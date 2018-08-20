Бэйл как новый Роналду. Каким станет «Реал»

20 августа 2018, 13:00

Лопетеги превращает «Реал» в сборную Испании, с которой раньше работал. О любопытных ходах «сливочных» и их проблемах - на «Соккер.ру».

У Бэйла свободная позиция

Валлийцу начало везти. 11 последних ударов включительно с голевым в ворота «Хетафе» - 8 голов за «Реал». Выстрел в каркас ворот ударом в створ не является, вот и получается, что Бэйл почти не промахивается, то есть это случайность, закономерно так играть никто не умеет. За шесть игр восемь голов – хорошая результативность, но вряд ли стоит заявлять, что у «Реала» получилось заменить голевое участие Роналду.

Гарет остался в Мадриде, не уехал в Англию – и правильно сделал, в «Манчестер Юнайтед» сезон мог сложиться куда хуже, чем в знакомой обстановке, но без главной звезды «Реала». Теперь Лопетеги убеждает Бэйла, что тот становится новым Роналду. Валлийцу вроде бы позволяют делать что хочет, но при этом часто отдают приказы. Против «Хетафе» начал справа – были проходы по флангу после разрезающих передач Карвахаля, был обводящий удар, но сразу заметили проблему.

Левша Бэйл, играя справа, постоянно подстраивается под мяч, когда бьет – делает лишние движения, останавливается. А когда надо навесить – не всегда получается, ведь правая не рабочая нога. Вырезать же мячи внешней стороной стопы, как на сборах, у лицевой не выйдет. Кроме того, для таких пасов нужен адресат, а Лопетеги поднял Бэйла по схеме и позволяет ему захаживать в штрафную, как делал Роналду.

Иногда у валлийца получается – мог забить в падении головой, но есть несколько проблем. Во-первых, Бэйл не умеет так хорошо открываться, как португалец – в результате «Реал» почти не появлялся в чужой штрафной, хотя владел мячом 78 % времени. Во-вторых, когда Гарет пошел налево – сделал подачу, которая привела к голу Карвахаля головой. Получается, что защитник удачнее сыграл на позиции форварда, чем Бэйл или Бензема.

Гарет в итоге забил, но это был его единственный удар в створ. Всего собрал три попытки, а это значит, что у вингера не получается быть, как Роналду. Но у Бензема аналогичная беда. Из 46 касаний мяча только три было в штрафной площади, и при этом у центрального нападающего «Реала» всего один удар по воротам – заблокированный сразу же. Карим так привык подыгрывать, что вчера Лопетеги использовал его как подстраховку для Марсело на месте левого инсайда.

Лопетеги выбрал шаблон

Анчелотти, будучи тренером «Реала», вспомнил времена в «Ювентусе»: «Зидан стал человеком, который изменил мой взгляд на футбол. Когда я с ним познакомился в 1999 году, то понял, что игрок может быть важнее системы». Для «Реала» эти слова важны – надо построить команду на базе монархии. Рамос уже использовал формулу «Роналду не важнее, чем клуб», но это популизм.

Команда Лопетеги не выйдет из тени Криштиану, пока не найдет новый почерк, а против «Атлетико» и «Хетафе» то и делали, что контролировали мяч с очень высокой точностью передач – 90-91 %, но даже в дерби в Таллине чаще попадали в створ чужих ворот, чем в Ла Лиге. За полтора часа с «Хатафе» было всего три попадания. Пусть два прошли, но о победе новой тактики Лопетеги и схемы «4-3-3» над привычками «Реала» говорить рано.

Понятно, что Хулен хочет сделать – скопировать собственные идеи, которые применял в сборной Испании. Насыщение зон, классические треугольники на полуфлангах – отсюда запрет для Марсело прижиматься к флангу и переходить линию штрафной, отсюда Бензема, Асенсио, Иско и Марсело на небольшом клочке поля, чтобы оказаться между линиями у «Хетафе» и нагрузить работой двух-трех человек, заставляя ошибиться.

Но для реализации тактики Хулена команде нужен Кроос в центре поля – вчера Тони был хорош. Вот только немец и Модрич без Каземиро проваливались в опорной зоне, не все соперники «Хетафе». Но даже если вернуть бразильца в основу, то возникает вопрос, можно ли так владеть мячом и играть широко, если у тебя нет не только невероятно надежных центральных защитников, но и крутого результативного форварда? «Тики-така» в любой версии должна выводить на удары, у «Реала» такого пока нет.

Банда вратарей – просчет

«Ты что, вратарь?» - так полевые игроки поддевают друг друга, если кто-то долго думает. Голкиперы на своей волне – устоявшийся стереотип. Их считают не самыми умными («мяч часто в голову попадает»), и не всегда умеющими уступить. И когда сразу несколько нетерпеливых в одной упряжке – начинаются проблемы. У Лопетеги сейчас пять вратарей, но он сам оскорбил Касилью и Зидана, посчитав до трех.

Лунин, похоже, не хочет уходить в аренду. Куртуа пришел по решению Переса, и это тоже удачный трансфер – молодой голкипер на пике славы после ЧМ -18, еще и дешевле, чем мог быть из-за сроков контракта с «Челси». Но Тибо – парень с прошлым и проблемами в жизни. Дело в не голах Месси ударами между ног, а в том, что Куртуа не всегда ведет себя прилично.

Бывшая девушка Де Брюйне, чтобы отомстить Кевину, поехала в Мадрид и тесно подружилась с Куртуа. И кто так делает с женщиной напарника по сборной? Кроме того, Тибо мотивирует решение вернуться в Мадрид тем, что у него там семья. Вопрос: все ли хорошо в отношениях людей, если жена отказывается жить в Лондоне с мужем, где тот работает? Не все. Когда супруга Куртуа была на восьмом месяце беременности, они расстались – Тибо изменял ей с моделью, подругой Ким Кардашьян.

Вот и получается, что Кейлор Навас – невероятно набожный семьянин, получил от Переса два подарка. Пожалуй, самого спокойного и талантливого голкипера Европы своего возраста – Лунин в девятнадцать взрослее, чем Доннарумма, хотя итальянец одареннее. Андрей будет сидеть на скамейке спокойно или уйдет в аренду, но как сложатся отношения Наваса и Куртуа? В Суперкубке УЕФА Кейлор сыграл не здорово, но против «Хетафе» вышел снова. Лопетеги играет в игру с Пересом – показывает, кто выбирает состав, но ситуация глупая. Лунину возраст позволяет учиться и помалкивать, но два крутых вратаря – перебор.

Рамос остается проблемой

Проблемой, которую нельзя решить, ведь Рамоса не убрать в запас. Но если «Барселона» подстраховалась на случай, если Пике сбавит – прикупили еще одного француза в коллекцию к Умтити, то «Реал» надеется на Начо. Его можно двигать, но не Рамоса, ведь капитан и символ клуба. Но Серхио, будучи титулованным и опытным, остается защитником, который всегда играет на грани фола.

Даже вчера против несчастного «Хетафе» мог «привезти» пенальти при счете 1:0 – дернул соперника за руку в штрафной площади, причем сделал это по зоне Начо. Судья промолчал, но другой свиснет. Ведь нет сомнений, что Серхио снова или не успеет, или схватит красную карточку, и повторится стандартная история. Рамос умеет играть, как великий защитник, но фанаты «Реала» знают – поступает так не всегда. Бывают отрезки, когда из-за Серхио пропускают и пропускают.

Получается, Лопетеги надо перестроить центр защиты так, чтобы решения чаще принимал Варан. Причем это полезно и для развития самого Рафы. На мундиале он был худшим у Франции по отборам – 1 за весь турнир, за полных 7 игр. Дешам так построил игру, что пахали все, а центральные защитники были защищены от игры один в один. У «Реала» так не получится, особенно в Лиге чемпионов. Начо, Рамос и Варан – неполная команда центральных защитников, а если кто-то травмируется, что делать? Каземиро или кантерано ставить в защиту?

Уход Роналду – козырь «Реала»

Перес вчера приуныл, ведь десять лет у «Реала» не было полупустых трибун на «Сантьяго Бернабеу». Вчера пришло всего 48 446 зрителей на арену с 85 454 местами. Понятно, что сыграло решение Ла Лиги поставить матч на позднее время – в понедельник людям на работу, ради «Хетафе» не высыпаться не самые трудолюбивые в Европе испанцы не захотели. Но это только оправдание.

Первый домашний матч сезона должен собирать аншлаг, если у команды фанаты, а не глорихантеры. Но теперь в Мадрид не будут приезжать «футбольные туристы», чтобы попасть на игру Роналду любой ценой, а таких людей раньше хватало. Не случайно середняки и аутсайдеры Серии А в предвкушении прибыли, ведь теперь можно повышать цены на матчи против «Ювентуса», да и перекупщики в деле – чемпион Италии играет с «Пармой» в третьем туре и стоимость билетов взлетела до небес.

Но потеря Роналду – удар по доходам клуба Переса и одновременно шанс устроить грамотные выборы нового лидера. Или же решиться на покупку звезды масштаба Неймара. Но если против «Атлетико» и «Хетафе» сразу бросалось в глаза, что такого человека нет, то в ближайших турах каждый, кто выходит на поле, поймет – именно он может стать героем. А главного, кого выбрали любимцем фанаты – Модрича, когда раскупили его футболки перед началом сезона, Перес насильно не отпустил в «Интер».

Наверное, зря, ведь Лука теперь заявил – сам начал переговоры с миланцами, хотел стать частью хорватской диаспоры, никто его силой не заставлял. Другими словами, пока «Реал» шел подавать жалобу в УЕФА , собственный игрок выступил против клуба и лично Переса, а когда эту информацию получила испанская пресса - Луку попросили сделать опровержение. Сами видите, какой большой риск вместо честного марафона за право быть лидером нового «Реала» получить пауков в банке. Но когда говорим о тактике и том, что на поле, то все полностью зависит от Лопетеги.

Найдет игровой баланс, исправит недочеты схемы «4-3-3» – будут развиваться. А если Хулен окажется морально и профессионально не готовым к решению серьезных задач, а они были уже в прошлом сезоне, но Зидан предпочитал их не решать, а прикрыться еще одной победой в Лиге чемпионов, чтобы уйти королем - «Реал» даст слабину. Что сразу почувствуют все сильные соперники. Не стоит переоценивать «Мадрид» после голов Карвахаля и Бэйла, ведь «Атлетико» показал – этой команде можно не проиграть в основное время и добить резкими атаками в овертайме.