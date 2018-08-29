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Торги по Промесу – ловушка для «Спартака» 

вчера, 15:15

В наличии стадион, болельщики, деньги. Но нет стратегии развития. «Соккер.ру» огорчен, что решение по трансферу Промеса примут в последние дни августа. 

Неопределенность стала нормой

В «Спартаке» сами не знают, чего хотят. Отпустить Промеса? Удержать Квинси? Если силой, то зачем? К чему приведет неожиданное расставание? Как найти усиление за три дня, даже если появятся деньги? Зачем было тянуть? Если «Севилья» даст еще 5 миллионов, лидера отпустят? Сезон оценивают в такую сумму? Не обозначена также твердая позиция самого голландца, который становится классическим спартаковцем – был героем вчера, чтобы завтра стать частью поражения 5:1 или 7:0.  Вроде как остается, но если позовут в «Севилью» - передумает. 

Если видите в таком поведении продуманность, то поздравляем – слепо доверяете руководству «Спартака». А если подумать, то Еременко свалился на голову, когда Федуну пришла идея. И хорошо, что свалился! Жиго уже был одной ногой в «Краснодаре». На днях случилось еще одно знаковое событие из этой же оперы. Итальянка Сара Фабрис побывала в Тарасовке, она вернется к работе с рационом питания футболистов команды Карреры. Та самая девушка, что была уволена вместе с шеф-поваром Вальтером Дри в феврале. 

Тот глупый случай очень хорошо ложился на серию «отстрела» «маленьких людей», которую затеяли в ходе холодной войны внутри «Спартака». Каррера приглашал одних. Люди, стоящие за Родионовым – других. В результате по очереди делали все, чтобы «Спартак» остался без водителя, шамана – знаменитого китайского врачевателя, шеф-повара и диетолога. Это соревнование в увольнениях доказало абсурдность спартаковского бытия. Поражения от «Тосно» и «Динамо» не стали следствием, понятное дело, но были продолжением по смыслу. 

«Спартак» сам отказался быть двукратным чемпионом и обладателем Кубка России. Очевидно, что весь сезон занимались не тем, чем нужно. Также в «Спартаке» нет трансферной политики. Второе лето подряд Каррера ждет реальное усиление, но его не получает. Зато пригласили вместо Пилипчука – прошел путь от «гения, благодаря которому взяли чемпионство» до «зарвавшегося физрука, без которого обойдемся», испанца Рианчо. И теперь он «гений» в дни побед и «дно» в дни поражений. Хаотичный набор решений крепко связан с тем, как обходятся с Квинси и его будущим.  

Промесу припишут несоответствие

Не стоит быть провидцем, чтобы прочитать реакцию, если сегодня или завтра Квинси уедет в «Севилью». Сразу услышим от некоторых фанатов «Спартака» понятные тезисы. Во-первых, скажут, что Промес при Каррере потерял роль единственного спасителя. Это правда, Квинси собирает статистику, полезен, помогал часто и много, но теперь игра выстроена не строго через одного человека, хотя его ищут пасами напарников.

Во-вторых, напомнят - голландец не всегда играет ровно. Как только в его жизни появляются звонки от агента, который говорит о «Милане», «Роме» или других клубах – внимание вингера переключается. Даже сейчас непонятно, ради кого Промес старается? Не исключено, что продает свой контракт в команду из топ-5, ведь были отрезки в прошлом сезоне, когда игра голландца намекала, что он пересидел в РПЛ. В-третьих, обязательно увидим тезис, что Квинси не растет.

Такое заявление поддержат даже фанаты других клубов, поскольку популярно мнение, что Промес «никому не нужен», хотя игрок его показателей и опыта точно интересен разным клубам. Но раз не обыграл «Марибор», не показал себя Клоппу, чтобы вместо Шакири или Фекира проходить медицинский осмотр в «Ливерпуле» этим летом, раз не обыграл «Тосно» и не вышел в Лигу чемпионов – распугал самых статусных покупателей, хотя и остался запасным вариантом для многих. 

В результате, если Промес сейчас уйдет, некоторые фанаты «Спартака» обязательно скажут – и правильно сделали, что отпустили игрока, в чьей мотивации засомневались. Квинси не врал, что хочет уйти, давно подыскивал удобный вариант, а «красно-белые» никогда не выступали с гневными опровержениями слухов. Всегда говорили, что Промес останется, но это настолько дежурная конструкция, в которую поверит только самый наивный поклонник клуба. Тут вопрос цены. Дадут, сколько «Спартак» просит – Квинси уедет.

Потеря Квинси сейчас не к месту

Допустим, в «Спартаке» оповещены, что Промес хочет уйти. Не исключено также, что Федун хочет действовать по методу Гинера – затянуть с переговорами до последнего, а после оставить у себя ценного игрока, звезду РПЛ, хотя бы до зимы. Но что выиграет «Спартак» в таком случае? Пару матчей с Промесом, а потом по ходу короткого зимнего окна надо найти замену. А если Квинси раскусит эту игру «красно-белых» - отомстит отношением к игре. 

Любой футболист, даже настырный, как самый бьющий по чужим воротам игрок лиги, может снизить к себе требования. Силой не удержать, но можно провалиться в атаке, если расставание с Промесом не было подготовлено заранее. Главным итогом, если Квинси на днях покинет Россию, станет диагноз для менеджеров «Спартака». Каррера трансферы не совершает – просит не спрашивать о новичках или продажах, а люди, которые этим занимаются, смогли лишь перехватить у «Краснодара» Жиго.

Но по Педро Роше решение не принято – нужен он или нет, ответа не видим. По Ивелину Попову аналогичная история, как и по Ханни, который сам порывался уйти, ведь на скамейке торчать не хочет. Даже по Кутепову нет внятной позиции. Он «Спартаку» нужен в резерве, но какой смысл Илье оставаться без игровой практики? Пока в сборную зовут, но дальше ведь перестанут. Не говорим даже о новых крайних защитниках, или о странном решении проблемы правого вингера. Ограничиваемся одной историей Промеса.

Главная звезда «Спартака» по сумме последних сезонов явно хочет уйти в другой клуб и представительную лигу. Не исключает, что останется, но строго из-за низкого спроса и высокого ценника. Но даже в таком случае Промес задержится максимум на год. А если уйдет сейчас, то Каррере предложат поставить Ташаева и Самедова на фланги, в таком составе побеждать «Зенит» в гостях. Очевидно, что когда менеджеры «Спартака», работая по самому простому трансферу из возможных – Промеса, дошли до того, что за пару дней до закрытия окна «красно-белые» могут потерять самого высококлассного игрока.

«Спартак» даже не искал замену

Был слушок, что снова ходили за Луаном. Но если бразильца за год не забрали в топ-5 – это аналог Педро Роши. Пусть есть вопросы по отдаче самого Квинси и КПД его действий, зато по классу претензий нет. Звезда клуба и лиги. В заявке «Спартака» сейчас без покупок не найдете никого, кто сможет в одиночку компенсировать его удары и подачи. Коллективное перекрытие такой потери тоже будет трудной задачей, ведь даже резкий Промес не решает проблему «Спартака» - ужасную реализацию моментов. 

Каррере для успеха в новом сезоне наоборот нужен еще один Квинси на правый фланг или на позицию под нападающим, а Массимо не получит новых фланговых защитников, не увидел от директоров адекватных решений по спорным фигурам в заявке, а теперь для полного счастья может потерять Промеса. При таком качестве управления делами первой команды не стоит удивляться, что у «Спартака» были шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов – если бы победили «Марибор», были шансы выиграть чемпионат России – «Локомотив» в новом сезоне показал, что не является чемпионом на века, а также взять Кубок – тут даже объяснять не нужно. 

Но вместо этого получили вылет от ПАОКа. Так что нет ни одной причины не верить, что «Спартак» является клубом, который способен за пару дней до начала сентября потерять Промеса. Если москвичи знали, что Квинси хочет уйти – его надо было отпустить вовремя и за большие деньги, потратив часть на новичков. А нынешняя история, даже если трансфер сорвется, лишь подтвердит, что «красно-белые» остаются главным врагом - самим себе. В этом смысле они очень похожи на «Зенит», только тот своих лидеров вынужден был спихнуть в Китай, чтобы вписаться в жесткие условия от УЕФА по финансовому фэйр-плей. 

У «Спартака» таких проблем нет, но ни для кого в футбольной России не секрет: прекрасно осознавая, что Промес может уйти в любую секунду, и живя с этим осознанием со дня чемпионства, «красно-белые» не нашли ему замену. Даже не искали толком! Максимум, на который они способны – переплатить сейчас в панике за очередного Педро Рошу. Похоже, Каррере предложат верить в сказочное возвращение Еременко, если голландец вылетит на днях в Севилью, куда его подталкивают переговоры «Реала» и форварда Мариано Диаса – изначальной цели андалусийцев. 

Как помним, Квинси пришел в «Спартак», чтобы хорошо играть и быстро получить предложения от «Ливерпуля» или «Милана» - о мечте говорил постоянно. Так планировал изначально. Но московский клуб его подставил. Ведь очевидно, что сейчас уход будет спонтанным, непродуманным, сборы с новым клубом пройти не сможет. И для нового клуба он не приоритетная цель, а «Спартак» не подумал, кем и как его заменить. Тут как с увольнением и возвращением диетолога – все построено на импульсивных решениях, а осознание, что совершил крупную ошибку, приходит позже, после очередного неудачного сезона. 

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Все комментарии
Saban18
Saban18
вчера в 23:51
kilativ:
и чем же он лучше ниже перечисленных? 7-0 в Ливерпуле?
Промес пропустил? И в защите он играл и на воротах стоял? Кроме счета что то еще о матче помните?
MAUS
MAUS
вчера в 22:11
cska1948:
"...В «Спартаке» сами не знают, чего хотят. Отпустить Промеса? Удержать Квинси?..." -------------------- Предлагаю Промеса отпустить, а Квинси задержать! Но при большом желании можно и наоборот!
ты в тоже болото что и автор статейки!
много пены- толку ноль!
MAUS
MAUS
вчера в 22:06
EvgenyS:
Скорее всего они белые.
они лапти!
MAUS
MAUS
вчера в 22:05
Scuderia Ferrari:
А ты почитай их комменты в последней теме про Акинфеева и всё станет ясно. Они ставят Дасаева наравне с Яшиным, что примерно равно ставить Месси наравне с Марадоной.
не неси ЧУШЬ!!!
кто ставит в один уровень Дасаева с Яшиным?
Месси с Марадонной, и тд и тп!
Каждый из них играл в свою эпоху, эпоху своего футбола.
Сравнивать нынешний футбол с футболом 80-ых нецелесообразно, тем более с футболом 50-ых,60-ых.
Поверь мне, играл бы Марадона в АПЛ ему бы сейчас ноги сломали , и он бы забыл о своих слаломах по 40~50 метров.
Так что, перед тем как собрался что-то ляпнуть, подумай с какой улыбкой твой бред местные жители будут читать!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 21:06
Основной игрок сборной Нидерландов?

Ой, класс))))) А как он на Евро-2016 и ЧМ-2018 выступил? =)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 21:04
А ты почитай их комменты в последней теме про Акинфеева и всё станет ясно.

Они ставят Дасаева наравне с Яшиным, что примерно равно ставить Месси наравне с Марадоной.
Томик
Томик
вчера в 19:13
Статья - бред, наполненный фантазиями, практически с полным отсутствием логики.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 19:06
Надеюсь, Севилья в курсе, что она ведет торги за женоборца
Атака Клонов
Атака Клонов
вчера в 18:47
    olegmih1987
    olegmih1987
    вчера в 18:47
    Ты не прав, сколько он матчей вытащил и добыл очков, когда остальные уже руками разводили и стояли смотрели!
    Атака Клонов
    Атака Клонов
    вчера в 18:42
    Статейки бАГРОВА похожи одна на другую. Ненависть, ненависть, ненависть. И не капли смысла.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    вчера в 18:01
    Этот пупсик не обыграл Марибор, не показал себя Клоппу, чтобы вместо Шакири или Фекира проходить медицинский осмотр в Ливерпуле этим летом, раз не обыграл Тосно и не вышел в Лигу чемпионов – распугал самых статусных покупателей и показал всем, что он обыкновенный средненький игрочишка!
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    вчера в 17:59
    olegmih1987:
    Какие-то глупости ты написал! Промес- основная сила в атаке и без него сейчас никуда. Если продадим, то будем мучаться в атаке, как это было в матчах с Паоком и Краснодаром.
    Я тебе открою секрет. Мы только из-за него и мучились в этих матчах.
    Дима Головашич
    Дима Головашич
    вчера в 17:55
    Дмитрий Маккавеев:
    Ну да, ну да. Тебе виднее, как основной игрок сборной Нидерландов - даже не Жоаозиньо. Не смеши, дилетант. Промес - лучшее, что было в РФПЛ за 25 лет. Он круче Халка, Данни, Витселя, Вагнера Лава и прочих "звезд".
    Весьма спорное утверждение.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 17:51
    Промесу тесно на левом краю.
    Обедняет и себя и команду.
    Все его телодвижения уже предсказуемы.
    На остриё атаки его надо двигать,двадцатник будет грузить исправно.
    По всем данным круче Веллитона.
    И не уйдёт он никуда.Зарплата слишком хороша,что менять её на обычную в Севилье.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 17:48
    У ЛениКиевского в наличии стадион, болельщики, деньги. Но нет трофеев и стратегии развития.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 17:37
    Дмитрий Маккавеев:
    Ну да, ну да. Тебе виднее, как основной игрок сборной Нидерландов - даже не Жоаозиньо. Не смеши, дилетант. Промес - лучшее, что было в РФПЛ за 25 лет. Он круче Халка, Данни, Витселя, Вагнера Лава и прочих "звезд".
    Лучшее, что было в России за 25 лет?

    Я знал, что у КБ беда с разумной оценкой действительности, но не знал, что настолько. Чтобы игрок, который не может проявить себя ни только в ЛЧ, но даже в Кубке с "Тосно", был лучший в России))

    Аршавин сейчас в "Кайрате" кумысом подавился после твоих слов.
    kilativ
    kilativ
    вчера в 17:37
    Дмитрий Маккавеев:
    Ну да, ну да. Тебе виднее, как основной игрок сборной Нидерландов - даже не Жоаозиньо. Не смеши, дилетант. Промес - лучшее, что было в РФПЛ за 25 лет. Он круче Халка, Данни, Витселя, Вагнера Лава и прочих "звезд".
    и чем же он лучше ниже перечисленных? 7-0 в Ливерпуле?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 17:36
    "...В «Спартаке» сами не знают, чего хотят. Отпустить Промеса? Удержать Квинси?..."
    --------------------
    Предлагаю Промеса отпустить, а Квинси задержать! Но при большом желании можно и наоборот!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 17:36
    Промес устал от России и Спартака. Если бы ему вовремя подвезли дружбана Вейналдума(или кого он там звал?)-ему бы было веселее.А эта парочка рвала бы всех в нашей лиге.Теперь же, в конце трансферного окна,верного решения по Куинси не найти.
    olegmih1987
    olegmih1987
    вчера в 17:28
    Какие-то глупости ты написал! Промес- основная сила в атаке и без него сейчас никуда. Если продадим, то будем мучаться в атаке, как это было в матчах с Паоком и Краснодаром.
    pavkur
    pavkur
    вчера в 17:11
    Очередная афера фердуна.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:02
    А остальные это просто ж........ А.
    Дмитрий Маккавеев
    Дмитрий Маккавеев
    вчера в 16:54
    Дима Головашич:
    Промес может хоть до окончания карьеры искусственно улучшать статистику. Любому адекватному любителю футбола понятно, что "Промес "Воюет не туда", пытаясь на каждом клочке поля продемонстрировать технику владения мячом, которая с каждым сезоном становится примитивнее, как и мысль, возникающая после очередного удачного финта на фланге. Наверное, хорошо, когда в распоряжении команды имеется человек, способный реализовать пенальти или забить гол, убежав от защитника с седьмой попытки, но такие ребята обычно ждут шанса, наблюдая за игрой со скамейки. Если вы спросите, какой фланг полузащиты на данный момент более бестолковый, я отвечу - левый, ибо на правом Самедов соблюдает некий баланс добра и зла, в отличие от Промеса, для которого девять потерь при выходе в контратаку уже считаются вполне приемлемым показателем. В прошлом году их было восемнадцать! В общем, если обратить внимание на игру Спартака с Уралом в первом круге прошлого сезона, то станет понятно, что команда без Квинси действует быстрее, опаснее и надёжнее. А претендентов на его позицию достаточно. Есть Ханни, есть Роша, есть Мельгарехо. Даже Попову я доверяю на фланге больше, чем Промесу, хотя Ивелин игрок совершенно другой позиции. Если Спартак втюхает это чудо мультов за 15, будет уже хорошо, потому что в следующем сезоне выходить на рынок с таким предложением будет не культурно. Промес по многим показателям даже не Жоаозиньо.
    Ну да, ну да. Тебе виднее, как основной игрок сборной Нидерландов - даже не Жоаозиньо. Не смеши, дилетант. Промес - лучшее, что было в РФПЛ за 25 лет. Он круче Халка, Данни, Витселя, Вагнера Лава и прочих "звезд".
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 16:34
    Честно говоря, не думаю, что его смогут продать больше, чем за 10-12 миллионов. А, раз он не показал ничего в ключевых матчах, то больше за него даст только сумусшедший. А за такую сумму рисковать сезоном, действительно, нет смысла.
    EvgenyS
    EvgenyS
    вчера в 16:34
    AntiherQ1488:
    Если лучший бомбардир чемпа - и лучший по гол + пас - бездарь, кто ж тогда остальные?
    Скорее всего они белые.
    Eddja
    Eddja
    вчера в 16:18
    Пупсики не знают как привлечь свое внимание, игры никакой, достижений тоже.
    Свинодел
    Свинодел
    вчера в 16:15
    О бедном зулусе замолвите слово.
    kilativ
    kilativ
    вчера в 16:14
    Торги Спартака по по зулусам – ловушка для самих зулусов
    Aljban
    Aljban
    вчера в 16:13
    Торги по промесу - пиар никчемного спартака.
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