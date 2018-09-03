Судьба чемпионства решена

сегодня, 09:15

Кто станет чемпионом России? А Франции? Германии? Испании? Наверняка у вас есть свой прогноз. «Соккер.ру» делится наиболее независимыми соображениями.

Человеческая природа такова, что мы все время делаем прогнозы, осознанно или нет, мы пытаемся угадать, как будут развиваться события, наш мозг создает мнение, основываясь на тех данных, которыми он располагает. Поэтому любой из нас может сходу назвать главных претендентов на чемпионство в том или ином турнире. По его мнению, основанному на субъективном восприятии или даже болельщицких пристрастиях.

Когда же есть желание узнать более-менее объективную картину, расклады, обращаются к некоему аккумулятору мнений, еще лучше, если он вообще основан на каких-то математических моделях, не зависящих от субъективного влияния человека. Конечно, когда речь идет о футболе, рассчитать все невозможно. Однако движение букмекерских котировок на данный момент является наиболее подходящим инструментом оценки будущего. Вот в Евровидении вообще звучит мнение о том, чтобы запретить прием ставок на победителей, поскольку механизм выработан настолько идеально, что букмекеры почти всегда заранее знают, кто выиграет.

С футболом сложнее. Но все равно интересно взглянуть, кого же и с каким преимуществом букмекеры считают фаворитами в том или ином чемпионате. Соотнесите эти цифры со своим восприятием, сравните. Пусть и прошло всего несколько туров – первые ощущения уже сформировались, можно устаканить их во время паузы в национальных первенствах.

Россия

«Зенит» - 1.77

«Спартак» - 2.70

ЦСКА – 18.00

«Краснодар» и «Локомотив» - 20.00

Действующий чемпион России делит только четвертую строчку в списке претендентов. В прошлом сезоне, кстати, тоже до последнего не верили, что «Локомотив» удержится и выиграет титул. Впечатляющий старт в чемпионате в исполнении «Зенита» под руководством Сергея Семака дает свои плоды – петербуржцы главные фавориты. Впрочем, по букмекерским меркам не очень далеко находится «Спартак». Третью строчку занимает ЦСКА – есть люди, которые верят в армейских новичков, молодежь и Виктора Ганчаренко. Но всерьез претендентами на чемпионство видят только пару клубов.

Англия

«Манчестер Сити» - 1.66

«Ливерпуль» - 3.60

«Челси» - 12.00

«Тоттенхэм» - 15.00

«Манчестер Юнайтед» - 41.00

«Арсенал» - 67.00

А вот в Англии действующий чемпион остается фаворитом, причем более явным, чем «Зенит» - в России. Хотя петербуржцы в РПЛ лидируют, а «горожане» допустили осечку и не так идеальны по результатам, как «Ливерпуль» или «Челси». «Красные» котируются на втором месте с незначительным отставанием от команды Хосепа Гвардиолы. Как-то не слишком уверенно, с легким недоверием и сомнением относятся к лихому футболу «Ливерпуля», ожидая, что тот где-то начнет допускать осечки. Не знают, чего ждать от нового «Челси» Маурицио Сарри, поэтому он держится поодаль. А вот самое большое падение шансов за четыре тура пережил МЮ , который перед стартом котировался очень неплохо. Сейчас хуже него из «большой шестерки» только соседствующий с ним в середине таблицы «Арсенал» Унаи Эмери. В Моуриньо верят все меньше и меньше.

Испания

«Барселона» - 1.64

«Реал» - 2.82

«Атлетико» - 9.30

«Валенсия» и «Севилья» - 86.00

В Испании разброс вариантов не так велик: «Барселона» или «Реал». Да, чуть подальше есть «Атлетико», который все-таки имеет больше шансов на титул в Ла Лиге, чем МЮ или даже «Челси», например, в АПЛ . Интересно то, как воспринимаются шансы «Барселоны» и «Реала». Букмекеры явно под впечатлением от того, что мадридцы никого не купили взамен Криштиану Роналду, хотя показывают и без него достойные пока результаты, не давая поводов усомниться в превосходстве. Напротив, укрепившаяся «Барселона» воспринимается очень уж явным фаворитом турнира. Наверное, тут будет больше всего несогласных чисто по субъективному восприятию.

Италия

«Ювентус» - 1.30

«Наполи» - 7.00

«Интер» - 11.00

«Милан» - 14.00

«Рома» - 16.00

Вот уж где давно нет никакого раздолья для интриги. После появления в «Ювентусе» Криштиану Роналду многие стали говорить о том, что туринцы будут теперь завоевывать титул досрочно в феврале, чтобы потом сосредоточиться только на Лиге чемпионов. И пусть пока португалец не забивает, «Ювентус» идет к своей цели более чем уверенно, пока конкуренты рассыпают очки – уже на самом старте. «Наполи» под руководством Карло Анчелотти еще нужно закрепить стиль, а в способности остальных конкурентов пройти чемпионат более-менее стабильно никакой уверенности нет вовсе. Отсюда и цифры такие.

Германия

«Бавария» - 1.06

«Боруссия» Дортмунд – 9.25

«Лейпциг» - 40.00

«Байер» - 60.00

«Шальке» - 66.00

Но даже вера в чемпионство «Ювентуса» ничто по сравнению с тем, какие котировки предлагаются на победу «Баварии» в чемпионате Германии. Даже как-то неловко рассуждать о чьих-то еще шансах – настолько мюнхенцы всех превосходят в Бундеслиге. Катастрофическое доминирование, которое очевидно букмекерам с самых первых туров. Для проформы где-то держат еще в уме шансы дортмундской «Боруссии» на чудо.

Франция

ПСЖ – 1.04

«Марсель» - 12.00

«Лион» - 22.00

«Монако» - 29.00

Но даже баварское превосходство в Германии не так очевидно, как шансы ПСЖ на чемпионство во Франции. С такими показателями парижан уже можно короновать. У них просто нет конкурентов. Даже намека на их близость. Тут интереснее скорее рассуждать о том, как распределятся места за парижанами. В прошлом сезоне была большая мясорубка, в которой «Лион» и «Монако» все-таки опередили «Марсель», оставив его за пределами Лиги чемпионов. Но в новом сезоне именно провансальцы котируются выше лионцев и монегасков. Беда тройки претендентов на фоне ПСЖ в том, что они в отличие от парижан не могут всех обыгрывать «одной левой» стабильно в каждом туре – осечки неизбежны, а ПСЖ их не допускает. Не говоря уже о превосходстве над каждым в очных противостояниях. Остается только руками развести.