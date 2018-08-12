Капитан Месси и другие проблемы Вальверде

12 августа 2018, 16:00

Лионель может побить рекорд Иньесты, а «Соккер.ру» в преддверии финала Суперкубка Испании разбирает тактические варианты Вальверде.

Отошли от ухода Неймара?

Звучит забавно, но «Барселоне» в последние годы не хватает мастерства. Сегодня играть против «Севильи», на поле ждут Роберто, Ленгле, Артура или Малкома, но ведь это не звезды мирового уровня. А Неймар – звезда. Бразилец взял за руку арбитра и прошел ПСЖ , когда «Барселона» устроила тот самый камбэк. Шейхи запомнили и переманили Неймара к себе, чем поломали игру каталонцам.

Месси и Суарес не справились на два фронта, как в 2015 году, когда выиграли чемпионат, Лигу чемпионов, Кубок Короля и Суперкубок Европы благодаря трио. То был последний подобный полнокровный сезон, хотя после этого трижды выиграли Кубок Испании, дважды были чемпионами, но в Европе все плохо по меркам «Барселоны» – вылеты задолго до финалов. Команда пригласила Вальверде, который сразу попытался доказать, что хороший человек – профессия.

Но не был готов к потере Неймара. Та подленькая, но всегда легкая в атаке «Барселона» добивалась своего. В прошлом сезоне стала чемпионом Испании, разница была сумасшедшей - +70, забили 99 голов, причем треть на совести Месси – 34 мяча. А еще 25 % добавил от себя Суарес. Однако максимум не показали, что было понятно всем, как и Вальверде.

Каталонцы намного сильнее середняков Ла Лиги, но при этом не первые в Европе ни по обороне, ни по стилю, ни по атаке, ни по легкости футбольного бытия. И причина есть – схема «4-4-2», которую использовали в 26 матчах из 38 в Ла Лиге, она не всегда работала. Поскольку при подготовке к новому сезону купили Малкома – флангового форварда, и пока не отдали никому Дембеле – а кандидатов не так много, учитывая цену, то возвращение к «4-3-3» читается.

Тем более, приобретали полузащитников, чтобы добавить Бускетсу желания играть в футбол после стольких лет успехов и поражений. Заодно после ухода Иньесты надо предложить нечто новое при переходе между линиями. Взрывной Коутиньо и дикий Видаль – два варианта, которые Вальверде может использовать в ближайших матчах. Подготовку к сезону ведь провели скромно – ничья со «шпорами», влет «Роме», поражение от «Милана». Впереди «Севилья» и «Бока Хуниорс» - тоже заявка на пропущенные мячи.

Совершили грамотные покупки?

Тактические пляски зависят от трансферов, ведь покупки и продажи формируют стиль. Судя по тому, что отдали Диня, Мину и Гомеша в «Эвертон» - считают, что справятся без них. Деулофеу тоже оказался лишним, как и Алейш Видаль. А вот его однофамилец Артуро может пригодиться, ведь даже наличие Коутиньо не позволяет заявить, что «Барселона» тактически отошла от понимания, что Иньеста не вечен.

Хотя Андрес играл без феерий в последних сезонах, структурно его не заменили. Теперь взяли Артура, подтянули полузащитников из второй команды, обогатили состав Видалем. И если ни один из ушедших игроков – даже Паулиньо и Иньеста, не разрушают тактические планы Вальверде, то теперь у «Барселоны» есть минимум два варианта ведения игры. Или снова работать по схеме «4-4-2», и тогда Малком и Дембеле оказываются на лавке, а Коутиньо занимает левый фланг, или возвращаться к «4-3-3».

Неродные позиции останутся проблемой?

Месси играет так, как ему удобно. Он царь, капитан и клубная легенда. Лионель в схеме «4-4-2» формально второй форвард, но он вперед ходил за голами, как в лес за грибами, а околачивался в основном в центре поля, в оттяжке. И это заметно усложняло жизнь всем, кто вокруг. Надо быть очень умным футболистом, чтобы справиться с тактикой, если один человек – свободный художник, который еще и ходить полем может, когда без настроения.

Впрочем, проблема с вытеснением игроков на неудобные позиции шире и не завязана на игровом объеме капитана. Прошлый сезон, когда Альба освободился из плена Неймара и занял всю левую бровку, Жорди сразу показал, насколько часто в «Барселоне» угождали первым звездам в ущерб таким, как он. Только Луис Суарес всегда чем-то жертвовал, а вот Неймар делал на левом фланге, что хотел. Коутиньо играет иначе, но Филиппе ведь скорее левый инсайд, чем вингер или полузащитник.

Аналогичная беда с Дембеле. Это не крайний правый форвард, то есть даже если запихнуть француза на край, где начинал Месси, то вряд ли дождетесь крутой работы. Малком тоже не чистый вингер, точно не левый хавбек, если возвращаться к «4-3-3», ведь в «Бордо» предпочитал правый край. Даже Ракитичу не очень удобно играть в одной линии с Бускетсом, поскольку самому Серхио комфортней в тройке, где он ближе всех в защите, а Ивану – рядом с человеком, вроде Модрича или Иньесты.

Даже Артуро Видаль не подходит к схеме, которую Вальверде проповедовал в прошлом сезоне, ведь ему надо работать примерно как Паулиньо. Но если в атаке в Ла Лиге бразилец себя показывал, то как только «Барселоне» были нужны его оборонительные скиллы – получалось неважно, как и у Ракитича в Риме. Даже Семеду не адаптировался полностью, поэтому вопрос не только в качестве усиления и позициях – выбрали игроков грамотно, а именно в тактике.

Вальверде нужно возвращать к классике?

Эксперименты будут, но никогда не поздно вернуться к «4-4-2», если не пойдет игра по старой схеме «Барселоны» - «4-3-3». Коутиньо и Видаль, если играть с середняками, которые мало атакуют, могут занять места в центре поля – на позициях Иньесты и Ракитича, а Бускетс закроет опорную зону сам. При этом Месси и Дембеле/Малком без проблем разделят фланги, если Лионель готов к краю поля.

Но здесь есть минус. У Лионеля могут отобрать голы. Пойдет ли обычно ревнивый к мячам капитан на такой шаг? Он ведь, как только смог, лишил Суареса эгоизма центрального нападающего. Впрочем, есть еще одна формация, позволяющая использовать всех из состава именно так, как выгодно «Барселоне». Речь о тактике «4-2-3-1», где Суарес остается наследником Индзаги – чувствует линию офсайда с закрытыми глазами.

Месси наконец получает позицию, которая соединяет его порывы в атаке и центре поля – под нападающим, а Дембеле, Малком и Коутиньо отвечают за фланги, найдя третьего лишнего. Понятно, что Филиппе играет в таком случае левее, в обычной зоне Азара, а молодые француз и бразилец делят правый край. Новичку из «Бордо» удобно будет так играть, хотя остается открытым вопрос о готовности к сезону правых латералей.

Также понятно, почему всполошился Пике, который завершил карьеру в сборной Испании. Ведь не исключено, что Умтити будет ведущим центральным защитником – Самуэль набирается опыта, стал чемпионом мира, а новичок Клеман Ленгле сильнее, чем хотелось бы Жерару. Тактические нововведения затронут все полевые линии, и только вратарь тер Штеген должен быть оплотом стабильности.

И от Бускетса нужен сказочный сезон, чтобы «Барселона» выиграла Суперкубок Испании – в прошлом году уступила «Реалу». Но теперь один выездной матч на нейтральном поле против «Севильи», которую в прошлом сезоне обыгрывали в один мяч, а также не смогли обыграть весной этого года – на «Санчес Писхуан» была ничья 2:2. От трудных испытаний «Барселона» Вальверде не ускользнет, хотя очевидно, что в этот раз приоритетным турниром могут сделать Лигу чемпионов.

Какой будет роль Месси в «Барселоне» будущего?

Попытка подписать Погба из категории, завязанной на мечте о финале Лиги чемпионов – нужны парни, которые могут показать класс в большой игре, даже если обычно не такие стабильные, как Бускетс. Но чтобы Вальверде сыграл в финале, ему нужно четко ограничить роль Месси в команде. Лионель стареет и становится жадным к голам – понимая, что через пару лет их не будет. Один из капитанов команды после ухода Иньесты может сегодня побить рекорд Андреса по титулам в «Барселоне» - воюет за 33 достижение.

От тактики роль и важность Лионеля зависят прямо. Месси немного потеряет влияние на команду, если перейдут на схему «4-3-3», поскольку в таком случае окажется ближе к краю поля, где вальяжно играть опасно. Но сохранит полный контроль, если Вальверде сегодня и впредь выберет «4-4-2» или «4-2-3-1». Это тоже интересный момент, ведь Месси всегда был и останется джокером, которого непросто выбросить на стол. Лионель пожирает внимание, голы, стягивает игру на себя. Но когда к этому привыкаешь, как только Месси плох – «Барселона» проигрывает крупные битвы.

Поскольку Дембеле и Малком не игроки таланта Мбаппе, а Видаль не Погба, как и Семеду с Роберто не аналоги Дани Алвеша, а Бускетс стареет и рано или поздно провалит один из сезонов банально из-за накопленной усталости, то вряд ли стоит заявлять, что «Барселону» ждет прогулка. Заявка богатая, но времена другие. «Реал» может сбавить без Роналду, вряд ли Лопетеги выиграет Лигу чемпионов в первом сезоне по примеру Зидана. Но каталонцы тоже не становятся мощнее с годами, даже если не пустят Мадрид к трону в Ла Лиге.