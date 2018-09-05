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Соперник «Зенита» в ЛЕ назначил главного тренера и генерального директора

сегодня, 17:34

Исполняющий обязанности главного тренера «Бордо» Эрик Бедуэ стал полноценным наставником команды. Бедуэ пришел на смену Густаво Пойету, который был уволен после критики руководства.

А новым генеральным директором стал бразилец Рикардо Гомес, возглавлявший «Бордо» в период с 2005 по 2007 год. 

Напомним, что «Бордо» попал в один квартет Лиги Европы вместе с «Зенитом». Также в группе сыграют «Копенгаген» и «Славия» из Праги.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 17:46
AntiherQ1488:
Че это тебя на Сектор Газа потянуло?)
Про бомжей песня нравицца ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:45
Faustello:
Шапки прочь Семак схватил ... У у У у Для души схватил а не для славы ))
Че это тебя на Сектор Газа потянуло?)
Faustello
Faustello
сегодня в 17:45
AntiherQ1488:
Мне звонили, ты грят, эксперт по бомжам на соккере, будешь нас тренить?) Отказался. Не договорились в зп.
Шапки прочь Семак схватил ...
У у У у
Для души схватил а не для славы ))
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 17:44
Faustello:
Специально ждали на кого попадут и как только узнали назначили абы кого, один фиг бомжам по носу нащёлкают )))
Мне звонили, ты грят, эксперт по бомжам на соккере, будешь нас тренить?) Отказался. Не договорились в зп.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:42
Вы слыхали как поют бомжи?
Нет не те бомжи что с теплотрассы
А бомжи, конкретные бомжи
У у У у
Те что Минск пройти уже за счастье ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:39
Да Пойет и сам рад был уйти после такой жеребьёвки.....))
Faustello
Faustello
сегодня в 17:37
Специально ждали на кого попадут и как только узнали назначили абы кого, один фиг бомжам по носу нащёлкают )))
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