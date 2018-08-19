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Семак хочет усиления

19 августа 2018, 21:59

«Зенит» больше продавать не будет, а купить хочет. «Соккер.ру» анализирует линии петербургской команды, выявляя слабую зону.

«Зенит» - главный ньюсмейкер последних дней. Тут тебе и героизм проявили, и волевую победу добыли, играют на кураже, глаз радуется. Но есть и другие игры – трансферные. И там «Зенит» пока остается загадкой. Вроде как Сергей Семак намекнул, что еще ждет приобретений от клуба, но не говорит, каких именно. Пока петербуржцы только продавали и возвращали из аренд. Расстались с Ригони, Новосельцевым, Цаллаговым, Полозом, Юсуповым, Кришито. Но даже при такой работе футболистов от предшественников Семака осталось столько, что вообще возникает вопрос в том, а нужны ли приобретения. Давайте посмотрим прямо по линиям и найдем местечко, куда Семак хочет добрать игрока.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

С вратарской линией все в порядке. 26-летний Лунев, если жив-здоров, то является безоговорочным первым номером и не дает поводов усомниться в своей игре. Попробовали Лодыгина – решили, что правильно держали на скамейке. Но в случае чего и Юрий, и Михаил, и Егор способны поддержать. Вряд ли Семак говорил о вратаре.

Центральные защитники: Бранислав Иванович, Миха Мевля, Луиш Нету, Илья Скроботов, Эмануэль Маммана.

Судя по всему, рабочим вариантом в центре обороны является сочетание Ивановича и Мевли. Но это наверняка временное решение, пока не вернется в строй Маммана. В любом случае в качестве резерва есть опытный Нету, а также юный Скроботов. Тут тоже вряд ли Семак в поиске, иначе зачем тогда было отдавать Новосельцева, который мог бы и дальше полировать скамейку в ожидании шанса. Для нормальной команды, играющей на несколько фронтов, такой набор центральных защитников более чем приемлем.

Крайние защитники: Эльмир Набиуллин, Александр Анюков, Игорь Смольников, Юрий Жирков.

И вот тут мы натыкаемся на первую слабую зону. По-хорошему, в топовой команде нужно иметь по два человека на каждый фланг обороны на случай ротации, травм, дисквалификаций. Сейчас, по сути, есть только два человека на четыре места, не испытывающих регулярных проблем со здоровьем и возрастных осложнений. Да, можно всегда сдвигать Ивановича, затыкая тогда в центре зону, или привлечь Чернова и других ребят из ближайшего резерва. Но мы ведь говорим об основной обойме. И да, четыре крайних защитника – это вполне себе основная обойма у топ-клубов, даже если кто-то из них играет очень редко. Серьезные клубы стараются не допускать, чтобы у них в наборе оставалось только три игрока флангов или чтобы третий или четвертый номера на флангах были привлекаемыми из академий, по остаточному принципу. Это несерьезно. Именно поэтому последние слухи, связанные с потенциальным усилением «Зенита», касались Лаксальта. Но этот крайний защитник укатил в «Милан». Вероятно, именно на фланг ищет укрепление Семак. Недаром пришлось обратиться к старой гвардии и бросить в бой Анюкова. Александр старателен, конечно, но 35 лет для современного латераля – это слишком много. Как и 34 года Жиркова.

Центральная зона: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа.

Вполне приличный набор, учитывая способность Кузяева работать за десятерых и закрывать зоны за себя и за соседей. В качестве сменщика ему вполне подойдут двое остальных. Может поддержать и Нобоа. Пусть к Краневиттеру много претензий со стороны болельщиков, все же аргентинец может освоиться, не бесталанный. А Нобоа в свои 33 переживает очередную молодость, и жалко, что получил травму в матче с «Уралом».

Верхняя линия полузащиты: Леандро Паредес, Олег Шатов, Эрнани, Александр Ерохин, Роберт Мак.

С учетом возвращенцев атакующая креативная линия полузащиты «Зенита» выглядит очень прилично. Можно считать тех же Эрнани, Мака, Шатова своеобразным усилением петербуржцев, ведь на них предыдущий тренер не рассчитывал, а первые матчи при Семаке показывают, что вся эта компания очень хорошо готова. А раз в «Зените» дали понять, что больше продавать не будут этим летом, то нет и смысла подыскивать в эту линию кого-то – тут все переполнено.

Нападение: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси.

Четыре нападающих – хороший набор для команды, которая хочет реализовывать не только свою привычную коронную схему, но и вносить разнообразие в зависимости от сценариев. Главное, чтобы игроки были разноплановыми. Вот тут могут быть какие-то нюансы и пожелания от Семака, поскольку мы точно не можем знать, какой он видит оптимальную атаку. Должны быть это классические форварды в паре или тройка нападающих с вингерами. Для последней схемы, пожалуй, можно было бы приобрести какого-то техничного парня. Но мы знаем, что на фланги умеют в нападении смещаться Дриусси, Мак, Шатов. Так что это не проблема и при смене схем.

Итак, получается, что при детальном рассмотрении линий «Зенита» выявляется только одна более-менее слабая зона, требующая усиления. Это фланг обороны. Если говорить о напрашивающихся вещах и при условии, что петербуржцы не будут никого продавать. Приобретение игрока ротации смысла особо не имеет при нынешнем наборе исполнителей. То есть прийти должен футболист, который однозначно будет регулярно использоваться. Семак не привереда и попросит игроков в те зоны, где действительно дефицит. И это – фланги обороны. Кажется, именно там нас ждут перемены.

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el777
el777
вчера в 08:22
Иванович, Миха Мевля, Луиш Нету, Илья Скроботов, Эмануэль Маммана- всх на мороз!
Набиуллин, ЧЕРНОВ,ТЕРЕНТЬЕВ, Оздоев, Заболотный, Эрнани, Мак - не нужны. Пусть играть научаться... В Спартак! Кто их запустил в команду, интересно?
Анюков, Жирков, Нобоа - пенсионеры. На пенсию!
Смольников, Краневиттер, Дзюба, Шатов, Кокорин, Ерохин - испытательный срок до зимы = судьба не ясна...не стабильны, уровень игры от ужасного до среднего.

Семак Сергей Богданович в УФУ,к Башкирам на помощь. Укрепления просить на месте....
zamsb
zamsb
20 августа в 15:07
Вратари вопросов нет.
Центральные защитники: Бранислав Иванович, Миха Мевля, Луиш Нету, Илья Скроботов, Эмануэль Маммана. Работать надо на перспективу (Иванович, Мевля и Нетту уже критический возраст).
Крайние защитники: Эльмир Набиуллин, Александр Анюков, Игорь Смольников, Юрий Жирков. Одно слово "Геморой".
Центральная зона: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Матиас Краневиттер, Кристиан Нобоа. Лишних нет, но и Оздоев не помощь.
Верхняя линия полузащиты: Леандро Паредес, Олег Шатов, Эрнани, Александр Ерохин, Роберт Мак. Говорят, что в телеге пятое колесо лишнее. Это же самое можно сказать и про Ерохина.
Нападение: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси. Забалотный-кто это?!
Итого нужно срочно менять как минимум полкоманды (семь человек)-Эльмир Набиуллин, Александр Анюков, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Антон Забалотный.
Нури Нуриев
Нури Нуриев
20 августа в 13:38
m40:
Так отдавать то некуда, взад перестало существовать
Зад всегда есть , надо заплатить Спартаку , чтоб взяли
andre_can
andre_can
20 августа в 11:43
на флаг обороны однозначно усиление необходимо...
sir-5
sir-5
20 августа в 11:22
Усиления все хотят-
лучше тигров,а не котят.
Только как тогда вырастут зубы
у свинёнка бывшего-Дзюбы???
m40
m40
20 августа в 10:34
Литейный 4:
Надо усилять фланги обороны и Заболотного нафиг в зад отдать.
Так отдавать то некуда, взад перестало существовать
Roger Young
Roger Young
20 августа в 09:42
Нету убожество от которого давно пора избавится.

Набиуллин и Оздоев в туже корзину.
Заболотный это игрок обоймы только на бумаге, а на деле - это утяжеление зарплатной ведомости.

Иванович, Жирков, Анюков, Нобоа уже пенсионеры. Смольников не стабилен. Краневитер вообще себя никак не проявил.

В итоге получаем, что у Зенита нет защиты в принципе, а также есть вопросы к средней линии
Литейный 4
Литейный 4
20 августа в 08:46
Надо усилять фланги обороны и Заболотного нафиг в зад отдать.
Bastardo
Bastardo
20 августа в 08:25
Но ведь на фланги есть ещё Чернов и Терентьев. Скроботов тоже может сыграть на фланге.

Тут скорее претензия, мол, Кришито ушёл, а ведь он классный игрок и действующие крайки до его уровня не тянут. В центр тоже кого-то хотят, просто Новосельцев, Карпов и Нету это не конкуренты за основу.
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
20 августа в 08:21
Семак знает, что делает. Я ему верю. )))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
20 августа в 06:56
Доктор, дайте мне таблеток от жадности. Да побольше!...
Ver
Ver
20 августа в 06:45
Выводы о слабости или силе линий в заметке делаются исходя из возраста футболистов...По моему, как минимум, не профессионально даже для журналиста soccer.ru...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
20 августа в 06:16
Зенит сейчас без Дзюбы это Заболотный ).
Рoже Милла
Рoже Милла
20 августа в 05:40
Проекту для полного счастья надо подписать ещё 50 человек.
Гавроша
Гавроша
20 августа в 04:23
Да можно на каждую позицию, везде есть проблемы. К тому же жирик не защитник, он только голы привозит, лодыгин не вратарь (ему в цирк или спартак), заболотный не нападающий (один гол за 20 матчей слишком мало). И если подумать, то усиление нужно обязательно, только надо брать хороших игроков, а не кого попало.
maldalik
maldalik
20 августа в 04:12
Nikola45:
Нужен сильный нападающий техничный! Весной выбили Кокорина и все команда встала!
Текущий матч 4 забито , предыдущий 8. Команда встала?
Djon_V
Djon_V
20 августа в 01:49
Ambrazura:
Да соперники в чемпионате слабоватые, можно их и таким составом уделывать.
Можно, но нужно мечтать о большем, Барселона и Реал уделывают своих соперников в чемпионате, но и в ЕК хорошо выступают, в отличие от Зенита, да и всех наших клубов(
Ambrazura
Ambrazura
20 августа в 01:37
Djon_V:
А также нужны сильные соперники, чтобы прогрессировать
Да соперники в чемпионате слабоватые, можно их и таким составом уделывать.
Ruslik1982
Ruslik1982
20 августа в 01:29
может Месси?
andre_can
andre_can
20 августа в 00:33
просто "знаток" статью писнул ;)
Djon_V
Djon_V
20 августа в 00:18
Absinthe3:
Конечно, нужен! А также сильный вратарь, сильный центрбек, сильный бровочник, сильный опорник, сильный латераль, сильный состав, сильный тренер, сильный тренер вратарей, сильный тренер по физподготовке, сильный повар, сильный массажист и т.д.) Да и вообще, как может один главный тренер работать с тремя составами? Нужны три ГТ! Срочно вернуть Манчини и Луческу)
А также нужны сильные соперники, чтобы прогрессировать
Footbolista
Footbolista
20 августа в 00:18
Питермен:
Надо усилить команду, для уверенного взятия золота в чемпионате и успешном выступлении в ЛЕ! Ждем!!!
Сколько уже у Зенита было этих покупок)...а золото где?)))...у Спартака, потом у Локо...
Djon_V
Djon_V
20 августа в 00:18
До сих пор удивляюсь зачем подписали Заболотного и упорно держат в составе. Кажется, Кержаков бы больше пользы принёс, хоть и особо не забивал, но постоянно давил на ворота соперника и оттягивал нескольких игроков на себя. Лучше бы Жулиано оставили, чем носятся с Антоном
Footbolista
Footbolista
20 августа в 00:16
Nikola45:
Нужен сильный нападающий техничный! Весной выбили Кокорина и все команда встала!
Нужен? Купи...
valt134
valt134
20 августа в 00:10
Семак(Зенит) хочет усиления. Плохая новость для российских пенсионеров.
Absinthe3
Absinthe3
19 августа в 23:58
Nikola45:
Нужен сильный нападающий техничный! Весной выбили Кокорина и все команда встала!
Конечно, нужен! А также сильный вратарь, сильный центрбек, сильный бровочник, сильный опорник, сильный латераль, сильный состав, сильный тренер, сильный тренер вратарей, сильный тренер по физподготовке, сильный повар, сильный массажист и т.д.) Да и вообще, как может один главный тренер работать с тремя составами? Нужны три ГТ! Срочно вернуть Манчини и Луческу)
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
19 августа в 23:57
Ну ещё в конце прошлого сезона было понятно, что с уходом Кришито нужна равноценная замена на его позицию. На Смольникова надеются, но он пока не играет, как мог бы. Я бы всё-таки поменял Заболотного на другого нападающего, пока Дзюба в форме - всё хорошо, но у него будет спад, это неизбежно. Кокорин неизвестно когда наберёт былую форму после травмы. Вот и остаётся один Дриусси, который должен выходить на лидирующую роль в атаке, а если не выйдет могут начаться проблемы с реализацией.
Nikola45
Nikola45
19 августа в 23:40
Нужен сильный нападающий техничный! Весной выбили Кокорина и все команда встала!
Питермен
Питермен
19 августа в 23:24
Надо усилить команду, для уверенного взятия золота в чемпионате и успешном выступлении в ЛЕ! Ждем!!!
AgeL
AgeL
19 августа в 23:12
а где ЧЕРНОВ,ТЕРЕНТЬЕВ?
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