Сентябрь сборной: время первых и три капитана

сегодня, 12:30

Нескучным получился сентябрьский сбор национальной команды, пусть даже пришлось обойтись без ряда ключевых игроков. «Соккер.ру» заостряет внимание на самом интересном.

Переменчивость состава

Только 11 футболистов были в заявке на ЧМ -2018 и играли в сентябрьских матчах: Лунев, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Смольников, Газинский, Кузяев, Зобнин, Черышев, Ерохин, Дзюба.

12 футболистов из числа тех, кого Черчесов брал на чемпионат мира, но по разным причинам они оказались вне сборной: Акинфеев, Габулов, Кутепов, Игнашевич, Гранат, Жирков, Дзагоев, Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Самедов, Смолов.

14 новых футболистов получили вызовы в сборную России по сравнению с заявкой на ЧМ -2018: Гильерме, Шунин, Джикия, Сорокин, Нойштедтер, Рауш, Набиуллин, Камболов, Могилевец, Швец, Стоцкий, Ионов, Заболотный, Полоз.

Дебюты

Впервые Дмитрий Стоцкий и Егор Сорокин сыграли за сборную России. Оба вышли на поле в концовке матча с Чехией, заменив Дениса Черышева и Константина Рауша соответственно. Стоцкий стал 234-м футболистом, примерившим форму сборной России, Сорокин – 235-м.

Дебютные голы

В ворота сборной Турции в поединке Лиги Наций за сборную России забивали герои мундиаля – Черышев и Дзюба, а вот в контрольном поединке с Чехией пришло время ближайших резервистов. Из четырех футболистов, отметившихся голами в ростовском матче, только Дмитрий Полоз прежде забивал за сборную. Алексей Ионов, Антон Заболотный и Александр Ерохин записали на свой счет первые мячи в футболке национальной команды.

Первые голы Алексея Ионова. Впервые сыграл за сборную 29 марта 2011 года в товарищеской игре против Катара. Таким образом, Алексею понадобилось семь с половиной лет, чтобы открыть голевой счет в сборной России. Игра против Чехии стала для форварда «Ростова» 13-й в национальной команде и счастливой: Ионов забил сразу два мяча – один с игры, другой с пенальти.

Первый гол Антона Заболотного. Заболотному понадобилось куда меньше времени, чем Ионову, чтобы отличиться за сборную. Антон Константинович дебютировал в национальной команде 7 октября 2017-го – меньше года назад, матч против Чехии стал для него шестым в сборной России и первым в стартовом составе. Против Республики Кореи, Ирана, Аргентины, Бразилии и Франции форвард «Зенита» выходил на замены. Если сложить все сыгранное время, то получится, что Заболотный забил свой мяч на 90-й минуте выступлений за национальную команду. В концовке первого полного матча, пусть и разбитого на шесть частей. Хороший результат!

Первый гол Александра Ерохина. Из трех парней, которые впервые забили за сборную России в поединке с Чехией, больше всего матчей до дебютного гола провел Ерохин. Матч в Ростове-на-Дону для него стал 21-м в составе национальной команды, а впервые сыграл за сборную Александр два года назад, когда Станислав Черчесов выпустил его на игру против Турции.

Три новых капитана. В отсутствие Игоря Акинфеева в сборной России началась капитанская чехарда. Сразу три футболиста успели поносить отличительный знак по ходу сентябрьских встреч. В матче с Турцией парадом командовал Артем Дзюба, о чем было объявлено заранее, но форвард «Зенита» получил повреждение и пропустил матч против Чехии, где нашу команду вывел на поле с капитанской повязкой Юрий Газинский. А когда полузащитник «Краснодара» ушел на замену незадолго до финального свистка, капитаном на несколько минут стал Роман Зобнин.

7 мячей в спаренных матчах. 2 мяча в ворота Турции + 5 «банок» в игре с Чехией – итого, сборная России наколотила семь мячей за два матча в рамках одного сбора. При Черчесове такого раньше не случалось, максимум было 5 голов прошлым октябрем (4:2 победа над корейцами, 1:1 с Ираном), но там даже не выиграли в обоих матчах. В октябре 2015-го, когда тренером был Леонид Слуцкий, забили 8 голов, но одним из соперников был «карлик» Лихтенштейн (7:0), а другим Швеция (1:0).

10-й номер Руслана Камболова. «Десятка» - особый номер, хотелось бы пожелать, чтобы в сборной России к нему относились с неким пиететом. Под десятым номером играли Александр Мостовой, Дмитрий Лоськов, Андрей Аршавин, в последнее время – Алан Дзагоев и Федор Смолов. И тут вдруг – Руслан Камболов. Кровь из глаз. Пояснения, думаю, излишни.

15-й гол Артема Дзюбы. Гол в ворота сборной Турции стал для Дзюбы 15-м в футболке национальной сборной. До этого Артем огорчал команды Лихтенштейна (5 голов), Молдовы (2 гола), Швеции, Сербии, Коста-Рики (2 гола), Саудовской Аравии, Египта и Испании. По числу голов за сборную России Артем сравнялся с Дмитрием Сычевым, с которым делит 6-7 строчку в историческом списке бомбардиров нашей национальной дружины. Впереди всего лишь пять человек: Андрей Аршавин и Валерий Карпин (по 17 голов), Роман Павлюченко (21 гол), Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30 голов).

37800 зрителей в Ростове-на-Дону на матче Россия – Чехия. Лучшая демонстрация того, что сборная России вернула себе расположение зрителя и болельщика. Матч в Ростове-на-Дону прошел при аншлаге, а команда Станислава Черчесова полностью оправдала ожидания и затраты людей, которые проголосовали за нее ногами. Пять мячей, огненная игра, настоящий футбольный праздник.

Огонь горит! Россия снова порадовала болельщиков