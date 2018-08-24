«Рейнджерс» - «Уфа». Не такие и могучие «рейнджеры»

вчера, 10:15

«Уфа» проиграла в Шотландии, но сражалась достойно. «Соккер.ру» отмечает, что российский клуб не дрогнул на легендарном стадионе.

Встретиться с легендой

История таких клубов, как «Уфа», которые стали Золушками и пробились в Европу, хороша тем, что для многих футболистов этот момент становится пиком карьеры. Понятно, что встреча с «Рейнджерс» оставляет меньше шансов на проход, чем соперничество с условной «Сигмой», однако именно ради такого многие в футбол и играют – чтобы выйти на поле на легендарном стадионе против легендарной команды. Когда еще футболисты «Уфы» прочувствуют, что такое настоящий классический британский футбол прямо там, на островах? Ну разве что сходят на матч-другой в качестве зрителей. А на поле?

После противостояний с более чем провинциальными по футбольным европейским меркам «Домжале» и «Прогрессом» «Уфа» сделала значительный скачок вперед, получив в соперники «Рейнджерс» - клуб-легенду, пусть тот и переживает перерождение. Как и весь шотландский футбол. Ведь тот же «Селтик» тоже участвует в отборе Лиги Европы, а не в Лиге чемпионов – таковы реалии современной шотландской лиги. Это в любом случае не отрицает того, что видеть в одной строке через дефис «Рейнджерс» и «Уфу» как минимум необычно. Порадоваться следовало одному только факту встречи. Но возникали опасения, как бы это не стало единственным поводом. Уже первый матч показал, что не стало.

Не испугаться

Когда артист провинциального театра выходит на большую сцену столичного заведения, избежать дополнительного стресса и волнения тяжело. Особенно когда твоя публика – это почти 50 тысяч неистовых шотландцев, которые так поддерживают свою команду, что уши закладывает. В такой обстановке нечасто и российским топ-клубам удается сыграть, и вот это испытание свалилось на голову уфимцев. Понятно, что волнение они испытывали еще заранее.

Нельзя было выбросить из головы предстоящую игру. Тут еще и проблемы с визами, которые нервировали, и накопившаяся физическая усталость, наличие которой признавал Сергей Томаров после крупно проигранного матча с «Динамо». «Уфа» многим жертвует ради исполнения еврокубковой мечты. А когда ты так много отдаешь, обидно терять все только из-за волнения. Сложно сказать, какие слова подбирал Томаров перед матчем на жужжащем «Айброксе». Тяжело представить, что вообще нужно говорить в таких случаях. Нетленку Дзюбы?

В любом случае слова помогли. Критическими были первые минуты, когда «Рейнджерс», понимая этот тонкий психологический момент, обрушил серию атак на ворота Беленова. Страшно стало уже на второй минуте, когда вратарю пришлось впервые вступать в дело. Но чем дольше шотландцы безуспешно продирались в штрафную россиян, тем спокойнее становилась «Уфа», с каждой минутой осваивались, привыкая и к шуму, и к антуражу «Айброкса», и к мелькающему на бровке Стивену Джеррарду.

Да, гости в основном оборонялись, но после стартового отрезка с некоторым мандражом делали это уже куда спокойнее и организованнее. Собственно, выполняли план. Вряд ли «Уфа» собиралась устраивать борьбу на равных с «Рейнджерс» на его поле. Главной задачей была нейтрализация и контратака. С последним не все ладилось до заключительных минут первого тайма, но к этому моменту шотландцы, оказывавшие давление на «Уфу», все-таки смогли забить. Что примечательно – только с добивания, не с чистой атаки. Значит, с определенной оговоркой план уфимцев работал всю игру. После пропущенного мяча гости даже огрызнулись, создали пару хороших моментов, но подвела реализация. А в таких встречах она решает все, поскольку можно рассчитывать всего на несколько попыток за игру. К каждой стоит относиться бережно.

Уйти с достоинством

После перерыва «Уфа» окончательно освоилась, пусть и проводила время в основном в обороне. Делала это достаточно организованно, не без помощи Беленова, конечно, которому приходилось работать. Гости демонстрировали, что «Рейнджерс» их не пугает, а в конце встречи уфимцы еще упустили прекрасную возможность сравнять счет, как это делали в концовках предыдущих выездных матчей в Лиге Европы. Понятно, что «Рейнджерс» такая победа не устраивала, он хотел большего, поскольку считался явным фаворитом. Хотя не очень ясно, почему так.

На поверку оказалось, что шотландцы играют в так называемый британский футбол в самом клишированном его варианте: с фланговыми проходами и забросами – ничего изобретательнее подопечные Джеррарда не показывают. Можно кричать, что и «Уфа» не отличалась креативом, а «Рейнджерс» хотя бы оказывал давление, но этот прессинг был слишком уж предсказуемым, читаемым, а при территориальном превосходстве хозяев можно было что-то интереснее выдумать.

Удары по воротам (в створ): 13 (6) – 4 (2)

Конечно, у «Рейнджерс» солидное превосходство по этому показателю, но не такое уж и критическое. Эта статистика на уровне команд РПЛ . Шотландцы из своего давления выжали всего 13 ударов по воротам Беленова, что очень мало. Сравните с тем же «Зенитом», который бил 17 раз по воротам «Мольде». Да и в целом команды, которые в парах считаются фаворитами, наносили больше ударов в раунде плей-офф. Причем те скромные четыре удара самой «Уфы» вообще могли нивелировать превосходство «Рейнджерс». Гости ставили логично на контратаки, на малое количество шансов, но были близки к их реализации не меньше, чем более напористые вроде бы хозяева. УЕФА еще считает и количество так называемых опасных атак. Сложно определить их критерий, но тут счет в пользу «Рейнджерс» 52:21. Более чем в два раза. На самом деле тоже не слишком впечатляет для игры, где один давил, другой оборонялся. Тот же «Зенит», раз уж взялись сравнивать, провел 61 опасную атаку на ворота «Мольде», а норвежцы в ответ 24.

Понимал, что его команда не слишком-то убедительна, и сам Джеррард, в словах которого после игры слышались нотки оправдания:

Конечно, я предпочёл бы, чтобы мы больше владели инициативой. Но послушайте, на следующей неделе нас ждёт ещё одна тяжёлая игра. «Сухой» результат первой встречи может сыграть важную роль. Это, безусловно, позитивный момент. Мы с уважением относимся к сопернику, и в ответной встрече мы должны сыграть как воины и герои. Мы способны пойти туда и быть крепким орешком для соперника, сыграть в обороне так, как мы делали раньше. Мы также способны забить им на выезде. Не пройти в групповой этап ЛЕ было бы позором. Мы должны сделать всё, чтобы избежать этого. Я не собираюсь возвращаться оттуда домой с чувством сожаления и стыда. Я был отчасти разочарован первым таймом, хоть мы его и выиграли. Вторая половина встречи была больше похожа на тот футбол, который я хочу видеть у команды. Мы играли с большей интенсивностью и нацеленностью на атаку. Удерживали соперника на его половине большую часть второго тайма, но не смогли вознаградить себя за это голом.

Стивен прямо говорит, что не пройти «Уфу» будет для его команды позором. Такая позиция уже ставит под давление самих «рейнджеров», которые полетят в Россию с мыслью о том, как бы не опозориться. А это не лучшая психологическая установка. Другое дело, что уфимцам уже не сыграть так, как они выступали на «Айброкс». Здесь нужно действовать изобретательнее. Сухая победа – очень «противная» для отыгрывающегося. Нужно забивать, рисковать в какой-то мере, но при этом не допускать ни одной ошибки сзади.

Мастерства для этого у «Уфы» достаточно. Она это показала в Шотландии, где не выглядела безнадежно, но забить не смогла в редких шансах – это, конечно, было бы слишком сладко. С другой стороны, сам «Рейнджерс» не показал чего-то особенного кроме своего простого как три копейки, но достаточно надоедливого и изматывающего прессинга. Важно, чтобы «Уфе» хватило опыта и мудрости не попасть в ловушку при стремлении забить.