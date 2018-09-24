«Барселона». Первая потеря

вчера, 10:30

«Барселона» обострила гонку за лидерство, сыграв вничью с «Жироной». «Соккер.ру» ищет место случайности и закономерности.

Для «Реала» хорошие новости: «Барселона» далеко не безупречна и тоже может терять очки. В первых турах казалось, что каталонцы сейчас раскрутят обороты и умчатся вдаль, пока «Реал» осваивается с игрой без Криштиану Роналду и под руководством Хулена Лопетеги. В таких условиях риск потери очков на ровном месте, конечно, выше, чем у «Барселоны», где по идее все должно быть уже отлажено и на ходу. Вот «Реал» и потерял баллы раньше, сыграв вничью с «Атлетиком». К тому же Лопетеги не побоялся провести большую ротацию в следующей встрече и чуть не поплатился, но все-таки выиграл у «Эспаньола» со счетом 1:0. Малые каталонские команды в этом туре были склонны к оказанию мощного сопротивления.

Вальверде, кстати, последовал примеру Лопетеги и тоже вывел на игру с «Жироной» не самый основной состав. В старте нашлось место Ленгле в центре обороны вместо Умтити, в центре поля вместо Ракитича мы увидели Артура, остался в запасе Коутиньо, а на фланге вышел не Роберто, а Семеду. Однако «Барселона» оставалась собой и в первой части матча не подавала признаков, по которым можно было бы определить предстоящую потерю очков.

Даже забила быстрый гол, а Месси подтвердил, что на старте сезона находится в потрясающей форме. «Блауграна» воспользовалась секундным замешательством защиты «Жироны», и Лионель уже отпраздновал забитый мяч. В играх с «Реалом» и «Барселоной» потеря концентрации – главный враг. Причем во встрече с каталонцами это даже в большей мере страшная ошибка, поскольку они более склонны к нагнетанию постоянного напряжения на ворота противника.

Но переломным эпизодом, конечно, стало удаление Ленгле. О нем уже испанские СМИ спорят, поскольку получилось оно не самым очевидным. Вообще, когда удаляют за подобные действия, споры неизбежны. Ленгле, напомним, ударил локтем по лицу Понса. Каждый из вас с ходу может найти уйму примеров, когда за подобные отмашки судьи наказывали желтой карточкой, штрафным, а то и вовсе оставляли без внимания.

Рекомендации на этот счет есть строгие относительно судейства. Но на деле каждый рефери как-то ориентируется по собственным ощущениям, и это один из самых субъективных, зависящих от арбитра кейс в футболе. Хиль Мансано даже воспользовался системой VAR , чтобы проверить свои ощущения. И решил, что Ленгле достоин красной карточки. Кстати, вот что рассказал об эпизоде пострадавший, Понс:

Это был игровой эпизод. Я извинился перед Ленгле и пожал ему руку. Сначала подумал, что это я нарушил правила. Никто не виноват, его локтя я даже не заметил. Но всех рассудил видеоповтор.

Вальверде мог отреагировать мгновенно, выпустив Умтити, но тут тренера подвело то, что обычно подводит игроков «Реала» и «Барселоны», привыкших к доминированию. Это слишком большая уверенность в себе. «Блауграна» решила, что и так сойдет, немного перестроив схему и опустив Бускетса в оборону до конца тайма. Но в середине поля образовалась пара Артур – Видаль, которая связывалась как раз Серхио, а в таком сочетании для «Барселоны» совсем не актуальна.

Казалось, ну что там «Жирона» сможет за какие-то десять минут? И все же смогла, забив перед самым перерывом. И именно Бускетс сыграл наиболее невнятно в том эпизоде. А Умтити вышел. Но уже при счете 1:1 после перерыва. Вальверде согласился с тем, что эпизод с удалением пошатнул его систему:

Удаление повлияло на ход игры. До него мы контролировали матч, а потом «Жирона» забила два мяча, и нам пришлось отыгрываться. Я не согласен с VAR . Было столкновение, но не было никакой агрессии. Это не удаление. Стоит проверить, не били ли самого Ленгле.

Надо отдать должное «Жироне», которая включилась в игру во втором тайме сразу, понимая, что «Барселона» - это не та команда, которую можно брать измором, играя в большинстве. И Стуани удалось воспользоваться позиционной ошибкой Пике. У него, как и у Вальверде, немного потерялась концентрация в какой-то момент.

Но все прекрасно понимали, что даже в меньшинстве «Барселона» крайне грозный соперник. Поэтому «Жирона» отдала мяч и принялась выдерживать осаду. Долго не пришлось лидировать в счете. Через какие-то 12 минут Пике после розыгрыша стандарта свою ошибку исправил, сравняв счет. Этот гол совсем испугал «Жирону», которая ушла в осадный режим и не выходила из него до последних минут, отбиваясь от наседавшей по всем фронтам «Барселоны». Чудом хозяева в ряде эпизодов не забили. И не чувствовалось, что они играют в меньшинстве. Просто потеря концентрации на границе таймов так вот дорого обошлась Вальверде и его команде.

Удары по воротам (в створ): 22 (11) – 7 (6)

Тут тотальное превосходство «Барселоны». Отдельно стоит отметить, что «Жирона» больше половины ударов нанесла при игре в равных составах. То есть большинство не дало какого-то игрового преимущества гостям, только локальное, ситуативное, которое мы описали выше, говоря о промедлении Вальверде. Интересна и бережливость «Жироны», которая все старалась завершать ударом, причем точным. Отдельно стоит сказать, что после 51-й минуты «Жирона» не нанесла по воротам тер Штегена ни одного удара. Била только «Барселона», наседая.

Владение мячом (точность передач): 67,4% (91%) - 32,6% (78%)

Как видим, и на этих показателях удаление не сказалось. «Барселона» продолжила гораздо больше владеть мячом, а точность передач осталась на высоте, поскольку «Жирона» глубоко зажималась и позволяла противнику раскатывать комбинации накоротке с минимальными потерями. Надо отметить, что и у самой «Жироны» для контратакующей модели вышел неплохой процент точности передач – почти восемь из десяти в среднем. И это он испортился в самом конце, когда гости заиграли на отбой. Опять подчеркиваем бережливость «Жироны».

В общем-то на этой самой бережливости по отношению к ударам, голевым моментам, передачам гости и смогли вырулить в этой встрече. А также использовали непродолжительный отрезок с потерей концентрации и перестройкой у «Барселоны». И все-таки, глядя на количество моментов и давление «блауграны» на ворота соперника во втором тайме, большинство придет к выводу, что эта ничья просто большое невезение команды Вальверде. А иначе в чемпионате Испании и не бывает. Почти любая потеря очков «Реалом» или «Барселоной» - это исключение, а исключения обусловлены стечением мельчайших обстоятельств, среди которых и попадание Месси в перекладину, а не какие-то системные и тактические просчеты фаворитов.