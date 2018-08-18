Дзюба и пустота. Почему форварды фаворитов без голов

18 августа 2018, 15:30

«Соккер.ру» напоминает, как Дзюба, Кокорин, Смолов, Ари, Игнатьев, Эрнандес, Чалов, Зе Луиш и Адриано могут изменить восприятие чемпионата России.

Тактически роль форвардов меняется, а назначение сохраняется. В прошлом сезоне АПЛ центральные нападающие забили 30 % голов, но в РФПЛ был показатель близкий - 28.8 %.

Даже по ходу тухлого на голы старта РПЛ увидели 33 % голов от нападающих и тех, кто занимал позиции на острие. Но как дела у форвардов пятерки фаворитов? Выясним, почему мало забивают.

У «Зенита» тоже проблемы в атаке

- в чемпионате у «Зенита» 4 гола после 14 метких ударов. Первый же закрытый соперник обрезал количество точных ударов до одного. Хавбек Ерохин огорчил «Рубин» после единственного выстрела в створ Джанаева;

- Дзюбу используют в подыгрыше, нагружают работой. Против «Арсенала» отпахал сильно – 53 касания, а взамен получил три удара, лишь один из которых в створ. С «Рубином» тоже неудачно вышло – 31 касание, лишь 7 из них в пределах штрафной. Ни одного удара, а момент Ерохина без ошибки Байрамяна создать бы не удалось;

- против минского «Динамо» восемь голов «Зенит» придумал после 13 ударов в створ, два из которых – с «точки». За 120 минут с копейками атака петербуржцев выжала 11 ударов с метким завершением с игры – меньше одного момента за десять минут, интенсивность низкая, хотя даже в меньшинстве лишь атаковали;

- у Дзюбы четыре гола в сезоне, но три в ворота «Динамо» в ЛЕ , а в РПЛ 1 гол после 2 ударов в створ. Всего для Артема создали 4 шанса, невероятно слабая игра на форварда. А два из трех голов с «Динамо» - слабый удар рядом с руками вратаря и пенальти, подобное случается редко;

- поединок против «Динамо» из Минска нельзя считать показательным в судьбе Дзюбы как форварда еще и потому, что сначала Семак выпустил в основе 6 центральных хавбеков, а потом мяч на Артема скинул Заболотный – дублер форварда;

- возвращение Кокорина – 11 голов за два месяца за «Зенит» в прошлом году, добавит Семаку вариантов и головной боли. Схема «4-3-3» не позволяет поставить Александра и Артема вместе, ведь Кокорин в прошлом году прямо говорил – удобнее на острие, а не в оттяжке или на фланге;

Смолову нужно время в «Локомотиве»

- по одному матчу нельзя ставить окончательный диагноз, подходит Федор «Локомотиву» или нет. Но можно допустить, что команда, играющая от обороны – как у Семина или Черчесова, не так удобна Смолову, как атакующий «Краснодар». И это проблема;

- средний показатель Смолова по ударам на юге – 4.3 за игру, а в первом матче за москвичей против «Оренбурга» было два удара, один из которых пришелся в штангу. Вчера «Анжи» забил новичку из ФНЛ , а чемпион не сумел, в результате чего проиграл;

- Фарфан не набрал форму, чтобы добавить голы – самый результативный в команде в прошлом сезоне (10 мячей). Алексей Миранчук не помогает (7 голов), Фернандеш тоже молчит (7 мячей на пути к титулу). Дело не только в Смолове или Эдере;

- у Федора Смолова и Алексея Миранчука в прошлом сезоне одинаковое количество созданных моментов в среднем за игру – по 1.7 паса по удар. И это лучший показатель «Локомотива». В команде нет шикарного ассистента, как Классон (2.1 момента) или Перейра (2.3);

- у «Локомотива» комплексная проблема с выходом в атаку и игрой на форварда. Недоработка фланговых беков, двух опытных вингеров и Миранчуков. Смолов в Оренбурге 21 раз коснулся мяча, 6 раз на своей половине. У вратаря Гильерме 22 касания. Не обжился на новом месте Федор, нужны адресные передачи.

ЦСКА ждет поддержки из глубины поля

- в прошлом сезоне в прежнем составе было 5.4 удара в створ за игру и 15.5 всего, а сейчас скатились до 2.3 точных попыток и 12 ударов всего. Упала точность – с 35 % до 19 %, для этого показателя это как небо и земля;

- Ганчаренко важно, чтобы вернулся Дзагоев – 1.8 момента за игру. Алан лучший в ЦСКА в прошлом сезоне по количеству созданных моментов. И чтобы сразу заиграл Влашич. «Армейцы» ищут людей с последним пасом;

- подбор, где подбор? Из 36 ударов по чужим воротам – хуже показатели только у «Уфы», «Ахмата», «Енисея» и «Анжи», только 14 выстрелов из-за штрафных. В прошлом сезоне Ганчаренко тоже просил готовить удары, но здесь просто не работает подбор, нет неожиданных решений;

- у Бистровича 2.3 паса под удар за матч, у Хосонова – 2, у Чалова и Фернандеса – 1.7. Думающие футболисты у ЦСКА остались, но их класс теперь ниже. Из всех названных только от Марио можно ждать добавки и стабильной игры весь сезон;

- у ЦСКА перекос по флангам. Фернандес отдает по 46 передач в среднем, Щенников – 20, в результате слева моменты создают аутами от Магнуссона, а не подачами. Эту зону может усилить Влашич, хоть он и правша;

- Абель Эрнандес нанес семь ударов по чужим воротам за 78 минут против 6 у Чалова за 263, что доказывает – уругваец, если не подведет здоровье, может стать основным центральным нападающим. У него будет молодой напарник, а Федору проще в паре с сильным центральным форвардом. Эрнандес, Дзагоев и Влашич – три человека, которые могут дополнить попытки Фернандеса придумать голы ЦСКА .

У «Краснодара» только Ари и молодежь

- средний показатель ударов за игру у Игнатьева и Ари пока равный - по одному, что ниже, чем у Газинского – 1.3 за матч. Форварды без мяча – вопросы к тренерам;

- «Краснодар» остается командой настырной – отсюда 14.7 удара за игру (3 показатель лиги), но «Урал» бьет по чужим воротам чаще, а забивает вдвое реже – надо смотреть на точность;

- по метким ударам «горожане» десятые – показатель такой же, как у «Локомотива», 3.7 за игру. Это говорит об отсутствии работы в штрафной площади, откуда проще попасть в створ;

- Ари, хотя в «Краснодаре» публично заявляли, что у него неправильное отношение к работе, после возвращения из аренды в «Локомотиве» и получения российского паспорта может вернуться в прошлое. У форварда в РПЛ за «Краснодар» 22 гола и 15 голевых передач в 77 играх – очень и очень недурно;

- в новом чемпионате единственный игрок, который акцентированно сбрасывал под удары – Рамирес, 9 пасов под удары. Он же получил красную карточку в третьем туре. Даже из Каборе ассистент продуктивнее, чем вся атакующая группа;

- если учесть, что Ари в конце года исполнится 33, то ему нужна подмена. Лучший и единственный вариант – Игнатьев. Девятнадцатилетний форвард должен Смолову подарок за решение уйти, ведь открыл Ивану путь в основу;

- Игнатьев может стать одним из открытий нового сезона, ведь результативен на молодежном уровне, а в «Краснодаре» есть Классон и Перейра – это 4.4 момента в сумме за игру, когда наберут форму. Плюс Мамаев создаст минимум один шанс.

К форвардам «Спартака» все привыкли

- как и в прошлом сезоне, у «Спартака» рекорд по ударам. Может после трех десятков выстрелов забить один мяч, как с «Анжи», а то и после двух удалений у соперника;

- 65 ударов у «Спартака» - очень, очень много, по 21.7 за игру, причем 19 – в створ. Проблема с реализацией налицо, ведь меткость нормальная – 29 %, а количество ударов из-за штрафных площадей не помешало найти 28 шансов с близкого расстояния. Атакующей группе – минус;

- по xG у «Спартака» должно было быть 4 гола, но паниковать рано, болезнь знакомая – два мяча от Зе Луиша и Жиго намекают, кто недоработал. Например, у Промеса 4.3 удара за игру – очень много, но мяч пока упрямо не идет в ворота;

- у Зобнина и Глушакова в чемпионате тоже задача бить по воротам, и хотя аутсайдер «Анжи» исказил средние цифры, если даже у Комбарова было 5 ударов, то понятно, что проблема не в фазе перехода в атаку, а в завершении;

- Каррера и Рианчо продумывают резкий выход вперед как рецепт против низких блоков защиты – Джикия и Жиго рекордсмены по количеству пасов за игру, а Фернандо и Ханни собрали по 7 и 6 дальних передач за игру в среднем. «Спартак» грузит мяч без промежуточных ходов;

- «красно-белые» недоработали флангами. У Комбарова и Ещенко по одному кроссу за матч в среднем, а у Промеса – 2.3. «Спартаку» не хватает человека с точной подачей с правого фланга – вопросы к Ташаеву, а Самедов лишь возвращается на поле после ЧМ -18;

- лидеры по ударам – Промес (13), Зобнин (10), Глушаков (5). Это даем нам ответ, где кроется проблема – Зе Луиш и Луис Адриано вместе собрали 9 ударов, из них сразу 7 из пределов штрафных, но к настырности Зе и фокусам Луиса привыкли защитники. 7 ударов с близкого расстояния без голов – плохой для форвардов показатель.

Карреру ругают зря. «Спартак» дождется голов

Когда нападающие проснутся и выручат?

После трех туров от пятерки фаворитов дождались всего 11 голов. Жалкие 0.79 гола за игру. Вдвое ниже, чем ужасная средняя результативность старта сезона. Всего 4 гола от форвардов пятерки лидеров за три тура. И это с учетом, что только «горожане» дали шанс трем разным людям!

Но один из этих мячей Смолов забил еще за «Краснодар», Эрнандес – с левого пенальти, а Зе Луиш – в ворота команды с восемью полевыми. Да и гол Дзюбы «Енисею» случился после единственного удара Артема за день. Семин, Семак, Каррера, Мусаев и Ганчаренко прекрасно понимают, что атакуют безрезультатно и вяло.

Плотная защита побеждает куда чаще, поэтому интересно, кто из пятерки быстрее всех решит задачи и предъявит стабильный результативный футбол? На кого ставите, на Ари, Смолова, Зе Луиша, Эрнандеса или Дзюбу?