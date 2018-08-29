Торги по Промесу – ловушка для «Спартака» 

вчера, 15:15

В наличии стадион, болельщики, деньги. Но нет стратегии развития. «Соккер.ру» огорчен, что решение по трансферу Промеса примут в последние дни августа.

Неопределенность стала нормой

В «Спартаке» сами не знают, чего хотят. Отпустить Промеса? Удержать Квинси? Если силой, то зачем? К чему приведет неожиданное расставание? Как найти усиление за три дня, даже если появятся деньги? Зачем было тянуть? Если «Севилья» даст еще 5 миллионов, лидера отпустят? Сезон оценивают в такую сумму? Не обозначена также твердая позиция самого голландца, который становится классическим спартаковцем – был героем вчера, чтобы завтра стать частью поражения 5:1 или 7:0. Вроде как остается, но если позовут в «Севилью» - передумает.

Если видите в таком поведении продуманность, то поздравляем – слепо доверяете руководству «Спартака». А если подумать, то Еременко свалился на голову, когда Федуну пришла идея. И хорошо, что свалился! Жиго уже был одной ногой в «Краснодаре». На днях случилось еще одно знаковое событие из этой же оперы. Итальянка Сара Фабрис побывала в Тарасовке, она вернется к работе с рационом питания футболистов команды Карреры. Та самая девушка, что была уволена вместе с шеф-поваром Вальтером Дри в феврале.

Тот глупый случай очень хорошо ложился на серию «отстрела» «маленьких людей», которую затеяли в ходе холодной войны внутри «Спартака». Каррера приглашал одних. Люди, стоящие за Родионовым – других. В результате по очереди делали все, чтобы «Спартак» остался без водителя, шамана – знаменитого китайского врачевателя, шеф-повара и диетолога. Это соревнование в увольнениях доказало абсурдность спартаковского бытия. Поражения от «Тосно» и «Динамо» не стали следствием, понятное дело, но были продолжением по смыслу.

«Спартак» сам отказался быть двукратным чемпионом и обладателем Кубка России. Очевидно, что весь сезон занимались не тем, чем нужно. Также в «Спартаке» нет трансферной политики. Второе лето подряд Каррера ждет реальное усиление, но его не получает. Зато пригласили вместо Пилипчука – прошел путь от «гения, благодаря которому взяли чемпионство» до «зарвавшегося физрука, без которого обойдемся», испанца Рианчо. И теперь он «гений» в дни побед и «дно» в дни поражений. Хаотичный набор решений крепко связан с тем, как обходятся с Квинси и его будущим.

Промесу припишут несоответствие

Не стоит быть провидцем, чтобы прочитать реакцию, если сегодня или завтра Квинси уедет в «Севилью». Сразу услышим от некоторых фанатов «Спартака» понятные тезисы. Во-первых, скажут, что Промес при Каррере потерял роль единственного спасителя. Это правда, Квинси собирает статистику, полезен, помогал часто и много, но теперь игра выстроена не строго через одного человека, хотя его ищут пасами напарников.

Во-вторых, напомнят - голландец не всегда играет ровно. Как только в его жизни появляются звонки от агента, который говорит о «Милане», «Роме» или других клубах – внимание вингера переключается. Даже сейчас непонятно, ради кого Промес старается? Не исключено, что продает свой контракт в команду из топ-5, ведь были отрезки в прошлом сезоне, когда игра голландца намекала, что он пересидел в РПЛ . В-третьих, обязательно увидим тезис, что Квинси не растет.

Такое заявление поддержат даже фанаты других клубов, поскольку популярно мнение, что Промес «никому не нужен», хотя игрок его показателей и опыта точно интересен разным клубам. Но раз не обыграл «Марибор», не показал себя Клоппу, чтобы вместо Шакири или Фекира проходить медицинский осмотр в «Ливерпуле» этим летом, раз не обыграл «Тосно» и не вышел в Лигу чемпионов – распугал самых статусных покупателей, хотя и остался запасным вариантом для многих.

В результате, если Промес сейчас уйдет, некоторые фанаты «Спартака» обязательно скажут – и правильно сделали, что отпустили игрока, в чьей мотивации засомневались. Квинси не врал, что хочет уйти, давно подыскивал удобный вариант, а «красно-белые» никогда не выступали с гневными опровержениями слухов. Всегда говорили, что Промес останется, но это настолько дежурная конструкция, в которую поверит только самый наивный поклонник клуба. Тут вопрос цены. Дадут, сколько «Спартак» просит – Квинси уедет.

Потеря Квинси сейчас не к месту

Допустим, в «Спартаке» оповещены, что Промес хочет уйти. Не исключено также, что Федун хочет действовать по методу Гинера – затянуть с переговорами до последнего, а после оставить у себя ценного игрока, звезду РПЛ , хотя бы до зимы. Но что выиграет «Спартак» в таком случае? Пару матчей с Промесом, а потом по ходу короткого зимнего окна надо найти замену. А если Квинси раскусит эту игру «красно-белых» - отомстит отношением к игре.

Любой футболист, даже настырный, как самый бьющий по чужим воротам игрок лиги, может снизить к себе требования. Силой не удержать, но можно провалиться в атаке, если расставание с Промесом не было подготовлено заранее. Главным итогом, если Квинси на днях покинет Россию, станет диагноз для менеджеров «Спартака». Каррера трансферы не совершает – просит не спрашивать о новичках или продажах, а люди, которые этим занимаются, смогли лишь перехватить у «Краснодара» Жиго.

Но по Педро Роше решение не принято – нужен он или нет, ответа не видим. По Ивелину Попову аналогичная история, как и по Ханни, который сам порывался уйти, ведь на скамейке торчать не хочет. Даже по Кутепову нет внятной позиции. Он «Спартаку» нужен в резерве, но какой смысл Илье оставаться без игровой практики? Пока в сборную зовут, но дальше ведь перестанут. Не говорим даже о новых крайних защитниках, или о странном решении проблемы правого вингера. Ограничиваемся одной историей Промеса.

Главная звезда «Спартака» по сумме последних сезонов явно хочет уйти в другой клуб и представительную лигу. Не исключает, что останется, но строго из-за низкого спроса и высокого ценника. Но даже в таком случае Промес задержится максимум на год. А если уйдет сейчас, то Каррере предложат поставить Ташаева и Самедова на фланги, в таком составе побеждать «Зенит» в гостях. Очевидно, что когда менеджеры «Спартака», работая по самому простому трансферу из возможных – Промеса, дошли до того, что за пару дней до закрытия окна «красно-белые» могут потерять самого высококлассного игрока.

«Спартак» даже не искал замену

Был слушок, что снова ходили за Луаном. Но если бразильца за год не забрали в топ-5 – это аналог Педро Роши. Пусть есть вопросы по отдаче самого Квинси и КПД его действий, зато по классу претензий нет. Звезда клуба и лиги. В заявке «Спартака» сейчас без покупок не найдете никого, кто сможет в одиночку компенсировать его удары и подачи. Коллективное перекрытие такой потери тоже будет трудной задачей, ведь даже резкий Промес не решает проблему «Спартака» - ужасную реализацию моментов.

Каррере для успеха в новом сезоне наоборот нужен еще один Квинси на правый фланг или на позицию под нападающим, а Массимо не получит новых фланговых защитников, не увидел от директоров адекватных решений по спорным фигурам в заявке, а теперь для полного счастья может потерять Промеса. При таком качестве управления делами первой команды не стоит удивляться, что у «Спартака» были шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов – если бы победили «Марибор», были шансы выиграть чемпионат России – «Локомотив» в новом сезоне показал, что не является чемпионом на века, а также взять Кубок – тут даже объяснять не нужно.

Но вместо этого получили вылет от ПАОКа. Так что нет ни одной причины не верить, что «Спартак» является клубом, который способен за пару дней до начала сентября потерять Промеса. Если москвичи знали, что Квинси хочет уйти – его надо было отпустить вовремя и за большие деньги, потратив часть на новичков. А нынешняя история, даже если трансфер сорвется, лишь подтвердит, что «красно-белые» остаются главным врагом - самим себе. В этом смысле они очень похожи на «Зенит», только тот своих лидеров вынужден был спихнуть в Китай, чтобы вписаться в жесткие условия от УЕФА по финансовому фэйр-плей.

У «Спартака» таких проблем нет, но ни для кого в футбольной России не секрет: прекрасно осознавая, что Промес может уйти в любую секунду, и живя с этим осознанием со дня чемпионства, «красно-белые» не нашли ему замену. Даже не искали толком! Максимум, на который они способны – переплатить сейчас в панике за очередного Педро Рошу. Похоже, Каррере предложат верить в сказочное возвращение Еременко, если голландец вылетит на днях в Севилью, куда его подталкивают переговоры «Реала» и форварда Мариано Диаса – изначальной цели андалусийцев.

Как помним, Квинси пришел в «Спартак», чтобы хорошо играть и быстро получить предложения от «Ливерпуля» или «Милана» - о мечте говорил постоянно. Так планировал изначально. Но московский клуб его подставил. Ведь очевидно, что сейчас уход будет спонтанным, непродуманным, сборы с новым клубом пройти не сможет. И для нового клуба он не приоритетная цель, а «Спартак» не подумал, кем и как его заменить. Тут как с увольнением и возвращением диетолога – все построено на импульсивных решениях, а осознание, что совершил крупную ошибку, приходит позже, после очередного неудачного сезона.