Сильнейший состав в РПЛ. Кто счастливчик?

сегодня, 13:45

Лучший состав в лиге – далеко не гарантия титула, ярким примером является «Зенит» образца прошлого сезона. «Соккер.ру» выясняет, кто в РПЛ круче всех укомплектован.

«Зенит» = 28 футболистов, из них 11 легионеров.

Стоимость состава: 149.35 млн евро.

Средняя стоимость одного футболиста: 5.33 млн евро.

Средний возраст: 27.9.

Самый дорогой состав не всегда самый лучший? Не всегда, но очень часто. Показатели «Трансфермаркта» достаточно трезво указывают на уровень футболистов в той или иной команде. Сравнение составов клубов из разных лиг не всегда адекватно, но в рамках одного чемпионата это более чем внятный инструмент для позиционирования команд по подбору игроков. «Зенит» на 40 миллионов евро опережает ближайшего преследователя по суммарной стоимости состава, в последнее десятилетие это обычная картина, питерцы в очередной раз готовы задавить соперников более качественными кадрами. Но нужно понимать, что за эти же десять лет «Зенит» выиграл только три чемпионства, следовательно, распоряжаются царскими ресурсами на берегах Невы далеко не так же эффективно, как тратят на приглашение сильных и дорогих футболистов народное достояние.

Самый дорогой стартовый состав (104.5 млн евро): Лунев – Смольников, Мевля, Маммана, Набиуллин – Кузяев, Паредес – Шатов, Дриусси, Кокорин – Дзюба.

Самые дорогие футболисты: Леандро Паредес (20 млн евро), Себастьян Дриусси и Эммануэль Маммана (оба – 12 млн евро).

Лидеры: Бранислав Иванович, Леандро Паредес, Артем Дзюба.

Слабые места. С выздоровлением Мамманы и Кокорина лакун в составе практически не останется. Разве что пора присматривать игроков на фланги обороны, ведь Смольников и Набиуллин вдвоем не справятся, а Анюков и Жирков близки к завершению карьер. А так у «Зенита» везде есть игроки первого выбора и качественные сменщики.

Перспективы. «Зениту» нужно молодеть, в команде 9 человек от тридцати лет и старше, а самые молодые – 22-летние аргентинцы Маммана и Дриусси. Не похоже, чтобы у многих игроков пик был впереди: кто-то сейчас в огне, как Дзюба, другие же оставили лучшие годы позади, как Иванович, а тот же Паредес постарается оставить «Зенит» перед наступлением своего максимума. Новых Аршавиных и Кержаковых пока не видно, хотя прямо сейчас питерцы всем в России дадут фору по подбору игроков.

«Локомотив» = 25 футболистов, из них 11 легионеров.

Стоимость состава: 110 млн евро.

Средняя стоимость одного футболиста: 4.4 млн евро.

Средний возраст: 28.8.

«Локомотив» выиграл чемпионат России, обладая далеко не самым богатым составом в РПЛ . Железнодорожники уступали и «Зениту», и «Спартаку» до ухода Квинси Промеса, а также «дореволюционному» ЦСКА . Тем не менее, команда Семина образца прошлого сезона оказалась сильнейшей в чемпионате России, и это факт, подтвержденный золотыми медалями. В межсезонье «Локо» не только не потерял лидеров, но и усилил состав рядом именитых игроков: пришел чемпион мира Хеведес, игрок сборной Польши Крыховяк, а также дважды лучший бомбардир РПЛ Смолов. По суммарной стоимости игроков именно состав «Локомотива» сейчас второй в России, но результаты пока не на стороне железнодорожников.

Самый дорогой стартовый состав (90.6 млн евро): Гильерме – Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Крыховяк, Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук – Эдер, Смолов.

Самые дорогие футболисты: Гжегош Крыховяк (18 миллионов евро), Федор Смолов и Алексей Миранчук (оба – по 14 миллионов).

Лидеры: Ведран Чорлука, Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш.

Слабые места. Позиция правого защитника. В чемпионском сезоне Владислав Игнатьев выбивал мяч с ленточки в матче со «Спартаком» и делал результативную передачу в золотом матче с «Зенитом». Это геройства, но они не делают Влада сильным при игре в защите.

Перспективы. Миранчуки по-прежнему молоды, есть Лысов, Баринов и Жемалетдинов, наличие этих футболистов позволяет говорить о потенциале «Локомотива», но в целом у железнодорожников очень старый состав. Больше средний возраст в РПЛ только у «Енисея». 12 футболистов от тридцати лет и выше.

«Спартак» = 26 футболистов, из них 12 легионеров.

Стоимость состава: 103.25 млн евро.

Средняя стоимость одного футболиста: 3.97 млн евро.

Средний возраст: 27.4.

После чемпионства «красно-белых» могло показаться, что «Спартак» сейчас вдруг окажется распорядителем самого мощного состава в РПЛ . Но оказалось, что многие игроки в кампании 2016/2017 прошли свой пик, это относится к Глушакову и Комбарову, внятного усиления не последовало, травмы внесли свои коррективы, а в последний день прошедшего лета еще и продажа Квинси Промеса случилась. В итоге, «Спартак» по номинальным показателям в кадровом смысле уступает не только «Зениту», но и «Локомотиву», а с учетом назревших скандалов команде грозит масштабная перестройка с внедрением молодежи на позиции потухших ветеранов.

Чемпион на день. Метод «Спартака»

Самый дорогой стартовый состав (75 млн евро): Селихов – Кутепов, Жиго, Джикия – Ташаев, Фернандо, Зобнин, Ханни, Мельгарехо – Луис Адриано, Зе Луиш.

Самые дорогие футболисты: Фернандо (15 миллионов евро), Зобнин (10), Ханни (8).

Лидеры: Георгий Джикия, Фернандо, Роман Зобнин.

Слабые места. Их очень много. Во-первых, схема 4-3-3, по которой «Спартак» играет в этом сезоне, не соответствует подбору игроков, а это важный момент. Если разбирать по позициям, то нет правильного коллеги для Зобнина и Фернандо в тройку полузащитников. Надежда на Еременко, но пока это проблема, ведь ни Глушаков, ни Тимофеев не справились. На краях атаки не хватает креатива с уходом Промеса, особенно осиротевшим выглядит левый фланг.

Перспективы. «Спартак» испытывает игровые трудности, но к этому есть объективные предпосылки: команда стремительно молодеет. Глушаков, Ребров, Ещенко, Самедов, Комбаров – герои чемпионского сезона, присели на лавку, а то и куда подальше, зато в основе выходят молодые Максименко, Ломовицкий, Рассказов. Если парни действительно стоящие, то с их помощью может сформироваться новый российский костяк «Спартака», ведь есть еще Зобнин, Джикия, Кутепов, Ташаев. Процесс не быстрый и не всегда благодарный, нужно терпение и спокойное отношение к текущим результатам, но игра стоит свеч.

ЦСКА = 25 футболистов, из них 8 легионеров.

Стоимость состава: 92.95 млн евро.

Средняя стоимость одного футболиста: 3.72 млн евро.

Средний возраст: 23.7.

ЦСКА пережил летом грандиозную кадровую революцию, ушли многолетние лидеры и ветераны, центровые легионеры, взамен в команду набрали «ноунеймов», которых вместе с армейской молодежью Виктор Ганчаренко обещает сделать победителями. И у него уже получается! ЦСКА уже дает результат, делит лидерство по забитым мячам в РПЛ вместе с «Зенитом», грозится стать еще сильнее, ведь армейцы - самая молодая команда в чемпионате России. Средний возраст меньше 24 лет, это впечатляет!



Самый дорогой стартовый состав (80.6 млн евро): Акинфеев – Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников – Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков – Эрнандес, Чалов.

Самые дорогие футболисты: Марио Фернандес (20 миллионов евро), Алан Дзагоев (15), Игорь Акинфеев (12).

Лидеры: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Никола Влашич.

Слабые места. Очевидных уязвимостей у ЦСКА нет, хотя со стороны некоторые моменты, особенно сейчас, на этапе становления команды могут показаться хаотичными. В крайнем случае, футболисты всегда готовы проявить универсализм и играют не на своих позициях, причем потеря качества редко ощущается. Волшебство.

Перспективы. Понятно, что такой молодой состав, который уже сейчас что-то может, обладает самым большим потенциалом в РПЛ . Кстати, обратите внимание, что стартовый состав армейцев даже по данным «Трансфермаркта» превосходит спартаковский. Так-то.

«Краснодар» = 23 футболиста, из них 11 легионеров.

Стоимость состава: 70.5 млн евро.

Средняя стоимость одного футболиста: 3.07 млн евро.

Средний возраст: 27.7.

Последним клубом, который рассмотрим в контексте выбранной темы, будет «Краснодар». Впрочем, уже здесь видно, что «быки» вдвое уступают «Зениту» по суммарной стоимости игроков. Летом «Краснодар» потерял Смолова и Гранквиста, и хотя в приобретение новичков тоже вложился, без лидеров последних лет состав «быков» выглядит осиротевшим. Другое дело, что играть красиво и побеждать можно не только за счет индивидуальных качеств, но это уже другая история.

Самый дорогой стартовый состав (56 млн евро): Крицюк – Петров, Спайич, Каборе, Рамирес – Газинский, Перейра, Мамаев – Куэва, Вандерсон, Классон.

Самые дорогие футболисты: Виктор Классон (8 миллионов евро), Павел Мамаев (6.5), Юрий Газинский (6).

Лидеры: Александр Мартынович, Шарль Каборе, Юрий Газинский, Виктор Классон.

Слабые места. Центр обороны после ухода Андреаса Гранквиста выглядит уязвимым, как и центр нападения, где теперь нет Смолова.

Перспективы. «Краснодар» может добиться хороших результатов, в первую очередь, за счет оригинального в наших широтах игрового стиля. Чемпионат России – турнир «автобусов», а краснодарцы лучше всех в РПЛ владеют искусством позиционных атак. Этот состав может прогрессировать за счет сыгранности, взаимопонимания, но точечное усиление «Краснодару» будет необходимо.