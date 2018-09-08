​Пенсионная реформа. Почему Терри и Маркизио не уничтожат РПЛ

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«Соккер.ру» доказывает, что трансферы известных немолодых игроков отвлекли от настоящего открытия сезона в РПЛ . Дело в возрасте, но не в старости!

Подписание ветеранов – полезный опыт?

Теперь фанаты «Зенита» и «Локомотива» припомнят спартаковцам все комментарии о возрасте их новичков из Италии и Германии? Но не на годы надо смотреть, мало кто обращает внимание на паспортные данные, когда решает локальные трансферные задачи. «Локомотив» смог заполучить немолодого универсала Хеведеса? От чемпиона мира не отказываются, особенно если ему всего тридцать лет.

Маркизио на два года старше и согласился перевести семью в Санкт-Петербург? Верного «Ювентусу» полузащитника сразу забрал себе «Зенит», выдав царскую зарплату. Даже если и Бенедикт, и Клаудио приехали в РПЛ не по просьбе Семина и Семака – не страшно. Это футболисты из заявки «Ювентуса», такими брезговать не стоит. Ведь туринский клуб не раз доказывал, что сделки совершать умеет, и Роналду – как свежее подтверждение. Если они держали на контракте Клаудио, значит, видели в нем силу.

Понятно, что в Россию Маркизио попал на излете карьеры, приехал доигрывать. Как и Джон Терри, ведь тут-то фактор возраста нельзя не учитывать – человеку скоро 38 лет. Но кто сказал, что англичанин нужен «Спартаку» только на поле? Поскольку в стартовых турах и матчах ЛЧ и ЛЕ было заметно, что командам Карреры и Семака не хватает класса, покупки ветеранов с именем, как и подписание «Спартаком» Романа Еременко – шаг в правильном направлении. Другое дело, что доселе позволяли себе звезд моложе и дороже.

Раньше молодых приглашали чаще?

Перемены только в сегменте самых дорогих покупок иностранцев. Халк приехал в 26 лет, Витсель в 23 года, Виллиан в 24 года. Данни уже из «Динамо» в «Зенит» перешел, когда ему было всего 25, а цена подскочила в десять раз. Карлоса Эдуардо «Рубин» взял в 23 года, «Зенит» заманил Рондона в 24 уже из Казани. Многие – от Траоре до М'Виллы, оказывались в России в молодом возрасте. Каждый стоил больше 10 млн евро, что для РФПЛ означало попадание в список самых дорогих трансферов в истории.

Теперь в РПЛ приехали ветераны, но не стоит допускать популярную логическую ошибку. «После этого» не значит «вследствие этого». Раз сейчас подписали Джона Терри в «Спартак» – совершенно случайно, после травм Жиго и Кутепова, раз приехал Хеведес – и пока не нужен в основе чемпиона, раз появился Маркизио – тоже не играл, то это не значит, что вектор окончательно изменил направление. Во-первых, Паредес, Маммана, Дриусси, Фернандо и Роша среди самых дорогих, но пришли совсем недавно и не старыми.

Во-вторых, Тимощука, Буссуфа, Манише, Хави Гарсию и Бруну Алвеша брали в зрелом возрасте в разные времена. Они не были такими старыми, как нынешние новички, но и молодыми не назвать. В-третьих, не стоит всех одинаково оценивать. Семак приехал в «Зенит» как игрок в 34 года, Ян Коллер оказался в Самаре в 35 лет. Плохо смотрелись? Платили живые деньги за немолодого Самедова, за Текке платили. Лима в «Локомотив» пришел в 33 года, и случилось это давным-давно. Нет никакой тенденции, поскольку массового завоза старых звезд не было никогда.

Может, РПЛ повторяет турецкий путь?

Далеко не все звезды турецкой лиги приезжали бесплатно в статусе свободных агентов, как Терри. И хотя Хеведес обошелся «Локомотиву» в миллионы – «Шальке» получил около 5 млн евро, не считая бонусов, и подписал контракт на целых четыре года, два других немолодых новичка пришли бесплатно. У Маркизио соглашение на два года, а у Терри на один с вероятным продлением еще на год.

Разовые акции, отчасти рекламные, а не новая тенденция. Турки выдавали большие зарплаты своим Снейдерам и каждый раз полагались на то, что звезд привлекут эмоциональные фанаты, накал страстей и турецкий климат. Сейчас их система рушится из-за краха национальной валюты вчерашнего соперника сборной России – лиры, но здесь не может быть буквальных параллелей. Хотя бы потому, что даже аутсайдеры Супер-Лиги богаче, чем клубы РПЛ .

А в России многие команды на государственном финансировании. Да и частные клубы нестабильные. Сегодня ты существуешь, а завтра – «Урожай». Но давайте сравним подходы. В Турции 47 из 278 игроков, выходивших на поле в новом сезоне, старше 32 лет, целых 17 %. В России 28 ветеранов такой возрастной группы из 212 сыгравших, что составляет всего 13.2 %. Выход на поле Терри и Маркизио не изменит общую картину. При этом игроков моложе 23 лет в РПЛ сразу 67 человек – 31.6 %, тогда как в Турции всего 49 при большем количестве участников чемпионата, то есть всего 17.6 %.

Перемены продиктованы экономикой?

Из РПЛ невозможно сделать филиал турецкой Супер-Лиги. Нечем заманить Куарежму, Пепе, Инлера, Сосу, Негредо, Клиши, Вальбуэна и Варелу. А Селезнев расскажет вам, что в турецкой лиге играть веселее, чем в российской. Пробовал тут и там, и прав – результативность отличается. Вот только никто из перечисленных футболистов в РПЛ не нужен, особенно с учетом их окладов. Терри пришел, поскольку «Спартак» нуждается в центральном защитнике с рынка свободных агентов, молодые и сильные недоступны.

Хеведес – потенциально удачная сделка, ведь класс у игрока высокий. А у Чорлуки, хотя хорвату всего 32 года, проблемы со здоровьем. Маркизио тоже умная ставка после травмы возрастного Нобоа, который даже чуть старше, но не смущал требовательную публику, когда помогал «Зениту» побеждать. В России скорее вопросы к возрастным россиянам возникают порой, но их тоже становится меньше. Как и дорогих подписаний.

Летний рекорд – 9 млн евро за Смолова, а дальше идут Жиго, Куэва и Спаич, все скромно. Есть исландский вектор, есть попытка доверять своим – Смолову, Облякову, Стоцкому, Ташаеву и Жемалетдинову дадут шанс на новых местах. А вот ставки на старых и чужих футболистов нет. Ни аренда Крыховяка, которому 28 лет, ни подписание Терри, что на 10 лет старше, не позволяет заявлять о новой эпохе. Раньше просто было больше клубов с деньгами, а теперь у «Динамо» и «Рубина» нет средств, «Анжи» в финансовой яме.

Лимит и скромные финансовые возможности – «Спартак» продал Промеса, чтобы компенсировать потери от непопадания в группу ЛЧ , а «Зенит» никого за деньги не подписал, позволяют не переживать, что РПЛ станет лигой пенсионеров. В России и раньше оказывались немолодые звезды футбола – вроде Роберто Карлоса, но теперь случайных новичков не будет, на их содержание нет денег. Изменился общий денежный поток – кроме «Локомотива» и «Краснодара», никто не рыпался, но ЦСКА показал, что можно набрать целый очень молодой состав за «копейки».

В России начали доверять молодым?

Пока только 10 человек старше 34 лет выходили на поле, с Терри таких людей станет всего 11. Но там Калачев, Корниленко, Белоруков, Абаев, Навас и Рыжиков, заслуженные ветераны. Все из десятки говорят на русском языке или хотя бы его понимают. 10-11 человек не позволяют задать тренд, раз до конца года каждый третий участник РПЛ может быть моложе 23 лет – осталось добрать два процента, доверяя выпускникам академий и молодежи. Вот эти 67 не старых игроков, поскольку из них целых 40 с российскими паспортами, перевесят любые точечные подписания иностранных ветеранов.

Вывод напрашивается, и он очень важен. Маркизио многому обучит Кузяева, если Далер заслужит право играть в одной линии с Клаудио. Для Лысова работа в одной команде с Хеведесом – подарок. А для Максименко, Джикии и Рассказова школа Терри куда важнее, чем игра рядом с Ещенко, Глушаковым и Комбаровым, при всем к ним уважении. Наличие парочки очень старых игроков – а таких можно посчитать по пальцам двух рук, никак не мешает прогрессу Скопинцева, Максименко, Чалова, Сулейманова, Ивана Игнатьева, Набиуллина, Гулиева, Коновалова, Облякова или Хосонова.

Не стоит искать тенденции там, где их нет. В прошлом году возраст лиги был 28 лет, а сейчас упал почти на год, что очень много для среднего значения. Финансовые проблемы привели к появлению в основах россиян, а не старых известных ветеранов. Лимит остался, процент игроков моложе 23 лет вырос – с 19.4 % в прошлом сезоне до 31.6 %. Причем шесть из каждых десяти в списке свои. Странно, что все без исключения заметили, как «Зенит» и «Спартак» «везут стариков», но никто не выделил, что весной было два молодых игрока из каждых десяти, а сейчас их уже трое.

Приезд старика Терри, которого не было бы в «Спартаке» без травм Жиго и Кутепова, или Маркизио, что оказался в Санкт-Петербурге после травмы «Пингвиненка» Нобоа – повод заметить настоящие трансферные и кадровые тенденции РПЛ , а не выдумать несуществующие. Джону предложили меньше, чем платят Тарасову или Самедову, а не игравшим Файзулину, Рязанцеву и Новосельцеву в сумме отдали больше, чем получит Маркизио за пару лет.

На самом деле российская высшая лига заметно молодеет, а не превращается в чемпионат пенсионеров. Причем это только начало. Терри, Хеведес и Маркизио не навсегда, они лишь преподаватели, не больше и не меньше. Но если звезды передадут многолетний опыт перспективным россиянам – играя за них или даже против, то станет лучше.