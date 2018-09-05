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Рахимов вернулся в «Ахмат»

сегодня, 18:43

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что «Ахмат» возглавил Рашид Рахимов.

В последние дни в средствах массовой информации и в социальных сетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось - кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат». Многие болельщики родной команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались приятные воспоминания. 

Три с половиной года Рашид Маматкулович являлся главным тренером команды, который покинул коллектив после окончания срока трудового контракта в мае 2017 года. Тогда специалист принял решение взять паузу в карьере. При Рашиде Рахимове команда добилась лучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне-2016/17. «Ахмат» не чужая для Рахимова команда. 

В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо. Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!»

Рахимов был главным тренером «Ахмата» с 2013 по 2017 год.

Предыдущим рулевым команды был Игорь Ледяхов

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:17
Удачи!!
ckori
ckori
сегодня в 19:16
Ну что сказать-желаем успехов!Мужик серьёзный,в футболе разбирается-может что и получится!Успехов и удачи-лично я -рад!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 19:16
Типичный футбольный гастарбайтер. Но, бороться за 6-9 места - самое его ! А на большее чехи и не рассчитывают, скорее всего.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 18:57
И что не так в этом письме?! Сам-то читал?
andre_can
andre_can
сегодня в 18:54
дважды в одну реку...
cska.78
cska.78
сегодня в 18:51
Бендер Родригез:
Мостовой так-то классный футболист! А вот ты кто такой?!
Мостовой - гнилое существо подписавшее письмо 14!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 18:51
Под фнл взяли.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 18:51
Мостовой так-то классный футболист! А вот ты кто такой?!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 18:50
Иногда они возвращаются.
cska.78
cska.78
сегодня в 18:46
Засиделся на матч тв, а клоун Мостовой там и останется!
cska.78
cska.78
сегодня в 18:44
Удачи Рашиду!
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