Вооружены и опасны. Как «Спартаку» обыграть ПАОК

14 августа 2018, 13:00

Вынесли «Базель» в гостях, обыграли команду Карреры дома, уступая в два мяча – ПАОК оказался очень смелым. Но «Соккер.ру» предлагает обхитрить Луческу!

Ростовский бизнесмен Иван Саввиди, который в представлениях не нуждается – даже государственные награды имеет, а в марте этого года выбежал на поле с травматическим пистолетом. После чего его на три года отстранили от футбола на исторической родине, ведь скандал был большим, о нем рассказали во всем мире.

Иван Игнатьевич выступил тогда, как горячий грек, причем его незаконный протест был по вечному поводу – упрекал арбитров в работе на конкурентов. ПАОК не стал чемпионом, но привлек к себе внимание. Младший Луческу работает там главным тренером, Натхо, Нобоа и Мак раньше играли за «орлов», Вернблум вел переговоры, а теперь на поле рвется Маурисио.

Щедрый Саввиди, которого многие фанаты ПАОКа обожают, выдаст 1 млн евро премиальных, если сегодня команда пройдет «Спартак». Щедрое вознаграждение, но «красно-белые» должны сказать свое веское слово. Ведь очевидно, что команда ПАОКа подвижна, результативна, но не без греха в обороне. Как же их поломать и пройти?

Остановить Златана на полставки

Прийович – лучший нападающий чемпионата Греции прошлого сезона. На его счету 19 мячей, что неплохо для лиги с 16 командами, в РПЛ лучшие бомбардиры забили меньше, у Промеса всего 15 голов. Еще до матча в Греции настораживало, что оборону «Спартака» в этом сезоне не проверяли – все соперники сидели в защите, а это настораживало не зря. Нельзя посмеиваться над попытками Прийовича выглядеть и играть так, как Златан.

Александар в свои двадцать восемь лет стал сильным форвардом, дослужился до заявки Сербии на ЧМ -18, пускай и не играл в основе. Зато в Салониках, когда ПАОК уступал 0:2, именно серб реализовал пенальти и напомнил, что в греческой Суперлиге ему хватает 2.8 точных ударов в среднем для гола. Работа против Прийовича должна быть плотной и грамотной. Сегодня у ПАОКа будут контратаки и нельзя, чтобы рослый форвард одну из них реализовал.

Учесть силу фланговых защитников

Фланги «Спартака» в защите как взгляд клоуна Пеннивайза, а у греков в обороне известные люди. Португальца Виейринью, который вернулся в ПАОК из Бундеслиги, знаем – ветеран, когда здоров, слева в защите, вытесняет Креспо. Лео Матос - менее известный, но еще один ветеран играл за «Черноморец» и «Днепр», был финалистом Лиги Европы, а у Комбарова такого опыта нет. Если оба умных крайника, которые в ПАОКе лидируют по количеству передач за игру, разойдутся – быть беде.

Выход в атаку у них не через центрбеков, как у «Спартака». Плюс игра Комбарова и Ещенко в Греции не обрадовала. Каррера даже принял решение оставить Андрея на скамейке против «Анжи». Но сегодня надо думать, как лучше поступить. Матос, Креспо или Виейринья – сильные соперники. Луческу хвастался, что провал по флангу Комбарова случился не из-за Дмитрия, а из-за давления ПАОКа. Переоценивает себя – левый бек «Спартака» и без напора чудил. Зато сразу вопрос к Ташаеву и Промесу. В обороне поможете или как?

Не бросать Фернандо одного в защите

У «Спартака» треугольник в центре повернут двумя углами в сторону ворот соперника, а у соперника – наоборот. Зобнин и Глушаков много атаковали, собирали удары в первых турах. А Фернандо – обычно главный диспетчер, располагался глубже. Но если сегодня Пелкас, Каньяс и Маурисио смогут давить на опорную зону «Спартака» втроем – у ворот Максименко за матч будет больше моментов, чем за три игры РПЛ .

Даже против «Оренбурга» и «Локомотива», хотя эти соперники «Спартака» слабо атаковали, было заметно, как Фернандо не хватает поддержки у своих ворот. А поскольку у ПАОКа между линиями прячутся сразу два человека, а это сказалось в Греции – важно пересмотреть подход. Каррера против «Анжи» поставил по центру Зобнина, но тут свои нюансы, сам Роман под давлением работает хуже, чем на свободном пространстве. В любом случае, одного человека в опорной зоне в фазе защиты мало.

Разъединить пару Хачериди и Варелы

В этом году опытный защитник сборной Украины Хачериди уехал на родину отца в Грецию. Луческу подписал центрбека киевского «Динамо» под основу, поэтому универсал Креспо, способный сыграть на левом фланге защиты, оказался не у дел, как и Карлос Самбрано, который после «Рубина» оказался именно в ПАОКе. А теперь очутился в Киеве - круговорот физически крепких защитников в природе.

Хачериди умеет «привезти», а вот Варела – серьезный дядька. Фернандо - напарник Зе Луиша по сборной Кабо-Верде, прекрасно знает его возможности. Защитник ставит на физическую силу и выбор позиции, ведь невысокий. Зато результативный, еще и по перехватам с выносами лучший в команде. Хачериди и Варелу надо ловить на отсутствии сыгранности. У «Базеля» порой получалось, хотя плохо реализовали свои шансы, а «Спартак» в плане меткости начал хорошо, а продолжил печально...

Подчеркнуть отличия команд в тактике

ПАОК так легко пропустил и отыгрался, поскольку похож на «Спартак». Только их тренер более дерзкий, чем Каррера. Младший Луческу всегда дергается, когда спрашивают об отце. Ревнует, как младший Шмейхель, который всегда отмечает: «Я взрослый мужик, у меня семья, карьера, чемпионство, я не просто сын Петера». У Луческу Кубок Греции и команда, которая с ноября во всех матчах забивает.

У «Спартака» с реализацией беда, но команды Развана и Массимо похожи тактически («4-3-2-1» против «4-2-3-1») и легко создают моменты. У одних есть Маурисио, но у вторых - Фернандо. У одних Матос и Креспо, а у «Спартака» Комбаров и Ещенко с похожими функциями. Только их правый бек атакует чаще левого, а у «красно-белых» наоборот. Правда, Димитрис Пелкас, если сравнивать именно с Глушаковым, опаснее впереди, является «десяткой» не только из-за номера.

Но даже Каньяса и Зобнина по подвижности и желанию сыграть за двоих, можно сопоставить. Или, если сегодня выйдут Зобнин, Глушаков и появится на замену Ханни, легко Пелкаса представить аналогом Софьяна, Хосе – Дениса, а Маурисио – Романа. Даже центральный форвард Прийович, поскольку успешен на втором этаже, сохраняет аналогию – греческий Зе Луиш. Тактика «Спартака» и ПАОКа отличается, но в нюансах, а подход похожий.

Эль Каддури и Лимниос играют не дословно, как Промес и Ташаев, но даже Хачериди и Варелу можно сопоставлять с Жиго и Джикией (у Боккетти и Кутепова повреждения). Причем ПАОК решил одну из проблем, которую никак не может добить Каррера – у них есть «десятка». Пелкас оставил хорошее впечатление в первом матче, а оборону экс-спартаковца Сухи и «Базеля» тоже именно он поломал. Если «Спартак» не подчеркнет, что отличается от ПАОКа, что может давить и побеждать без пространства – выиграет.

Перестать играть строго от своей печки

«Спартак» не устроит ничья, но подходит опасная победа 2:1. Опасная, поскольку разницы в один мяч всегда мало, когда речь о защите «красно-белых». И многое зависит от того, насколько хорошо изучат ПАОК . Как показал первый матч, когда удачно «залетело» два гола греков, футболисты «Спартака» как соперников совсем не уважали. Здесь нет колоссального разрыва в классе исполнителей. У ПАОКа хороший состав и современный тренер.

Сегодня будет бой равных, очень важно, чтобы «Спартак» прибавил в понимании соперников. У них в каждой игре со старта сезона с этим проблемы. «Анжи» закатали в газон, но аутсайдеру забили один раз уже после двух удалений. «Оренбург» обыграли после ошибки вратаря, а «Локомотив» так и не замордовали, хотя должны были брать три очка, учитывая состояние чемпиона. ПАОК тоже не идеален, но «Спартак» должен продемонстрировать, что раскусил систему Развана Луческу.