Клопп со скандалом покорил «Уэмбли»

сегодня, 19:05

«Ливерпуль» сыграл сильнее «Тоттенхэма», но едва не допустил дикий камбэк! «Соккер.ру» резюмирует успех, который футболисты «красных» могли потерять.

«Ливерпуль» сыграл лучше «Тоттенхэма». Факт. «Шпоры» без Алли, Льориса и Сона в старте смотрелись во многих эпизодах ужасно. Факт. Будущий Хавиньеста Уинкс сыграл невзрачно, Дембеле – ужасно, старина Милнер был намного круче. Кейн потерялся, а «Ливерпуль» мог забить больше, подвела реализация.

Но «шпоры» сократили отрыв в счете на последних секундах. А когда следом Мане явно ударил Сона по опорной ноге, и откосивший от армии кореец не смог нанести удар из пределов штрафной, то судья должен был указать на «точку». И это тоже факт. В этом парадокс «Ливерпуля» и футбола. Есть правила, которые одинаковы для первой и последней минут.

И существует команда, которая сама себе ищет приключения. Но арбитр грубо ошибся, случилась первая победа Юргена Клоппа в Лондоне против «Тоттенхэма». Немец в столице выигрывал нередко – теперь 10 успехов в 16 матчах, но при этом «шпорам» раньше только проигрывал или играл вничью. А ведь «Ливерпуль» мог забить на первых минутах, но Мане зря потянулся к мячу. Если бы просто встал, то был бы пассивный офсайд.

Но и без него «красные» доказали, что готовы победить «Тоттенхэм». Сначала забил Вейналдум – голландец отпраздновал первый выездной гол за «красных» в АПЛ после удара головой, когда Ворм и защитники следили за ван Дейком, и упустили его соотечественника. А потом «шпоры» снова ошиблись и снова пропустили, а второй голкипер команды явно помог сопернику – странно прокрутился на линии ворот и пропустил мяч между рук.

Цифровое измерение игры

0 голов забили сегодня Салах и Кейн, хотя играли против удобных соперников. Мохамед отпраздновал все три мяча против «Тоттенхэма» в АПЛ прошлого сезона, а у Харри теперь 7 голов в 8 играх против «Ливерпуля» в чемпионате.

2 гола в пяти первых турах пропустил «Ливерпуль». Не побили рекорд сезона-1977/78, когда пропустили всего раз. А ведь могли собрать 5 «сухарей», если бы Алиссон не водился и серьезнее провели концовку против «Тоттенхэма».

2.5 года не знал «Тоттенхэм» двух поражений подряд в АПЛ . Теперь пережил и такое, ведь впервые с конца сезона-2015/16 сыграли два откровенно неудачных поединка подряд. «Уотфорд» и «Ливерпуль» переписали чужую историю.

3 передачи под удар сегодня у Милнера, лучший показатель матча, хотя Эриксен повторил этот успех. Но есть разница. У «шпор» всего 4 комбинации, и три на счету датчанина, а у «Ливерпуля» 11 – команда Клоппа сыграла круче, цифры подтверждают.

7 поражений в 12 последних матчах АПЛ против «Ливерпуля» получил «Тоттенхэм». Раньше хотя бы удачно играли дома – победы 4:1 в прошлом сезоне и две ничьи, а теперь и в стенах «Уэмбли» пережили однозначное поражение.

8 побед одержал «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма» во времена АПЛ . Это мало, получается неудобный соперник и непростой выезд – также было 12 поражений и 7 ничьих.

10 ударов в створ у «Ливерпуля». Ворм мог пропустить куда больше, а вот Алиссон мяч встретил всего дважды, ведь третий удар «шпор» завершился голом Ламелы – еще одного бывшего игрока «Ромы». 10:3 – убедительный счет в пользу «красных».

11 перехватов за матч на две команды, очень мало. О чем это говорит? Игра была на встречных курсах, но мяч получали после ошибок соперников. Атаковали хозяева – чаще неудачно, затем атаковали гости – куда лучше. И так по кругу до дикой концовки.

12 из 13 последних поединков против «Тоттенхэма» в АПЛ команда Клоппа завершила с голами. Забавно, что единственный раз, когда не забили – в первой игре Юргена у руля «Ливерпуля» в октябре 2015 года.

25 % брака – «Ливерпуль» неаккуратно работал с мячом, надо это отметить. Вообще, «красные» были резкими, но ускорялись не всегда. В этом смысле символом может быть Салах, сыгравший как-то лениво после матчей сборных.

60 % игрового времени с мячом был «Тоттенхэм». «Ливерпуль» не смог контролировать игру на поле неудобного соперника, и хотя магия «Уэмбли» едва не сработала против гостей, «шпоры» стали колоть слишком поздно, плюс арбитр их не выручил.

61 гол придумал Фирмино в АПЛ за время работы с Клоппом. Это рекорд для футболистов «Ливерпуля» с немецким тренером, ведь Салах пришел позже. 38 мячей, 23 ассиста – мощная у Бобби статистика.

90 голов в АПЛ забил «Ливерпуль» в ворота «шпор» с учетом этого поединка. Есть только одна команда, которую «красные» огорчали чаще – в ворота «Ньюкасла» отправили 91 мяч.

152 гола забили в паре «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» в рамках АПЛ . Это самая результативная пара в истории, ведь сравнялись сегодня с дуэтом «Арсенала» и «Эвертона» и превзошли его на один мяч. Кто ждал голы – получил их, причем столько еще моментов не реализовали!

Вопросы по тактике «Тоттенхэма»

Зачем отказались от «3-5-2»? Моура и Кейн играли в паре, Уинкс и Дайер могли закрыть опорную зону, какой был смысл в Дембеле, если он помог «Ливерпулю» победить? Был не готов, тогда как в центре обороны не хватало еще одного человека, чтобы ловить Сане, Фирмино и Салаха. Тактика «3-5-2» могла помешать «Ливерпулю» забить так, как он забил.

Кто должен был помогать Роузу и Триппьеру в атаке? Крайние защитники сыграли хуже Александера-Арнольда и Робертсона, выиграли меньше единоборств и плохо атаковали. Опытные защитники «шпор» частенько работали высоко, но когда играли в защите, то словно выбирали место за спиной Салаха и Мане. Плохо выстроенные края – одна из причин неудачи, Сон и Алли усилили бы полуфланги, если бы могли сыграть с первых минут.

Почему не меняют роль Кейна? В неудачных матчах видим одну и ту же картину. Когда у Харри не идет игра – бесполезен от первой до последней минуты. На неделе «Тоттенхэму» играть против злого «Интера», где Икарди менялся, чтобы вырасти. А Кейн ждет удачного вечера. Сегодня у него 2 удара, 1 в створ и всего 2 победы наверху. 13 пасов за матч – форварда забыли.

Скандал матча. Ошибка арбитра Майкла Оливера

Момент с пенальти на 94-й минуте однозначный. Сон замахнулся для удара правой ногой, а Мане не успел сыграть в мяч и «подбил» сопернику опорную левую ногу. Для сенегальца матч на «Уэмбли» не задался с самого начала. И моменты не реализовал, и несколько раз принял плохие игровые решения, и накликал на ворота Алиссона беду.

Фанаты «Ливерпуля» скажут, что бразильца с «точки» еще пробить надо? Кейн или Эриксен могли промазать. Но тут вопрос правосудия. Нет повторов в помощь – большой прокол организаторов АПЛ , а это значит, что сегодня «Ливерпулю» подарили отпущение грехов добавленного времени в защите, а потом отнимут весной в двух матчах очки, и те ошибки могут стоить чемпионства.

Нельзя полагаться на арбитра, лучше не допускать две жуткие ошибки после 92-й минуты. Но если жить по принципу «игра забудется – результат останется», то нужно подчеркнуть, что пять побед на старте «Ливерпуль» в чемпионатах Англии одержал всего третий раз в истории. Подобное случалось также в 1978-м и 1990 году, то есть ждали 28 лет. Отличное начало, но впереди невероятно непростой месяц, вернее три недели.