Сборная России становится грамотной

сегодня, 12:30

Штаб Черчесова снова изучил соперника – «Соккер.ру» рад, что после мундиаля команда сохранила не только настрой. Анализируем непростую победу и благодарим Лунева.

Черчесов плясал от кадров

После матча с Хорватией прошло всего два месяца, а против Турции на поле вышло пять новых игроков по сравнению с основой на четвертьфинал. Понятно, что интуиция заменила слаженность. Причем к этой пятерке смело добавляйте Дзагоева, Алан помог с хорватами после выхода на замену. Наполовину другая команда не могла сыграть в одном темпе весь матч, особенно на домашнем для Турции стадионе.

Сборная России из-за перемен даже променяла коллективный прессинг на позиционный. Смотрелось непривычно, но собрали 27 перехватов и 20 раз выиграли единоборства. Держались линий, что сказалось на характере атак – 0 контратак, лишь 1 момент после стандарта, всего 3 угловых. Но важнее оценить тактику, структуру и задумки, нежели цепляться к тому, что обеспечено по умолчанию – российская футбольная сборная не может играть идеально. Особенно когда меняет половину команды.

Схема позволяет геройствовать

Одного вожака нет, и это козырь. Дзюба – важная фигура, но тут скорее вопрос эмоций, чем строго футбола. Артем в таком порядке, что расставляет акценты, даже когда ему не создают моменты – за игру имел 3 удара. Фернандес – игрок высокого класса, но другие ведь тоже могут впечатлить. Акинфеев пропустил официальный поединок сборной впервые за шесть лет, а сборная не развалилась, да и Лунев зашел.

Но без вратаря-капитана сумели подчеркнуть важную фишку сборной. У Черчесова нет тех, без кого невозможно сыграть в выбранном со второго тайма игры с Саудовской Аравией стиле. Суть в отношении, а не в именах. Например, Черышев с хлесткими ударами важен, но Денис объективно не играет все матчи на одном дыхании. Над Ерохиным всегда будут посмеиваться – своеобразный футболист, но подходит сборной. А еще Головина не было, мог многое улучшить. Каждый может стать героем, это плюс модели игры 2018 года.

Выход через Марио – полумера

Фернандес и Ерохин провели в Турции хороший поединок, работая по правому флангу. Александр также пригодился, когда перешел налево. Но выход в атаку через один край – слишком примитивный трюк, чтобы работал всегда. Особенно когда начало атак положено на Джикию и его диагонали. Даже Лунев это понимал, ведь после перерыва старался нагружать Кудряшова пасами. Но Федор не смог так круто, как Марио, распоряжаться мячом.

Сборная России на той стадии, когда разнообразно выходить в атаку, использовать стандарты и давить через центр не получается. Существует стереотип, что сильные команды чаще атакуют по центру, но это скорее завязано на контроле мяча, чем на силе. Сборная России с владением в 36 % и браком в 30 %. Даже у турецкой команды всего 17 % обрезов, поэтому пока не ждем сложных комбинаций от ребят Черчесова. Вчера шесть человек отдавали пасы под удары, но зажигали фитиль в основном через Марио, что солидный соперник сразу пресечет.

Сборной важно найти «десятку»

Луческу сказал, что сборную России выручили зенитовцы – прав. Но могут помочь еще сильнее. Семак ведь ждет Кокорина. Дриусси, Дзюба и Александр в теории могут играть вместе – тактически вписываются. Но еще при Луческу и Манчини выяснили – вместе друзьям Артему и Александру играть было неудобно. А вот сборной, как ни странно, условный Кокорин нужен. Ведь в схеме «4-4-2» (она же «4-2-3-1» или «4-4-1-1» в зависимости от фазы игры) есть место ложному форварду.

Центральный столб Дзюба вчера забил победный мяч, но не впервые больше всех дрался. Повторяется история «Зенита». Кузяев сыграл нормально, но не справился с тонкой ролью связного. Если играть «4-4-2», то лучше использовать людей сообразительных и способных связывать линии. Вчера читался выход Ионова. Дзагоев, Алексей Миранчук, Кокорин – кандидаты на пост Санчо Пансы при Дзюбе. Даже Головина можно вспомнить, может играть ложного форварда в «4-4-2».

Левый бек – проблемная позиция

Возрастной Кудряшов объективно не успевал за шустрыми турками, хотя Черчесов считает его своим, а за таких держится, как помним по Самедову. Во-первых, причина провалов по левому флангу в защите - Фернандес. Именно так, вольница Марио привлекает соперников к противоположному краю. Нагружать правый фланг России боятся – можно нарваться на контратаку, поэтому давили на Кудряшова. Во-вторых, Джикия не страховал край так, как это делал молодой отец Нойштедтер.

В-третьих, Кудряшов не единственный левый бек России, выдыхаем. Есть Рауш, Набиуллин, Стоцкий, Скопинцев появился. Щенников, к сожалению, и с травмами, и не прибавил в обороне, но тоже в списке. После ухода Жиркова снова начинаются поиски. А пока и гол пришел, и моменты возникали по зоне Кудряшова. Федор не сыграл ужасно, но часто ошибался. И из-за неготовности, и в силу объективных обстоятельств – Зобнина не просили страховать левый фланг, а Черышев в оборону отходил неудачно. Необходимо опробовать на краю после игрока «Рубина» его конкурентов.

Опорную зону плохо передают

Тут дело не в именах или мастерстве, а в том, какие приказы. Разрыв между линией защиты и центральной четверкой вчера был слишком большим. Газинский и Зобнин редко оглядывались назад и это сказалось. Когда вернется Головин, то можно играть с тремя центральными, причем Александру будет удобнее занимать место выше двух напарников, коими останутся Юрий и Роман. Но вопрос не по их игре, а по распределению обязанностей в опорной зоне при защите собственных ворот.

Еще против Коста-Рики были похожие ошибки, которые всегда оборачиваются ударами соперника с линии штрафной – а там тоже в центре были Зобнин и Газинский. Вчера 7 из 11 ударов Турции случились из зоны классического подбора. Чистый разрушитель до сих пор Черчесову не нужен, а это значит, что надо обозначить правила «дежурства» у своих ворот. Газинский и Зобнин привыкли, что есть Каборе и Фернандо. У них на двоих вчера 2 касания в штрафной площади и всего 1 сразу перед линией. Если бы Зобнин закрыл удар Азиза – могли выиграть 2:0.

Черчесову не нужна поддержка

Не надо верить в Черчесова, в его тактические идеи и тренерский успех после ЧМ -18. Хотя бы потому, что Станиславу Саламовичу ваша поддержка не сильно нужна. Уже случился перелом в понимании, как надо работать. В сборной России нашлись аналитики и тренеры, которые изучают соперников, поэтому автоматически меняется вся игра. Команда Черчесова в очередной раз была готова к сопернику, никакой работы слепых котят не увидели.

Были проблемы с исполнением – могли забить больше до перерыва и при счете 3:0 или 3:1 отдыхать в обороне. Но сама структура игры понравилась, тактической отсталости не было. Сборная России даже пыталась отличаться от той, что играла на чемпионате мира. Там работали строго вторым номером, даже против Египта и Саудовской Аравии, не только против Испании и Хорватии. Теперь с турками хватило на один тайм игры первым номером, что обеспечило разницу по ударам 2:8. Вот так бы целый матч провести однажды!

Сборная медленно перерождается

На чемпионате мира эмоций и подхода было поровну. В Турции тоже далеко не все получалось. Чуточку раскрывались – были тревожные контратаки. Но где Лунев спас, где турки подвели эмоциональных фанатов в Трабзоне. Победу гости не отдали, да и в целом тактический рисунок сборной России понравился. Играли в гостях у традиционно домашней команды, которую готовил тренер, знакомый с российским футболом. Но голы Черышева и Дзюбы обеспечили результат.

Могли увидеть ничью? Могли, и поражение могли. Так будет всегда, но в оценке матча нельзя игнорировать результат. Также понятно, чего тренеры хотят от сборной, давно такой приятной ясности не было. Черчесов до матча с турками заявил, что система важнее, чем имена. Отчасти так потому, что Смолов порой может сыграть удачнее Дзюбы, а Лунев – Акинфеева. Артем и Игорь не того класса игроки, чтобы их нельзя было заменить.

И это плюс. Конечно, делаем поправку, что сборная с Чалханоглу по классу не равна команде Модрича, но в любом случае – Россия снова скорее порадовала, чем огорчила. Страшно привыкать к подобному, но нечестно не констатировать, что игру по шажку выстраивают. Пусть после перерыва владение было 76 на 24 % в пользу Турции, гости в целом сыграли грамотно. Удерживали счет, ошибались в защите – Лунев пять раз вступил в игру только во втором тайме, но ведь остались единой командой и не сдались.