«Краснодар» - «Спартак». Время испытаний

17 августа 2018, 22:19

«Спартаку» пора переключаться с неприятностей в Лиге чемпионов на внутреннюю арену. «Соккер.ру» предвкушает сражение красно-белых с «Краснодаром».

История противостояния

Традиционно так складывается, что «Спартак» для «Краснодара» очень неудобный соперник. Причем в любые времена и в любых состояниях клубов. Как-то не очень здорово выходит у «быков» противостоять красно-белым. Между соперниками состоялось 16 матчей. И только три победы одержал «Краснодар», при этом у «Спартака» 12 побед, соответственно, одна только встреча завершилась вничью, так что противостояние еще и бескомпромиссным можно назвать. А о плачевности положения «Краснодара» в играх со «Спартаком» говорит и то, что в последних шести матчах южане набрали только одно очко.

В прошлом сезоне спартаковцы выиграли обе встречи у «Краснодара». Причем на поле «быков» москвичи победили со счетом 4:1 – дубль тогда оформил ныне отчаянно критикуемый Луис Адриано, еще по голу забили Промес и Зе Луиш. На своем поле «Спартак» победил со счетом 2:0 благодаря голам Промеса и Фернандо. У «Краснодара» в ворота красно-белых в прошлом сезоне забивал только Классон.

Текущее состояние

Обе команды на старте сезона испытывали определенные проблемы. Однако трудностей не избежал никто, так что обоим нынешним соперникам удалось оказаться среди лидеров. Красно-белые уступают лидирующему «Зениту» пару очков, занимая второе место. Еще на очко ниже расположился «Краснодар». Спартаковцы к тому же в чемпионате пока не проигрывали. У них была минимальная победа над «Оренбургом» (1:0), ничья с «Локомотивом» (0:0) и победа над «Анжи» (1:0). Нельзя назвать такой футбол убедительным, поэтому критика в адрес подопечных Массимо Карреры не умолкает. Особенно она усилилась в связи с вылетом из Лиги чемпионов от ПАОКа. Но это отдельная история.

«Краснодар» в отличие от «Спартака» радостей отборов и квалификаций лишен, сосредоточен на построении игры в чемпионате. В первом туре «быки» проиграли «Рубину» со счетом 1:2, потом с таким же счетом одолели «Урал» и следом победили «Уфу» (1:0). Можно сказать, что результаты идут по нарастающей, но это ложное впечатление – в игре проблем полно.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Крицюк – Стоцкий, Мартынович, Спайич, Шишкин – Газинский, Каборе – Классон, Перейра, Мамаев – Игнатьев.

Краснодарцы испытывают большие проблемы сразу в нескольких линиях. Разве что с полузащитой и вратарем все более-менее хорошо. Но с обороной много трудностей после ухода Гранквиста, который был системообразующим защитником, настоящим лидером «быков». Сейчас они в очень тяжелом и болезненном поиске. Много сырой игры, много нестыковок в обороне. Другая проблемная линия – нападение, которое осиротело после ухода Смолова. Конечно, Федора можно критиковать за некоторые эпизоды игры, но в целом он органично смотрелся в атаке, эффективно, придавал ей статуса. Игнатьев выглядит все же несколько легковесным пока, не очень уверенным.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко – Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров – Зобнин, Фернандо, Глушаков – Промес, Зе Луиш, Ташаев.

У «Спартака» с составом проблем меньше – там другие проблемы, не касающиеся кадрового наполнения. Каррера вроде как определился с теми исполнителями, которые будут определять игру команды. Однако если после вылета от ПАОКа выводы не будут сделаны, и красно-белые не отреагируют должным образом, то тренеру придется делать выводы по конкретным исполнителям.

У нынешних соперников принципиально разные ключевые проблемы, которые необходимо решать. Для «Краснодара» трудность в поиске стиля и оптимального сочетания исполнителей на поле. Краснодарцы всегда имели узнаваемый почерк, свой характер и привлекательную манеру игры. Галицкий очень старается сберечь статус играющей комбинационно и в атакующий футбол команды. Но сейчас очень тяжело соответствовать этой задаче, поскольку напряженность в обороне и атаке накладывает отпечаток. Поиск в нынешнем сезоне будет трудным. А тут еще и психологический затык, основанный на плохих традициях матчей именно со «Спартаком».

У красно-белых больше проблем именно психологического свойства. В первую очередь они вызваны перманентным давлением на «народную команду», которое неизбежно при любых раскладах. А в данный момент сезона оно особенно сильно. Ведь «Спартак» не смог пройти ПАОК в отборе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы. Кто-то смягчает удар, говоря, что «Бенфику» все равно не прошли бы, а в группе Лиги Европы есть шансы кое-какие. Но главная эмоция – разочарование. Особенно после лихого старта в Греции, где «Спартак» вел со счетом 2:0, но уже к концу первого тайма уступал в счете, проиграл 2:3, а дома сыграл вничью – 0:0, причем ни разу не пробив в створ ворот греков и оставшись быстро в меньшинстве из-за безрассудства Луиса Адриано, поддавшегося на провокацию.

В общем, «Спартак» живет полной, насыщенной приключениями жизнью, а тут еще и очки в чемпионате нужно регулярно набирать. Так что к матчу с «Краснодаром» спартаковцы подходят в состоянии кота Шредингера. С одной стороны, есть злость за вылет от ПАОКа, есть желание реабилитироваться и порвать соперника, чтобы порадовать фанатов. С другой – расстройство после такого удара может быть столь сильным, что сходу настроиться грамотно на «Краснодар» может и не получиться, есть риск не вернуться в свою тарелку и сорваться психологически или не сдюжить физически, поскольку обе команды любят контролировать мяч, комбинировать, а это обещает интенсивную борьбу за инициативу.

Букмекеры. Контора «Леон» дает коэффициент 2.74 на победу «Краснодара», 2.71 - на успех «Спартака». Также можно неплохо заработать, если поверить в результативный поединок: коэффициент 3.85 на то, что в игре этих атакующих команд будет забито больше трех мячей.

Прогноз «Соккер.ру». Мы не склонны верить в силу традиций, однако «Краснодару» в его нынешнем игровом состоянии будет тяжело одолеть красно-белых даже под физическим и психологическим гнетом. Скорее всего исходом упорной борьбы станет ничья.