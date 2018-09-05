«Ахмат» и Рахимов. Истерика или расчет?

сегодня, 22:14

«Ахмат» объявил, что новым главным тренером команды станет Рашид Рахимов. «Соккер.ру» разбирается в тренерских перестановках в Грозном.

Первые туры в исполнении «Ахмата» в стартовавшем чемпионате России породили слухи о том, что главный тренер команды Игорь Ледяхов покинет свой пост. Результаты на самом деле удручали. В первом туре случилось поражение от «Ростова», затем получилось с минимальным счетом обыграть «Енисей», после чего три встречи кряду «Ахмат» не мог выиграть. Причем соперниками были не такие уж мощные клубы. Случилось поражение в Туле (1:3), ничья дома с «Рубином» (1:1), поражение от «Урала» (1:2).

И уже перед последней игрой с «Уфой» (2:1) блуждали упорные слухи о том, что руководство грозненского клуба ведет переговоры о возвращении Рашида Рахимова на тренерский пост, а решение о расставании с Ледяховым принято. Но в клубе хранили таинственное молчание. При этом очевидно, что какие-то консультации на этот счет происходили. Посему не стоит удивляться, что смена тренера произошла после победного матча. «Ахмат» обыграл «Уфу» (2:1), а сразу после игры Ледяхов заявил, что уходит.

Остается только гадать, каким образом происходил этот процесс. Вариант первый: Ледяхов и клуб договорились о расторжении контракта, однако до матча решили ничего не озвучивать, чтобы произвести смену наставника во время международной паузы – очень удобный период. Вариант второй: руководство клуба ничего не говорило Ледяхову, ведя переговоры с Рахимовым, он сам устал от этого давления и неважной атмосферы в клубе, приняв решение об отставке. Вариант третий, он почти как предыдущий с небольшим нюансом: Ледяхов не знал до последнего об отставке, а сообщили ему о ней сразу после игры с «Уфой».

Все три варианта имеют привлекательное обоснование. Если справедливо первое предположение, то следует похвалить «Ахмат» и его боссов. Они не стали принимать импульсивных шагов, не стали раскачивать пресловутую лодку, дошли до паузы на матчи сборных и только тогда все объявили по взаимному согласию. Все красиво, чинно-благородно. В пользу второго варианта говорят слова Ледяхова на послематчевой пресс-конференции:

Я принял решение подать в отставку. Она принята. Мне добавить нечего. При случае поговорим дальше.

То есть тренер преподносит случившееся как его решение. Это он подал заявление, и оно принято руководством. Отказ от дальнейших комментариев по теме тоже некий признак решения, принятого на волне сильных эмоций. Вы скажете, что это не противоречит первому варианту. Он ведь мог подать заявление заранее, руководство его приняло, и они вместе решили объявить после игры с «Уфой». Однако следует обратить внимание на все ту же эмоциональность, а главное – на флеш-интервью, которое Ледяхов дал у кромки поля сразу после финального свистка:

Трудный матч. Мы контролировали ситуацию 90 минут, но было сложно вскрывать оборону соперника. Можно было спокойно доводить ситуацию до конца, но пропустили гол, и нервная концовка была. Но я был уверен, что ребята не пропустят. Сейчас планы – три дня дать ребятам отдохнуть, потом начинаем работать. 16-го числа у нас выезд, надо готовиться, ехать в Москву, набирать очки.

Похоже на слова человека, который заранее договорился о расторжении контракта? Кажется, нет. Так что произошло, пока Ледяхов находился между полем и залом для пресс-конференции? Неизвестно. И это уже – в пользу третьего варианта. Словом, сам по себе уход Ледяхова в отставку получился интригующим, но не слишком удивительным, скажем прямо. Складывалось ощущение, что специалисту, который был прекрасным старшим тренером, ассистентом, немного не хватает харизмы, жесткости, авторитета для самостоятельной работы. Особенно в таком самобытном клубе, как «Ахмат», пусть он там и проработал в общей сложности около пяти лет, входя в тренерский штаб разных специалистов. Кстати, именно то, что ранее он не рассматривался «Ахматом» при перестановках как кандидат на безусловно главного тренера, говорит о не очень большой уверенности клуба в способности Ледяхова справиться самостоятельно. Только после ухода Галактионова в апреле этого года ему доверили полноценное руководство командой, сделав главным тренером в мае, дав шанс. Как видим, большого кредита доверия, несмотря на годы работы в штабах разных специалистов, у него не накопилось.

Сразу после отставки Ледяхова в руководстве «Ахмата» не стали скрывать, что рассматривают кандидатуру Рахимова, но среди прочих. Кто эти «прочие» - загадка, называлось имя главного «прыгуна» РПЛ Миодрага Божовича разве что. О возвращении Рахимова говорили не раз за последний год с небольшим – его имя всплывало всегда, как только у любого действующего тренера возникали проблемы. В общем-то это логично, поскольку Рахимов ушел из «Ахмата», достигнув лучшего результата для клуба, о чем напомнил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров:

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось - кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания. Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, он покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда. В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!»

Возвращение Рахимова действительно может быть воспринято с эйфорией, как некая гарантия успеха, качественного результата – с чем расстались. Однако это обманчивое ощущение. Изменилась обстановка в РПЛ , изменился сам «Ахмат», подготовку к сезону вел другой тренер. Многие входящие факторы стали иными по сравнению с теми, которые окружали клуб, когда Рахимов привел его к пятому месту в лиге. И это ложное состояние эйфории может выйти боком тренеру же.

От его работы априори завышенные ожидания. Но при этом повышенный кредит доверия. Наверняка как опытный специалист, действительно хорошо знающий кухню грозненского клуба, Рахимов взвесил все специфические риски и возможности. В клубе его возвращение воспринимается как привет из счастливого прошлого, создание комфортного состояния. Но поговорка о том, сколько раз можно войти в одну реку, появилась неспроста. С другой стороны, есть пример Юрия Семина, который умудрялся попадать аккурат в нужную струю.