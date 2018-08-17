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«Краснодар» - «Спартак». Время испытаний

17 августа 2018, 22:19

«Спартаку» пора переключаться с неприятностей в Лиге чемпионов на внутреннюю арену. «Соккер.ру» предвкушает сражение красно-белых с «Краснодаром».

История противостояния

Традиционно так складывается, что «Спартак» для «Краснодара» очень неудобный соперник. Причем в любые времена и в любых состояниях клубов. Как-то не очень здорово выходит у «быков» противостоять красно-белым. Между соперниками состоялось 16 матчей. И только три победы одержал «Краснодар», при этом у «Спартака» 12 побед, соответственно, одна только встреча завершилась вничью, так что противостояние еще и бескомпромиссным можно назвать. А о плачевности положения «Краснодара» в играх со «Спартаком» говорит и то, что в последних шести матчах южане набрали только одно очко. 

В прошлом сезоне спартаковцы выиграли обе встречи у «Краснодара». Причем на поле «быков» москвичи победили со счетом 4:1 – дубль тогда оформил ныне отчаянно критикуемый Луис Адриано, еще по голу забили Промес и Зе Луиш. На своем поле «Спартак» победил со счетом 2:0 благодаря голам Промеса и Фернандо. У «Краснодара» в ворота красно-белых в прошлом сезоне забивал только Классон. 

Текущее состояние

Обе команды на старте сезона испытывали определенные проблемы. Однако трудностей не избежал никто, так что обоим нынешним соперникам удалось оказаться среди лидеров. Красно-белые уступают лидирующему «Зениту» пару очков, занимая второе место. Еще на очко ниже расположился «Краснодар». Спартаковцы к тому же в чемпионате пока не проигрывали. У них была минимальная победа над «Оренбургом» (1:0), ничья с «Локомотивом» (0:0) и победа над «Анжи» (1:0). Нельзя назвать такой футбол убедительным, поэтому критика в адрес подопечных Массимо Карреры не умолкает. Особенно она усилилась в связи с вылетом из Лиги чемпионов от ПАОКа. Но это отдельная история.

«Краснодар» в отличие от «Спартака» радостей отборов и квалификаций лишен, сосредоточен на построении игры в чемпионате. В первом туре «быки» проиграли «Рубину» со счетом 1:2, потом с таким же счетом одолели «Урал» и следом победили «Уфу» (1:0). Можно сказать, что результаты идут по нарастающей, но это ложное впечатление – в игре проблем полно.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Крицюк – Стоцкий, Мартынович, Спайич, Шишкин – Газинский, Каборе – Классон, Перейра, Мамаев – Игнатьев.

Краснодарцы испытывают большие проблемы сразу в нескольких линиях. Разве что с полузащитой и вратарем все более-менее хорошо. Но с обороной много трудностей после ухода Гранквиста, который был системообразующим защитником, настоящим лидером «быков». Сейчас они в очень тяжелом и болезненном поиске. Много сырой игры, много нестыковок в обороне. Другая проблемная линия – нападение, которое осиротело после ухода Смолова. Конечно, Федора можно критиковать за некоторые эпизоды игры, но в целом он органично смотрелся в атаке, эффективно, придавал ей статуса. Игнатьев выглядит все же несколько легковесным пока, не очень уверенным.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Промес, Зе Луиш, Ташаев.

У «Спартака» с составом проблем меньше – там другие проблемы, не касающиеся кадрового наполнения. Каррера вроде как определился с теми исполнителями, которые будут определять игру команды. Однако если после вылета от ПАОКа выводы не будут сделаны, и красно-белые не отреагируют должным образом, то тренеру придется делать выводы по конкретным исполнителям.

У нынешних соперников принципиально разные ключевые проблемы, которые необходимо решать. Для «Краснодара» трудность в поиске стиля и оптимального сочетания исполнителей на поле. Краснодарцы всегда имели узнаваемый почерк, свой характер и привлекательную манеру игры. Галицкий очень старается сберечь статус играющей комбинационно и в атакующий футбол команды. Но сейчас очень тяжело соответствовать этой задаче, поскольку напряженность в обороне и атаке накладывает отпечаток. Поиск в нынешнем сезоне будет трудным. А тут еще и психологический затык, основанный на плохих традициях матчей именно со «Спартаком».

У красно-белых больше проблем именно психологического свойства. В первую очередь они вызваны перманентным давлением на «народную команду», которое неизбежно при любых раскладах. А в данный момент сезона оно особенно сильно. Ведь «Спартак» не смог пройти ПАОК в отборе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы. Кто-то смягчает удар, говоря, что «Бенфику» все равно не прошли бы, а в группе Лиги Европы есть шансы кое-какие. Но главная эмоция – разочарование. Особенно после лихого старта в Греции, где «Спартак» вел со счетом 2:0, но уже к концу первого тайма уступал в счете, проиграл 2:3, а дома сыграл вничью – 0:0, причем ни разу не пробив в створ ворот греков и оставшись быстро в меньшинстве из-за безрассудства Луиса Адриано, поддавшегося на провокацию. 

В общем, «Спартак» живет полной, насыщенной приключениями жизнью, а тут еще и очки в чемпионате нужно регулярно набирать. Так что к матчу с «Краснодаром» спартаковцы подходят в состоянии кота Шредингера. С одной стороны, есть злость за вылет от ПАОКа, есть желание реабилитироваться и порвать соперника, чтобы порадовать фанатов. С другой – расстройство после такого удара может быть столь сильным, что сходу настроиться грамотно на «Краснодар» может и не получиться, есть риск не вернуться в свою тарелку и сорваться психологически или не сдюжить физически, поскольку обе команды любят контролировать мяч, комбинировать, а это обещает интенсивную борьбу за инициативу.

Букмекеры. Контора «Леон» дает коэффициент 2.74 на победу «Краснодара», 2.71 - на успех «Спартака». Также можно неплохо заработать, если поверить в результативный поединок: коэффициент 3.85 на то, что в игре этих атакующих команд будет забито больше трех мячей.

Прогноз «Соккер.ру». Мы не склонны верить в силу традиций, однако «Краснодару» в его нынешнем игровом состоянии будет тяжело одолеть красно-белых даже под физическим и психологическим гнетом. Скорее всего исходом упорной борьбы станет ничья.

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Все комментарии
mikysss
mikysss
18 августа в 17:02
178:
Слушай ну хватет пить.
    Бендер Родригез
    Бендер Родригез
    18 августа в 16:15
    Когда вы опять условный арсенал подкупите? Только на этот раз, чтобы в фнл не вылететь)
    Бендер Родригез
    Бендер Родригез
    18 августа в 16:14
    Да мне плевать на пищевик и все российские клубы. Но особенно - на цска.
    178
    178
    18 августа в 15:46
    mikysss:
    позор это покупать игры судей и ждать что государство договорится, а проиграть, хотя в среду была ничья, но зато в честной игре без подачек - мне за свою команду не стыдно
    Слушай ну хватет пить.
    60spartak na cska
    60spartak na cska
    18 августа в 15:39
    МКС:
    Литейный, тебе сколько клонов надо, чтоб попасть в соккерный рай?
    уже все знают что у литейного вагон клонов ,а он все размножается и размножается!!!
    mikysss
    mikysss
    18 августа в 15:18
    sir-5:
    После Ливерпуля уже ничего не стыдно.Нулевая ничья "Спартака" в меньшинстве-это практически "Тринадцатый подвиг Геракла".Достойно поощрения Федуном...дочки и Юхана.
      cska-78
      cska-78
      18 августа в 12:23
      Бендер Родригез:
      Че-то я цска не вижу в таблице. Аааа, вот они где))) А по справедливости должны быть ещё ниже!
      Поищи пищевик в списке обладателей еврокубков :)
      КАМЮ
      КАМЮ
      18 августа в 12:17
      «Спартаку» пора переключаться с неприятностей в Лиге чемпионов на неприятности на внутренней арене.
      sir-5
      sir-5
      18 августа в 10:55
      mikysss:
      позор это покупать игры судей и ждать что государство договорится, а проиграть, хотя в среду была ничья, но зато в честной игре без подачек - мне за свою команду не стыдно
      После Ливерпуля уже ничего не стыдно.Нулевая ничья "Спартака" в меньшинстве-это практически "Тринадцатый подвиг Геракла".Достойно поощрения Федуном...дочки и Юхана.
      sir-5
      sir-5
      18 августа в 10:53
      В Краснодаре нынче ждём аншлаг-
      федунисты выбросили флаг.

      "Спартак" сыграет с "Краснодаром" в белой форме.
      mikysss
      mikysss
      18 августа в 10:38
      178:
      В среду весь мир видел очередной позор народной команды.
      позор это покупать игры судей и ждать что государство договорится, а проиграть, хотя в среду была ничья, но зато в честной игре без подачек - мне за свою команду не стыдно
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      18 августа в 10:30
      если они с кешбеком сливали ,то сейчас и забивать не кому
      так что победа будет за спартаком.удачи красно-белым.
      178
      178
      18 августа в 10:22
      номер 12:
      А тем временем матч тв показывает хоккейный матч молодежки вместо матча тура. Ничего нового
      Это уже норма для Мат ТВ.
      178
      178
      18 августа в 10:20
      mikysss:
      ты бы про ресурсы то помолчал, в четверг весь мир увидел ресурсы газпрома и ввп
      В среду весь мир видел очередной позор народной команды.
      178
      178
      18 августа в 10:17
      МКС:
      Литейный, тебе сколько клонов надо, чтоб попасть в соккерный рай?
        sir-5
        sir-5
        18 августа в 10:13
        Бендер Родригез:
        Че-то я цска не вижу в таблице. Аааа, вот они где))) А по справедливости должны быть ещё ниже!
        За "справедливостью" приходи после 29 тура.
        sir-5
        sir-5
        18 августа в 10:13
        От "Краснодара" все ждут "красоты игры",а от "Спартака"-"преимущества в ТТД".Итого будет 1-1.
        МКС
        МКС
        18 августа в 10:05
        178:
        Краснодару победы.Спартак в фНЛ.
        Литейный, тебе сколько клонов надо, чтоб попасть в соккерный рай?
        DonaDonni
        DonaDonni
        18 августа в 09:57
        КОРЕРРА И БОГЕТТИ СОСО.
        Бендер Родригез
        Бендер Родригез
        18 августа в 09:54
        Че-то я цска не вижу в таблице. Аааа, вот они где))) А по справедливости должны быть ещё ниже!
        mikysss
        mikysss
        18 августа в 09:44
        mangox13:
        все раскоады теряют смысл если вмешивается ресурс Федуна
        ты бы про ресурсы то помолчал, в четверг весь мир увидел ресурсы газпрома и ввп
        mikysss
        mikysss
        18 августа в 09:43
        178:
        Краснодару победы.Спартак в фНЛ.
        очередной клон написал очередную глупость
        valt134
        valt134
        18 августа в 09:23
        Жду и желаю уверенной победы КРАСНОДАРУ!
        Ragnar_Lodbrok
        Ragnar_Lodbrok
        18 августа в 07:57
          номер 12
          номер 12
          18 августа в 07:13
          А тем временем матч тв показывает хоккейный матч молодежки вместо матча тура. Ничего нового
          112910415
          112910415
          18 августа в 06:43
          победит Спартак!
          cska-78
          cska-78
          18 августа в 05:45
          Краснодару победы! Пищевику очередного позора!
          papic337
          papic337
          18 августа в 03:40
          Удачи Спартаку.
          mangox13
          mangox13
          18 августа в 01:23
          все раскоады теряют смысл если вмешивается ресурс Федуна
          Sully
          Sully
          18 августа в 00:58
          если не вмешаются ручные судьи фидуна, тогда дежурные 4-0 будут... Краснодар выиграет на классе у слабого соперника))
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