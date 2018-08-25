Слабейший чемпионат за десять лет. Спорим о РПЛ

вчера, 12:45

Все плохо и будет хуже? Голов не хватает, яркости мало, но «Соккер.ру» предлагает выделять не только плохое – есть и позитивные моменты.

Плохая РПЛ . Ужасная средняя результативность

Первые туры прошли на контрасте с чемпионатом мира, где голов хватало – 2.64 за игру среднем. И когда результативность РПЛ нырнула ниже 1.5, появились шутки, что букву «ф» из названия лиги убрали, поскольку теперь это уже не футбол, а смотр автобусного парка. Но ведь чемпионат становится чуть лучше – после полноценных четырех туров уже подтянулись до 1.8. В прошлом сезоне было 2.25 гола за игру, что тоже очень средний показатель. Но голы придут, ведь даже ставка на игру в пять центральных – 9 из 16 команд лиги ее используют, не всегда говорит о закрытой игре. Также забавно, что меньше всего явных моментов допустили защитники… «Спартака». Тут и календарь важен, и банальность, что если атакуешь – не обороняешься. От схемы многое зависит, но чаще всех пропускать может и тот, кто закрывается сильнее остальных.

Хорошая РПЛ . Заметный рост посещаемости

Никогда в истории за более чем четверть века на футбол в России не ходили массово. Никогда до нынешнего лета. Еще в прошлом сезоне побили общий рекорд, установленный еще в 2007 году. Теперь пиковая средняя посещаемость чемпионата составила 13 971 человек. Понятно, что за счет стадионов «Санкт-Петербург», «Краснодар» и «Открытие Арена», но ведь прямо сейчас средняя цифра уже 19 569 человек – рост на 40 %! Причем «Крылья Советов» поджали «Спартак», которому пора в отрыв. И «Краснодар» выше «красно-белых». Нужно чаще собирать полные стадионы, как сегодня в московском дерби. Причем лимит далеко не исчерпан, привычку ходить на футбол, привитую ЧМ -18, надо использовать всюду, где есть новые арены.

Плохая РПЛ . Отток серьезных игроков

Проблема не столько этого лета, но важная. В любом чемпионате понимают, что присутствие мощных легионеров всегда не только «отбирает рабочие места» местных, но и позволяет сделать лигу увлекательнее. Как часто в Англии говорят о «чужаках»? Никогда, все понимают – миллиардная корпорация без Агуэро и Салаха не будет процветать. А как легионеры помешали сборной Англии? Никак – впервые за 28 лет были в полуфинале ЧМ . Испанцам тоже Месси и Роналду не стали помехой. А в РПЛ многие уехали, новые серьезные бойцы не появились. Хотя Жиго, Куэва, Хеведес, Эрнандес и Влашич попробуют поспорить, напомню, что шесть лет назад на вершине самых дорогих трансферов были Халк, Витсель, Виллиан и Фернандес. Впрочем, у этой медали две стороны, ведь когда 35.3 % легионеров, то две трети - местные.

Хорошая РПЛ . Вынужденное доверие молодым

Придется работать с молодыми игроками, а не имитировать труд. Понятно, что даже в «Краснодаре» сразу не поставят второй состав вместо основного, так поступать глупо. И даже ЦСКА найдет сочетание российской и иностранной молодежи. Но наступили времена, когда все будут ставить на российских игроков в поисках нового Головина, поскольку этот шаг диктуют обстоятельства. Молодой ЦСКА постарается уйти от репутации старого, новому «Спартаку» нужны прорывы на флангах защиты, а также хавбек со светлой головой из числа юных и, если повезет, российских. Средний возраст ЦСКА в прошлом сезоне был 27.94 года, сейчас – 23.7. Даже «Спартак» на год помолодел, а «Арсенал» почти на два. Средний возраст основ всех команд стал 25.5 лет, а был выше.

Плохая РПЛ . Управление лигой и судейство

Такое ощущение, что только футбольные чиновники не поняли – старая песня о странных матчах спета. Тупиковая ветвь развития засыхает и ее надо волевым решением спилить. «Зенит» не был много лет чемпионом, ЦСКА – тоже. Титулы брали «Спартак» и «Локомотив» после длительного перерыва, но скандалов хватало. Зато никто не мешал «Ростову» сыграть в Лиге чемпионов. Или «Уфе» - в Лиге Европы. Вот только все, что касается администрирования, ужасно – ошибки арбитров покрывают, повторов нет и не стараются внедрить, штрафы странные, регламент так юристам и не отнесли – ждем новых скандалов и глупых нестыковок. Нужны сильные смелые решения, а не ретроградство. Наконец, лига должна научиться зарабатывать, чтобы клубы не гибли каждый год!

Хорошая РПЛ . Тренеры говорят на языке игроков

И здесь покажут себя свои специалисты. Официально, если учесть наличие российских паспортов у ряда иностранцев, в РПЛ два тренера-легионера – Ганчаренко и Каррера. Есть еще туркмен Бердыев, украинец Парфенов, белорус Кононов, хотя последний родился Курске, а не в Одессе, как тренер «Урала». В любом случае, этот союз нерушимый представлен наставниками, которые говорят с игроками и зрителями на одном языке. Причем заметно, что после порки от Юрия Павловича, который начитался теории о современных контратаках и построении атак, Семак, Карпин, Мусаев, Хохлов, Ганчаренко, Кононов, Томаров, Тихонов и даже Бердыев тоже двигаются в сторону современной игры, как и Рианчо в дуэте с Каррерой. По нюансам РПЛ – современная тактическая лига, пускай и помешанная на игре без мяча и ставке на «не пропустить».

Плохая РПЛ . Скрипучий старт в еврокубках

Познаем в сравнении? Стыдно, что «Зенит» пропускает четыре гола от минского «Динамо», первое поражение от белорусов в истории российского футбола. Стыдно, что «Спартак» не может обыграть ПАОК , хотя год назад ЦСКА прошел АЕК , который позже отобрал у «орлов» титул в Греции. Немного стыдно, что «Уфа» устроила триллер против учителей и студентов из Люксембурга. Но эти ребята подросли, а не бывшая команда Ганчаренко и Семака разучилась играть в футбол. Старт в Европе не значит, что за весь сезон ничего в копилку рейтинга УЕФА не соберут. Будет две команды в Лиге чемпионов, ждем всю четверку в группах ЛЕ , ведь «Уфе» нечего терять против Джеррарда, его новый клуб в прошлом году те самые люксембуржцы выставили. Все будет нормально, а по ходу сезонов, которые не называли «слабейшими», от кого только не вылетали.

Хорошая РПЛ . Интрига в борьбе за чемпионство

«Зенит» - фаворит, но его еще не кусали те, кто тоже с амбициями. Многие лиги сейчас страдают от нехватки настоящей интриги. В АПЛ все мечтают, чтобы «Ливерпуль» стал достойным конкурентом «Сити», чтобы Моуриньо повернулся на правильный путь – побед и борьбы за чемпионство. «Ювентус» - вечный чемпион Италии, а с Роналду не будет хуже. «Реал», «Барселона» и «Атлетико» - шикарный по наполнению, но скромный по количеству чемпионат. Тем более, Симеоне лишь раз нарушил гегемонию. «Монако» разок пнул ПСЖ , но вряд ли повторит. «Бавария» - однозначный фаворит Бундеслиги. Там скучно, а в РПЛ нет никаких причин, чтобы шутка Карпина о задаче «Ростова» на сезон – стать чемпионами, не оказалась с подтекстом. Каждый в стандартной пятерке, а также «Ростов», «Динамо» и «Рубин», должны мечтать о подвигах и совершать их. Раз все говорят, что падает уровень, то это значит, что фавориты – простые смертные. В принципе, так и есть, поражение чемпиона России «Локомотива» от победителя ФНЛ «Оренбурга» не стало сенсацией, о которой будут говорить годами. Да и «Зенит» без титула не может быть сенсацией, учитывая последние сезоны и традиционно удачный старт от фаворита – борьба не завершена.

Мнения читателей. Чемпионат станет слабейшим за 10 лет?

Нет никаких причин, чтобы пациенту не стало лучше. Ведь здесь к врачу привезли человека с температурой, а тот вместо расспроса о симптомах командует – отправляйте к патологоанатому. Рано поставили диагноз сезону, который завершится 26 мая 2019 года. Почти ни одного центрального матча не видели – все самое интересное впереди. «Самый слабый чемпионат за 10 лет» - форма предсказания, а прогнозы хороши в футболе тем, что когда угадываешь – потом сто раз об этом напоминаешь.

У футболистов, тренеров и даже фанатов есть много месяцев, чтобы проявить себя. Ковер в Ростове-на-Дону, Дзюбомания, появление новых игроков атаки, вроде Эрнандеса, красивые дальние удары, контратаки, очень, очень много шикарных вратарских спасений – РПЛ не так плоха, как ее некоторые люди рисуют. В конце концов, а кто тогда хорош, если шестая лига континента по результатам ее клубов в еврокубках ужасная? Нельзя судить лигу на короткой дистанции, зато нужно ценить фанатов на трибунах и у экранов.

Когда есть современные стадионы, когда есть повышение интереса на целых 40 % - и это еще «Рубин», «Спартак» и даже «Зенит» не поднажали, чтобы показать рост в полтора раза и добраться до 20 тысяч в среднем. Возможно создание локальных пунктов хорошей посещаемости, вроде Самары или Ростова-на-Дону. А уж о том, что «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» не имеют права не работать с фанатами, и говорить не приходится. Да и сама позиция, что РПЛ – слабая лига, служит отправной точкой для прогресса.