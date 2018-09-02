Пожелания тренеру Черчесову

сегодня, 17:35

А чего вы желаете главному тренеру сборной России? Сегодня Станиславу Саламовичу исполняется 55 лет, и «Соккер.ру» собирает список желаний.

Не превращать ЧМ -18 в индульгенцию

На днях озадачил Сергей Игнашевич, заявив о дискредитации каждого журналиста, кто критиковал сборную до чемпионата мира. У молодого тренера жена работала в СМИ , а он не в курсе, что когда лживо хвалишь или замалчиваешь ошибки, то становишься винтиком при создании любого из подвидов диктатуры.

Угадать, что сборная России удачно выступит на ЧМ -18, можно было, но именно угадать, ничто не указывало на рывок на зубах. Черчесов сам только слепо верил. Заявку собрал в последний момент после ряда травм. Игнашевича в сборную пригласил случайно – пришла идея. Но даже основу выбрал по ходу первого матча и после выхода Черышева и Дзюбы на замену.

Сборную до ЧМ -18 ругали по делу, и Черчесову не стоит использовать успех на коротком турнире как средневековый документ, который позволяет списать грехи прошлого или будущего.

Всегда солидно вести себя на публике

Черчесова порой заносит. И эту заносчивость народ воспринимает в штыки. Наивно думать, что о сборной России, которая с рекордно низкого места в рейтинге ФИФА поднялась чуть выше – на 49 позицию, будут говорить, как о великой команде и слепо доверять тренеру или футболистам. Такого не будет, подобное не наблюдаем. Но если Станислав Саламович хочет сохранить добрые отношения с теми, от кого тоже зависит результат – трибуны помогли, то надо быть мудрым.

Когда Черчесова просят дать интервью немецкому изданию на немецком, может позволить себе глупую ремарку, но тогда не включает режим, какой включил сразу после вылета на чемпионате мира. Горячий нрав лучше держать при себе, ведь толку от выступлений тренера в образе «самого умного, красивого и гениального» мало. Не стоит плевать в фанатов таким образом. Нельзя допускать разрывы не только между линиями на поле.

Поэтому Черчесову важно пожелать становиться с возрастом мудрее. Спокойнее реагировать на любые вопросы и выделять те, где можно показать квалификацию тренера и поведать интересное. Огрызаться любой неумный умеет.

Пользоваться статусом ради перемен

Станислав Саламович после чемпионата мира и ухода Мутко в тень получил право предлагать решения. Поэтому очень важно, чтобы влиял на разные вещи в футболе. В личных разговорах советовал игрокам уезжать за рубеж при хорошей возможности – такая школа сборникам нужна. Важно, чтобы не молчал о лимите, ведь если выскажется – чиновникам будет сложнее зарубить идею с «10 плюс 15».

Хотя сейчас переход и так безопасен даже для ретроградов. Ничего клубный футбол не проиграет, если у тренеров не будет лишних ограничений. Финансовая ситуация такая, что своим будут доверять все. Кроме таких важных вопросов, есть еще повторы. На чемпионате мира без видео могли не назначить ключевой пенальти против Испании – легко проморгать игру рукой Пике без технологий. А так Дзюба забил, сборная в итоге выиграла.

Так что Черчесов должен быть за развитие академий, детского футбола, прогрессивные технологии и пользоваться тем, что теперь способен шепнуть нужным людям умную идею.

Научить сборную работать с мячом

Пока сборная России боится мяча, хотя в работе без него прибавила. Но великие тренеры не случайно более десяти лет говорят, что контроль мяча в 21 веке в футболе не прихоть, а необходимость. Но пока у сборной России не получается. Лучший из постоянных игроков основы по точности пасов на ЧМ -18 – Самедов, но его 22 % брака не назвать выдающейся чистотой.

Кроме того, как и Сергей Игнашевич или Юрий Жирков, Александр больше не в сборной. В принципе, сейчас в составе есть Фернандес, Джикия, Черышев и Головин для ставки на работу с мячом. Ерохин, если пробовать привить игру первым номером – не каждый соперник Испания, иной раз нужно позиционно атаковать, тоже может быть в числе людей, которые пригодятся. Как и Алексей Миранчук, хотя его в новой заявке на ближайшие матчи нет. Зато есть Дзюба, которому не хватает комбинационной игры напарников.

Черчесову важно сделать шаг вперед по качеству футбола. Показали, что умеют драться – молодцы. Но нужны свежие идеи, важно найти идеальный баланс в центре защиты, пользоваться тем, что есть три крутых хавбека. Сборная появилась – важно ее развивать. А для этого надо ставить уже не на физику, а на лирику.

Продолжать играть от соперников

Когда сборная России получает качественные приказы – выполняет. Как только тренер не изучил соперника – сами видели, чем оборачивается. На ЧМ -18 были приказы, даже против Уругвая, хотя и проиграли, поступили верно. Поберегли силы, попали в часть сетки, где проход Испании позволял претендовать сразу на финал. Получилось случайно, никто не хотел проигрывать Уругваю, но даже тот матч провалили отдельные футболисты, не тренер.

Штаб Черчесова сработал на чемпионате мира образцово, и не случайно попал в список номинантов на тренера года. Были готовы к Саудовской Аравии, готовы к Египту – тогда как соперник не изучил сборную России. Испанию уважали и не боялись, то есть прекрасно понимали, как этот оппонент будет играть. Выбрали некрасивую для стороннего зрителя тактику? Только так Черчесов мог обыграть Йерро. Даже с хорватами почти все делали верно, ведь дожили и до овертайма, и до серии пенальти.

Черчесову хочется пожелать, чтобы у него получилось раскусить сборные Луческу, Лева и Яролима, ведь после эмоционального ЧМ -18 очень важно сохранить подход. Надо знать соперников, готовиться к ним, экспериментировать с целью стать сильнее как команда.

Считать Дзюбу братом, а не врагом

Важное пожелание, ведь Черчесов и Дзюба – два сапога пара. Оба чего только не творили, оба себя очень любят. Просто Дзюба народный парень – «босяк», а Черчесов – «барин», разная природа заносчивости. Но в одной лодке и в любой момент могут ее потопить, устроив драку. Пока между Черчесовым и Дзюбой не бегают черные кошки – все хорошо. Пока заодно, у сборной России может остаться ее главный козырь, добытый именно на чемпионате мира.

Речь о единстве, атмосфере. Команда получилась. Идеальная сборная невозможна – не тот класс исполнителей, но трудились и были в шаге от невероятной сенсации, поскольку проигрывать Англии – моветон, значит, пенальти с хорватами могли обернуться поражением от Франции в финале. Так что Черчесову хочется пожелать равноправных отношений с Дзюбой, чтобы чудеса случались. Станислав Саламович должен четко понимать, что в их дуэте народ полюбил именно Артема. Значит, что пока тренер трудится под прикрытием новой репутации старого Дзюбы – у сборной нет конфликтов и правильная атмосфера.