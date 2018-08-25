Вызов для чемпиона. Роналду vs оборона Серии А

вчера, 15:00

Криштиану останется без голов? Накануне второй попытки Роналду отличиться в Италии «Соккер.ру» высчитывает разницу между футболом в двух южных странах.

Оборона в Серии А отличается от защиты в Ла Лиге?

Принято считать, что в Испании плохо защищаются. Поэтому Месси и Роналду такие успешные. А в Италии – хорошо. Тактические традиции, «катеначчо» (давно забыли, что «Интер» эксцентричного Эрреры забивал кучу мячей), культурный код лиги и так далее. Стереотипы бывают разными, иногда бьют в точку, а иногда просто формируют ложную репутацию.

Соберем цифры по Испании, раз ее считают родиной футбольных разгильдяев. В прошлом сезоне средняя результативность в Испании – 2.69, но из 1024 голов 193 (19 %) на счету двух команд, «Реала» и «Барселоны». Отнимите их вклад и получите скромный показатель 2.18 в мире, где гранды не помогают Испании козырять средними цифрами. Кстати, 2.18 – меньше средней результативности последнего полного сезона РПЛ .

Но в Серии А общий показатель ничуть не скромнее – 2.68. Количество матчей такое же, ни одна команда не забила больше 90 голов, зато сразу трое прошли отметку в 75. У «Лацио» есть 89 мячей, у «Ювентуса» собралось 86, а у «Наполи» - 77. На совести тройки 24.8 % голов сезона. А если брать по аналогии с испанским дуэтом только двух лучших, то получите 17.2 %. Разница с 19 % есть, но тенденция сохраняется.

Семь голов перевеса не позволяют заявить, что в Италии оборона играет безошибочно, а в Испании – наоборот. Но давайте копнем глубже! Ударов вообще и ударов в створ в Серии А даже больше, чем в Примере. За прошлый сезон средний показатель первых по 4.35 выстрела на команду за игру, вторых – 4.26. По общему количеству та же история – 12.89 в Италии, и 12.07 в Испании. Теперь все учитывают xG, реже бьют из плохих позиций.

Оценивая процент попаданий в створ чужих ворот, снова получим равенство. Меткость? В Примере то выше, то ниже, но разница маленькая, от 33 до 35 %. По общему xG равенство, не останавливают защитники Серии А соперников чаще или качественнее. «Ювентус», «Наполи» и «Рома» получали ровно такие же верные моменты, что и испанские гранды. Остается одно различие. В Испании чуть больше самых явных моментов, так называемых «больших шансов».

Но у Роналду никогда не было проблем с созданием моментов самому себе. За четыре сезона только Суарес разок обошел Криштиану по xG90 – качеству моментов на каждые 90 минут. Даже в прошлом году, когда у Роналду были проблемы с реализацией, по xG90 снова был первым среди основных игроков в Испании – 1.05. Претендовал на гол за игру, а получил 26 мячей в 27 играх. А в Серии А лучшим снайпером был Чиро Иммобиле, у которого показатель всего 0.71. Сегодня они сразятся друг против друга – будет круто!

Криштиану не боится организованной защиты?

Не все в Испании одинаковые. «Атлетико» в прошлом сезоне после 23 игр пропустил 9 голов, а в итоге допустил 22 ошибки в защите, на две меньше, чем у туринцев в Серии А. Команда Симеоне по xGА – суммарной опасности моментов соперников, могла пропустить 36 раз, тогда как «Ювентус» - 29. Так что их защитники ошибались, это вратари подтянули к рекордам.

Но не забываем голы Роналду в ворота клубов Симеоне и Аллегри. Качественная защита никогда не была универсальным оружием против Криштиану. Иначе не забивал бы сколько мячей в ЛЧ . Даже когда речь о международном кубке, где почти все играют на результат, у португальца всегда есть моменты. В прошлом сезоне немолодой форвард стал лучшим бомбардиром ЛЧ (15 мячей) и первым по количеству ударов за игру – 6.3.

У форварда-столба Кейна всего 4.6, а у Месси – 4.4. Причем у Роналду количество переходит в качество. Дибала по ударам в ЛЧ прошлого сезона пятый – 4.1 (у Неймара 4.0), а по голам Пауло рядом с Кучаевым из ЦСКА – тоже забил лишь однажды. В этом один из секретов Роналду, который много раз отличается не только из-за маниакальной нацеленности на ворота.

Пока Левандовски и Кейн собирают удары из верных позиций, но забивают по 5-7 голов в 7-11 играх, у Роналду всего 13 матчей и 15 мячей включительно с тем самым голом «Ювентусу». Криштиану огорчал оборону Буффона, которая по сумме последних лет всегда была в числе лучших на планете. И если теперь играет за них, то кто остановит в борьбе с другими итальянскими клубами? Явно не мастера выставить три линии защиты, ведь постоянно сковывать Роналду невозможно.

Проблемой CR7 в Серии А могут стать не защитники?

Кто пришел после Мальдини, Каннаваро и Несты – знаем. А кто придет после Бонуччи, Барцальи и Кьеллини? Не сказать, что сейчас у всех клубов Серии А в основе одни Кулибали в защите по классу. Сборная Италии не на подъеме, именитых оборонцев в тамошнем чемпионате не так много, причем они в основном играют без мяча. Обратите внимание, что по количеству перехватов и отборов лидируют не защитники, а часто центральные полузащитники, тогда как в Ла Лиге это просто самые настырные, вроде Сауля или Филипе Луиса.

О чем это говорит? О высоте прессинга. В Ла Лиге у тебя есть время и место на последней трети поля от своих ворот, когда атакуешь, а в Серии А борьба плотнее. Что Роналду сразу оценил против «Кьево» на днях. Хотя наличие опекунов не помешало португальцу нанести 9 ударов и отдавать передачи с точностью в 90 %, что для форварда – космос. Португалец не боялся играть против защиты «Ювентуса», значит, не испугается «Эмполи» и «Сассуоло». Зато есть различия во вратарской школе как таковой между Италией и Испанией.

Пиренейские голкиперы ценятся, они крутые, но у них репутация немного другая, чем у коллег Буффона. В Ла Лиге можно быть в десятке по сэйвам, если добраться до диапазона 3.1-3.8 за матч. Самый дорогой вратарь планеты Кепа отбивал всего 3.2 удара за «Атлетик» в среднем. Тогда как в Серии А нижняя планка та же – 3.1 удара, но верхняя – 4.6 за матч. И таких случаев сразу два. Вратари-чудотворцы в Италии в чести, и отношение к ним иное.

Но дело не всегда в количестве, но еще и в качестве. Алиссон отбивал по 2.9 удара за матч, но какие это были спасения! И как к бразильцу относились! Особое отношение к касте вратарей Роналду ощутил уже в первом туре, когда покалечил голкипера «Кьево» Соррентино. У Стефано сломан нос и травма шейного отдела позвоночника, но опытный голкипер поблагодарил за слова поддержки и наставил смайлов после слов «CR7 отделал меня по полной программе!» Все-таки итальянские и испанские голкиперы очень разные.

Были периоды, когда Касильясу не хватало харизмы для игры без ошибок и свиста трибун, а Буффон даже ошибался без сомнений. В Италии найдутся голкиперы, которые просто не испугаются конкретно Роналду, даже если пропустят от других футболистов «Ювентуса». Соррентино увидел 9 ударов Криштиану (4 в створ), но пропустил только удар в голову, что вызвало настоящий гнев жены голкипера. Сару Руджери взбесило, что Роналду слабо волновало здоровье Соррентино, когда тот оказался без сознания.

Серия А обойдет Примеру по голам в этом сезоне?

В прошлом году равенство по общему количеству голов итальянцам с испанцами обеспечил не скачок в атаке. Наоборот забили меньше, чем сезоном ранее. За цифры ответила слабость «Беневенто», «Вероны» и «Кротоне». На троих пропустили 228 голов (22.4 % ото всех), тогда как тройка худших в Примере – «Депортиво», «Лас Пальмас» и «Малага», набрали 211 голов (20.6 %). Можно ли считать большой разницу в 17 голов, когда выборка в тысячу? Вряд ли. И даже тройка лучших - Месси, Роналду и Суарес, в сумме набрала 85 мячей против 80 у Икарди, Иммобиле и Дибалы.

Серия А перспективнее по части голов, чем думают. И может быть ярче Ла Лиги, вернее, уже была в позапрошлом сезоне, когда обошли Примеру на 4 гола. Испания считалась родиной голов благодаря нечеловеческой результативности двух людей - Месси и Роналду. Плюс у них форвард за 90 миллионов - это Суарес, а в Серии А – Игуаин. Но теперь Роналду бодается за итальянцев и среди итальянцев. Мауро, Чиро и Пауло становятся опытнее, они моложе Лионеля и Луиса. А это значит, что нет совершенно никаких причин не ждать от Роналду голов в царстве точно такой же защиты, как в Примере.

Аллегри ведь сразу сказал: Криштиану в Италии будет делать то, что всегда – забивать мячи. Поединок против «Лацио» - рекордсмена по голам в прошлом году, как отличный повод открыть счет. Или же подчеркнуть с помощью уловок Индзаги, что тактическая разница между лигами существует, даже если нет фактической. Но это уже нюансы, а сам миф развенчан, что защитные линии в Италии ошибаются не реже.

Между Ла Лигой и Серией А есть только структурная разница. Роналду надо привыкать, что встречать его станут плотнее, жестче, на другой высоте. Но атака обходит оборону, у Серии А много интересных атакующих игроков – от Роналду и Джеко до Клюйверта и Лаутаро Мартинеса. Как только Криштиану сыграется с напарниками, а Аллегри выберет основную схему и сочетание, то голы будут, ведь Серия А по их количеству не отличается от Примеры.

Кстати, последним до появления Роналду и Месси «Золотую бутсу» взял игрок из Италии - Тотти в 2007 году. Дальше 10 сезонов подряд награду неизменно получал форвард из Примеры, а Суарес времен «Ливерпуля» разделил приз с Роналду. Его четыре точных удара по воротам Соррентино как намек, что форвард экстра-класса приспособится к сопернику и продиктует условия в любой лиге. Роналду 9 лет подряд забивает минимум 25 голов в национальном чемпионате, а если не пропускает игры – больше 30 и даже 40.

Великая сделка

Два года назад Игуаин побил рекорд Серии А по голам за сезон, теперь речь об отметке в 36 мячей. Интересно, Криштиану улучшит этот показатель в ближайшие годы? Пришла пора сделать ваши ставки. Сколько мячей отпразднуют фанаты «Ювентуса» после ударов Криштиану в Серии А этого сезона?