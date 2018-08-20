Лед и пламя в Лиге 1

20 августа 2018, 10:10

Во Франции новички творят сенсации. «Соккер.ру» рассказывает про «Реймс» и «Ним», чья статистика лучше, чем у российских топ-клубов.

Зачастую новички высших дивизионов своих стран своей целью ставят укрепление в элите, борьбу за выживание, поскольку редко когда настолько обновляют состав, чтобы сразу ставить высокие задачи. В основном играют с теми исполнителями, которые у них были еще в низшем дивизионе. Но и это порой приносит неожиданно приятные результаты. Если посмотреть на турнирную таблицу чемпионата Франции, можно сильно удивиться. Да, на первом месте привычный ПСЖ , и тут интриги никакой быть не может. А вот дальше в группе лидеров помимо парижан очки не теряли не ожидаемые какие-нибудь «Монако», «Лион» или «Марсель», а только «Дижон», «Ним» и «Реймс». Два последних клуба – дебютанты Лиги 1, которые уже навели шороху и учинили сенсации.

Старая школа

Что интересно, оба новичка исповедуют диаметрально противоположный футбол. За этом любопытно наблюдать. «Реймс» - образец сдержанности, концентрации и сосредоточенности. Он играет только от обороны, надежно запирается и контратакует стремительно. Если забивает – к вам пришла беда, поскольку «Реймс» закрывает все двери и окна так, что к воротам не продраться никакими судьбами. Спросите у одной из самых атакующих команд Лиги 1 – «Лиона». Подопечные Бруно Женезио имели неосторожность пропустить первыми в игре с «Реймсом».

Все дальнейшие усилия пошли прахом. «Реймс» уверенно себя чувствует при счете 1:0 – так были обыграны «Ницца» и «Лион». И этот новичок уже после двух туров оказывается единственной командой, которая вообще ни одного мяча не пропустила. Этот футбол напоминает игру французских команд той части 2000-х годов, когда счет 1:0 или 0:0 был самым популярным. Такой привет из прошлого. Сейчас подобный подход смотрится диковато, поскольку результативность в чемпионате Франции значительно выросла. И не только за счет ПСЖ с его безумной атакой.

При этом статистически «Реймс» выглядит как типичный андердог. Всего 36 процентов времени владеет мячом, наносит лишь 6 ударов в среднем за игру, совершает в среднем пять обводок за матч. Хотя есть пара нюансов, которые, например, отличают «Реймс» от практически любой российской команды. Вот те же обводки. У нас даже топ-команды обычно не делают и пяти за игру – другая философия. А главное, что процент точности передач у «Реймса» составляет 74. Скажете, что это не парижские 86, не точность «Реала» и «Барселоны» под 90 процентов. Однако три точные передачи из четырех для команды, которая владеет мячом всего 36 процентов – это много.

Обычно контратакующие команды имеют невысокую точность, поскольку вынуждены быстро выходить в атаку через длинные рискованные передачи. А в России, опять же, такой точностью обладают даже те, кто матчи проводит, просто перекатывая мяч на своей половине поля. В этом и залог успеха «Реймса». При контратакующем футболе держать подобную точность означает доводить каждый выпад до логического завершения – опасного удара. И нет нужды возиться с мячом, пусть это отрабатывает соперник на почтительной дистанции – идеальный вариант.

Резкие-дерзкие

И совсем иную философию, но тоже эффективную, показывает «Ним». «Крокодилы» следящим даже за вторым дивизионом чемпионата Франции приглянулись наверняка еще пару-тройку лет назад. Их футбол уже тогда отличался от академичной игры других команд. «Ним» играл в свое удовольствие, в бешеный атакующий открытый футбол практически без оглядки на свои ворота. Это делало матчи «Нима» особенно привлекательными, их можно было смотреть просто для удовольствия – оно было гарантировано самим именем скромной, но дерзкой команды.

Понятно, что такие романтически настроенные клубы редко чего-то добиваются, поскольку играть по такому принципу очень непросто, энергозатратно, а более-менее мастеровитый соперник тебя наказывает за твою открытость и наивность. Но за несколько лет такой игры «Ним» приловчился и выскочил-таки в элиту, заняв в прошлом сезоне второе место в Лиге 2 вслед за «Реймсом», который там меньше всех пропустил, а «Ним», понятное дело, больше всех забил.

Кстати, после двух туров Лиги 1 картина та же – на счету «Нима» семь мячей – самая забивающая команда чемпионата пока что. «Крокодилы» решили получать удовольствие и в высшем дивизионе, не отказались от своей игры, что сразу выдало с их участием два самых интересных поединка в двух первых турах. В стартовом было сражение с «Анже» на выезде. Соперник все же обладает каким-никаким опытом в Лиге 1. К 55-й минуте «Ним» проигрывал со счетом 1:3, а к 80-й уступал 2:3, но уже был в меньшинстве – издержки безбашенного футбола.

Для какой-нибудь другой команды это было бы приговором, но не для «Нима», который шокировал «Анже» и вырвал победу со счетом 4:3. Страшный сон «Реймса», ему бы такой результативности на семь игр хватило. Конечно, после подвига «Зенита» с минским «Динамо» это выглядит так себе сенсацией, но не будем забывать, что разница в классе в случае «Анже» и «Нима» как минимум отсутствует, а по-хорошему она в пользу анжуйцев. И все же куда неожиданнее был результат матча второго тура с участием «Нима».

К нему в гости приехал сам «Марсель», который в первом туре порвал «Тулузу» со счетом 4:0 и демонстрировал уверенную игру. «Крокодилов» это не смутило – «Марсель» уехал, пропустив три мяча, а забив только один. Авторитетов эти парни не знают и берут нахрапом. При этом их игра, естественно, совсем не такая аккуратная, как у педантичного «Реймса». Они пробуют побольше владеть мячом – 44 процента, а точность передач при этом гораздо ниже – 68 процентов. Компенсируют это подвижностью и тем, что бросаются сразу в прессинг и отбор после потерь там же, где мяч увидели. Отсюда и число ударов в среднем за матч – 14. У нас это показатель для лидеров. Не говоря уже об обводках – 10 в среднем за матч. Нашим топ-клубам такого не снилось.

Понятно, что удержать заданный темп «Реймсу» и «Ниму» вряд ли удастся – все-таки в их составах в основном игроки Лиги 2 – другой класс. Однако просто ради любопытства понаблюдайте за приключениями этих интересных и очень разных команд. Занятно будет сравнить в конце сезона, чей подход, чья философия окажется эффективнее.