Месси, Гризманн или Бэйл? Интриги Примеры-2018/19

17 августа 2018, 13:40

«Соккер.ру» считает претендентов на испанскую корону, ищет лучшего соперника для Месси в сезоне без Криштиану и напоминает, кто в Ла Лиге главный Бэтмен.

У Месси будут конкуренты в гонке за «Пичичи»?

Трофей лучшему снайперу сезона не всегда достается Месси. Лионель выиграл «Пичичи» пять раз из девяти, но трижды Криштиану Роналду и один раз Луис Суарес сумели ему помешать. И хотя Вальверде в прошлом сезоне показал – дает Лионелю полную тактическую свободу и сковывает Суареса, чтобы аргентинцу хватило ударов из выгодных позиций, не кажется ли вам, что в этом случае сыграет возраст?

Месси может уничтожить середняков Ла Лиги, настроиться на важные матчи, но разве нет никого, кто составит ему конкуренцию без Роналду? Суарес затих – а они с Лионелем одногодки, может выстрелить. Диего Коста и Антуан Гризманн – два представителя «Атлетико», которые с голами не затягивают. Наконец, у «Реала» кто-то должен забрать себе голы Роналду. Бэйл, Бензема, новый форвард – до сентября могут взять Икарди или Левандовски. Усложнят все вместе легкий путь Месси к трофею.

Прогноз «Соккер.ру»: и все-таки выиграет Месси. Коста и Гризманн разделят голы за «Атлетико», а Суарес уступит другу Лионелю, как привык.

Как сложится сезон для Черышева в «Валенсии»?

«Летучая мышь вернулась домой». Еще бы без травм! Денис стал своим в России летом по примеру Дзюбы, который в конце прошлого года не мог забить за «Зенит» Манчини, а сегодня – главный российский футболист. А пока Головин не заиграл в «Монако», Черышев – главный легионер, российский Бэтмен в топ-5. И после голов на чемпионате мира сменил клуб. В «Вильярреале» ему было бы сложнее искать себя, чем в «Валенсии», хотя вторая команда сильнее.

В клубе, за который полузащитник уже играл, ждет тренер-земляк, доверяющий россиянину. Черышев родился в Нижнем Новгороде, но с шести лет рос в Хихоне, где играл в футбол наставник «Валенсии». Марселино – первая причина, почему Денис вернулся к «Лос Чес». Сейчас все спрашивают Черышева о конкуренции с португальцем Гедешем – если перейдет из ПСЖ , но их с Гонсалу можно соединить на поле, если захотеть.

Прогноз «Соккер.ру»: Денису повезет, будут матчи и голы, после стольких травм он это заслужил.

Как идеи Вальверде скажутся на «Барселоне»?

Все просто и ясно у «больше, чем клуба»? «Барселона» снова будет первой – думают ее фанаты. Но есть вопросы. В прошлом сезоне у «Атлетико» был спад. Плохо стартовал Гризманн, вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Сконцентрировались на победах в международных играх, Ла Лига отошла на второй план. У «Реала» был такой же год – с неудачами, вопросами, но победой в Киеве над «Ливерпулем».

В таких условиях «Барселона» смогла легко стать первой. Но Вальверде ведь хочет увидеть новую игру при схеме «4-3-3», поэтому к Дембеле добавили Малкома. Хочет добавить боевитости средней линии, так что вместо Ракитича и Иньесты будут Видаль и Коутиньо. Хотя последний способен сыграть и на фланге атаки. Сохранить баланс в «Барселоне» непросто, особенно если понятно, что Ла Лига не приоритет. Без полуфинала ЛЧ Вальверде не примут как успешного тренера.

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселона» изменится тактически и по характеру. Уход Иньесты – как точка в эпохе.

Трофей Саморы снова достанется Яну Облаку?

Оказалось, что в Ла Лиге обитал самый дорогой вратарь в истории футбола – испанец Кепа уехал защищать интересы Абрамовича и «Челси» в Лондон. А оттуда в Мадрид выписали Куртуа, который хочет чаще видеться с семьей. Те живут в столице Испании, где Тибо раньше играл за «Атлетико». У «Реала» пять вратарей, у «индейцев» - один. Кто же круче? Интересный вопрос.

У Облака в конкурентах не только Куртуа или Навас – кто-то один ведь будет первым. Есть еще линия обороны «Барселоны», где собрались защитники и разрушители вокруг Бускетса, которые могут не подпустить никого к тер Штегену. А если подпустят, то немец помнит, как спасал в прошлом сезоне. Впрочем, «Трофео Рикардо Самора» выдают за минимальное количество пропущенных мячей, и в четвертый раз подряд лучшим может быть вратарь из Словении.

Прогноз «Соккер.ру»: ставим на Облака, который наряду с Алиссоном – главный голкипер последних двенадцати месяцев. Верим Савичу, Годину, Хименесу и Симеоне.

«Реал» ждет новый провальный сезон в Ла Лиге?

Хотят перестройки без перестройки, и чтобы новый тренер не имел права голоса, что выгодно Пересу. Как помните, Зидан подхватил команду Анчелотти, когда батарейки не сели. А Лопетеги заполучил состав, который выжал до капли хитрый Зинедин. Хулен возглавил команду, которая будет сто раз возвращаться к вопросу Роналду – убеждать себя, что «Реал» больше, чем какой-то португалец. А правда в том, что концепцию нового поколения «королей» не сформулировали. Иско в роли главного? Сильно сборной Испании помог?

Бэйл – ключевой игрок будущих чемпионов? Гарету надо выдать хотя бы один год без травм. Бензема в роли того, кто забьет больше Месси? Всякое бывает, но вряд ли. Куртуа будет первым номером, но Тибо всегда может озадачить в борьбе с Месси или Костой, которые знают его повадки и минусы. «Реалу» будет сложно. В чемпионате в прошлом сезоне в 16 матчах из 38 теряли очки. Если «Реал» с Роналду и Зиданом не испугал «Севилью», «Атлетик», «Эспаньол» и «Леванте», то зачем им пугаться Бэйла и Лопетеги?

Прогноз «Соккер.ру»: «Реал» легко может неудачно выступить в чемпионате Испании, если будет вместо поисков новой игры доказывать, что истеричное назначение Лопетеги, покупка Куртуа, Бэйл как формальный лидер, покупка еще одного года Модрича в Мадриде и Бензема в атаке – правильные решения Переса.

Кто будет четвертым участником Лиги чемпионов?

Первая тройка в Ла Лиге неизменна с 2013 года, фавориты лишь меняются местами. В этот раз не ждем прорыва одного из середняков с именем, но фиксируем, как часто меняются клубы, занимающие четвертые места. «Малага», «Реал» Сосьедад», «Атлетик», «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья», снова «Валенсия» - лишь одно повторение за восемь лет. Причем сейчас четвертое место дает прямую путевку в Лигу чемпионов.

Хотя «Валенсия» отстала от «Реала» лишь на три пункта, хотя могут себе позволить хорошие трансферы, у Марселино есть соперники. Не только «Вильярреал», «Атлетик» или «Бетис», но даже «Сельта». И отдельно «Севилья». Им не стоит задерживаться в качестве клуба, который только теряет, а не приобретает. «Бетис» или «Вильярреал» тоже будут пользоваться тем, что «Валенсия» увлечена Лигой чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру»: у «Валенсии» достаточно причин остаться в четверке, есть все для успешного сезона.

«Атлетико» впечатлит организацией и качеством игры?

В последние лет пять на футбол смотрят иначе. Все доступнее новые методы оценки, числовые параметры, в ведущих изданиях мира печатают таблицы xG. Поэтому поиски самой «чистой» игры – одна из интриг нового сезона. Кто сыграет качественнее всех? Понятно, что кандидатов трое. Но у «Реала» война вратарей, новый тренер, Бензема в роли Роналду – по ответственности за штрафную площадь, не по смыслу.

Бэйл ведь не претендует на позицию именно форварда, коим был португалец в схеме «4-4-2» Зидана. Лопетеги потратит время, чтобы найти свою игру. У «Барселоны» перестройка в центре поля вокруг Бускетса, непонятное состояние правого фланга, а Дембеле и Малком оба в поисках дружбы с Суаресом и Месси, хотя место всего одно. Не исключено, что в таких условиях «Атлетико» в чемпионских очертаниях привычно пропустит меньше всех и докажет полный контроль Симеоне над командой.

Прогноз «Соккер.ру»: самую качественную и понятную игру получим от «Атлетико». «Реал» и «Барселона» могут забить больше мячей, но Симеоне постарается не повторить ошибки прошлого сезона и стабильно выигрывать.

Кто станет новым чемпионом Испании в сезоне-2018/19?

Лопетеги хочет стать чемпионом Испании, понимает, как важно взять титул. А вот Вальверде и Симеоне делали намеки на ЛЧ . В первом случае из-за Месси – открыто заявил, что хочет показать кубок на «Камп Ноу» еще раз. Во втором – из-за места проведения финала. Сыграют на «Ванда Метрополитано», поэтому перед Симеоне стоит задача выйти в финал и с третьей попытки его выиграть. Отвлечение на ЛЧ – важный фактор, но он не помешает, ведь испанские клубы стабильно берут еврокубки, привыкли играть на два фронта.

Но давно «Реал», «Барселона» и «Атлетико» не были равны по силе. У всех есть проблемы, но у Симеоне их, пожалуй, меньше. Если Гризманн, Диего Коста, Облак, Годин и Коке сыграют сказочный сезон – даже «Барселона» и «Реал» отступят. Но если взыграет желание каталонцев показать себя в чемпионате, если команда-загадка «Реал» наберет ход – борьба за титул будет сказочной. Легко объяснить чемпионство любого из тройки, хотя «Реал» пока кажется аутсайдером. Не столько из-за Роналду, как из-за привычек – даже с португальцем «Реал» редко был первым.

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселона» и «Атлетико» - фавориты. А вот победа «Реала» будет маленьким сюрпризом, ведь даже Зидан не мог всегда настроить этот состав на 38 ударных туров, невзирая на голы Роналду.

Ваши ожидания от нового испанского сезона

Чемпионат трех клубов? Зато каких! Ждем равную борьбу трио, которую видели в 2014 году – когда «Атлетико» стал первым, опередив «Реал» и «Барселону» на три пункта. И затем в 2016 – когда «Барселона» на одно очко обыграла «Реал» и на три оторвалась от «Атлетико».

Борьба за освободившуюся корону у «сливочных» - раз. Переломный для Вальверде сезон – два, теперь ошибки в плей-офф ЛЧ не простят. Настрой стабильного «Атлетико» - три. Испанский футбол проберется даже в США и Канаду – отдельные игры Ла Лиги с участием «Реала» и «Барселоны» проведут за океаном.