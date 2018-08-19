Семак хочет усиления

19 августа 2018, 21:59

«Зенит» больше продавать не будет, а купить хочет. «Соккер.ру» анализирует линии петербургской команды, выявляя слабую зону.

«Зенит» - главный ньюсмейкер последних дней. Тут тебе и героизм проявили, и волевую победу добыли, играют на кураже, глаз радуется. Но есть и другие игры – трансферные. И там «Зенит» пока остается загадкой. Вроде как Сергей Семак намекнул, что еще ждет приобретений от клуба, но не говорит, каких именно. Пока петербуржцы только продавали и возвращали из аренд. Расстались с Ригони, Новосельцевым, Цаллаговым, Полозом, Юсуповым, Кришито. Но даже при такой работе футболистов от предшественников Семака осталось столько, что вообще возникает вопрос в том, а нужны ли приобретения. Давайте посмотрим прямо по линиям и найдем местечко, куда Семак хочет добрать игрока.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

С вратарской линией все в порядке. 26-летний Лунев, если жив-здоров, то является безоговорочным первым номером и не дает поводов усомниться в своей игре. Попробовали Лодыгина – решили, что правильно держали на скамейке. Но в случае чего и Юрий, и Михаил, и Егор способны поддержать. Вряд ли Семак говорил о вратаре.

Центральные защитники: Бранислав Иванович, Миха Мевля, Луиш Нету, Илья Скроботов, Эмануэль Маммана.

Судя по всему, рабочим вариантом в центре обороны является сочетание Ивановича и Мевли. Но это наверняка временное решение, пока не вернется в строй Маммана. В любом случае в качестве резерва есть опытный Нету, а также юный Скроботов. Тут тоже вряд ли Семак в поиске, иначе зачем тогда было отдавать Новосельцева, который мог бы и дальше полировать скамейку в ожидании шанса. Для нормальной команды, играющей на несколько фронтов, такой набор центральных защитников более чем приемлем.

Крайние защитники: Эльмир Набиуллин, Александр Анюков, Игорь Смольников, Юрий Жирков.

И вот тут мы натыкаемся на первую слабую зону. По-хорошему, в топовой команде нужно иметь по два человека на каждый фланг обороны на случай ротации, травм, дисквалификаций. Сейчас, по сути, есть только два человека на четыре места, не испытывающих регулярных проблем со здоровьем и возрастных осложнений. Да, можно всегда сдвигать Ивановича, затыкая тогда в центре зону, или привлечь Чернова и других ребят из ближайшего резерва. Но мы ведь говорим об основной обойме. И да, четыре крайних защитника – это вполне себе основная обойма у топ-клубов, даже если кто-то из них играет очень редко. Серьезные клубы стараются не допускать, чтобы у них в наборе оставалось только три игрока флангов или чтобы третий или четвертый номера на флангах были привлекаемыми из академий, по остаточному принципу. Это несерьезно. Именно поэтому последние слухи, связанные с потенциальным усилением «Зенита», касались Лаксальта. Но этот крайний защитник укатил в «Милан». Вероятно, именно на фланг ищет укрепление Семак. Недаром пришлось обратиться к старой гвардии и бросить в бой Анюкова. Александр старателен, конечно, но 35 лет для современного латераля – это слишком много. Как и 34 года Жиркова.

Центральная зона: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа.

Вполне приличный набор, учитывая способность Кузяева работать за десятерых и закрывать зоны за себя и за соседей. В качестве сменщика ему вполне подойдут двое остальных. Может поддержать и Нобоа. Пусть к Краневиттеру много претензий со стороны болельщиков, все же аргентинец может освоиться, не бесталанный. А Нобоа в свои 33 переживает очередную молодость, и жалко, что получил травму в матче с «Уралом».

Верхняя линия полузащиты: Леандро Паредес, Олег Шатов, Эрнани, Александр Ерохин, Роберт Мак.

С учетом возвращенцев атакующая креативная линия полузащиты «Зенита» выглядит очень прилично. Можно считать тех же Эрнани, Мака, Шатова своеобразным усилением петербуржцев, ведь на них предыдущий тренер не рассчитывал, а первые матчи при Семаке показывают, что вся эта компания очень хорошо готова. А раз в «Зените» дали понять, что больше продавать не будут этим летом, то нет и смысла подыскивать в эту линию кого-то – тут все переполнено.

Нападение: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси.

Четыре нападающих – хороший набор для команды, которая хочет реализовывать не только свою привычную коронную схему, но и вносить разнообразие в зависимости от сценариев. Главное, чтобы игроки были разноплановыми. Вот тут могут быть какие-то нюансы и пожелания от Семака, поскольку мы точно не можем знать, какой он видит оптимальную атаку. Должны быть это классические форварды в паре или тройка нападающих с вингерами. Для последней схемы, пожалуй, можно было бы приобрести какого-то техничного парня. Но мы знаем, что на фланги умеют в нападении смещаться Дриусси, Мак, Шатов. Так что это не проблема и при смене схем.

Итак, получается, что при детальном рассмотрении линий «Зенита» выявляется только одна более-менее слабая зона, требующая усиления. Это фланг обороны. Если говорить о напрашивающихся вещах и при условии, что петербуржцы не будут никого продавать. Приобретение игрока ротации смысла особо не имеет при нынешнем наборе исполнителей. То есть прийти должен футболист, который однозначно будет регулярно использоваться. Семак не привереда и попросит игроков в те зоны, где действительно дефицит. И это – фланги обороны. Кажется, именно там нас ждут перемены.