Соперник «Зенита» в ЛЕ назначил главного тренера и генерального директора

сегодня, 17:34

Исполняющий обязанности главного тренера «Бордо» Эрик Бедуэ стал полноценным наставником команды. Бедуэ пришел на смену Густаво Пойету, который был уволен после критики руководства.

А новым генеральным директором стал бразилец Рикардо Гомес, возглавлявший «Бордо» в период с 2005 по 2007 год.

Напомним, что «Бордо» попал в один квартет Лиги Европы вместе с «Зенитом». Также в группе сыграют «Копенгаген» и «Славия» из Праги.