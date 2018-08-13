Учитель против ученика. Испытание для «Зенита»

13 августа 2018, 10:00

В лучшие годы «Рубин» стабильно обыгрывал петербуржцев, но как будет после поражения футболистов Семака в Минске? О реванше в квадрате – на «Соккер.ру».

История встреч «Рубина» и «Зенита»

В последних шести матчах на счету петербуржцев пять побед. Вроде бы фаворит очевиден, все просто. Но обратите внимание, что Бердыев со второй попытки Манчини все-таки не проиграл – в Казани увидели нули в ноябре прошлого года. А если копнуть глубже, чтобы понять, как лично Курбан Бекиевич влияет на судьбу команд в этом противостоянии, то увидите серию успехов «Рубина».

«Зенит» с марта 2008 года по июль 2013-го – за более чем пять лет, умудрился выиграть всего два матча против клуба с драконом на гербе из четырнадцати. Остальные 12 поединков – 6 ничейных результатов и 6 побед казанцев. Бердыев знает, как унижать «Зенит», в этом сомнений нет. Даже «Ростов», как помните, громил петербуржцев дома 3:0, так что в Казани надеются – раз вернулся Бердыев, раз «Зенит» ослабел, то пора прерывать серию соперника из 9 матчей против «Рубина» без поражений.

Тактика и составы команд

Похоже, Семак сам не понял, что натворил. Выпустил смешанный состав, решил, что динамовцы из Минска – команда агрокомплекса, специалисты по выращиванию страусов и батата, и в результате «Зенит» опозорил РПЛ . Динамовцы оказались профессионалами, что не удивительно, но даже вторая команда Республики Беларусь не должна такое творить с Ивановичем, Мевлей, Набиуллиным, Кузяевым и Шатовым – пятеркой из основы.

Сегодня к ним добавят Лунева, Смольникова, Паредеса, Нобоа, Мака и Дзюбу, но загвоздка в том, что Семак не исправляет тактические ошибки. «Арсенал» обыграли в один мяч – после грубейшего ляпа голкипера соперника, а другие моменты не реализовали. До этого «Енисей» обыграли только после выхода Кузяева, который в следующих матчах не был настолько ярким. У Дзюбы за 2 тура 2 прицельных удара по чужим воротам, Артему пока сложно играется.

Непросто будет и против трех защитников Бердыева. Курбан Бекиевич спокойно оценил победу над «Краснодаром», назвал опыт игры с «Динамо» негативным – прав, москвичи напомнили, что в центре поля у «Рубина» не Нобоа, но даже после вынужденных перестановок в составе хозяева поля остаются командой, способной на волевые подвиги. И тактические сюрпризы, ведь повреждение Азмуна заставляет искать варианты.

А вот если он здоров – можно сыграть, как в первых турах. Если «Зенит» выйдет «4-3-2-1», то у «Рубина» можем увидеть как «5-3-2», так и «5-3-1-1». Ведь без Бухарова и с ним получаются разные стили атаки, но Александра надо выпускать против «Зенита» - у него свои счеты с Санкт-Петербургом.



Факты перед матчем

- «Зенит» наработал на самое крупное поражение в еврокубках в новейшей истории. Последний раз над клубом так издевались представители «Штутгарта» в 1989 году – счет был 0:5, речь о Кубке УЕФА . Но минские динамовцы не из Бундеслиги, да и «Зенит» не тот, что тридцать лет назад по возможностям;

- у Семака старый состав, ведь по среднему возрасту традиционно не очень молодой «Рубин» лишь немного опережает соперника. «Зенит» не собран из перспективных, что позволяет даже команде, где в основе Сесар Навас, не уступать по этому параметру катастрофически;

- у Азмуна повреждение, но Бердыев не исключает возвращение иранца на поле, что добавит матчу остроты – нужно, чтобы могли сыграть все сильнейшие. Особенно в атаке, ведь нельзя превращать матч в очередную дележку нулей;

- Бердыев заявлял, что Гранат и Кудряшов не готовы физически после чемпионата мира, но поскольку у «Рубина» дефицит исполнителей, не исключено появление хотя бы Федора. Впрочем, игроки сборной вообще могут покинуть казанский клуб – финансы поют романсы;

- «Зенит» по-прежнему не может рассчитывать на Жиркова, Кокорина и Мамману – двух последних ждут на поле лишь в сентябре, если Семака правильно информировали;

- у Семака 3 гола в 2 турах, у Бердыева 3 гола, у «Зенита» больше ударов, но у «Рубина» лучше с дисциплиной – 1 желтая карточка против 4. Команда Курбана Бекиевича не всегда отдает мяч, хотя «Зениту» его выкатит, ведь разница в культуре паса у соперников небольшая;

- в воздухе (20 против 16 побед за игру), при отборах (22 против 11) и перехватах (17 против 12) команды на разных полюсах в РПЛ . «Зенит», как и при Манчини, катает мяч и ждет ошибки соперника. А «Рубин», как обычно, сражается.

Ключевые противостояния

Бухаров против защиты «Зенита». Александр жаловался, что в Санкт-Петербурге заболел депрессией, хотя сам вел себя скверно и разочаровал клуб, а также подвел Бердыева, который в него всегда верил, теперь может искупить потом и голами. Форвард сыграет против команды, которой минские динамовцы четыре гола накидали.

Набиуллин против бывших. У «Рубина» будет изменение на правом краю защиты, а это значит, что Набиуллину, который лучше многих – не считая Нобоа, знает игру казанцев, надо себя показать сегодня. Лаксальт пока не приехал, на левой бровке правит Эльмир. Смольникову тоже пора себя показать справа, но у Набиуллина сегодня особенный матч.

Битва в центре поля. Коновалов, Камболов и Могилевец – средние игроки, и они не обидятся такому определению, ведь это правда. Но Нобоа, Паредес и Кузяев, будучи классом повыше, часто играют средне, а это хуже. Ведь представители «Рубина» могут в любой момент прыгнуть выше головы – они старательные, а вот тройка Семака скорее всегда готова разочаровать.

Дзюба против трио Бердыева. Независимо от имен, имеем систему игры, а это значит, что Артема будут ловить по всем законам жанра. Вряд ли Дзюбе будет просто, ведь он не похож на свежего и румяного после ЧМ -18, но и оборона Джанаева не без греха. Впрочем, тут многое зависит и от качества пасов. Пока Семак разменивал форварда, с его помощью отвлекал внимание.

Семак против Бердыева. Это главная дуэль дня, поскольку Сергей Богданович получил платный урок от «Динамо» - клуб может потерять премиальные от УЕФА , уже потерял лицо, ведь сыграл хуже, чем Манчини против «Бней-Иегуды», а это надо было умудриться. Семак пережил жесткий провал, но теперь поставит основу и вспомнит, что в чемпионате победы собирает. Но Бердыев хитрый, он знает, как коллега думает. Ведь после победы «Уфы» над «Рубином» была ничья 0:0 – ветеран не захотел проигрывать молодому тренеру постоянно.

Ученик против учителя. Кто окажется сильнее?

Огорчила трусость клуба «Зенит» - запретили арендованным Цаллагову и Полозу играть сегодня, испугавшись повторения историй Шатова и Дзюбы. Такая практика строго для слабых команд, но ведь Семак – фаворит сезона. По мнению Бердыева и по оценкам многих наших читателей. Конечно, после Минска в Санкт-Петербурге рассчитывают на возвращение игроков основы и уверенную победу над «Рубином», но если в Казани собираются возродить славу местного клуба, то хорошо бы начать с того, что Курбан Бекиевич всегда умел – отобрать очки у «Зенита».

Отсылки к клише, что раненый зверь опаснее, учитываем, но лазурный лев часто бывал травоядным. Даже в РПЛ в первых двух турах Семак и его ребята оставили больше вопросов, нежели ответов. А после встречи с «Динамо» ясно – «Зенит» такой, как и был, новых Халков и Данни, чтобы тащили к звездам и медалям, не приобрели, а старая команда вполне может допустить ошибки против «Рубина», как допустила в Минске. Казанцы тоже далеки от идеала, но «Краснодар» обыграли, с «Динамо» отбивались и завоевали ничью.

Сегодня будет другая история, но Бердыев против Семака – очень любопытная игра учителя и ученика. Такие матчи всегда выделяются. Только против «Рубина» лазурные могут отрепетировать попытку создать сказочный камбэк против минского «Динамо». Забивать сериями против команд, которые закрываются, непросто, «Зенит» ждет два сложных испытания на одной неделе.

Прогноз «Соккер.ру»: понимая ставку многих на ничью 0:0, предположим наличие голов и победу «Зенита» - должно же быть футбольное достоинство у самой высокооплачиваемой команды России.