Новый «Рубин». Бердыев выжимает максимум

вчера, 19:43

Впервые за три года «Рубин» не проиграл «армейцам» дома. Футбол команда показала не идеальный, но «Соккер.ру» отмечает работу тренера – казанцы теперь другие.

«Рубин» не состоялся, но сильно поменялся

На последних минутах матча в Казани команда Бердыева могла проиграть. Но вратарь-дебютант Иван Коновалов подарил опытному наставнику на 66-летие ничью с ЦСКА . А ведь снова вознамерились пропустить на последних минутах, но в этот раз голкипер справился, вытянувшись в струнку и отразил сложный удар от Эрнандеса. Тот «Рубин», что играл от обороны, никогда бы не держал линию мяча высоко при ничейном счете.

А этот разрешал ЦСКА контратаки, поскольку сам ждал удачного удара по воротам Акинфеева. И Азмун едва не поймал Игоря дальним парашютом уже после сэйва одного из двух Коноваловых в основе «Рубина». Пусть самый шикарный момент хозяева испортили в начале второго тайма, когда Сердар ловко скинул мяч под удар напарнику, разницу между стереотипным «Рубином» и этим замечаешь сразу. А кто не видит ее – тому помогут факты. В прошлом сезоне у казанцев было по 9.9 удара за игру, а сейчас уже 11.4.

Владение существенно не изменилось, но изменится, ведь календарь подбросил «Краснодар», «Динамо», «Зенит» и ЦСКА . И даже после такой сложнейшей серии и неудачного вояжа в Грозный, где потеряли возможность взять вторую победу, больше одного гола команда Бердыева не пропускает. Было 25 % брака – очень высокий показатель, а теперь даже после сложных соперников держатся чуть выше. Не во всех случаях средние показатели выросли, но учтите календарь.

Впереди аутсайдеры – с ними можно чаще атаковать, а Бердыев уже держит марку. «Рубин» даже после встреч с прыгучими «Краснодаром» и ЦСКА показал хороший средний показатель по игре наверху – по 21 выигранному единоборству за поединок. Очень, очень заметно прибавили в прочтении игры соперников. В прошлом сезоне полузащита работала так, что у команды было всего по 15.7 перехвата в среднем, а теперь показатель зашкаливает – 22.8. Отчасти из-за календаря, но речь о команде, которая по старательности повторяет «Ростов» Карпина.

Патриарх Навас получил новых учеников

Сесар не старый диктатор, чтобы называть его решение остаться в России еще на год осенью патриарха, но после потери Березуцких, Игнашевича и Гранквиста не так много патриархов защиты осталось в РПЛ . Навас, Чорлука и Иванович – опытные люди. Но футболисты «Локомотива» и «Зенита» моложе, чем испанец. Желаем им в 38 лет смотреться не хуже, чем Навас.

Конечно, от Сесара можно убежать, что Чалов и сделал, но испанец редко допускает грубые ошибки. Навас теперь играет рядом не с Кудряшовым и Камболовым в центре защиты, а вместе с Сорокиным и Флоресом. Российский игрок пока не выделяется, но испанцы отлично смотрятся. У них после четырех матчей было по 4.3 перехвата на брата, и хотя Чико Флореса сложно назвать лишь «учеником» в 31 год, бывший оборонец «Суонси» и «Гранады» раскрывается по-новому в России.

Чико сегодня элегантно прокинул мяч на Полоза перед голом, не удивительно, что именно через Флореса тренер Бердыев предпочитает выходить в атаку – у этого испанца даже больше передач за игру, чем у Наваса, и больше, чем у всех в команде. А если Сорокин будет слушать Бердыева и подтянется к уровню пиренейских защитников к концу сезона, то Кудряшов сможет остаться на фланге. Но если опытный Федор вернется в центр, то не исключено, что ошибок в защите будет чуть меньше. Выбор есть, когда все готовы играть, но сегодня Кудряшов был свободным фланговым защитником, играя очень высоко. Снова эксперименты!

Нехватку класса компенсируют тактикой

ЦСКА действует примерно так же, но «армейцы» смогли набрать талантливую молодежь, им проще прибавлять по ходу матчей, ускоряться, сохранять темп. А «Рубин» ставит на россиян с разной судьбой в центре поля и выбор невелик. Если Могилевец никак не может найти свою взрослую роль первого плана, то Камболов – пример полезного универсала на любой позиции. Руслан закрывает важную зону на поле в центре, хотя раньше неплохо играл в обороне. А у Игоря Коновалова знакомая многим в РПЛ доля – быть выпускником школы «Спартака».

Разумеется, москвичам Игорь не пригодился, поиграл за «Кубань», а теперь был замечен Бердыевым. Курбан Бекиевич точно водит его за руку на занятиях, постоянно все объясняет, но при этом награждает доверием – полузащитник работает в основе, причем держится неплохо, пользуется своими габаритами и старается очень чисто работать с мячом. Бердыев завел себе такого себе Витселя, только отнюдь не ленивого. На роль нового Нобоа или Семака этот хавбек точно не претендует, но очень важен и может действовать по-разному.

В каждой линии – от вратаря Ивана Коновалова через полузащитника Игоря с такой же фамилией и до форварда Бухарова, который подменит Азмуна или Полоза, когда нужно будет, Бердыев делает ставку на понятность игры. На общий стиль, ведь понимает, что и состав не самый сильный в РПЛ , и возможностей прибавлять нет – разве что выстрелят те, кто и так в основе с первых туров.

Применяется схема «5-3-2», ротация в основном по вынужденным причинам, вроде травм, а самое важное, на что ставка – выработка нового подхода. Пока не все получается, чему мешает также сложнейший календарь. «Рубин» не может быть нацелен на ворота сильнее ЦСКА , «Зенита» или «Краснодара» со «Спартаком», но по владению приблизились к 50 %, которые точно покорят после серии матчей с аутсайдерами, и по аккуратности паса мечтают о 80 %, а пока довольствуются 76 %.

Опытный Бердыев – тренер со свежими идеями

О возрасте тренера судить надо не по паспорту, а по решениям. Когда ветераны футбола устают, теряют интерес и притормаживают в изучении нового и незнакомого, то получается у них обычно плохо. Знаем много таких историй, даже сборную России любили доверять ветеранам, вроде Адвоката или Капелло.

Бердыеву сегодня 66 лет – самое время поздравить, он на шесть лет моложе дона Фабио и на четыре за Дика. Так что ему рано думать о футбольной пенсии, как это сделал итальянец в этом году. У Курбана Бекиевича новый проект в Казани, этот «Рубин» отличается по высоте работы с мячом, чем все прежние версии. И не только по желанию раскрыться, но и по структуре игры в нападении – когда Полоз выдержит целый матч, связка с Азмуном может заставить защитные линии в РПЛ горевать.

Ведь Бердыев остается мастером. Если тот же Моуриньо, который заметно моложе, чем тренер «Рубина», как тренер деградирует, поскольку не может убить в себе старомодный подход к футболу, то наставник казанцев идет дальше, вперед к новому и неизведанному. «Рубин» по боевитости, пониманию задач и азарту уже напоминает стандартную команду Бердыева. Но как «Ростов» не был «автобусом», так и эти казанцы не команда, которая только низко закрывается и защищается всем составом.

Забив гол, они не отходят на линию ворот и не отбиваются оставшееся время. Если бы так поступали, могли добавить себе две победы вместо ничьих, но вряд ли ставка сейчас строго на результат. После «Зенита» Бердыев, например, был доволен – ему важно качество футбола на этом этапе. Сегодня будут вопросы по второму тайму, но Курбан Бекиевич в начале этого сезона смотрится, как молодой тренер. Например, как его коллега Ганчаренко – у ЦСКА не может быть поставленной игры после стольких перестановок, но в Казани «армейцы» были хороши.

А вот казанцы – не весь матч. Не покидает ощущение, что для прорыва «Рубину» банально не хватает денег. Добавьте к этому тактическому каркасу и этому тренеру парочку мощных футболистов – не просто не проиграют ЦСКА дома впервые с 2014 года, но и смогут не сбавить после перерыва и даже обыграть вице-чемпиона России в новом молодом составе. «Рубин» сам молодой, пусть не по возрасту, но по подходу, ведь очевидно, что больше жесткая ставка на плотную защиту не пройдет.