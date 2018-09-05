Соперник «Зенита» в ЛЕ назначил главного тренера и генерального директора

Исполняющий обязанности главного тренера «Бордо» Эрик Бедуэ стал полноценным наставником команды. Бедуэ пришел на смену Густаво Пойету, который был уволен после критики руководства.
А новым генеральным директором стал бразилец Рикардо Гомес, возглавлявший «Бордо» в период с 2005 по 2007 год.
Напомним, что «Бордо» попал в один квартет Лиги Европы вместе с «Зенитом». Также в группе сыграют «Копенгаген» и «Славия» из Праги.
У у У у
Для души схватил а не для славы ))
У у У у
Для души схватил а не для славы ))
Нет не те бомжи что с теплотрассы
А бомжи, конкретные бомжи
У у У у
Те что Минск пройти уже за счастье ))
https://www.youtube.com/watch?v=ldKjPVSKpbg
Нет не те бомжи что с теплотрассы
А бомжи, конкретные бомжи
У у У у
Те что Минск пройти уже за счастье ))