Кубка Кубков и праотца Лиги чемпионов. На счету последних 21 победа;

- сегодня идеальный день для матча «Реала» и «Атлетико», ведь 15 августа – официальный выходной в Испании, католики празднуют Вознесение Девы Марии. Таких дней, чтобы все провинции отдыхали, только 10 за весь год. Испанцы рады совпадению – отдохнут и на десерт посмотрят большой футбол в Таллине;

- для Таллина это будет первый такой футбольный финал в истории города. И хотя немного огорчает, что местный стадион «А. Ле Кок Арена» вмещает всего 15 000 зрителей – понятно, что «Реал» и «Атлетико» легко собрали бы полные арены на 50 тыс. человек, в УЕФА решили, что правильнее показывать большой футбол и в небольших по населению странах;

- в заявке «Реала» пять голкиперов. Лопетеги, конечно, издевается над Пересом – включил не только Лунина, Куртуа и Наваса, но и Зидана с Касильей, которые пока Мадрид не покинули. Понятно, что кому-то нужно в аренду, но даже спор за первый пост будет жарким – Кейлор не хочет сдаваться;

- «Реал» может стать первой командой в истории, взявшей три Суперкубка УЕФА подряд. Хотя помним факт выше, что «Атлетико» пока в таких финалах не проигрывал, в отличие от финалов ЛЧ , в которых неизменно уступал именно «Реалу». Желание взять реванш у «индейцев» невероятное.

Ключевые противостояния

Куртуа против бывших (если появится на поле). Звезду Тибо на аллее для видных игроков «Атлетико» замарали и всячески подчеркнули отношение к тому, что бывший «индеец» перешел в «Реал». Тем интереснее будет посмотреть на новичка «сливочных» против атаки Диего Косты, Гризманна и Лемара, если Навас уступит ему место в старте.

Бензема против Година и Савича. Иногда Карим так паршиво играет в решающих матчах, что Перес сразу пишет любовные письма Кейну. Как будет сегодня? Для Карима это большая проверка, ведь «Реал» не подписал форварда – хотя может, ведь окно в АПЛ закрылось лишь для покупок, а Икарди всегда свободен. Бензема, конечно, везучий, но Облак изучил печальный опыт Куртуа, а Годин и Хименес испытывали больше проблем с Роналду, чем с Бензема.

Каземиро, Кроос и Иско против Сауля и его напарника. Сегодня не будет не только Роналду, но и Модрича – никак не может решить, хочет играть за «Интер» уже сейчас или переедет в Италию потом. А у «Атлетико» своя головная боль: очень сильные полузащитники, но они не опорники. Поэтому порой появлялся чистый разрушитель Партей, но сегодня ждут Родриго и Сауля, а это меняет расклад, когда в деле Иско. В бою 3 на 2 «Реал» может получить преимущество.

Бэйл против Филипе Луиса. Двойная интрига. Во-первых, валлиец метит в лидеры «Реала» - дорога открыта, осталось избежать мелких травм. Во-вторых, у Луиса конкурент – чемпион мира Эрнандес, то есть от качества игры бразильца зависит его будущее в команде. В-третьих, Лопетеги надо найти идеальную позицию для Гарета, и если он начнет в качестве левши справа, то надо сразу играть, как на сборах.

Симеоне возьмет реванш у «Реала»?

«Реал» забивал в 30 последних матчах в турнирах УЕФА , и это заявка на финал с голами. Диего и «Атлетико» проиграли соседям два из трех главных финалов в истории клуба. Третий - Кубок чемпионов в семидесятых, тогда отдали «Баварии», а потом его наследника дважды отправили в музей «Реала». Пусть «матрасники» не раз брали Лигу Европы, пусть не уступали в Суперкубке УЕФА , сегодня им надо поломать тенденцию, чтобы позировать с трофеем.

В Эстонии между собой сыграют первая и вторая команда в рейтинге клубов УЕФА , круче ничего нет. Самые стабильные, самые успешные клубы в Европе за последние годы. А поскольку это дерби, то Суперкубок не будет выставочным матчем, открывающим сезон. АПЛ уже стартовала, поезд футбола тронулся, «Реал» потерял Зидана и Роналду, а «Атлетико» сохранил Симеоне и Гризманна – матч в Таллине может получиться шикарным. Ведь есть повод сыграть в атаку и поймать не вошедшего в сезон соперника!

Букмекеры. Контора «Леон» отдает в этой встрече предпочтение «Реалу». Коэффициент 2.33 на успех «королевского клуба». А вот победа «Атлетико» оценивается в 3.32.

Прогноз «Соккер.ру»: «Атлетико» победит, поскольку настраивался на реванш годами, дождался ухода Роналду. Но матч может быть не самым ярким и завершится, например, ничьей и серией пенальти. Хочется зрелища, так что пусть соизволят сыграть 2:2 или даже 3:3.